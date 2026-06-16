EA FC 26: Alles, was du zum WM-Modus wissen musst

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Während die Fußball-WM 2026 in Mexiko, den USA und Kanada läuft, kannst du auch virtuell in EA FC 26 Jagd auf den WM-Pokal machen. Seit Anfang Juni ist das kostenlose Update "The World's Game" verfügbar. Hier bekommst du 53 lizenzierte Nationalmannschaften, einen vollständigen Turniermodus und das WM-Gefühl auf deinen Screen. Was du dagegen nicht bekommst, ist das Original.
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Ohne FIFA-Lizenz: Das liefert dir EA Sports in "The World's Game"
Seit der Trennung von der FIFA vor einigen Jahren darf Publisher EA Sports keinen offiziellen WM-Namen, kein FIFA-Branding und keinen echten WM-Pokal verwenden. Trotzdem hat sich EA Sports über Einzelverträge mit nationalen Verbänden ein Netz aus 53 lizenzierten Nationalteams aufgebaut. Authentische Trikots, aktuelle Kader und die Spieler, die gerade auf dem echten Rasen stehen. Das ist vorhanden und das trägt den Modus.
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Ein Fake-Pokal als (kreativer) Kompromiss
Wer aber am Ende des Turniers den Titel holt, stemmt einen generischen Pokal in die Höhe. Kein goldener WM-Pokal, kein FIFA-Logo, keine offizielle Trophäe. Für Casual Gamer, die gerade die echte WM verfolgen und parallel zocken, ist das der spürbare Unterschied zum früheren FIFA-WM-Modus. Die Atmosphäre rund ums Finale, die Stadionkulissen und die grafische Inszenierung bleiben hinter dem zurück, was man aus den FIFA-Jahren kennt und liebt.
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Turniermodus im Alltag: Der Spielplan weicht vom Original ab
Ein Detail, das beim Spielen auffällt: Die Spielpaarungen im Modus entsprechen nicht dem echten WM-Spielplan. Während die Türkei rund um Starspieler Baris Alper Yilmaz in der Realität am 1. Spieltag auf Australien traf (0:2), musst du im Spiel mit ihr zunächst Paraguay schlagen.
Das bricht die Illusion für alle, die parallel die echte WM verfolgen und das Turnier in EA FC 26 nachspielen wollen. Wer dagegen einfach zocken will, ohne den realen Spielplan im Kopf zu haben, stört sich daran sicherlich wenig.
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The World's Game: Was der Turniermodus trotzdem richtig macht
48 Mannschaften, Gruppenphase, K.o.-Runde, Sechzehntelfinale bis zum Finale: Die Struktur sitzt. Einzelne Spiele lassen sich simulieren, Kader und Taktik lassen sich anpassen. Wer möchte, spielt auch mit nicht qualifizierten Nationen wie Wales oder Polen. Das erweitert die Möglichkeiten für eigene Szenarien abseits des echten Turniers.
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Wie Trikots und Spieler die Atmosphäre retten
Was den Modus trotz fehlender Lizenz trägt, sind die Nationen selbst. Endrick im Gelb der Selecao, Alphonso Davies als Gesicht des Gastgebers Kanada: Die Spieler, die gerade die WM 2026 prägen, stehen auch in EA FC 26 auf dem Platz. Das WM-Gefühl entsteht über die Mannschaften und die Trikots, nicht über Logos und Pokale. Für Casual Gamer, die den WM-Hype auf der Couch verlängern wollen, reicht das.
WM 2026: Zahlen & Fakten
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Lohnt sich der WM-Modus für dich?
"The World's Game" ist kein Ersatz für den alten FIFA-WM-Modus. Die fehlende Lizenz bleibt sichtbar, der Spielplan weicht vom Original ab und der Pokal am Ende ist ein Kompromiss. Wer trotzdem spielt, bekommt einen funktionalen Turniermodus mit lizenzierten Nationen, authentischen Trikots und dem WM-Kader von 2026. Das Update ist Teil des Spiels. Wer gerade die echte WM schaut und zwischendurch zocken will, findet hier genug, um den Abend zu verlängern.