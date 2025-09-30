10 hilfreiche Profitipps für EA FC 26

Neue Saison, neue Tipps: EA FC 26 ist da. Im neuen virtuellen Fußballspiel von EA Sports gibt es traditionell neue Features, die das Gameplay und Spielerlebnis verändern. Wir machen dir den Einstieg ins neue Game so einfach wie möglich - und geben dir auch für FC 26 wieder zehn hilfreiche Profitipps.

Unser FC 26 Guide ist der perfekte Begleiter für die komplette Saison. Dabei ist es egal, ob du Anfänger oder ein Advanced Player bist: Hier kann jeder etwas für seinen persönlichen Fortschritt in FC 26 mitnehmen. Mit diesen Tipps bist du deinen Gegnern immer einen Schritt voraus!

01 Gameplay x2: Das musst du zu Competitive und Authentic wissen

Bei den Announcements der neuen Features war vor allem die FC 26 News zu den zwei verschiedenen Gameplays spannend: Es gibt in FC 26 erstmals zwei klar getrennte Gameplay-Varianten - Competitive und Authentic.

FC 26 Online-Gameplay: Competitive

Das Competitive Gameplay ist auf schnelle Reaktionen und maximale Kontrolle ausgelegt - ideal für Online-Modi wie Ultimate Team oder Clubs. Der Schwerpunkt liegt auf der Reaktionsfähigkeit. Schnelle Spieler:innen fühlen sich explosiver an und jede Aktion ist auf das kompetitive Spiel ausgerichtet.

FC 26 Offline-Gameplay: Authentic

Das Authentic Gameplay bietet ein realistischeres Spieltempo und mehr Nähe zum echten Fußball - perfekt für den Karrieremodus und andere Offline-Matches. Anders gesagt: Es ist deutlich langsamer und weniger dynamisch.

Tipp: Du kannst das Competitive Gameplay auch in den Offline-Modi nutzen, wenn dir das Authentic Gameplay zu langsam ist - oder insgesamt einfach nicht gefällt. So kannst du in allen FC 26-Spielmodi schnelles und dynamisches Gameplay genießen.

RB Leipzig-Keeper Peter Gulacsi jubelt über einen Save in FC 26 © EA Sports

02 So lässt du in der Defensive weniger zu

Zwar ist wieder einiges neu in FC 26. Trotzdem bleiben viele Grundlagen gleich und du musst nicht alles neu erlernen. Das gilt auch für die Defensive. Let’s floskel: Die Offensive gewinnt Spiele, die Defensive gewinnt Meisterschaften! Aber da ist nun einmal auch etwas dran. Eine stabile Verteidigung ist die Basis für deinen langfristigen Erfolg in FC 26. Deshalb haben wir sechs Tipps für dich, die dir dabei helfen, weniger Gegentore zu kassieren.

FC 26 Defensive: 6 Grundlagen

1. Zweikampf-Timing ist key

Das Timing bei Zweikämpfen ist sehr wichtig. Tacklest du im richtigen Moment, springt der Ball nicht direkt wieder zum Gegner. Das „Ping Pong“ aus früheren FIFA-Jahren gibt es nicht mehr so extrem. Aber: Du kannst nicht erwarten, dass ein Spieler mit einem Gesamtrating von 60 und einem Tacklingwert von 40 jeden Zweikampf gewinnt - bloß, weil du richtig stehst. Je höher der Tacklingwert, desto größer ist deine Erfolgschance beim Tackling.

2. Auf das richtige Pressing kommt's an

Mit gezieltem Pressing ist es möglich, deine Gegner zu Ballverlusten zu zwingen. Nutze die R1- bzw. RB-Taste, um mit einem weiteren Spieler konstant Druck auf den ballführenden Spieler aufzubauen. Je aggressiver du damit umgehst, desto mehr verwirrst du den Angreifer. Aber Vorsicht: Gleichzeitig öffnest du mit aggressivem Drücken der R1- bzw. RB-Taste deine Verteidigungslinie für weitere Stürmer. Wäge ab, wie oft du R1 bzw. RB drücken willst. Mit welchem zusätzlichen Spieler du Druck aufbaust, siehst du anhand des grauen Symbols über diesem Spieler. Dies ist auch der Spieler, den du bei einem Spielerwechsel (Rechter Stick oder L1 bzw. LB) angewählt bekommst.

3. Ziehe deine Innenverteidiger nicht aus der Abwehrkette heraus

Das ist einer der größten Fehler, die du machen kannst! Es entstehen große Lücken, die von deinem Gegner für gefährliche Steilpässe ausgenutzt werden.

4. Laufe mit Mittelfeldspielern zurück

Damit du die Innenverteidiger in der Abwehrkette lassen, aber trotzdem schon weiter vorne verteidigen kannst, laufe mit einem deiner Mittelfeldspieler zurück. So generierst du auch ein Überzahlspiel und hast einen weiteren Spieler, mit dem du die Angriffe deiner Gegner abblockst. Lücken in deiner Verteidigung sind so schwieriger zu finden.

5. Nutze das L2/LT-Verteidigen

Hast du L2 bzw. LT nicht gedrückt, wenn ein Angreifer auf dich zugelaufen kommt, fehlt dir in Zweikämpfen der Zugriff und du lässt die Gegenspieler zu oft vorbeiziehen. Mit L2 bzw. LT stehst du besser, bewegst dich in einem kleineren Radius und kannst durch schnellere Bewegungen auf kleinem Raum optimal verteidigen. Das Sprinten ist bei L2/LT-Drücken schon länger nicht mehr außer Kraft gesetzt. Das war mal so. Drückst du gleichzeitig L2/LT und R2/RT, bewegst du dich schneller und hast trotzdem noch den Blick nur auf den ballführenden Spieler gerichtet.

Auch bei hohem Tempo kannst du mit L2/LT super verteidigen. Aber: Es gibt Situationen, in denen du kurzzeitig auf L2/LT verzichten solltest. Ein Beispiel: Es kommt an der Außenlinie zu einem Sprintduell und du brauchst dein Maximum an Tempo, um deinen Gegenspieler nicht davon laufen zu lassen. Um ihm in Sachen Geschwindigkeit Paroli zu bieten, drückst du ausschließlich die R2/RT-Taste. Sobald du so viel Tempo nicht mehr benötigst und es in Richtung Zweikampf geht, darfst du dann aber nicht vergessen, zusätzlich zu R2/RT wieder L2/LT zu drücken.

6. Manuelles Verteidigen auf die 1

Viele Spieler überlassen das Verteidigen gerne den CPU-Spielern. Weil sie selbst Probleme damit haben und weil sich die CPU-Spieler in den letzten Jahren größtenteils intelligent verhalten haben. Letzteres ist mittlerweile deutlich abgeschwächt worden. Verlasse dich niemals allein auf die CPU-Verteidigung, sondern verteidige mehr manuell! Die CPU-Spieler machen in FC 26 nicht viel, du musst daher mehr denn je aktiv verteidigen. Nur wenn du Top-Spieler in der Defensive hast - wie zum Beispiel den ehemaligen RB Leipzig-Star Josip Gvardiol - kann die CPU-Verteidigung hilfreich sein. Vor allem in Partien auf hohem Niveau wirst du mit optimalem manuellem Verteidigen besser fahren als mit einer vor allem CPU-gesteuerten Defensive. Übe das manuelle Verteidigen mit unseren oben genannten Tipps und verteidige selbst.

03 Perfektioniere deinen Spielaufbau

Ein sicherer Spielaufbau ist nur möglich, wenn du die Ruhe bewahrst. Auch dann, wenn dich dein Gegner unter Druck setzt. Mit Hektik ist die Gefahr groß, dass du Fehlpässe spielst, in Konter läufst und unnötige Gegentore kassierst. Es kommt beim Spielaufbau vor allem auf gute Ballkontrolle und kontrolliertes Passspiel an.

Gute Ballkontrolle

Dafür brauchst du besonders eines: Ruhe. Du darfst nicht schon nervös werden, wenn sich ein Gegenspieler nur nähert. Habe Selbstvertrauen in deine Fähigkeiten, bleibe gelassen und vermeide Hektik. Außerdem sind deine Dribbling-Skills entscheidend. Beherrschst du das Dribbling, kannst du dem Pressing deines Gegners besser standhalten. Weil du dann auf engstem Raum den Ball eng am Fuß hast und den Gegenspieler vom Ball fernhalten kannst.

Kontrolliertes Passspiel

Auch hier gilt: Bleib ruhig und geduldig. Drückst du zu hektisch die X- bzw. A-Taste, spielst du einen ungenauen Pass oder direkt einen Fehlpass. Denke daran: Wenn du einen Pass spielst, sollte die Passrichtung auch die Blickrichtung des Spielers sein. Schaust du mit deinem Spieler nach vorne und passt nach links oder rechts, kommt der Ball womöglich ungenau oder gar nicht bei einem Mitspieler an. Spiele also am besten erst einen Pass, wenn du deinen Mitspieler auch anschaust. Es ist wie im realen Fußball: Die Spieler haben rechts, links und hinten keine Augen!

Das Professional Foul

Schon seit FC 25 gibt es das Professional Foul. Das ist ein taktisches Foul, mit dem du einen vielversprechenden Angriff des Gegners stoppst. Du erhältst bei einem Professional Foul zunächst immer eine Gelbe Karte. Nutzt du es zu häufig, kann das Professional Foul in einem Spiel aber auch zu einer Roten Karte führen.

Anwendung: R1+X (PlayStation) / RB+A (Xbox)

Open Locker Room! Die Kabine von RB Leipzig in FC 26 © EA Sports

04 So meisterst du die Offensive

Um Tore zu schießen, gibt es viele verschiedene Möglichkeiten. Du kannst durch die Mitte und über die Außen spielen oder es mit Distanzschüssen probieren. Entscheidend dabei: Wähle einen Mix aus all diesen Optionen und spiele nicht zu monoton. Wählst du immer den gleichen Spielzug, bist du zu einfach ausrechenbar und wirst langfristig nicht erfolgreich sein. In der Offensive kommt es besonders auf Variabilität und Kreativität an.

FC 26 Offensive: Wege zum Torerfolg

Angriff durch die Mitte

Hier musst du auf engem Raum viele schnelle Entscheidungen treffen. Ein schnelles Passspiel sowie Dribbling und Skillmoves sind wichtig, um Gegenspieler ins Leere laufen zu lassen. Für die Kreierung von Torchancen muss dann im richtigen Moment der Pass in die Schnittstelle kommen. Besonders Steilpässe können im richtigen Augenblick effektiv sein - vor allem mit Top-Spielern wie die beiden FC 26 Cover-Stars Jude Bellingham und Jamal Musiala. Grund dafür ist auch, dass die Laufwege von den Spielern in FC 26 intelligent gewählt werden.

Angriff über die Außen

Hier hast du oft mehr Platz, als wenn du durch die Mitte spielst. Aber: Du bist so weiter vom gegnerischen Tor entfernt und musst dich irgendwann entscheiden, wie du den Ball wieder in die Mitte bringen willst. Dafür gibt es mehrere Optionen. Entweder du wählst die einfachste Lösung und schlägst von außen eine hohe Flanke in die Mitte. Mit hohen Flanken musst du aber oft einen weiten Weg überbrücken und daher lässt die Genauigkeit hin und wieder zu wünschen übrig. Steht einer deiner Spieler nicht komplett frei im Strafraum, solltest du dir zweimal überlegen, ob du deinen Ball mit einer Flanke abgeben oder ihn noch am Fuß halten willst.

Eine weitere Möglichkeit ist, von außen wieder in die Mitte zu ziehen - entweder mit schnellen, gezielten Kurzpässen sowie druckvollen Pässen in den Strafraum (X/A + R1/RB) oder einem gekonnten Sololauf - auch mit der Anwendung von Skillmoves. Oft rechnet dein Gegner nicht damit und die Abwehr ist unsortiert. Von innen zunächst nach außen und dann wieder von außen nach innen zu ziehen kann effektiv sein.

Noch eine kurze Ergänzung zu hohen Flanken: Das Flankenspiel lohnt sich mehr als in früheren FC-Spielen. Wenn du kopfballstarke Spieler im Sturm hast, kannst du hohe Flanken auf jeden Fall einstreuen - auch bei Ecken. Mit manuellen Kopfbällen kannst du übrigens die komplette Kontrolle übernehmen und besser entscheiden, wohin genau du den Ball köpfen willst. Das gilt für Torchancen und für Pässe mit dem Kopf.

Schieße mehr aus der Distanz

Versuche nicht immer, den Ball ins Tor zu tragen. Schüsse außerhalb des Strafraums sind effektiver, als du vielleicht denkst. Durch die besser gewordenen Torhüter ist es ohnehin schwieriger, innerhalb des Strafraums ein Tor zu erzielen. Du sollst aber nicht aus jeder möglichen Situation draufknallen. Wenn du aus der Distanz schießt, brauchst du den richtigen Spieler und Spot dafür. Wenn du genug Platz hast und der Ball auf dem starken Fuß liegt, zieh ruhig mal ab!

Tipp: Vor allem Finesse-Schüsse aufs lange Eck sind ein Mittel zum Torerfolg. Durch regelmäßiges Einstreuen von Fernschüssen wirst du beim Torabschluss noch variabler und sorgst für Überraschungsmomente. So tut sich dein Gegner schwer damit, zu predicten, was du in deinem Angriffsspiel vorhast.

Torjubel in FC 26: RB Leipzig in Feierlaune! © EA Sports

05 Kontrolliere deine Pässe mit diesen Tipps

Es wird oft vernachlässigt, kontrollierte Pässe zu spielen. Stattdessen wird wie wild die X-/A-Taste gedrückt, um so schnell wie möglich nach vorne zu gelangen. Früher mag das in FIFA mal funktioniert haben. Das ist aber längst nicht mehr so. Über jeden Pass musst du dir Gedanken machen. Ungenauigkeit führt zu Fehlpässen.

5 Tipps für einen genauen Pass

Schaue deine Anspielstation an und stehe nicht seitlich oder mit dem Rücken zu ihr Stehe nicht zu weit weg von der Anspielstation Achte darauf, dass sich kein Gegenspieler im Passweg befindet Spiele kontrollierte Bälle - sofern möglich mit vorheriger Ballannahme und Ballmitnahme Drücke die X-/A-Taste nur so lange, wie es der Passweg verlangt (bei einem sehr kurzen Pass reicht es bspw., wenn du die Passtaste nur kurz antippst)

06 Warum Crosses so effektiv sind

Ein effektives Mittel in FC 26, um Räume zu überbrücken und gefährliche Spielsituationen zu erschaffen, sind Seitenwechsel bzw. Crosses. Anders als noch vor ein paar Jahren werden sie mit mehr Tempo geschlagen - die Bälle fliegen nicht mehr so lange durch die Luft und kommen schneller bei deinen Mitspielern an.

Entscheidend ist vor allem eine gute Übersicht. Du wirst unter Druck gesetzt und siehst auf der anderen Spielfeldseite einen Spieler frei stehen? Dann fackel nicht lange und spiele den Ball in hohem Bogen rüber! Es bietet sich auch an, immer wieder einen Blick auf das Radar zu werfen - hier kannst du genauer sehen, wo sich auf dem Spielfeld freie Räume ergeben.

07 So dribbelst du dich zum Erfolg

Das Dribbling muss sitzen, wenn du dich offensiv durchsetzen willst. Hier erklären wir dir, worauf es beim Dribbling in FC 26 ankommt:

Left Stick Dribbling

Das klassische Left Stick Dribbling fühlt sich schon seit FC 25 unkontrollierter und herausfordernder an. Weil: Das Dribbling generell etwas langsamer geworden ist. Und sich die gegnerischen Verteidiger schneller zurück in ihre Ausgangsposition bewegen, nachdem sie beispielsweise zuvor auf dem falschen Fuß erwischt wurden. Plus: Das natürliche Abschirmen funktioniert nicht mehr so gut und deine Gegenspieler können dir einfacher den Ball abnehmen.

First Touch

Der First Touch ist beim Dribbling deshalb wichtiger denn je. Entscheidest du dich für einen direkten Sprint? Hast du dafür genügend Freiräume? Oder führt ein Sprint-Dribbling zu einem schnellen Ballverlust? Du musst in FC 26 effektiver dribbeln und dir deine Entscheidungen genauer überlegen.

Abschirmen

Die Abschwächung des Abschirmens führt dazu, dass du beim Dribbeln mehr Distanz zu deinen Gegenspielern wahren solltest. Beobachte deine Gegenspieler genau und reagiere schnell auf ihre Bewegungen. Dann wirst du beim Dribbeln auch die richtigen Entscheidungen treffen und Ballverluste vermeiden.

Mehr Tipps zum Dribbling in FC 26 bekommst du hier bald in einem Video.

Bulli is in the house! Das Maskottchen von RB Leipzig in der Red Bull Arena © EA Sports

08 Darum musst du Skillmoves nutzen

Wenn es um die Nutzung von Skillmoves geht, werden viele Spieler schnell nervös. Zu kompliziert. Zu schwer. Und vor allem: zu zeitintensiv, um sie zu erlernen! Stimmt aber alles nicht. Es gibt viele Moves, die überhaupt nicht kompliziert sind. Und schnell erlernt sind. Das Beste daran: Sie sind effektiv und verbessern euer Spiel.

Wir stellen dir zunächst einige Basic Skillmoves vor, die es schon länger gibt und auch in FC 26 weiterhin gut funktionieren. Anschließend stellen wir euch die neuen Skillmoves in FC 26 vor.

FC 26 Skillmoves: 3 Basic Spezialbewegungen für dein Spiel

Je schwerer, desto besser? Nein! Bereits diese drei einfachen Skillmoves können den kleinen, aber feinen Unterschied ausmachen.

Drag Back - Zwei-Sterne-Skillmove Ausführung Die Ausführung ist simpel und du kannst den Gegner in mehreren Spielsituationen alt aussehen lassen. Drücke zunächst R1/RB und ziehe gleichzeitig den linken Stick ausgehend von der Laufrichtung deines Spielers nach hinten. Läufst du geradeaus auf das rechte Tor zu, drückst du den linken Stick nach links, läufst du auf das linke Tor zu, drückst du den Stick nach rechts. Dadurch ziehst du erst einmal den Ball zurück. Jetzt kommt es zur entscheidenden Bewegung, die den Drag Back so unberechenbar und effektiv macht. Du kannst den Exit Move des Drag Backs in jede mögliche Richtung ausführen. Entweder du lässt den linken Stick nach hinten gedrückt, oder du drückst ihn abschließend nach rechts, links oder vorne. Anwendung Die Anwendung des Drag Back ist in vielen Spielsituationen sinnvoll. Die verschiedenen möglichen Exit-Move-Richtungen machen es deinem Gegner schwer, zu erahnen, was du mit dem Drag Back vorhast. Zwei Beispiele für Anwendungsmöglichkeiten: Du wirst bei einem Sprint von einem Verteidiger eingeholt. Mit erfolgreicher Anwendung des Drag Backs lässt du den Gegenspieler ins Leere laufen und verschaffst dir wieder Platz. Du spielst deinen Stürmer am Strafraum an. Mit dem Drag Back kannst du deinen Gegenspieler aussteigen lassen und dich in Schussposition bringen.

Fake Shot - Ein-Stern-Skillmove Ausführung Oft reicht schon der Fake Shot, um deinen Gegner auf dem falschen Fuß zu erwischen. Die klassische Schusstäuschung kennen die meisten, aber das Entscheidende sind die verschiedenen Ausführungen. Du drückst erst die Schuss-/Flankentaste Direkt danach drückst du die Passtaste, um die Schusstäuschung auszuführen. Gleichzeitig bestimmst du mit dem linken Stick, in welche Richtung du dich nach der Schusstäuschung bewegst. Damit entscheidest du auch, ob du das Tempo beibehältst oder es beispielsweise mit einem kompletten Richtungswechsel rausnimmst. Möglich ist auch, den linken Stick gar nicht zu berühren. Dann führst du eine Schusstäuschung in den Stand aus. Außerdem gibt es eine Schusstäuschung mit anschließendem Tempoboost. Wie das geht? Ganz einfach: Du drückst zusätzlich zur normalen Schusstäuschung L1/LB. Wenn du also eine Schusstäuschung beispielsweise schräg nach rechts oder links ausführen möchtest und dabei an Tempo gewinnen willst, nutze die L1/LB-Taste definitiv. Kommst du damit vorbei an deinem Gegenspieler, wird es für ihn schwer, dich wieder einzuholen. Anwendung Der Fake Shot hilft dir in vielen Situationen. Beispielsweise kannst du dich mit der Schusstäuschung im Strafraum und um ihn herum in vielversprechende Abschlusspositionen bringen. Mit dem Fake Shot in den Stand lassen sich Laufduelle mit deinen Gegenspielern abbrechen. Läuft der Gegenspieler weiter, hast du für kurze Zeit wieder Platz und du bekommst die Möglichkeit, neue Spielsituationen zu erschaffen. Die Schusstäuschung mit Tempoboost bietet sich vor allem auf den Außenbahnen an, wenn du für Sprints mit deinen Flügelspielern zusätzliche Geschwindigkeit brauchst.

Ballrolle - Zwei-Sterne-Skillmove Ausführung Auch die Ballrolle ist eine effektive Spezialbewegung, die in der Ausführung simpel ist. Alles, was du für die Ballrolle brauchst, ist der rechte Stick. Du drückst den Stick in die Richtung, in die du die Ballrolle ausführen möchtest. Beispiel: Läufst du geradeaus auf das rechte Tor zu und du willst eine Ballrolle nach rechts ausführen, drückst du den rechten Stick nach rechts. Wichtig: Damit es auch mit der Ballrolle klappt, musst du den Stick für eine kurze Zeit in die jeweilige Richtung gedrückt halten. Je länger du aber den Stick in diese Richtung drückst, desto mehr Ballrollen führt dein Spieler aus. Anwendung Für die optimale Anwendung der Ballrolle kommt es besonders darauf an, den richtigen Zeitpunkt zu wählen. Ein Beispiel: Du rennst mit deinem Spieler nach vorne und ein Gegenspieler läuft auf dich zu. Du erahnst, dass dein Gegner nun ins Tackling gehen wird, um dir den Ball abzunehmen. Kurz vor dem Tackling kommt jetzt die Ballrolle ins Spiel. Mit der Ballrolle umgehst du den Zweikampf und lässt den Gegenspieler ins Leere tacklen. Ohne große Mühe bist du an deinem Gegenspieler vorbei und dem gegnerischen Tor ein Stück näher. Aber wie gesagt: Es kommt auf das Timing an. Nutzt du die Ballrolle zu früh oder zu spät, bringt sie nicht den erhofften Mehrwert und dein Gegenspieler nimmt dir im schlimmsten Fall den Ball ab.

Tipp: In FC 26 ist es wichtiger denn je, deine Skillmoves gezielt und mit dem richtigen Timing anzuwenden. Stimmt das Timing nicht, ist es für deine Gegner einfacher, dich vom Ball zu trennen. Das heißt: Es erfordert mehr Geschick und Können, mit Spezialbewegungen an deinen Gegenspielern vorbeizukommen. Es bringt nichts, einfach nur irgendwie Skillmoves anzuwenden. Das Timing muss für den gewünschten Effekt perfekt sein.

Neue Skillmoves in FC 26

Neue Möglichkeiten zum Zaubern - gleich fünf neue Skillmoves sind in FC 26 hinzugekommen:

New Trickster Rainbow (1 Stern)

Explosive Stepover (3 Sterne)

Drag To Chop (4 Sterne)

Advanced Heel Flick (4 Sterne)

Elastico Variation (5 Sterne)

Schon bald stellen wir dir hier die neuen Skillmoves in FC 26 in einem Video vor.

09 Wie du von den Pros lernen kannst

Es gibt viele Esportler, die Lernvideos produzieren und dir bei ihren Streams Hilfestellungen geben. Wenn du nach unseren Profitipps und den vielen anderen FC 26 Tipps noch nicht genug hast und mehr lernen willst, dann besuche die YouTube-, Twitch- und TikTok-Kanäle der Pros von RBLZ Gaming - dem FC 26-Team von RB Leipzig und mehrfachen Weltmeister in FC. Umut Gültekin , FC 26-Neuzugang Donovan Hunt und weitere Spieler:innen bieten dir regelmäßig spannenden Content zu FC 26 - vor allem zu Ultimate Team .

RBLZ_Tekkz is starting a new chapter © RBLZ Gaming

Tipp: Schaue nicht nur Tutorials. Nehme dir die Zeit, komplette Spiele der Pros von RBLZ Gaming bei YouTube oder Twitch anzusehen. Verfolge den Livestream bei Profi-Turnieren und versuche, selbst zu analysieren und herauszufinden, was die Pros so stark macht. Bestenfalls kannst du dir Defensiv-und Offensiv-Verhalten, Spielzüge, Standardvarianten, Torabschlüsse und vieles mehr abschauen und das Gelernte in deinem eigenen Spiel integrieren.

10 Verbessere dein Mindset und bleibe mental stark

Das Gameplay zu beherrschen, ist in FC 26 nicht alles. Du musst auch mental auf der Höhe sein. Sei ehrlich - dieses Szenario kennst du: Du dominierst das Spiel, der Ball will aber vorne einfach nicht reingehen. Und genau dann kassierst du ein unglückliches Gegentor. Du rastest aus, verlässt das Spiel und/oder zerstörst sogar deinen Controller. Klar: Emotionen gehören zu FC 26 genauso wie im realen Fußball dazu. Aber die Ausraster bringen dich kein Stück weiter. Wer die Nerven verliert, verliert auch das Spiel.

Tipp: Wenn du zurückliegst und nichts zu funktionieren scheint, behalte die Ruhe. Halte die Konzentration hoch und bleibe mental stark. FC 26 ist auch Kopfsache! Wenn du anfängst, dich über Spielsituationen, deine Spieler oder FC 26 allgemein aufzuregen, bist du sofort auf der Verliererstraße. Du steigerst dich rein und bemängelst irgendwann jede Kleinigkeit. Dadurch zerstörst du dein Spiel und kannst nicht das abrufen, was du eigentlich drauf hast. Nur wer mental durchgängig stark ist und das komplette Spiel über fokussiert bleibt, hat das Zeug zum FC 26 Champion.

Let’s go! Jetzt kannst du deine Gegner in FC 26 vom Platz fegen. Aber denke daran: Übung macht den Meister - es kann nicht alles sofort funktionieren. Wir wünschen dir viel Erfolg in der FC 26-Saison!

Über den Autor

Chris ist ehemaliger Profi im eFootball. Er war deutscher Nationalspieler, wurde Europameister und trat bei nationalen und internationalen Meisterschaften gegen die besten Spieler der Welt an. Mittlerweile ist Chris seit vielen Jahren Coach und er trainierte auch schon Esportler in der Virtual Bundesliga - die offizielle Deutsche Meisterschaft in EA FC 26. Auf redbull.com begleitet dich Chris auf deinem Weg zu einem besseren Spieler und gibt regelmäßig EA FC 26 Tipps .