gamescom 2026: Das waren unsere Highlights der Messe

Über den Autor Phil Briel Phil ist ehemaliger Esports-Profi in Spielen wie Counter-Strike, Unreal Tournament, Call of Duty, Forza Motorsport und FIFA auf PC und Konsolen. Er war als Redakteur bereits für verschiedene Gaming-Websites und -Magazine tätig. Auf RedBull.com stellt er bereits seit zehn Jahren neue Games vor, liefert Hardware-Kaufempfehlungen, Spiele-Guides und mehr.

1.743 Aussteller:innen, so viele wie nie zuvor, präsentierten zwischen dem 26. und 30. August 2026 ihre Highlights auf der größten Spielemesse der Welt. Die gamescom 2026 war so groß wie nie und verzeichnete mit 368.000 Privat- und Fachbesucher:innen eine deutliche Steigerung gegenüber dem Vorjahr. Von Indie-Perlen über Open-World-Games bis hin zu Koop-Titeln: Das sind unsere Highlights der gamescom 2026.

Der Red Bull Wings Cup bringt Schwung auf die gamescom 2026 © Marius Faulhaber / Red Bull Content Pool

gamescom 2027 Termin steht fest: Nach der gamescom ist vor der gamescom. Der Termin für die Ausgabe im kommenden Jahr steht bereits fest. Die gamescom 2027 findet vom 25. August bis 29. August 2027 in Köln statt.

01 The Witcher 3: Songs of the Past

Entwickler: CD Projekt Red, Fool's Theory

Publisher: CD Projekt

Plattformen: PC, PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2

Release: 2027

Songs of the Past wird auf der gamescom 2026 zu sehen sein © CD Projekt RED

Eines der größten gamescom Highlights hat in seiner ursprünglichen Form bereits elf Jahre auf dem Buckel: The Witcher 3 bekommt eine neue Erweiterung (das war bereits im Vorfeld bekannt) und die hat es in sich. The Witcher 3: Songs of the Past , so der Name des Add-Ons, erzählt zum Release im Jahr 2027 eine Vorgeschichte des legendären Open-World-Spiels aus der Sicht von Hexer Geralt. Als wäre das nicht schon spannend genug, darfst du dich auch aus spielerischer Sicht auf neue Nuancen freuen.

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Klassische Talentbäume, neue Fähigkeiten und ein verändertes (noch flüssigeres) Kampfsystem lassen Witcher-3-Fans mit der Zunge schnalzen. Dazu gibt's die typische, dichte Atmosphäre, die die Reihe seit jeher auszeichnet und eine brandneue Kettenklinge.

Storytechnisch macht sich Geralt auf die Suche nach Kumpel Rittersporn, von dem nach einer durchzechten Nacht plötzlich jegliche Spur fehlt. Grund genug eigentlich, das Silberschwert erneut zu schultern und in Rittersporns Familienhaus in Letten nach dem Rechten zu sehen.

Eines ist klar: Songs of the Past wird ein Fest, nicht nur für Kenner:innen von The Witcher 3. Und alle, die es werden wollen, dürfen sich mit The Witcher 3 - Remastered bereits am 29. September über eine grafisch aufgebohrte Neuauflage des Kult-Klassikers freuen.

Die Red Bull Witcher 3 Challenge auf der gamescom 2026 © Marius Faulhaber / Red Bull Content Pool

02 Control Resonant

Entwickler: Remedy Entertainment

Publisher: Remedy Entertainment

Plattformen: PC, PS5, Xbox Series X/S, macOS

Release: 24. September 2026

Control Resonant © Remedy Entertainment

Auf das zweite Highlight der gamescom 2026 müssen wir nicht mehr ganz so lang warten. Control Resonant erscheint bereits am 24. September 2026 und die Fangemeinde wartet offenbar sehnlichst auf den Nachfolger des Science-Fiction-Games aus dem Hause Remedy. Zumindest war das Action-RPG spannend genug, um Fans bis zu fünf Stunden lang in der Schlange warten zu lassen.

Wer dann endlich dran war, hatte Grund zur Freude. Denn Resonant verspricht eines der großen Spiele-Highlights des Herbstes zu werden. Du schlüpfst in Control Resonant in die Rolle von Dylan Faden, der seine paranatürlichen Kräfte in einem völlig aus den Fugen geratenen Manhattan entfesselt. Anders als der Vorgänger setzt der Nachfolger nicht mehr auf Third-Person-Shooter-Action, sondern verschiebt sich Richtung Hack-and-Slash mit stärkeren Rollenspiel-Elementen: Dylan wechselt zwischen verschiedenen Aberrant-Formen, kämpft mit Dual-Klingen im Nahbereich und setzt spektakuläre Angriffe gegen die Bosse der Federal Bureau of Control ein.

Das Gameplay zeigt sich deutlich schneller, der Protagonist merklich agiler als noch Jesse Faden im Erstling aus dem Jahr 2019. Dazu eine (Remedy-typisch) herrlich skurrile Story und eine packende Inszenierung.

03 Fable

Entwickler: Playground Games

Publisher: Xbox Game Studios

Plattformen: PC, PS5, Xbox Series X/S (Day-One im Game Pass)

Release: 23. Februar 2027

Fable © Xbox Game Studios

Was Halo im Shooter-Bereich, ist Fable im Genre der Rollenspiele. Die Kult-Reihe, ursprünglich aus der Feder von Peter Molyneux, feiert im kommenden Jahr ihr Comeback. Auf der gamescom 2026 zeigte Xbox eine brandneue Gameplay-Demo zum kommenden RPG-Hit. Hinter verschlossenen Türen gab es sogar noch mehr zu sehen. Und er sieht extrem gut aus.

Anders als frühere Präsentationen, die vor allem Atmosphäre und die Welt Albion in den Vordergrund stellten, drehte sich diese Demo gezielt um das Gameplay des Reboots. Im Zentrum stand die Quest "Mud and Death": Dein Held zieht gemeinsam mit dem legendären Mentor Humphrey the Golden in eine geflutete Mine, gespickt mit Fallen, Geistern und Skeletten. Der Auslöser der Geschichte ist persönlich, denn dein Heimatdorf Briar Hill wurde von einer mysteriösen, rot verhüllten Gestalt namens Isabelle zu Stein verwandelt. Neben dem Dungeon-Ausflug bekamst du auch einen Rundgang durch die Hauptstadt Bowerstone zu sehen, die mit über 30 verschiedenen Geschäftstypen aufwartet, von Barbershops bis Tattoo-Studios.

Das Gezeigte macht auf jeden Fall Lust auf mehr. Der Neustart der Reihe, die seit nunmehr 16 Jahren in der Versenkung verschwunden war, hat auf jeden Fall nichts vom Charme, Humor und Moral-System der Vorlage eingebüßt. Rollenspiel-Fans dürfen sich den 23. Februar 2027 jedenfalls schon mal fett im Kalender markieren.

Entwickler-Legende Peter Molyneux über sein Game Legacy:

12 Min Legacy: Peter Molyneuxs brandneues Game Peter Molyneux OBE spricht über den kreativen Prozess hinter der Entwicklung des brandneuen Games, „Legacy".

04 Tomb Raider: Legacy of Atlantis

Entwickler: Crystal Dynamics, Flying Wild Hog

Publisher: Amazon Game Studios

Plattformen: PC, PS5, Xbox Series X/S

Release: 12. Februar 2027

Tomb Raider: Legacy of Atlantis © Amazon Game Studios

Lara Croft ist zurück, und sie hat es diesmal erneut mit einem T-Rex zu tun. Crystal Dynamics und Flying Wild Hog zeigten bei der Xbox-Show eine 20-minütige Gameplay-Präsentation zu Tomb Raider: Legacy of Atlantis , der Neuinterpretation des Serien-Erstlings von 1996.

Der Walkthrough führt dich nach Peru, zum Grab von Qualopec und zeigt Laras klassische Akrobatik in neuem Gewand: Sprünge, Rollen, Flips und tiefe Tauchgänge durch überflutete Höhlen. Neu ist ein multifunktionaler PDA-Scanner, der wahlweise Rätsel-Hinweise oder Lore-Infos liefert, sowie eine Hyperfocus-Zeitlupenmechanik für den finalen Kampf gegen einen Tyrannosaurus Rex in einem geothermalen Tal.

Das neue Gameplay-Material des Remakes eines absoluten Gaming-Klassikers macht jedenfalls schon jetzt Lust auf mehr, auch wenn Fans sich noch bis Februar 2027 gedulden müssen.

05 Stage Tour

Entwickler: RedOctane Games

Publisher: RedOctane Games

Plattformen: PC, PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2

Release: 10. Dezember 2026

Erinnerst du dich noch an Guitar Hero oder Rockband? Nachdem das Genre der Rhythmus-Spiele lange Zeit in der Versenkung verschwunden war, kehrt es nun mit Stage Tour auf die Bildschirme zurück und das bereits im Dezember! Endlich heißt es wieder Gitarrensaiten zupfen, auf das Plastik-Drumkit einprügeln oder ins Mikro grölen und ganz ehrlich: Wir haben sowas von Bock drauf.

Über 90 Songs aus sechs Jahrzehnten Musikgeschichte sind am Start, darunter Bands wie Metallica, Muse, Red Hot Chili Peppers, Slipknot oder The Rolling Stones. Nach dem Anspielen auf der gamescom 2026 lässt sich sagen: Stage Tour fühlt sich genauso gut an wie die Vorlagen, zeigt sich aber modernisiert und verbessert.

Herzstück ist der neue Tour-Modus, ein Roguelite-Format, bei dem jeder Durchlauf neue Entscheidungen und Herausforderungen bereithält. Natürlich darf aber auch im Multiplayer und Koop gemeinsam musiziert werden. Und das auf Wunsch inklusive der passenden Musikinstrumente wie Kramer-Gitarre, Drum-Kit oder Gibson Explorer.

06 Stuntman: Hollywood

Entwickler: Saber Interactive

Publisher: Saber Interactive

Plattformen: PC, PS5, Xbox Series X/S

Release: noch offen

Hast du das Zeug dazu, der beste Stuntman Hollywoods zu werden? © Saber Interactive

Eine der größten Überraschungen der Messer war zweifellos Stuntman: Hollywood von Saber Interactive. Ja, dabei handelt es sich wirklich um das Comeback einer Marke, die zur PS2-Ära eine große Fanbase aufweisen konnte. Und ja, die Verfrachtung ins 21. Jahrhundert ist dem Franchise ausgesprochen gut gelungen.

Du übernimmst die Rolle einer Stunt-Fahrerin oder eines Stunt-Fahrers und inszenierst waghalsige Fahrszenen für bekannte Filmlizenzen. Bislang standen "Fast & Furious", "Back to the Future", "Knight Rider" und "Miami Vice" auf der Liste, auf der gamescom kam mit "Jurassic World" ein waschechtes Highlight dazu. Der neue Auf einem Motorrad vor Raptoren flüchten? Den DeLorean in die Zukunft schicken? Oder K.I.T.T. aus "Knight Rider" selbst fahren? Das wird ein Fest für Rennspiel- und Filmfans gleichermaßen, auch wenn es noch immer keinen finalen Release-Termin gibt.

07 Hela: Of Mice & Magic

Entwickler: Windup Games

Publisher: Knights Peak

Plattformen: PC, PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2

Release: Q4 2026

Hela © Windup

Nachdem wir Hela: Of Mice & Magic bereits im vergangenen Jahr auf der gamescom anspielen konnten, ließ sich auch 2026 in Köln ein neuer Blick auf das Mäusespiel werfen und der machte unmissverständlich klar: Hela wird eines der schönsten und spannendsten Koop-Games der nächsten Monate .

Für alle, die zwischen den ganzen Blockbustern etwas Ruhe suchen, ist dieses märchenhafte Abenteuer von Windup Games genau richtig. In dem von skandinavischer Folklore inspirierten Third-Person-Adventure schlüpfst du in die Rolle einer tapferen Maus, die als Vertraute einer erkrankten Hexe unterwegs ist, um sie und das umliegende Dorf zu retten. Kampf gibt es hier bewusst nicht. Im Mittelpunkt stehen Erkundung, physikbasierte Rätsel und Kooperation.

Du kannst solo spielen, dank des sogenannten Shade-Systems, das magische Echos zur Rätsellösung beschwört, oder gemeinsam mit bis zu drei weiteren Personen im lokalen Splitscreen oder online. Auf der gamescom 2026 wurde das Spiel gleich für drei Awards nominiert: Best Gameplay, Most Entertaining und Most Wholesome. Das stellt klar: Hela: Of Mice and Magic wird eines der heißesten Spiele für das Jahresende 2026.

08 1001 Threads of Mizan

Entwickler: MBC Game Studio

Publisher: MBC Game Studio

Plattformen: PC, PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2

Release: noch offen

1001 Threads of Mizan wird ein Koop-Highlight © MBC Game Studio

Wo wir bereits beim Thema Koop-Games sind: 1001 Threads of Mizan verzauberte bei der Präsentation im Rahmen der Opening Night Live die Massen und zeigte sich auf der gamescom 2026 in spielbarer Form. Dass das von der arabischen Mythologie inspirierte Action-Adventure vielleicht DEN Überraschungshit der Messe darstellt, wurde dabei ziemlich schnell klar.

Dabei handelt es sich um ein Koop-Action-Adventure für bis zu drei Spieler:innen, angesiedelt in einer handgefertigten arabischen Fantasy-Welt nach dem Vorbild von "Tausendundeine Nacht". Als eine der drei Heldenfiguren Yusra, Malik oder Sufyan reist du gemeinsam mit Freund:innen per Flugteppich durch die Lüfte und stellst dich gewaltigen Dschinn-Bossen.

Hinter dem Studio steht ein Team aus Branchenveteranen von BioWare, Bungie und Ubisoft Montreal. Auf dem Showfloor konntest du bereits eine spielbare Pre-Alpha-Demo antesten, die vor allem die Flugteppich-Fortbewegung und die Bosskämpfe in den Fokus stellte. Das Gameplay des Abenteuers macht jedenfalls schon jetzt Lust auf mehr, zumal die Kombination aus Atmosphäre, Gameplay und Präsentation ziemlich einzigartig ist. Insbesondere die Fortbewegung und die intensiven Bossfights machen schon jetzt Lust auf mehr.

09 Crazy Taxi: World Tour

Entwickler: SEGA

Publisher: SEGA

Plattformen: PC, PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2

Release: 2027

Crazy Taxi: World Tour bringt den Kult-Klassiker zurück © SEGA

Eines der vielleicht coolsten Games der Dreamcast-Ära feiert sein Comeback und legt dabei kräftig zu. Crazy Taxi: World Tour bleibt dem schnellen und spaßigen Kern-Gameplay der Arcade-Rennspielreihe treu und erweitert dieses um einen adrenalingeladenen Multiplayermodus sowie Locations auf der ganzen Welt. Unter anderem kutschiert ihr sogar in Deutschland Fahrgäste von A nach B. Inklusive Fachwerkdörfern, Burgen und Weihnachtsmärkten.

Das Rennspiel fühlt sich dabei genauso gut an wir schon vor rund 26 Jahren, zeigt sich aber modernisiert und deutlich aufgehübscht. Langjährige Fans haben zudem Grund zur Freude: Mit dabei sind die Serien-Ikonen Axel, Gena, B.D. Joe und Gus, dazu ein waschechtes Nostalgie-Paket beim Soundtrack: Titel wie "All I Want" und "Change the World" von The Offspring sowie "Them and Us" und "Inner Logic" von Bad Religion feiern ihr Comeback.

Schnell, spaßig, chaotisch und vor allem im Multiplayer mit absolutem Suchtpotenzial. Crazy Taxi: World Tour wird zumindest für Genre- und Multiplayerfans eines der heißesten Games des Jahres 2027.

10 Star Wars: Galactic Racer

Entwickler: Fuse Games

Publisher: Secret Mode / Lucasfilm Games

Plattformen: PC, PS5, Xbox Series X/S

Release: 6. Oktober 2026

STAR WARS: Galactic Racer © Fuse Games

Star-Wars-Versoftungen sind aktuell scheinbar wieder voll im Trend. Nach einem herausragenden Ausflug in das Genre der rundenbasierten Strategie mit Star Wars Zero Company folgt im Oktober ein Rennspiel-Ableger und der hinterließ auf der gamescom 2026 bereits einen sehr guten Eindruck.

Wer sich nach dem Podracing-Feeling aus "Star Wars: Episode I" sehnt, wird bei Star Wars: Galactic Racer fündig. Entwickler Fuse Games, gegründet von ehemaligen Criterion-Games-Veteranen (Burnout-Reihe), ließ das Spiel auf der gamescom erstmals in großem Stil anspielen. Die Story versetzt dich in die Ära der New Republic: Als Racer Shade nimmst du an der inoffiziellen Galactic League teil, einer von Syndikaten gesponserten Rennliga im gesetzlosen Outer Rim.

Im Solo-Kampagnenmodus wählst du zwischen vier verschiedenen Gefährten, darunter dem klassischen Podracer, während der Multiplayer-Modus PvP-Rennen mit bis zu zwölf Spieler:innen bietet. Am Stand von Secret Mode konntest du direkt gegen andere Besucher:innen antreten und deine Bestzeit auf einem Leaderboard vergleichen. Star Wars: Galactic Racer ist schnell, spielt sich flüssig und macht ziemlich viel Spaß. Das Game erscheint bereits am 6. Oktober 2026, die Messe-Version wirkte entsprechend schon poliert und nah am fertigen Produkt.

11 Nex Playground: Neue Spielekonsole für Familien

Nex Playground kommt nach Deutschland © Nex Playground

Eine Überraschung gab es auf der gamescom 2026 ebenfalls. Oder zumindest in einem Hotelzimmer unweit des Messegeländes. Denn mit Nex Playground startet in diesem Jahr noch eine neue Spielekonsole in Deutschland, die in den USA bereits seit 2023 erhätlich ist.

Das Konzept richtet sich vor allem an Familien und ein jüngeres Publikum und lässt bei älteren Semestern wohlige Erinnerungen an EyeToy oder Xbox Kinect aufkommen. Gesteuert wird das Ganze nämlich mit Bewegungen! Perfekt also, wenn du dich vor dem Fernseher mal etwas bewegen willst. Neben Tanz-, Musik- und Sportspielen sollen zum Start auch Versoftungen bekannter Marken wie "Sonic Forces: Rival Rush" oder "Pac-Man" erhältlich sein.

Nex Playground hinterließ schon jetzt einen sehr guten Eindruck und über eine Million verkaufte Einheiten weltweit zeugen davon, dass das Interesse durchaus vorhanden ist. Ob die Konsole auch hierzulande ein Kassenschlager wird, bleibt allerdings abzuwarten. Der Preis wird bei 319 Euro liegen, fünf Spiele gibt es kostenlos dazu, der Rest muss allerdings per Abo-Modell nachgeordert werden.