EA FC 27: So verändert sich der Karrieremodus

Über den Autor Aykut Özbey Aykut ist Content Creator und das Gesicht hinter 30minkicken . Er ist seit vielen Jahren Redakteur und war als Experte für FIFA/EA FC schon vor und hinter der TV-Kamera im Einsatz. Auf redbull.com versorgt dich Aykut mit Analysen, Tipps und den heißesten Updates zu EA FC 27 .

Der Karrieremodus ist einer der etabliertesten Spielmodi in EA Sports FC und trotz der Beliebtheit von Ultimate Team weiter relevant. Laut Publisher EA Sports sind es viele Millionen aktive Spieler - mit wachsenden Zahlen seit EA FC 24 und neuen Rekordwerten in EA FC 26 . "Der Karrieremodus-Trailer ist einer der meistgesehenen überhaupt", sagt Andreas Wilsdorf, für den Karrieremodus verantwortlicher Line Producer von EA FC: "Das zeigt, wie leidenschaftlich diese Community ist."

Für EA FC 27 setzt der Publisher bei zwei Systemen an, die den Karrieremodus seit Jahren prägen. Um ihn weiterzuentwickeln, für die Community spannender zu machen - und bestenfalls in EA FC 27 nächste Rekordzahlen zu erreichen.

Deep Dive: Alle Details zum EA FC 27 Karrieremodus im Video

01 Transfers: Verhandlungen in mehreren Phasen

Das bisherige Transfersystem mit seiner 3D-Verhandlungsszene soll Geschichte sein. In FC 27 sollen Transfers über mehrere Phasen laufen: Erst die Anfrage beim abgebenden Verein, dann die Freigabe, danach parallel Verhandlungen mit Verein, Spieler und Berater. Wer keine Zeit hat, delegiert an den Sportdirektor. Die 3D-Szene weicht einer 2D-Oberfläche mit Spannungsanzeige, die in Echtzeit zeigen soll, wie nah beide Seiten an einer Einigung sind.

Der Karrieremodus in EA FC 27 wartet mit einem neuen Transfersystem auf © EA Sports

Die spürbarste Änderung betrifft die Konkurrenz. Selbst nach einer mündlichen Einigung soll ein anderer Klub dazwischenfunken und neue Forderungen auslösen können. "Konkurrenzklubs schnappen dir jetzt Spieler weg, um die du gerade noch geboten hast", erklärt Wilsdorf: "Das ist manchmal frustrierend, aber genau das macht Fußball-Rivalitäten aus."

Quotation In den meisten Sportspielen ist die Gesamtstärke fix. Aber so ist Sport nicht. Ein 90er spielt auch mal ein paar Partien hintereinander wie ein 80er. Andreas Wilsdorf

Dazu kommen tiefere Vertragsoptionen: Ratenzahlungen über mehrere Saisons, Rückkaufklauseln, Weiterverkaufsbeteiligungen und Gehaltsanpassungen bei Aufstieg oder Champions-League-Qualifikation. Die Marktwerte berechnet EA Sports in Kooperation mit TransferRoom , einer Plattform, die auch reale Vereine für Transferbewertungen nutzen. Die KI-Klubs sollen künftig einer langfristigen Philosophie folgen, Rivalen seltener miteinander handeln und verbundene Vereine mit demselben Besitzer dafür häufiger.

Laut Wilsdorf ist die Überarbeitung das Ergebnis eines langen Prozesses: "Das Feedback kam vor zwei bis drei Jahren. Dann haben wir angefangen, einen Plan zu entwickeln, wie wir es umsetzen."

02 Dynamic Overall Ratings: Die Gesamtstärke soll schwanken

Die zweite große Neuerung betrifft die Spielerwerte selbst. In EA FC 27 soll der Gesamtwert eines Spielers keine feste Zahl mehr sein, sondern im Verlauf der Saison schwanken. Drei Faktoren sollen ihn bestimmen: Form, Moral und Spiel-Fitness.

Im EA FC 27 Karrieremodus schwankt das Gesamtrating eines Spielers © EA Sports

"In den meisten Sportspielen ist die Gesamtstärke fix", erklärt Wilsdorf: "Aber so ist Sport nicht. Mal hat ein Spieler einen schlechten Tag, mal spielt ein 90er ein paar Partien hintereinander wie ein 80er."

Die Form soll sich auf einen dynamischen Zielwert zubewegen, der von Leistung und Potenzial abhängt. Ein Durchbruchstalent bekommt demnach einen größeren Boost als ein Routinier. Moral soll nicht mehr nur ein Hintergrundsystem sein, sondern den Gesamtwert direkt beeinflussen - abhängig von Spielzeit, Teamrolle und Erwartungen. Die neue Spiel-Fitness ersetzt die Trainingspläne und soll abbilden, ob ein Spieler beim Anpfiff wirklich bereit ist. Wer angeschlagene Spieler aufstellt, riskiert laut EA Sports eine Verschlimmerung der Verletzung.

Ratings von Kylian Mbappé im EA FC 27 Karriermeodus © EA Sports

Das System soll auch bei simulierten Ligen greifen. "Du weißt nie, wer zum Star wird und wer nicht", führt Wilsdorf weiter aus: "Kein Spielstand gleicht dem anderen." Sein Anspruch geht noch weiter: "Das hat vor uns noch kein Sportspiel gemacht."

Ob das stimmt, wird sich zum Release am 25. September zeigen. Dynamische Formsysteme gab es zwar in Sportspielen - zumindest in Ansätzen - schon. Die Frage ist, wie konsequent EA Sports dieses System durchzieht.

Red Bull-Athlet PLKD gefallen die Neuerungen im Karrieremodus © Michal Konkol/Red Bull Content Pool Quotation Obwohl ich vor allem Ultimate Team spiele, muss ich sagen, dass der Karrieremodus in EA FC 27 vielversprechend aussieht. Damian 'PLKD' Kornienko

03 Was noch neu ist: Creator Challenges und Liga MX

Neben Transfers und Dynamic Overall Ratings kündigt EA Sports Creator-Challenges an, mit denen du eigene Szenarien erstellen und per Share-Code teilen kannst. Dazu ein überarbeitetes Verletzungssystem mit Wiederverletzungsrisiko, seltene aber bedeutsamere Pressekonferenzen, eine Trainingsarena direkt im Karriere-Hub und die mexikanische Liga MX als neue Liga.

Creator Challenges sind neu im EA FC 27 Karrieremodus © EA Sports

04 EA FC Karrieremodus: Das passiert in den nächsten Jahren

Andreas Wilsdorf bestätigt abschließend einen Fünf- bis Sechs-Jahres-Plan für den Karrieremodus. Ganz oben auf der Liste stehen der Jugendbereich und eine Überarbeitung von "Create a Club". Beides seien laut EA Sports Wünsche, die die Community besonders häufig äußert.

Ob EA FC 27 die Versprechen auf dem virtuellen Rasen einlöst, erfahren wir schon bald. Die Richtung ist bereits jetzt klar erkennbar: Der Karrieremodus in EA FC ist kein Nebenschauplatz mehr, sondern wird von Publisher EA Sports konsequent und akribisch weiterentwickelt.