EA FC 26: Alles, was du zum WM-Modus wissen musst

Während die Fußball-WM 2026 in Mexiko, den USA und Kanada läuft, kannst du auch virtuell in

Jagd auf den WM-Pokal machen. Seit Anfang Juni ist das kostenlose Update "The World's Game" verfügbar. Hier bekommst du 53 lizenzierte Nationalmannschaften, einen vollständigen Turniermodus und das WM-Gefühl auf deinen Screen. Was du dagegen nicht bekommst, ist das Original.