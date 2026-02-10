RBLZ Gaming: So läuft es für unsere FC 26 Pros

RBLZ Gaming steht seit der Gründung im Jahr 2020 für Innovation, Erfolg und Spektakel. Das eSports Team von RB Leipzig wurde jeweils im Einzel- und Clubwettbewerb Weltmeister sowie Deutscher Meister und hat mit RBLZ_Umut, dem aktuellen Deutschen Meister RBLZ_Levyfinn und Neuzugang RBLZ_Tekkz drei der besten FC 26-Spieler der Welt im Kader.

Auch in der laufenden Season 2025/26 zocken die RBLZ wieder um große Titel in FC 26 . Hier geben wir dir einen Überblick zu den Standings in den wichtigsten Wettbewerben - und blicken bereits auf die Highlights. Wann finden die Turniere statt - und wie stehen die Chancen auf die nächsten Trophäen?

Das Team von RBLZ Gaming © RBLZ Gaming

01 Virtual Bundesliga

Virtual Bundesliga Club Championship

Die Saison 2025/26 in der Virtual Bundesliga Club Championship läuft von Oktober bis März - am 7. und 8. März 2026 findet das Finale in Hamburg statt. RBLZ Gaming will zum vierten Mal nach 2022, 2023 und 2025 Club Champion werden und den Titel nach dem Erfolg in der letzten Saison verteidigen.

Die Deutsche Club-Meisterschaft bekam in FC 26 einen neuen Anstrich. Die Saison läuft nicht mehr im Ligaformat, es gibt stattdessen fünf Showdowns. In diesen deutschlandweit stattfindenden Showdowns werden Punkte für das Gesamtranking gesammelt. Die Top 8 nach den fünf Showdowns qualifiziert sich direkt für das Finale in Hamburg, die weiteren Finalplätze werden in Playoffs ausgespielt. Das ist der Zwischenstand nach vier von fünf Showdowns:

Team Punkte 1. SC Freiburg 76 2. RB Leipzig (RBLZ Gaming) 75 3. Borussia Dortmund 71 4. FC St. Pauli 67 5. FC Bayern München 66

Das waren die Highlights aus dem VBL Club Championship Finale 2025:

VBL Grand Final

Im VBL Grand Final wird zum Abschluss der VBL-Saison der Deutsche Einzelmeister im eFootball gesucht. Am 18. und 19. April jagen die RBLZ hier den nächsten Titel. 2025 krönte sich RBLZ_Levyfinn zum Champion - aus Levyfinn wurde Levy WIN! Auch 2026 peilt das vom Erfolg verwöhnte eSports Team der Roten Bullen wieder das Double aus VBL Club Championship und VBL Grand Final an.

Levy Finn "RBLZ_Levyfinn" Rieck mit der Meisterschale. © Virtual Bundesliga

02 DFB-ePokal

Der DFB-ePokal ist das virtuelle Gegenstück des DFB-Pokals. Wie auch im realen Fußball treffen hier Amateurteams auf Proficlubs. Wenn am 20. und 21. März 2026 das Finale über die Bühne geht, haben die RBLZ nur ein Ziel: Den Pokaltitel ein weiteres Mal nach Leipzig holen, nachdem es 2025 eine Final-Niederlage gegen den FOKUS Clan gab.

RBLZ Gaming gewinnt den DFB-ePokal 2024 © RBLZ Gaming

03 UEFA eChampions League

Die UEFA eChampions League ist das virtuelle Pendant zur UEFA Champions League. Die besten acht FC-Spieler Europas zocken im Finale am 27. Mai 2026 in Budapest um den Henkelpott, bevor sich dann am 30. Mai im CL-Endspiel die beiden besten Fußball-Teams Europas gegenüberstehen. Die Qualifikation für die eChampions League läuft noch. Klar ist: Die eCL ist der einzige große Wettbewerb, den RBLZ Gaming bisher nicht gewinnen konnte. Das soll sich 2026 ändern.

04 EA FC Pro

Das zur Saison 2023/24 veränderte Weltmeisterschaftsformat von EA Sports ist ebenfalls in vollem Gange. Die EA FC Pro ist der Nachfolger des FIFAe World Cups, den RBLZ_Umut 2022 als Einzelweltmeister für sich entscheiden konnte. 2023 wurden die RBLZ als Team Clubweltmeister. Bei der ersten EA FC Pro im Jahr 2024 holte sich der ehemalige RBLZ Pro Anders Vejrgang den Titel als Einzelweltmeister.

Bevor Ende Juli in Saudi-Arabien die 32 besten FC 26-Profis der Welt in der FC Pro World Championship um den WM-Titel spielen, gibt es verschiedene Qualifikationswege über die gesamte Saison: FC Pro Open, die nationalen eFootball-Ligen - also Virtual Bundesliga, eLaLiga, ePremier League, etc. - und die FC Pro World Championship Play-Ins.

In Deutschland qualifizieren sich Meister und Finalist im VBL Grand Final für die FC Pro World Championship. An den FC Pro Open darf jeder teilnehmen - auch Spieler, die nicht in den nationalen eFootball-Ligen aktiv sind.

Weltmeister-Duo: Coach Daniel Fehr und PlayStation-Ass Umut Gültekin © FIFA/Joosep Martinson

05 RBLZ Gaming around the world: Weitere Turniere

Als Team mit Spielern aus vielen verschiedenen Ländern greift das eSports Team auch in einigen anderen nationalen Ligen nach den größten Titeln. In England will RBLZ_Tekkz die ePremier League gewinnen (28. und 29. März), in den USA steigt das Finale der eMLS am 12. April. 2025 waren hier RBLZ_GuiBarros und RBLZ_RedLac für RBLZ Gaming am Controller. RBLZ_GuiBarros visiert außerdem einen Titel im Finale der eLibertadores in Brasilien an, das vom 30. April bis zum 3. Mai ausgespielt wird.

06 Alle kommenden Final-Events von RBLZ Gaming im Überblick

FC 26 Finale Datum VBL Club Championship 7. - 8. März 2026 DFB-ePokal 20. - 21. März 2026 ePremier League 28. - 29. März 2026 eMLS 12. April 2026 VBL Grand Final 18. - 19. April 2026 eLibertadores 30. April - 3. Mai 2026 UEFA eChampions League 27. Mai FC Pro World Championship 22. - 26. Juli 2026

Eines ist jetzt schon klar: Die Erfolgsstory von RBLZ Gaming geht weiter. Nur eine Frage bleibt offen: Wie viele Titel kommen 2026 dazu? Coach RBLZ_Fehrminator sagt selbstbewusst: „Wir haben die besten Spieler, die notwendige Confidence und Hunger auf mehr. Titel sind geil und werden immer geil bleiben. Wir wollen unsere Titelsammlung in FC 26 weiter vergrößern und unser Standing als eines der besten FC Teams der Welt manifestieren.“