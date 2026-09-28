EA FC 27: Der große Skillmoves Guide

In

nehmen Skillmoves wieder einen hohen Stellenwert ein. Grund dafür ist das

, in dem temporeiche und kreative Bewegungen entscheidend sind, um deinen Gegner zu bezwingen. Ohne die Nutzung von Skillmoves wirst du langfristig weniger Erfolg in EA FC 27 zu haben. Vor allem in Matches auf höherem Niveau bist du im Nachteil, wenn du nicht weißt, welche Moves du anwenden solltest. Und in welchen Momenten sie am besten funktionieren.