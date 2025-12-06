EA Sports FC 26 : die besten Spielstile pro Position

Gaming
In EA Sports FC 26 zählen nicht nur die Ratings! Sicher, wir haben bereits die besten Spieler in der Simulation von Electronic Arts aufgelistet, falls ihr ein galaktisches Team bauen wollt. Aber um eine Elf zusammenzustellen, die wirklich zu euch passt – sowohl im Club als auch in UT – müsst ihr auch die Spielstile (allgemein Playstyles genannt) berücksichtigen.
Was ist ein Playstyle? Kurz gesagt handelt es sich um eine Eigenschaft, die einen Spieler definiert. Sie basieren (natürlich) auf den realen Qualitäten der Spieler und bestimmen, ob euer offensiver Mittelfeldspieler in der Lage ist, einen Aussenristpass zu spielen, den Ball abzuschirmen oder eine Bogenlampe in den Winkel zu setzen… kurz, es sind die Spezialitäten jedes Einzelnen, und wie jedes Jahr sind einige mehr Meta als andere. Um euch die Rekrutierung zu erleichtern, hier die besten Spielstile pro Position.
01
Die besten Playstyles für Torhüter
- Fussabwehr – Dieses Jahr, und wir werden darauf bei den Stürmern zurückkommen, sind flache Schüsse extrem effektiv. Um deren Wirkung zu begrenzen, ist ein Torhüter mit Fussabwehr eine hervorragende Idee. Dabei handelt es sich um Ablenkungen, die an Paraden von Handballtorhütern erinnern. Keeper wie Unai Simon oder Lucas Chevalier haben diesen Stil.
- 1-gegen-1-Markierung – Wenn ihr nur zwei Playstyles nehmen wollt, empfehlen wir Fussabwehr und 1-gegen-1-Markierung. Mit letzterem kommt euer Keeper sehr schnell aus dem Tor und positioniert sich optimal im Eins-gegen-eins. Thibaut Courtois, Ter Stegen oder Emiliano Martinez verfügen über dieses Merkmal.
- Fernschüsse parieren – Auf EA FC sind Finesse-Schüsse in den entfernten Winkel ein Klassiker. Damit euer Keeper nicht erstarrt stehen bleibt, während der Ball die Spinnweben aus dem Kasten holt, ist Fernschüsse parieren eine gute Option. Namen wie Oliver Kahn, Gianluigi Buffon, Yann Sommer, Jan Oblak…
- Ablenkung – Ablenkung erlaubt dem Keeper, den Ball zu Mitspielern (oder weg vom Gefahrenbereich) zu lenken. Nicht ganz so Meta wie die vorherigen, aber sehr nützlich. Van der Sar, Alisson Becker und Mike Maignan verfügen darüber.
02
Die besten Playstyles für Verteidiger
- Interceptor – Dieses Jahr ist Interceptor der Pflicht-Playstyle für Verteidiger. Eure Spieler stoppen damit häufiger Pässe und behalten den Ball besser. In einer Meta voller Steilpässe ist er extrem stark. Von Federico Valverde über Vitinha bis Beckenbauer und Maldini (Sohn) – viele Spieler haben ihn.
- Antizipation – Antizipation verbessert defensive Aktionen, wenn der Verteidiger auf den Beinen bleibt. Er steht an zweiter Stelle, da Interceptor ein Must-have ist, aber er ist ebenfalls sehr hilfreich. Von Kimmich bis Lizarazu über Lilian Thuram und Carles Puyol ist er weit verbreitet.
- Zweikampfstark – Erlaubt euren Verteidigern, sich im Kontakt schneller zu bewegen. Nicht top Meta, aber sehr stark und verwandelt einen schwerfälligen Verteidiger in einen Prime-van Dijk (der diesen Stil übrigens besitzt).
- Schnelle Foulée & Unermüdlich – Wenn ihr eure Aussenverteidiger häufig nach vorne schickt, bieten diese Stile hervorragende Beweglichkeit und Ausdauer. Unermüdlich ist nicht oberste Meta, aber ab der 65. Minute spürt man den Unterschied. Marcos Llorente oder Trinity Rodman besitzen beide.
03
Die besten Playstyles für Mittelfeldspieler
Abhängig von der Mittelfeldrolle können Interceptor und Antizipation ebenfalls nützlich sein. Wir konzentrieren uns hier aber auf Ballführung und Offensive.
- Steilpass – Wieder beginnen wir mit dem Besten. Mit Steilpass könnt ihr perfekt Spieler in die Tiefe schicken. Essenziell, um Chancen zu kreieren. Keine Überraschung: Alexia Putellas, Aitana Bonmatí, Dennis Bergkamp und kleine Fussballer wie Maradona haben ihn.
- Flacher Laserpass – Ergänzend zu Steilpass beschleunigt Flacher Laserpass präzise Bodenpässe. Das perfekte Duo. Xavi, Sneijder, Gerrard und KDB gehören zu den stolzen Besitzern.
- Tiki-taka – Für perfekte Ballzirkulation. Tiki-taka ermöglicht präzise Direktpässe, ideal, um Pressing leicht zu umgehen. Wieder sind Masia-Spieler wie Pedri dabei sowie Mascherano oder Eden Hazard.
- Technik – Neben dem Passspiel der Schlüssel, um sich am Ball durchzusetzen. Er erlaubt schnellere kontrollierte Dribblings – perfekt, um Abwehrreihen zu zerstören, z. B. mit Ronaldo (dem echten), Zidane, Mohamed Salah oder Bobby Charlton.
- Techniker – Bonus-Playstyle: selbst in Weiss macht er Dribblings deutlich effektiver. Welche Skills zu nutzen sind, erklärt unser Guide.
04
Die besten Playstyles für Stürmer
Für die Spitze und die Aussen empfehlen wir auf jeden Fall Spieler mit Rapide, Steilpass, Technik und Techniker. Zusätzlich solltet ihr diese Playstyles beachten, um den Ball zuverlässig ins Tor zu bringen:
- Flacher, starker Schuss – Wie erwähnt: im Eins-gegen-eins oft die beste Option. Mit diesem Playstyle steigt eure Präzision deutlich; er ist effizienter als Lupfer. Denkt an Ronaldo, Van Basten, Raúl, Del Piero.
- Finesse-Schuss – Perfekt für Flügel und offensive Mittelfeldspieler. Der beste Weg, um den Ball elegant in den Winkel zu setzen. Diese Mechanik ist seit Ewigkeiten stark – also nutzen wie Pelé, Ronaldinho, Thierry Henry oder George Best.
- Revolutionär – Ermöglicht neue Aussenrist-Schüsse aus ungewöhnlichen Winkeln. Wie Pro-Spieler RedLac sagte: absolut OP-würdig. Funktioniert bei Spielern wie Zidane, Cruyff oder Kylian Mbappé.
- • Standardspezialist – Bonus: Für Stürmer oder Mittelfeldspieler immer hilfreich für präzisere Freistösse und Ecken.
Jetzt, da ihr wisst, welche Formation, welche Spieler und welche Methoden zum Kreditfarmen ihr nutzen müsst, habt ihr keine Ausrede mehr, nicht die Elite in EA Sports FC 26 zu erreichen.