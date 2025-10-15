FC 26: Der große Skillmoves Guide

In FC 26 sind Skillmoves im Vergleich zu FC 25 wieder wichtiger. Effektiver. Und führen dich zu mehr Siegen. Grund dafür ist das schnellere Gameplay, in dem flinke Bewegungen entscheidend sind, um deinen Gegner zu bezwingen. Kurz gesagt: Ohne die Nutzung von Skillmoves wirst du langfristig keinen Erfolg in FC 26 zu haben. Vor allem in Matches auf höherem Niveau bist du im Nachteil, wenn du nicht weißt, welche Spezialbewegungen du anwenden solltest. Und in welchen Spielsituationen sie am besten funktionieren.

Du denkst, die Ausführung von Skillmoves sei zu schwierig? Stimmt nicht! Es gibt viele Bewegungen, die einfach zu erlernen sind. Aber auch die schwierigeren FC 26 Skillmoves sind mit etwas Übung zu meistern. In unserem FC 26 Skillmoves Guide stellen wir dir zunächst die neuen Skillmoves im Spiel vor. Anschließend erklären wir dir einfache Moves, die jeder Spieler schnell erlernen kann. Und wir geben dir einen Überblick zu allen FC 26 Skillmoves.

01 Neue FC 26 Skillmoves

Es gibt insgesamt fünf neue Skillmoves in FC 26:

New Trickster Rainbow (1 Stern)

Explosive Stepover (3 Sterne)

Drag To Chop (4 Sterne)

Advanced Heel Flick (4 Sterne)

Elastico Variation (5 Sterne)

Die Ausführung dieser fünf neuen Skillmoves findest du weiter unten in der Übersicht zu allen FC 26 Skillmoves.

02 Einfache FC 26 Skillmoves

Je schwerer, desto besser? Nein! Diese drei Spezialbewegungen sind simpel und hast du schnell drauf - und können bereits den Unterschied ausmachen.

Ballrolle - Zwei-Sterne-Skillmove So führst du die Ballrolle aus Alles, was du für die Ballrolle brauchst, ist der rechte Stick. Du drückst den Stick in die Richtung, in die du die Ballrolle ausführen möchtest. Beispiel: Läufst du geradeaus auf das rechte Tor zu und du willst eine Ballrolle nach rechts ausführen, drückst du den rechten Stick nach rechts. Wichtig: Damit es auch mit der Ballrolle klappt, musst du den Stick für eine kurze Zeit in die jeweilige Richtung gedrückt halten. Je länger du den Stick in diese Richtung drückst, desto mehr Ballrollen führt dein Spieler aus. Tipps für die Anwendung Auf den richtigen Zeitpunkt kommt es an. Beispiel: Du rennst mit deinem Spieler nach vorn und ein Gegenspieler läuft auf dich zu. Du erahnst, dass dein Gegner ins Tackling gehen wird, um dir den Ball abzunehmen. Kurz vor dem Tackling kommt die Ballrolle ins Spiel. Mit der Ballrolle umgehst du den Zweikampf und lässt den Gegenspieler ins Leere tacklen. Ohne große Mühe bist du an deinem Gegenspieler vorbei und dem gegnerischen Tor ein Stück näher. Aber es kommt wie gesagt auf das Timing an. Nutzt du die Ballrolle zu früh oder zu spät, bringt sie nicht den erhofften Mehrwert und dein Gegenspieler nimmt dir im schlimmsten Fall den Ball ab.

Fake Shot - Ein-Stern-Skillmove So führst du den Fake-Shot aus Die klassische Schusstäuschung kennen die meisten, aber das Entscheidende sind die verschiedenen Ausführungen. Du drückst die Schuss-/Flankentaste. Direkt danach drückst du die Passtaste, um die Schusstäuschung auszuführen. Gleichzeitig bestimmst du mit dem linken Stick, in welche Richtung du dich nach der Schusstäuschung bewegst. Damit entscheidest du auch, ob du das Tempo beibehältst oder es beispielsweise mit einem kompletten Richtungswechsel rausnimmst. Möglich ist auch, den linken Stick gar nicht zu berühren. Dann führst du eine Schusstäuschung in den Stand aus. Außerdem gibt es eine Schusstäuschung mit anschließendem Tempoboost: Du drückst zusätzlich zur normalen Schusstäuschung L1/LB. Wenn du eine Schusstäuschung beispielsweise schräg nach rechts oder links ausführen möchtest und dabei an Tempo gewinnen willst, nutze die L1/LB-Taste definitiv. Kommst du damit vorbei an deinem Gegenspieler, wird es für ihn schwer, dich wieder einzuholen. Tipps für die Anwendung Der Fake Shot hilft dir in vielen Situationen. Beispielsweise kannst du dich mit der Schusstäuschung im Strafraum und um ihn herum in vielversprechende Abschlusspositionen bringen. Mit dem Fake Shot in den Stand lassen sich Laufduelle mit deinen Gegenspielern abbrechen. Läuft der Gegenspieler weiter, hast du für kurze Zeit wieder Platz und du bekommst die Möglichkeit, neue Spielsituationen zu erschaffen. Die Schusstäuschung mit Tempoboost bietet sich vor allem auf den Außenbahnen an, wenn du für Sprints mit deinen Flügelspielern zusätzliche Geschwindigkeit brauchst.

Drag Back - Zwei-Sterne-Skillmove So führst du den Drag Back aus Drücke R1/RB und ziehe gleichzeitig den linken Stick ausgehend von der Laufrichtung deines Spielers nach hinten. Läufst du geradeaus auf das rechte Tor zu, drückst du den linken Stick nach links, läufst du auf das linke Tor zu, drückst du den Stick nach rechts. Dadurch ziehst du erst einmal den Ball zurück. Jetzt kommt es zur entscheidenden Bewegung, die den Drag Back so unberechenbar und effektiv macht. Du kannst den Exit Move des Drag Backs in jede mögliche Richtung ausführen. Entweder du lässt den linken Stick nach hinten gedrückt, oder du drückst ihn abschließend nach rechts, links oder vorne. Tipps für die Anwendung Die Anwendung des Drag Back ist in vielen Spielsituationen sinnvoll. Die verschiedenen möglichen Exit-Move-Richtungen machen es deinem Gegner schwer, zu erahnen, was du mit dem Drag Back vorhast. Zwei Beispiele für Anwendungsmöglichkeiten: Du wirst bei einem Sprint von einem Verteidiger eingeholt. Mit erfolgreicher Anwendung des Drag Backs lässt du den Gegenspieler ins Leere laufen und verschaffst dir wieder Platz. Du spielst deinen Stürmer am Strafraum an. Mit dem Drag Back kannst du deinen Gegenspieler aussteigen lassen und dich in Schussposition bringen.

Open Locker Room! Die Kabine von RB Leipzig in FC 26 © EA Sports

03 Alle FC 26 Skillmoves

1-Stern-Skillmoves

Diese Skillmoves können von allen Spielern in FC 25 ausgeführt werden.

FC 26 Skillmove Ausführung PlayStation/Xbox New Trickster Rainbow (NEU IN FC 26) Rechten Stick schnell hintereinander nach unten und nach oben drücken Bridge Zweimal schnell R1/RB drücken Directional Nutmeg L1/LB + R1/RB halten und den rechten Stick in die gewünschte Richtung drücken Standing Ball Juggle L2/LT halten + R1/RB drücken Open Up Fake Shot Links/Rechts L1/LB halten + Viereck/X drücken, dann X/A drücken und den linken Stick nach links/rechts oben bewegen Flick Up L1/LB halten + R3 (rechten Stick) drücken First Time Feint Turn (first touch only) L1/LB + R1/RB halten + L3 (linken Stick) nach unten drücken

2-Sterne-Skillmoves

Diese Skillmoves können von beinahe allen Spielern in FC 25 ausgeführt werden - ausgenommen beispielsweise schwächere Torhüter.

FC 26 Skillmove Ausführung PlayStation/Xbox Big Feint L2/LT halten + rechten Stick nach links/rechts drücken (+ Linken Sick in die gewünschte Exit-Richtung) Stop And Go L2/LT halten + rechten Stick nach hinten/vorne drucken Feint Forward and Turn Rechten Stick zweimal kurz nach unten drücken Body Feint Right/Left Rechten Stick kurz nach rechts/links bewegen Stepover Right/Left Rechten Stick oben herum nach rechts/links drehen Reverse Stepover Right/Left Rechten Stick unten herum nach rechts/links drehen Ball Roll Right/Left Rechten Stick nach rechts/links bewegen und dort halten Drag Back L1/LB + R1/RB drücken und linken Stick nach unten bewegen

3-Sterne-Skillmoves

Diese Skillmoves können nicht von allen FC 26 Spielern ausgeführt werden. Um herauszufinden, ob ein Spieler 3-Sterne-Bewegungen drauf hat, musst du die individuellen Werte checken und auf die Zahl neben "Skillmoves" achten.

FC 26 Skillmove Ausführung PlayStation/Xbox Explosive Stepover (NEU IN FC 26) L1/LB gedrückt halten, dann rechten Stick in Bewegungsrichtung und anschließend nach links oder rechts drücken Heel Flick Rechten Stick schnell nach oben und dann nach unten drücken Roulette Right/Left Rechten Stick von unten im/gegen den Uhrzeigersinn drehen Fake Left & Go Right Rechten Stick unten entlang von links nach rechts drehen Fake Right & Go Left Rechten Stick unten entlang von rechts nach links drehen Heel Chop Right/Left L2/LT + Viereck/X halten, dann X/A + Linken Stick nach rechts/links halten Stutter Feint L2/LT halten + R3 (rechten Stick) nach links, dann nach rechts drücken (oder rechts, dann links)

4-Sterne-Skillmoves

Diese Skillmoves können nicht von allen FC 26 Spielern ausgeführt werden. Um herauszufinden, ob ein Spieler 4-Sterne-Bewegungen drauf hat, musst du die individuellen Werte checken und auf die Zahl neben "Skillmoves" achten.

FC 26 Skillmove Ausführung PlayStation/Xbox Drag To Chop (NEU IN FC 26) L2/LT drücken, dann den rechten Stick nach links, hinten und rechts oder nach rechts, hinten und links drehen Advanced Heel Flick (NEU IN FC 26) Rechten Stick kurz nach vorne drücken, dann nach hinten und den linken Stick diagonal nach links, nach rechts oder nach vorne drücken Step Over Ball L1/LB halten + rechten Stick nach vorne und links/rechts drücken Ball Roll Drag L1/LB halten + rechten Stick nach vorne und links/rechts drücken Drag Back Turn L2/LT halten + rechten Stick entgegengesetzt der Laufrichtung halten Flair Nutmeg L1/LT + R1/RB halten + rechten Stick in die gewünschte Laufrichtung drücken Ball Hop (while standing) L1/LB halten + R3 (rechten Stick) drücken Heel To Heel Flick Rechten Stick schnell nach oben und dann nach unten drücken Simple Rainbow Rechten Stick nach unten und dann zweimal nach oben drücken Spin Right/Left R1/RB halten + rechten Stick von unten im Uhrzeigersinn/entgegen des Uhrzeigersinns drehen Stop and Turn Right/Left (while running) Rechten Stick nach oben und dann nach rechts/links drücken Ball Roll Cut Right/Left Rechten Stick links/rechts halten und Linken Stick rechts/links halten Fake Pass (while standing) R2/RT + Viereck halten, dann X/A halten Fake Pass Exit Right/Left (while standing) R2/RT + Viereck/X halten, dann X/A halten und linken Stick nach oben rechts/links bewegen Quick Ball Rolls Rechten Stick nach unten halten Drag To Heel L1/LB halten + rechten Stick nach unten drücken, dann den rechten Stick nach rechts/links drücken Lane Change Right/Left L1/LB halten + rechten Stick rechts/links halten Three Touch Roulette Right/Left L2/LT halten + rechten Stick nach unten drücken, dann rechten Stick nach rechts/links drücken Drag Back Spin Right/Left Rechten Stick nach unten drücken, dann rechten Stick nach rechts/links drücken Heel to Ball Roll L1/LB halten + R3 nach oben und dann nach unten drücken (Richtung wird bestimmt durch den linken Stick)

5-Sterne-Skillmoves

Diese Skillmoves können nur von wenigen FC 26 Spielern ausgeführt werden. Um herauszufinden, ob ein Spieler 5-Sterne-Bewegungen drauf hat, musst du die individuellen Werte checken und auf die Zahl neben "Skillmoves" achten.

FC 26 Skillmove Ausführung PlayStation/Xbox Elastico Variation (NEU IN FC 26) L2/LT drücken und den rechten Stick nach rechts, hinten und links oder nach links, hinten und rechts drehen Toe Drag Stepover L1/LB halten + rechten Stick nach rechts, hinten, links drehen/Rechten Stick nach links, hinten, rechts drehen Flair Rainbow L1/LB halten + rechten Stick zurück und dann nach vorne drücken Elastico Rechten Stick unten herum von rechts nach links drehen Reverse Elastico Rechten Stick unten herum von links nach rechts drehen Advanced Rainbow Rechten Stick nach unten drücken, dann nach oben halten und nach oben drücken Hocus Pocus Rechten Stick von unten nach links drehen, dann zurück nach rechts drehen Triple Elastico Rechten Stick von unten nach rechts drehen, dann zurück nach links drehen Ball Roll & Flick Right/Left (while running) Rechten Stick rechts/links halten, dann nach oben drücken Heel Flick Turn R1/RB halten + rechten Stick nach oben und dann nach unten drücken Sombrero Flick (while standing) Rechten Stick zweimal nach oben und einmal nach unten drücken Turn and Spin Right/Left Rechten Stick nach oben und dann nach rechts/links drücken Ball Roll Fake Right/Left (while standing) Rechten Stick rechts/links halten, dann nach links/rechts drücken Ball Roll Fake Turn L2/LT halten + rechten Stick nach oben und dann nach links/rechts drücken Elastico Chop Right R1/RB halten + rechten Stick unten herum von links nach rechts drehen Elastico Chop Left R1/RB halten + rechten Stick unten herum von rechts nach links drehen Spin Flick Right/Left R1/RB halten + rechten Stick nach oben und dann rechts/links drücken Flick Over L1/LB halten + rechten Stick nach oben halten Tornado Spin Right/Left L1/LB halten + rechten Stick nach oben und dann nach rechts/links drücken Rabona Fake (while jogging) L2/LT + Viereck/X halten, dann X/A + linken Stick nach unten halten Heel Fake L2/LT halten + R3 nach links drücken, dann nach rechts drücken (oder nach rechts, dann nach links) Laces Flick Up L2/LT drücken + R1/RB halten

5-Sterne-Jonglier-Tricks

FC 26 Skillmove Ausführung PlayStation/Xbox Sombrero Flick Backwards/Right/Left Linken Stick nach unten/rechts/links halten Around The World Rechten Stick um 360 Grad im Uhrzeigersinn oder entgegen des Uhrzeigersinns drehen In Air Elastico Rechten Stick nach rechts und dann nach links drücken Reverse In Air Elastico Rechten Stick nach links und dann nach rechts drücken Flick Up For Volley Linken Stick nach oben halten Chest Flick L2/LT halten + R3 (rechten Stick) zweimal drücken T. Around The World Rechten Stick um 360 Grad im Uhrzeigersinn drehen und dann den rechten Stick nach oben drücken

Über den Autor

Chris ist ehemaliger Profi im eFootball. Er war deutscher Nationalspieler, wurde Europameister und trat bei nationalen und internationalen Meisterschaften gegen die besten Spieler der Welt an. Mittlerweile ist Chris seit vielen Jahren Coach und er trainierte auch schon Esportler in der Virtual Bundesliga - die offizielle Deutsche Meisterschaft in FC 25. Auf redbull.com begleitet dich Chris auf deinem Weg zu einem besseren Spieler und gibt regelmäßig FC 26 Tipps .