RB Leipzig-Spieler feiern ein Tor ins FC 26.
© EA Sports

FC 26: Der große Skillmoves Guide

Bei der hohen Anzahl an Skillmoves in FC 26 kannst du schnell den Überblick verlieren. Wir zeigen dir hier alle Spezialbewegungen in FC 26 und erklären, wie sie funktionieren.
Autor: Christian Knoth
7 min readPublished on

Inhalt

  1. 1
    Neue FC 26 Skillmoves
  2. 2
    Einfache FC 26 Skillmoves
  3. 3
    Alle FC 26 Skillmoves
In FC 26 sind Skillmoves im Vergleich zu FC 25 wieder wichtiger. Effektiver. Und führen dich zu mehr Siegen. Grund dafür ist das schnellere Gameplay, in dem flinke Bewegungen entscheidend sind, um deinen Gegner zu bezwingen. Kurz gesagt: Ohne die Nutzung von Skillmoves wirst du langfristig keinen Erfolg in FC 26 zu haben. Vor allem in Matches auf höherem Niveau bist du im Nachteil, wenn du nicht weißt, welche Spezialbewegungen du anwenden solltest. Und in welchen Spielsituationen sie am besten funktionieren.
Du denkst, die Ausführung von Skillmoves sei zu schwierig? Stimmt nicht! Es gibt viele Bewegungen, die einfach zu erlernen sind. Aber auch die schwierigeren FC 26 Skillmoves sind mit etwas Übung zu meistern. In unserem FC 26 Skillmoves Guide stellen wir dir zunächst die neuen Skillmoves im Spiel vor. Anschließend erklären wir dir einfache Moves, die jeder Spieler schnell erlernen kann. Und wir geben dir einen Überblick zu allen FC 26 Skillmoves.
01

Neue FC 26 Skillmoves

Es gibt insgesamt fünf neue Skillmoves in FC 26:
  • New Trickster Rainbow (1 Stern)
  • Explosive Stepover (3 Sterne)
  • Drag To Chop (4 Sterne)
  • Advanced Heel Flick (4 Sterne)
  • Elastico Variation (5 Sterne)
Die Ausführung dieser fünf neuen Skillmoves findest du weiter unten in der Übersicht zu allen FC 26 Skillmoves.
02

Einfache FC 26 Skillmoves

Je schwerer, desto besser? Nein! Diese drei Spezialbewegungen sind simpel und hast du schnell drauf - und können bereits den Unterschied ausmachen.

Ballrolle - Zwei-Sterne-Skillmove

Fake Shot - Ein-Stern-Skillmove

Drag Back - Zwei-Sterne-Skillmove

Der Locker Room von RB Leipzig in FC 26.

Open Locker Room! Die Kabine von RB Leipzig in FC 26

© EA Sports

03

Alle FC 26 Skillmoves

1-Stern-Skillmoves

Diese Skillmoves können von allen Spielern in FC 25 ausgeführt werden.

FC 26 Skillmove

Ausführung PlayStation/Xbox

New Trickster Rainbow (NEU IN FC 26)

Rechten Stick schnell hintereinander nach unten und nach oben drücken

Bridge

Zweimal schnell R1/RB drücken

Directional Nutmeg

L1/LB + R1/RB halten und den rechten Stick in die gewünschte Richtung drücken

Standing Ball Juggle

L2/LT halten + R1/RB drücken

Open Up Fake Shot Links/Rechts

L1/LB halten + Viereck/X drücken, dann X/A drücken und den linken Stick nach links/rechts oben bewegen

Flick Up

L1/LB halten + R3 (rechten Stick) drücken

First Time Feint Turn (first touch only)

L1/LB + R1/RB halten + L3 (linken Stick) nach unten drücken

2-Sterne-Skillmoves

Diese Skillmoves können von beinahe allen Spielern in FC 25 ausgeführt werden - ausgenommen beispielsweise schwächere Torhüter.

FC 26 Skillmove

Ausführung PlayStation/Xbox

Big Feint

L2/LT halten + rechten Stick nach links/rechts drücken (+ Linken Sick in die gewünschte Exit-Richtung)

Stop And Go

L2/LT halten + rechten Stick nach hinten/vorne drucken

Feint Forward and Turn

Rechten Stick zweimal kurz nach unten drücken

Body Feint Right/Left

Rechten Stick kurz nach rechts/links bewegen

Stepover Right/Left

Rechten Stick oben herum nach rechts/links drehen

Reverse Stepover Right/Left

Rechten Stick unten herum nach rechts/links drehen

Ball Roll Right/Left

Rechten Stick nach rechts/links bewegen und dort halten

Drag Back

L1/LB + R1/RB drücken und linken Stick nach unten bewegen

3-Sterne-Skillmoves

Diese Skillmoves können nicht von allen FC 26 Spielern ausgeführt werden. Um herauszufinden, ob ein Spieler 3-Sterne-Bewegungen drauf hat, musst du die individuellen Werte checken und auf die Zahl neben "Skillmoves" achten.

FC 26 Skillmove

Ausführung PlayStation/Xbox

Explosive Stepover (NEU IN FC 26)

L1/LB gedrückt halten, dann rechten Stick in Bewegungsrichtung und anschließend nach links oder rechts drücken

Heel Flick

Rechten Stick schnell nach oben und dann nach unten drücken

Roulette Right/Left

Rechten Stick von unten im/gegen den Uhrzeigersinn drehen

Fake Left & Go Right

Rechten Stick unten entlang von links nach rechts drehen

Fake Right & Go Left

Rechten Stick unten entlang von rechts nach links drehen

Heel Chop Right/Left

L2/LT + Viereck/X halten, dann X/A + Linken Stick nach rechts/links halten

Stutter Feint

L2/LT halten + R3 (rechten Stick) nach links, dann nach rechts drücken (oder rechts, dann links)

4-Sterne-Skillmoves

Diese Skillmoves können nicht von allen FC 26 Spielern ausgeführt werden. Um herauszufinden, ob ein Spieler 4-Sterne-Bewegungen drauf hat, musst du die individuellen Werte checken und auf die Zahl neben "Skillmoves" achten.

FC 26 Skillmove

Ausführung PlayStation/Xbox

Drag To Chop (NEU IN FC 26)

L2/LT drücken, dann den rechten Stick nach links, hinten und rechts oder nach rechts, hinten und links drehen

Advanced Heel Flick (NEU IN FC 26)

Rechten Stick kurz nach vorne drücken, dann nach hinten und den linken Stick diagonal nach links, nach rechts oder nach vorne drücken

Step Over Ball

L1/LB halten + rechten Stick nach vorne und links/rechts drücken

Ball Roll Drag

L1/LB halten + rechten Stick nach vorne und links/rechts drücken

Drag Back Turn

L2/LT halten + rechten Stick entgegengesetzt der Laufrichtung halten

Flair Nutmeg

L1/LT + R1/RB halten + rechten Stick in die gewünschte Laufrichtung drücken

Ball Hop (while standing)

L1/LB halten + R3 (rechten Stick) drücken

Heel To Heel Flick

Rechten Stick schnell nach oben und dann nach unten drücken

Simple Rainbow

Rechten Stick nach unten und dann zweimal nach oben drücken

Spin Right/Left

R1/RB halten + rechten Stick von unten im Uhrzeigersinn/entgegen des Uhrzeigersinns drehen

Stop and Turn Right/Left (while running)

Rechten Stick nach oben und dann nach rechts/links drücken

Ball Roll Cut Right/Left

Rechten Stick links/rechts halten und Linken Stick rechts/links halten

Fake Pass (while standing)

R2/RT + Viereck halten, dann X/A halten

Fake Pass Exit Right/Left (while standing)

R2/RT + Viereck/X halten, dann X/A halten und linken Stick nach oben rechts/links bewegen

Quick Ball Rolls

Rechten Stick nach unten halten

Drag To Heel

L1/LB halten + rechten Stick nach unten drücken, dann den rechten Stick nach rechts/links drücken

Lane Change Right/Left

L1/LB halten + rechten Stick rechts/links halten

Three Touch Roulette Right/Left

L2/LT halten + rechten Stick nach unten drücken, dann rechten Stick nach rechts/links drücken

Drag Back Spin Right/Left

Rechten Stick nach unten drücken, dann rechten Stick nach rechts/links drücken

Heel to Ball Roll

L1/LB halten + R3 nach oben und dann nach unten drücken (Richtung wird bestimmt durch den linken Stick)

5-Sterne-Skillmoves

Diese Skillmoves können nur von wenigen FC 26 Spielern ausgeführt werden. Um herauszufinden, ob ein Spieler 5-Sterne-Bewegungen drauf hat, musst du die individuellen Werte checken und auf die Zahl neben "Skillmoves" achten.

FC 26 Skillmove

Ausführung PlayStation/Xbox

Elastico Variation (NEU IN FC 26)

L2/LT drücken und den rechten Stick nach rechts, hinten und links oder nach links, hinten und rechts drehen

Toe Drag Stepover

L1/LB halten + rechten Stick nach rechts, hinten, links drehen/Rechten Stick nach links, hinten, rechts drehen

Flair Rainbow

L1/LB halten + rechten Stick zurück und dann nach vorne drücken

Elastico

Rechten Stick unten herum von rechts nach links drehen

Reverse Elastico

Rechten Stick unten herum von links nach rechts drehen

Advanced Rainbow

Rechten Stick nach unten drücken, dann nach oben halten und nach oben drücken

Hocus Pocus

Rechten Stick von unten nach links drehen, dann zurück nach rechts drehen

Triple Elastico

Rechten Stick von unten nach rechts drehen, dann zurück nach links drehen

Ball Roll & Flick Right/Left (while running)

Rechten Stick rechts/links halten, dann nach oben drücken

Heel Flick Turn

R1/RB halten + rechten Stick nach oben und dann nach unten drücken

Sombrero Flick (while standing)

Rechten Stick zweimal nach oben und einmal nach unten drücken

Turn and Spin Right/Left

Rechten Stick nach oben und dann nach rechts/links drücken

Ball Roll Fake Right/Left (while standing)

Rechten Stick rechts/links halten, dann nach links/rechts drücken

Ball Roll Fake Turn

L2/LT halten + rechten Stick nach oben und dann nach links/rechts drücken

Elastico Chop Right

R1/RB halten + rechten Stick unten herum von links nach rechts drehen

Elastico Chop Left

R1/RB halten + rechten Stick unten herum von rechts nach links drehen

Spin Flick Right/Left

R1/RB halten + rechten Stick nach oben und dann rechts/links drücken

Flick Over

L1/LB halten + rechten Stick nach oben halten

Tornado Spin Right/Left

L1/LB halten + rechten Stick nach oben und dann nach rechts/links drücken

Rabona Fake (while jogging)

L2/LT + Viereck/X halten, dann X/A + linken Stick nach unten halten

Heel Fake

L2/LT halten + R3 nach links drücken, dann nach rechts drücken (oder nach rechts, dann nach links)

Laces Flick Up

L2/LT drücken + R1/RB halten

5-Sterne-Jonglier-Tricks

FC 26 Skillmove

Ausführung PlayStation/Xbox

Sombrero Flick Backwards/Right/Left

Linken Stick nach unten/rechts/links halten

Around The World

Rechten Stick um 360 Grad im Uhrzeigersinn oder entgegen des Uhrzeigersinns drehen

In Air Elastico

Rechten Stick nach rechts und dann nach links drücken

Reverse In Air Elastico

Rechten Stick nach links und dann nach rechts drücken

Flick Up For Volley

Linken Stick nach oben halten

Chest Flick

L2/LT halten + R3 (rechten Stick) zweimal drücken

T. Around The World

Rechten Stick um 360 Grad im Uhrzeigersinn drehen und dann den rechten Stick nach oben drücken

Über den Autor
Chris ist ehemaliger Profi im eFootball. Er war deutscher Nationalspieler, wurde Europameister und trat bei nationalen und internationalen Meisterschaften gegen die besten Spieler der Welt an. Mittlerweile ist Chris seit vielen Jahren Coach und er trainierte auch schon Esportler in der Virtual Bundesliga - die offizielle Deutsche Meisterschaft in FC 25. Auf redbull.com begleitet dich Chris auf deinem Weg zu einem besseren Spieler und gibt regelmäßig FC 26 Tipps.