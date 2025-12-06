EA Sports FC 26 : die besten Spielstile pro Position

In EA Sports FC 26 zählen nicht nur die Ratings! Sicher, wir haben bereits die besten Spieler in der Simulation von Electronic Arts aufgelistet, falls ihr ein galaktisches Team bauen wollt. Aber um eine Elf zusammenzustellen, die wirklich zu euch passt – sowohl im Club als auch in UT – müsst ihr auch die Spielstile (allgemein Playstyles genannt) berücksichtigen.

