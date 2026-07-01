Wimbledon : 7 faits fascinants qui rendent ce Grand Chelem unique

Troisième tournoi du Grand Chelem de l'année, Wimbledon, qui se déroule cette année du 29 juin au 12 juillet, est le plus ancien tournoi de tennis au monde et largement considéré comme le plus prestigieux. Disputé sur les célèbres courts en gazon de l'All England Lawn Tennis and Croquet Club (AELTC), il est reconnu pour les traditions de longue date qui le distinguent des autres tournois majeurs, soit les Internationaux d'Australie, Roland-Garros et l'US Open.

Tenu chaque année dans le sud-ouest de Londres, Wimbledon est reconnu pour son code vestimentaire tout en blanc et ses courts en gazon, mais ce n’est qu’une partie de ce qui le rend unique. Voici sept faits qui le prouvent.

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01 Des milliers de balles de tennis sont utilisées chaque année

Une balle de tennis de Wimbledon a une durée de vie étonnamment courte. En effet, de nouvelles balles sont utilisées après les sept premiers jeux, puis remplacées après chaque tranche de neuf jeux subséquents. C'est le cas pour chaque match disputé au cours des deux semaines. Les balles sont changées aussi souvent pour préserver la qualité du jeu, puisque les frappes répétées des joueurs peuvent réduire la pression d'air et modifier le rebond. Au fil du tournoi, l'AELTC estime qu'un nombre impressionnant de 55 000 balles est utilisé chaque année.

02 14 jours de matchs consécutifs

Pendant des décennies, Wimbledon a été le seul Grand Chelem à offrir une journée de repos, le dimanche du milieu du tournoi. Cette règle n'a été brisée qu'à quatre reprises, soit en 1991, 1997, 2004 et 2016, en raison de la pluie qui avait perturbé le jeu plus tôt dans la semaine. Cette tradition a pris fin en 2022, marquant l'un des changements modernes les plus importants de l'histoire de Wimbledon.

Iva Jovic veut briller sur le gazon de Wimbledon © Marleen Fouchier/BSR Agency/Getty Images

03 Le gazon tondu au millimètre près

Les joueurs ne sont pas les seuls à faire preuve d'une précision remarquable à Wimbledon. Les jardiniers font aussi preuve d'une grande rigueur, entretenant méticuleusement les 18 courts du Championnat en tondant le gazon à exactement 8 mm tout au long du tournoi. L'usure des courts, la dureté de la surface et le rebond des balles sont également mesurés chaque jour afin d'assurer des conditions de jeu identiques d'un court à l'autre.

04 Près de deux millions de fraises sont mangées pendant le tournoi

Les fraises à la crème sont une tradition de longue date à Wimbledon. Cette coutume remonterait aux débuts du tournoi, à l'époque victorienne, alors que les fraises étaient considérées comme une gâterie saisonnière offerte seulement quelques semaines par année. Toujours très populaires aujourd'hui, les fans consomment environ 28 000 kg de fraises (près de deux millions) et 7 000 litres de crème durant les deux semaines. La fraîcheur est aussi prise au sérieux : les fraises de Wimbledon proviennent du Kent et sont cueillies au lever du soleil avant d'être livrées sur le site le jour même.

05 L’un des meilleurs endroits pour suivre Wimbledon n'est pas sur le court

S'agit-il d'une colline, d'un monticule ou peut-être d'une crête? © Hannah Peters/Getty Images

L'un des meilleurs endroits pour suivre l'action à Wimbledon est une pente gazonnée sur le site du tournoi. Cet endroit pittoresque, où les partisans se rassemblent pour regarder les matchs sur écran géant, a reçu une série de surnoms en l'honneur des meilleurs joueurs britanniques. D'abord baptisé « Henman Hill » (la colline Henman) durant l'ascension de Tim Henman, elle a ensuite été renommée « Murray Mound » (le monticule Murray) en l'honneur du double champion du Grand Chelem Andy Murray. Si Emma Raducanu venait un jour à signer un parcours à succès, peut-être la pente sera-t-elle un jour renommée « Raducanu Ridge » (la crête Raducanu).

06 Le plus long match a duré plus de 11 heures

Avant l'introduction du bris d'égalité en cinquième manche en 2022, les matchs à Wimbledon pouvaient s'étirer sur des heures, voire des jours. Mais rien ne se compare à l'affrontement épique de 2010 entre l'Américain John Isner et le Français Nicolas Mahut. Étalé sur trois jours à SW19, Isner l'a finalement emporté 6-4, 3-6, 6-7, 7-6, 70-68, au terme d'un match ayant duré 11 heures et cinq minutes. Il s'agit d'un record du monde qui, en raison du changement de règlement, ne pourra jamais être battu.

07 Les fans campent toute la nuit pour avoir des billets

L'idée selon laquelle les Britanniques adorent faire la queue relève peut-être du cliché culturel, mais dans le cas de Wimbledon, c'est un fait bien réel. Chaque année, jusqu'à 10 000 personnes par jour tentent d'obtenir un accès au tournoi en faisant la file. Des milliers repartiront déçus, mais cela ne les empêche pas d'attendre des heures dans l'espoir d'obtenir une place. Certains iront même jusqu'à camper toute la nuit pour montrer leur dévouement.