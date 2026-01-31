Zwei Spielerinnen von von RB Leipzig bejubeln ein Tor in FC 26.
FC 26: Werde mit diesen Tipps zum Freistoß-Spezialisten

Du möchtest mehr aus deinen Freistößen in FC 26 herausholen? In diesem Guide erhältst du wichtige Tipps für mehr Erfolg bei ruhenden Bällen.
Von: Christian Knoth
Published on

Inhalt

  1. 1
    FC 26 Freistöße: Effizienz und Gefährlichkeit
  2. 2
    FC 26 Freistöße: Kurze Distanz
  3. 3
    FC 26 Freistöße: Weite Distanz
  4. 4
    FC 26 Freistöße: Auswahl des Schützen
  5. 5
    FC 26 Freistöße: Überrasche deinen Gegner
Wenn du Freistöße in FC 26 beherrschst, hast du einen großen Vorteil. Viele Spieler es vernachlässigen es nämlich, sich damit auseinanderzusetzen. Das kannst du ausnutzen und dich von der Konkurrenz bei Standardsituationen abheben. Hier zeigen wir dir, wie du Freistöße in FC 26 perfektionierst und schon bald Standards wie Marcel Sabitzer zu seinen besten Zeiten bei RB Leipzig schießt.
01

FC 26 Freistöße: Effizienz und Gefährlichkeit

Führst du Freistöße in FC 26 richtig aus, gehen viele Bälle rein. Nicht groß verwunderlich: Je näher du am gegnerischen Tor bist, desto höher ist die Chance auf ein Tor. RBLZ_Ebru, FC Pro von RBLZ Gaming, sagt: "Bis zu einer Entfernung von rund 25 Metern solltest du Freistöße auf jeden Fall direkt aufs Tor schießen."
02

FC 26 Freistöße: Kurze Distanz

Aus kurzer Distanz (bis 25 Meter) führt dich eine simple Methode meist zum Erfolg. Keine große Rolle spielt dabei, ob du mit Innenrist- oder Außenrist-Effet schießt. Entscheidender ist, den Ball am richtigen Punkt zu treffen. Optimal: Etwas unterhalb vom Ball. Die Balken lädst du fast alle auf, drei bis 3,5 ist am besten. Mit dem linken Stick zielst du etwas neben die Mauer oder das Tor.
03

FC 26 Freistöße: Weite Distanz

Aus weiter Distanz (ab 25 Meter) sinkt die Wahrscheinlichkeit deutlich, mit einem direkten Freistoß ein Tor zu erzielen. Diese Freistöße solltest du deshalb eher mit einem Flachpass auf einen gut positionierten Mitspieler ausführen. Das ist zwar alles andere als spektakulär, aber die beste Wahl, um in Ballbesitz zu bleiben und dir anschließend eine Top-Chance herauszuspielen.
04

FC 26 Freistöße: Auswahl des Schützen

Bitte unterschätze nicht, wie wichtig die Auswahl des Schützen ist. Dein Freistoß-Schütze sollte den PlayStyle “Ruhender Ball” und zusätzlich Top-Werte für die Ausführung von Freistößen haben. Entscheidend sind dabei Freistoßgenauigkeit, Schusskraft und der Skill, Freistöße mit Curve/Effet zu treten.
Die 5 besten Freistoßschützen in FC 26 (normale FUT-Karten)

Spieler

Verein

FC 26 Rating

Freistoßgenauigkeit

James Ward-Prowse

FC Burnley

77

94

Lionel Messi

Inter Miami

86

93

Parejo

FC Villarreal

82

90

Alejandro Grimaldo

Bayer 04 Leverkusen

84

89

Dusan Vlahovic

Juventus Turin

82

89

05

FC 26 Freistöße: Überrasche deinen Gegner

Um bei deinen Freistößen in FC 26 für einen Überraschungseffekt zu sorgen, passt du den Ball aus kurzer Entfernung (bis 20 Meter) flach in den Strafraum, anstatt direkt aufs Tor zu schießen. Rechnet dein Gegner nicht damit, erwischst du ihn so manchmal kalt und du kannst mit der ersten Ballberührung in der Box direkt abschließen.
Über den Autor
Chris ist ehemaliger Profi im eFootball. Er war deutscher Nationalspieler, wurde Europameister und trat bei nationalen und internationalen Meisterschaften gegen die besten Spieler der Welt an. Mittlerweile ist Chris seit vielen Jahren Coach und er trainierte auch schon Esportler in der Virtual Bundesliga - die offizielle Deutsche Meisterschaft in EA FC 26. Auf redbull.com begleitet dich Chris auf deinem Weg zu einem besseren Spieler und gibt regelmäßig Tipps zu EA FC 26.