EA FC 27 Karrieremodus: 11 Top-Talente für dein Team

Über den Autor Aykut Özbey Aykut ist Content Creator und das Gesicht hinter 30minkicken . Er ist seit vielen Jahren Redakteur und war als Experte für FIFA/EA FC schon vor und hinter der TV-Kamera im Einsatz. Auf redbull.com versorgt dich Aykut mit Analysen, Tipps und den heißesten Updates zu EA FC 27 .

Die Magie des Karrieremodus in EA FC 27 hat uns zuletzt Andreas Wilsdorf, Line Producer für den Karrieremodus bei Publisher EA Sports, auf der Gamescom 2026 in Köln erklärt: „Es geht um das Jugendtalent, das du entdeckt hast und jetzt dein bester Torjäger ist. Um den Transfer, für den du das letzte Budget deines Klubs ausgegeben hast, und der jetzt den Unterschied macht. Das ist eine verdammt starke Fantasie.“

Genau das ist es, was dich im Karrieremodus antreibt. Die besten Talente zu finden, sie weiterzuentwickeln und Klublegenden aus ihnen zu machen. In EA FC 27 wird die Umsetzung dieser Fantasie aber herausfordernder. Der Transfermarkt wurde umgebaut und die Konkurrenz bietet nun mit. „Andere Klubs schnappen dir jetzt Spieler weg, um die du gerade noch geboten hast", so der EA Sports Producer.

Das heißt auch: Wer früh weiß, wen er will, und außerdem bereit ist, um diese Spieler zu kämpfen, ist im Vorteil. Wir stellen dir hier elf Talente vor, für die es sich im EA FC 27 Karrieremodus definitiv zu kämpfen lohnt. Darunter sind auch drei Spieler von RB Leipzig und ein Red Bull-Athlet von Real Madrid.

01 Endrick (Real Madrid)

Der brasilianische Stürmer ist seit Jahren einer der bekanntesten Namen unter den Talenten und startet in EA FC 27 mit einem Overall Rating (OVR) von 79. Der Red Bull-Athlet hat mit einem Potential (POT) von 91 noch reichlich Luft nach oben. Für Klubs mit Budget ist Endrick eine Top-Wahl im Sturm.

Endrick in EA FC 27 © FUT.GG

EA FC 27 Karrieremodus Facts zu Endrick Alter 20 Position ST

02 Jorthy Mokio (Ajax Amsterdam)

Jorthy Mokio gehörte auch schon zu den größten Talenten im EA FC 26 Karrieremodus und bleibt eines der besten Preis-Leistungs-Talente im Game. Der Belgier ist auf der Sechs und in der Innenverteidigung einsetzbar, kostet unter vier Millionen Euro und kann bei guter Entwicklung ein OVR von 89 erreichen.

Jorthy Mokio in EA FC 27 © FUT.GG

EA FC 27 Karrieremodus Facts zu Jorthy Mokio Alter 18 Position ZDM

03 Jorrel Hato (FC Chelsea)

Der Niederländer vom FC Chelsea ist einer der vielseitigsten Defensivspieler im EA FC 27 Karrieremodus: Linksverteidiger, Innenverteidiger, notfalls Sechser: Mit 78 OVR ist Jorrel Hato sofort Stammspieler, das Potential (89) kann sich sehen lassen.

Jorrel Hato in EA FC 27 © FUT.GG

EA FC 27 Karrieremodus Facts zu Jorrel Hato Alter 20 Position LV

04 Antonio Nusa (RB Leipzig)

Antonio Nusa hat mit Norwegen die K.o.-Phase der WM 2026 erreicht und ist bei RB Leipzig seit zwei Jahren Leistungsträger. Tempo 85, Dribbling 85 und ein Marktwert von unter 20 Millionen Euro: Wer im Karrieremodus einen Linksaußen für die Bundesliga sucht, findet kaum ein besseres Gesamtpaket.

Antonio Nusa in EA FC 27 © FUT.GG

EA FC 27 Karrieremodus Facts zu Antonio Nusa Alter 21 Position LF

05 Rio Ngumoha (FC Liverpool)

Im Jahr 2025 mit einem Siegtor in der Nachspielzeit für die Reds bei Newcastle United bekannt geworden, jetzt schon mit 75 OVR in EA FC 27: Rio Ngumoha bringt Tempo 90 mit und ist mit einem Marktwert von rund drei Millionen Euro ein günstiges Flügeltalent mit großer Perspektive.

Rio Ngumoha in EA FC 27 © FUT.GG

EA FC 27 Karrieremodus Facts zu Rio Ngumoha Alter 18 Position LM

06 Arthur Vermeeren (Royal Antwerpen)

Der Belgier steht weiterhin bei RB Leipzig unter Vertrag, zockt aber derzeit auf Leihbasis bei Royal Antwerpen in seinem Heimatland. Passwert 78, Dribbling 77, einsetzbar als Achter und Sechser: Mit 76 OVR hat Vermeeren bereits eine starke Basis, die sich im Verlauf seiner Karriere noch deutlich verbessern kann.

Arthur Vermeeren in EA FC 27 © FUT.GG

EA FC 27 Karrieremodus Facts zu Arthur Vermeeren Alter 21 Position Zm

07 El Chadaille Bitshiabu (Galatasaray Istanbul)

Der Franzose ist eine Top-Investition für deine Abwehr. El Chadaille Bitshiabu kam aus der PSG-Jugend zu den Roten Bullen nach Leipzig und kostet im Karrieremodus rund 12 Millionen Euro. Aktuell spielt der er per Leihe bei Galatasaray Istanbul. Wer ihn zwei Saisons spielen lässt, hat einen Innenverteidiger auf sehr starkem Niveau.

El Chadaille Bitshiabu in EA FC 27 © FUT.GG

EA FC 27 Karrieremodus Facts zu El Chadaille Bitshiabu Alter 21 Position IV

08 Assane Diao (Como 1907)

Tempo 90 macht Diao zu einem der schnellsten Flügelspieler unter den Talenten. Der Senegalese vom aktuellen Champions League-Gegner der Roten Bullen ist auf beiden Außenbahnen einsetzbar und mit rund 17 Millionen Euro Marktwert eine Option für Klubs, die ihre Konter beschleunigen wollen.

Assane Diao in EA FC 27 © FUT.GG

EA FC 27 Karrieremodus Facts zu Assane Diao Alter 21 Position RM

09 Pablo García (Real Betis)

Der Geheimtipp aus Spanien: Pablo García startet mit 70, kostet rund vier Millionen Euro und hat eines der höchsten Potenziale aller Rechtsaußen im Spiel. Ein Fall für eine Leihe im ersten Jahr und die Startelf ab der 2. Saison!

Pablo García in EA FC 27 © FUT.GG

EA FC 27 Karrieremodus Facts zu Pablo García Alter 20 Position RF

10 Francesco Camarda (AC Milan)

Der italienische Stürmer ist die günstigste Neun mit dieser Perspektive im EA FC 27 Karrieremodus. Für unter drei Millionen holst du dir mit Francesco Camarda ein spannendes Projekt in dein Team, das sich mit genügend Spielzeit um mehr als 20 Rating-Punkte verbessern kann.

Francesco Camarda in EA FC 27 © FUT.GG

EA FC 27 Karrieremodus Facts zu Francesco Camarda Alter 18 Position ST

11 Konstantinos Karetsas (Borussia Dortmund)

Der Grieche vom BVB ist mit 76 sofort einsetzbar und mit 18 Jahren eines der jüngsten Talente auf diesem Niveau. Für Bundesliga-Karrieren mit mittlerem Budget ist Konstantinos Karetsas der passende Zehner mit langer Entwicklungskurve.

Konstantinos Karetsas in EA FC 27 © FUT.GG

EA FC 27 Karrieremodus Facts zu Konstantinos Karetsas Alter 18 Position ZOM