FC 26: Der große Skillmoves Guide

Neue FC 26 Skillmoves
- New Trickster Rainbow (1 Stern)
- Explosive Stepover (3 Sterne)
- Drag To Chop (4 Sterne)
- Advanced Heel Flick (4 Sterne)
- Elastico Variation (5 Sterne)
Einfache FC 26 Skillmoves
Ballrolle - Zwei-Sterne-Skillmove
Fake Shot - Ein-Stern-Skillmove
Drag Back - Zwei-Sterne-Skillmove
Alle FC 26 Skillmoves
1-Stern-Skillmoves
FC 26 Skillmove
Ausführung PlayStation/Xbox
New Trickster Rainbow (NEU IN FC 26)
Rechten Stick schnell hintereinander nach unten und nach oben drücken
Bridge
Zweimal schnell R1/RB drücken
Directional Nutmeg
L1/LB + R1/RB halten und den rechten Stick in die gewünschte Richtung drücken
Standing Ball Juggle
L2/LT halten + R1/RB drücken
Open Up Fake Shot Links/Rechts
L1/LB halten + Viereck/X drücken, dann X/A drücken und den linken Stick nach links/rechts oben bewegen
Flick Up
L1/LB halten + R3 (rechten Stick) drücken
First Time Feint Turn (first touch only)
L1/LB + R1/RB halten + L3 (linken Stick) nach unten drücken
2-Sterne-Skillmoves
FC 26 Skillmove
Ausführung PlayStation/Xbox
Big Feint
L2/LT halten + rechten Stick nach links/rechts drücken (+ Linken Sick in die gewünschte Exit-Richtung)
Stop And Go
L2/LT halten + rechten Stick nach hinten/vorne drucken
Feint Forward and Turn
Rechten Stick zweimal kurz nach unten drücken
Body Feint Right/Left
Rechten Stick kurz nach rechts/links bewegen
Stepover Right/Left
Rechten Stick oben herum nach rechts/links drehen
Reverse Stepover Right/Left
Rechten Stick unten herum nach rechts/links drehen
Ball Roll Right/Left
Rechten Stick nach rechts/links bewegen und dort halten
Drag Back
L1/LB + R1/RB drücken und linken Stick nach unten bewegen
3-Sterne-Skillmoves
FC 26 Skillmove
Ausführung PlayStation/Xbox
Explosive Stepover (NEU IN FC 26)
L1/LB gedrückt halten, dann rechten Stick in Bewegungsrichtung und anschließend nach links oder rechts drücken
Heel Flick
Rechten Stick schnell nach oben und dann nach unten drücken
Roulette Right/Left
Rechten Stick von unten im/gegen den Uhrzeigersinn drehen
Fake Left & Go Right
Rechten Stick unten entlang von links nach rechts drehen
Fake Right & Go Left
Rechten Stick unten entlang von rechts nach links drehen
Heel Chop Right/Left
L2/LT + Viereck/X halten, dann X/A + Linken Stick nach rechts/links halten
Stutter Feint
L2/LT halten + R3 (rechten Stick) nach links, dann nach rechts drücken (oder rechts, dann links)
4-Sterne-Skillmoves
FC 26 Skillmove
Ausführung PlayStation/Xbox
Drag To Chop (NEU IN FC 26)
L2/LT drücken, dann den rechten Stick nach links, hinten und rechts oder nach rechts, hinten und links drehen
Advanced Heel Flick (NEU IN FC 26)
Rechten Stick kurz nach vorne drücken, dann nach hinten und den linken Stick diagonal nach links, nach rechts oder nach vorne drücken
Step Over Ball
L1/LB halten + rechten Stick nach vorne und links/rechts drücken
Ball Roll Drag
L1/LB halten + rechten Stick nach vorne und links/rechts drücken
Drag Back Turn
L2/LT halten + rechten Stick entgegengesetzt der Laufrichtung halten
Flair Nutmeg
L1/LT + R1/RB halten + rechten Stick in die gewünschte Laufrichtung drücken
Ball Hop (while standing)
L1/LB halten + R3 (rechten Stick) drücken
Heel To Heel Flick
Rechten Stick schnell nach oben und dann nach unten drücken
Simple Rainbow
Rechten Stick nach unten und dann zweimal nach oben drücken
Spin Right/Left
R1/RB halten + rechten Stick von unten im Uhrzeigersinn/entgegen des Uhrzeigersinns drehen
Stop and Turn Right/Left (while running)
Rechten Stick nach oben und dann nach rechts/links drücken
Ball Roll Cut Right/Left
Rechten Stick links/rechts halten und Linken Stick rechts/links halten
Fake Pass (while standing)
R2/RT + Viereck halten, dann X/A halten
Fake Pass Exit Right/Left (while standing)
R2/RT + Viereck/X halten, dann X/A halten und linken Stick nach oben rechts/links bewegen
Quick Ball Rolls
Rechten Stick nach unten halten
Drag To Heel
L1/LB halten + rechten Stick nach unten drücken, dann den rechten Stick nach rechts/links drücken
Lane Change Right/Left
L1/LB halten + rechten Stick rechts/links halten
Three Touch Roulette Right/Left
L2/LT halten + rechten Stick nach unten drücken, dann rechten Stick nach rechts/links drücken
Drag Back Spin Right/Left
Rechten Stick nach unten drücken, dann rechten Stick nach rechts/links drücken
Heel to Ball Roll
L1/LB halten + R3 nach oben und dann nach unten drücken (Richtung wird bestimmt durch den linken Stick)
5-Sterne-Skillmoves
FC 26 Skillmove
Ausführung PlayStation/Xbox
Elastico Variation (NEU IN FC 26)
L2/LT drücken und den rechten Stick nach rechts, hinten und links oder nach links, hinten und rechts drehen
Toe Drag Stepover
L1/LB halten + rechten Stick nach rechts, hinten, links drehen/Rechten Stick nach links, hinten, rechts drehen
Flair Rainbow
L1/LB halten + rechten Stick zurück und dann nach vorne drücken
Elastico
Rechten Stick unten herum von rechts nach links drehen
Reverse Elastico
Rechten Stick unten herum von links nach rechts drehen
Advanced Rainbow
Rechten Stick nach unten drücken, dann nach oben halten und nach oben drücken
Hocus Pocus
Rechten Stick von unten nach links drehen, dann zurück nach rechts drehen
Triple Elastico
Rechten Stick von unten nach rechts drehen, dann zurück nach links drehen
Ball Roll & Flick Right/Left (while running)
Rechten Stick rechts/links halten, dann nach oben drücken
Heel Flick Turn
R1/RB halten + rechten Stick nach oben und dann nach unten drücken
Sombrero Flick (while standing)
Rechten Stick zweimal nach oben und einmal nach unten drücken
Turn and Spin Right/Left
Rechten Stick nach oben und dann nach rechts/links drücken
Ball Roll Fake Right/Left (while standing)
Rechten Stick rechts/links halten, dann nach links/rechts drücken
Ball Roll Fake Turn
L2/LT halten + rechten Stick nach oben und dann nach links/rechts drücken
Elastico Chop Right
R1/RB halten + rechten Stick unten herum von links nach rechts drehen
Elastico Chop Left
R1/RB halten + rechten Stick unten herum von rechts nach links drehen
Spin Flick Right/Left
R1/RB halten + rechten Stick nach oben und dann rechts/links drücken
Flick Over
L1/LB halten + rechten Stick nach oben halten
Tornado Spin Right/Left
L1/LB halten + rechten Stick nach oben und dann nach rechts/links drücken
Rabona Fake (while jogging)
L2/LT + Viereck/X halten, dann X/A + linken Stick nach unten halten
Heel Fake
L2/LT halten + R3 nach links drücken, dann nach rechts drücken (oder nach rechts, dann nach links)
Laces Flick Up
L2/LT drücken + R1/RB halten
5-Sterne-Jonglier-Tricks
FC 26 Skillmove
Ausführung PlayStation/Xbox
Sombrero Flick Backwards/Right/Left
Linken Stick nach unten/rechts/links halten
Around The World
Rechten Stick um 360 Grad im Uhrzeigersinn oder entgegen des Uhrzeigersinns drehen
In Air Elastico
Rechten Stick nach rechts und dann nach links drücken
Reverse In Air Elastico
Rechten Stick nach links und dann nach rechts drücken
Flick Up For Volley
Linken Stick nach oben halten
Chest Flick
L2/LT halten + R3 (rechten Stick) zweimal drücken
T. Around The World
Rechten Stick um 360 Grad im Uhrzeigersinn drehen und dann den rechten Stick nach oben drücken