Die Schweizer Nati in EA FC 27 beim Teamfoto vor dem Anpfiff.
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EA FC 27 Karrieremodus: 11 Top-Talente aus der Schweiz für dein Team

Schertenleib, Manzambi, ein Bundesliga-Verteidiger und ein erst 17-jähriger Goalie aus Zürich: Diese Schweizer Talente bringen deinen Verein im EA FC 27 Karrieremodus voran.
Autor: Aykut Özbey
4 min readPublished on

Inhalt

  1. 1
    Sydney Schertenleib (FC Barcelona)
  2. 2
    Johan Manzambi (Aston Villa)
  3. 3
    Bruno Ogbus (SC Freiburg)
  4. 4
    Alvyn Sanches (BSC Young Boys)
  5. 5
    Pascal Loretz (Hannover 96)
  6. 6
    Alessandro Vogt (1. FC Heidenheim)
  7. 7
    Zachary Athekame (Olympique Lyon)
  8. 8
    Tyrese Pinthus (FC Zürich)
  9. 9
    Winsley Boteli (FC Sion)
  10. 10
    Olivier Mambwa (FC Thun)
  11. 11
    Denis Sahin (Grasshopper Club Zürich)
Schweizer Talente stehen nach dem Erreichen des Viertelfinals der Nati bei der WM 2026 hoch im Kurs - auch im Karrieremodus von EA FC 27. Andreas Wilsdorf, Line Producer für den EA FC Karrieremodus bei EA Sports, sagte uns auf der Gamescom 2026: „Mehr mit dem Jugendbereich zu machen, steht ganz oben, das wünscht sich die Community für die Zukunft.“
In EA FC 27 entwickeln sich junge Spieler anders als bisher, weil die Gesamtstärke mit Form, Moral und Fitness schwankt. Wilsdorf: „Du weißt nie, wer zum Star wird und wer nicht. Kein Spielstand gleicht dem anderen.“ Umso wichtiger sind die richtigen Namen zum Start. Wir zeigen dir elf Schweizer Talente, darunter fünf aus der Super League, drei aus Deutschland und eine Champions-League-Siegerin des FC Barcelona.
01

Sydney Schertenleib (FC Barcelona)

Der Hype um Sydney Schertenleib ist real: Das Top-Talent gewann 2025/26 mit dem FC Barcelona alle vier Titel, darunter die Champions League, und ist in der Nati der Frauen Stammspielerin. Die einzige Spielerin unserer Schweizer Top 11 hat mit 87 das höchste Potential und ist die erste Wahl für Karrieren in einer Frauenliga.
Statistiken und Werte von Sydney Schertenleib in EA FC 27.

Sydney Schertenleib in EA FC 27

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EA FC 27 Karrieremodus Facts zu Sydney Schertenleib

Alter

19

Position

ZM

1/5
02

Johan Manzambi (Aston Villa)

Drei Tore und zwei Vorlagen bei der WM 2026, danach der Wechsel vom SC Freiburg zu Aston Villa in die Premier League: Johan Manzambi ist seit Sommer 2026 der teuerste Schweizer Fußballer der Geschichte. Mit 80 ist er der höchstbewertete Spieler unserer Top 11, im EA FC 27 Karrieremodus machen ihn rund 33 Millionen Marktwert zum Transfer für Klubs mit großem Budget.
Statistiken und Werte von Johan Manzambi in EA FC 27.

Johan Manzambi in EA FC 27

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EA FC 27 Karrieremodus Facts zu Johan Manzambi

Alter

20

Position

ZM

1/5
03

Bruno Ogbus (SC Freiburg)

Nach einem Achillessehnenriss hat sich Bruno Ogbus beim spektakulär in die Bundesliga-Saison 2026/27 gestarteten SC Freiburg festgespielt und zahlreiche Bundesliga-Einsätze gesammelt. Mit Tempo 80 verteidigt er innen und rechts, für rund 5,5 Millionen Marktwert bekommst du 13 Punkte Entwicklungsspielraum.
Statistiken und Werte von Bruno Ogbus in EA FC 27.

Bruno Ogbus in EA FC 27

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EA FC 27 Karrieremodus Facts zu Bruno Ogbus

Alter

20

Position

IV

1/5
04

Alvyn Sanches (BSC Young Boys)

Kreuzbandriss beim Nati-Debüt im März 2025, ein halbes Jahr später Rekordtransfer der Super League: Alvyn Sanches hat in seiner ersten Saison bei den Young Boys Bern zehn Ligatore erzielt. Mit OVR 74 und Tempo 86 ist er im Karrieremodus sofort Stammspieler, der Marktwert liegt bei rund 9,5 Millionen Euro.
Statistiken und Werte von Alvyn Sanches in EA FC 27.

Alvyn Sanches in EA FC 27

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EA FC 27 Karrieremodus Facts zu Alvyn Sanches

Alter

23

Position

ZOM

1/5
05

Pascal Loretz (Hannover 96)

134 Pflichtspiele für den FC Luzern, seit Juli 2026 die neue Nummer eins beim deutschen Zweitligisten Hannover 96: Pascal Loretz ist der Torwart unserer Top 11, der im EA FC 27 Karriermeodus sofort spielen kann. Für rund 4,5 Millionen Marktwert bekommst du einen Keeper mit zehn Punkten Luft nach oben.
Statistiken und Werte von Pascal Loretz in EA FC 27.

Pascal Loretz in EA FC 27

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EA FC 27 Karrieremodus Facts zu Pascal Loretz

Alter

23

Position

TW

1/5
06

Alessandro Vogt (1. FC Heidenheim)

18 Tore in 41 Pflichtspielen für den FC St. Gallen haben Alessandro Vogt im Sommer den Wechsel in die Bundesliga ermöglicht. Die TSG Hoffenheim hat ihn bis Sommer 2027 an den 1. FC Heidenheim in die 2. Bundesliga verliehen, im Karrieremodus ist Vogt ein Strafraumstürmer mit 13 Punkten Entwicklungsspielraum.
Statistiken und Werte von Alessandro Vogt in EA FC 27.

Alessandro Vogt in EA FC 27

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EA FC 27 Karrieremodus Facts zu Alessandro Vogt

Alter

21

Position

ST

1/5
07

Zachary Athekame (Olympique Lyon)

Der Genfer steht bei der AC Milan unter Vertrag und ist seit August 2026 für eine Saison an Olympique Lyon ausgeliehen, wo er schon zum Saisonauftakt mit Toren und Assists glänzte. Im EA FC 27 Karrieremodus ist Zachary Athekame ein offensivstarker Rechtsverteidiger mit Tempo 79 und rund fünf Millionen Euro Marktwert.
Statistiken und Werte von Zachary Athekame in EA FC 27.

Zachary Athekame in EA FC 27

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EA FC 27 Karrieremodus Facts zu Zachary Athekame

Alter

21

Position

RV

1/5
08

Tyrese Pinthus (FC Zürich)

Tyrese Pinthus hat mit 27 Punkten den größten Entwicklungsspielraum unserer Schweizer Top 11. Der 1,87 Meter große Goalie des FC Zürich kostet rund 400.000 Euro und braucht zwei bis drei Saisons Geduld oder eine Leihe, bevor er deine Nummer eins im EA FC 27 Karrieremodus wird.
Statistiken und Werte von Tyrese Pinthus in EA FC 27.

Tyrese Pinthus in EA FC 27

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EA FC 27 Karrieremodus Facts zu Tyrese Pinthus

Alter

17

Position

TW

1/5
09

Winsley Boteli (FC Sion)

Winsley Boteli hat sich für die Schweiz und gegen die DR Kongo entschieden und stand im September 2026 erstmals im Nati-Aufgebot. Der Stürmer aus der Gladbacher Jugend glänzt beim FC Sion bereits als eiskalter Torjäger und kostet im EA FC 27 Karrieremodus rund 1,7 Millionen Euro.
Statistiken und Werte von Winsley Boteli in EA FC 27.

Winsley Boteli in EA FC 27

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EA FC 27 Karrieremodus Facts zu Winsley Boteli

Alter

20

Position

ST

1/5
10

Olivier Mambwa (FC Thun)

Olivier Mambwa hat mit erst 16 Jahren für die Young Boys Bern in der Super League debütiert und beim 3:1 gegen den FC Lugano direkt ein Tor vorbereitet. Bern hat ihn für die Saison 2026/27 an den FC Thun verliehen, im EA FC 27 Karrieremodus ist der Linksverteidiger ein Projekt mit 22 Punkten Entwicklungsspielraum.
Statistiken und Werte von Olivier Mambwa in EA FC 27.

Olivier Mambwa in EA FC 27

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EA FC 27 Karrieremodus Facts zu Olivier Mambwa

Alter

17

Position

LV

1/5
11

Denis Sahin (Grasshopper Club Zürich)

Denis Sahin spielt für den Grasshopper Club Zürich, seit er sieben Jahre alt ist. Im September 2026 hat der Klub seinen Vertrag bis 2029 verlängert. Der Mittelfeldspieler kostet im EA FC 27 Karrieremodus rund 450.000 Euro und ist mit 24 Punkten Entwicklungsspielraum der ideale erste Transfer für Karrieren mit kleinem Budget.
Statistiken und Werte von Denis Sahin in EA FC 27.

Denis Sahin in EA FC 27

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EA FC 27 Karrieremodus Facts zu Denis Sahin

Alter

18

Position

ZM

1/5
EA Sports FC 25