EA FC 27 Karrieremodus: 11 Top-Talente aus der Schweiz für dein Team

Schweizer Talente stehen nach dem Erreichen des Viertelfinals der Nati bei der WM 2026 hoch im Kurs - auch im Karrieremodus von EA FC 27. Andreas Wilsdorf, Line Producer für den EA FC Karrieremodus bei EA Sports, sagte uns auf der Gamescom 2026: „Mehr mit dem Jugendbereich zu machen, steht ganz oben, das wünscht sich die Community für die Zukunft.“
In EA FC 27 entwickeln sich junge Spieler anders als bisher, weil die Gesamtstärke mit Form, Moral und Fitness schwankt. Wilsdorf: „Du weißt nie, wer zum Star wird und wer nicht. Kein Spielstand gleicht dem anderen.“ Umso wichtiger sind die richtigen Namen zum Start. Wir zeigen dir elf Schweizer Talente, darunter fünf aus der Super League, drei aus Deutschland und eine Champions-League-Siegerin des FC Barcelona.
01
Sydney Schertenleib (FC Barcelona)
Der Hype um Sydney Schertenleib ist real: Das Top-Talent gewann 2025/26 mit dem FC Barcelona alle vier Titel, darunter die Champions League, und ist in der Nati der Frauen Stammspielerin. Die einzige Spielerin unserer Schweizer Top 11 hat mit 87 das höchste Potential und ist die erste Wahl für Karrieren in einer Frauenliga.
EA FC 27 Karrieremodus Facts zu Sydney Schertenleib
02
Johan Manzambi (Aston Villa)
Drei Tore und zwei Vorlagen bei der WM 2026, danach der Wechsel vom SC Freiburg zu Aston Villa in die Premier League: Johan Manzambi ist seit Sommer 2026 der teuerste Schweizer Fußballer der Geschichte. Mit 80 ist er der höchstbewertete Spieler unserer Top 11, im EA FC 27 Karrieremodus machen ihn rund 33 Millionen Marktwert zum Transfer für Klubs mit großem Budget.
EA FC 27 Karrieremodus Facts zu Johan Manzambi
03
Bruno Ogbus (SC Freiburg)
Nach einem Achillessehnenriss hat sich Bruno Ogbus beim spektakulär in die Bundesliga-Saison 2026/27 gestarteten SC Freiburg festgespielt und zahlreiche Bundesliga-Einsätze gesammelt. Mit Tempo 80 verteidigt er innen und rechts, für rund 5,5 Millionen Marktwert bekommst du 13 Punkte Entwicklungsspielraum.
EA FC 27 Karrieremodus Facts zu Bruno Ogbus
04
Alvyn Sanches (BSC Young Boys)
Kreuzbandriss beim Nati-Debüt im März 2025, ein halbes Jahr später Rekordtransfer der Super League: Alvyn Sanches hat in seiner ersten Saison bei den Young Boys Bern zehn Ligatore erzielt. Mit OVR 74 und Tempo 86 ist er im Karrieremodus sofort Stammspieler, der Marktwert liegt bei rund 9,5 Millionen Euro.
EA FC 27 Karrieremodus Facts zu Alvyn Sanches
05
Pascal Loretz (Hannover 96)
134 Pflichtspiele für den FC Luzern, seit Juli 2026 die neue Nummer eins beim deutschen Zweitligisten Hannover 96: Pascal Loretz ist der Torwart unserer Top 11, der im EA FC 27 Karriermeodus sofort spielen kann. Für rund 4,5 Millionen Marktwert bekommst du einen Keeper mit zehn Punkten Luft nach oben.
EA FC 27 Karrieremodus Facts zu Pascal Loretz
06
Alessandro Vogt (1. FC Heidenheim)
18 Tore in 41 Pflichtspielen für den FC St. Gallen haben Alessandro Vogt im Sommer den Wechsel in die Bundesliga ermöglicht. Die TSG Hoffenheim hat ihn bis Sommer 2027 an den 1. FC Heidenheim in die 2. Bundesliga verliehen, im Karrieremodus ist Vogt ein Strafraumstürmer mit 13 Punkten Entwicklungsspielraum.
EA FC 27 Karrieremodus Facts zu Alessandro Vogt
07
Zachary Athekame (Olympique Lyon)
Der Genfer steht bei der AC Milan unter Vertrag und ist seit August 2026 für eine Saison an Olympique Lyon ausgeliehen, wo er schon zum Saisonauftakt mit Toren und Assists glänzte. Im EA FC 27 Karrieremodus ist Zachary Athekame ein offensivstarker Rechtsverteidiger mit Tempo 79 und rund fünf Millionen Euro Marktwert.
EA FC 27 Karrieremodus Facts zu Zachary Athekame
08
Tyrese Pinthus (FC Zürich)
Tyrese Pinthus hat mit 27 Punkten den größten Entwicklungsspielraum unserer Schweizer Top 11. Der 1,87 Meter große Goalie des FC Zürich kostet rund 400.000 Euro und braucht zwei bis drei Saisons Geduld oder eine Leihe, bevor er deine Nummer eins im EA FC 27 Karrieremodus wird.
EA FC 27 Karrieremodus Facts zu Tyrese Pinthus
09
Winsley Boteli (FC Sion)
Winsley Boteli hat sich für die Schweiz und gegen die DR Kongo entschieden und stand im September 2026 erstmals im Nati-Aufgebot. Der Stürmer aus der Gladbacher Jugend glänzt beim FC Sion bereits als eiskalter Torjäger und kostet im EA FC 27 Karrieremodus rund 1,7 Millionen Euro.
EA FC 27 Karrieremodus Facts zu Winsley Boteli
10
Olivier Mambwa (FC Thun)
Olivier Mambwa hat mit erst 16 Jahren für die Young Boys Bern in der Super League debütiert und beim 3:1 gegen den FC Lugano direkt ein Tor vorbereitet. Bern hat ihn für die Saison 2026/27 an den FC Thun verliehen, im EA FC 27 Karrieremodus ist der Linksverteidiger ein Projekt mit 22 Punkten Entwicklungsspielraum.
EA FC 27 Karrieremodus Facts zu Olivier Mambwa
11
Denis Sahin (Grasshopper Club Zürich)
Denis Sahin spielt für den Grasshopper Club Zürich, seit er sieben Jahre alt ist. Im September 2026 hat der Klub seinen Vertrag bis 2029 verlängert. Der Mittelfeldspieler kostet im EA FC 27 Karrieremodus rund 450.000 Euro und ist mit 24 Punkten Entwicklungsspielraum der ideale erste Transfer für Karrieren mit kleinem Budget.
EA FC 27 Karrieremodus Facts zu Denis Sahin