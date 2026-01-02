Die 10 besten Rennspiele 2026: Vollgas auf Konsole & PC

Das vergangene Jahre hielt für virtuelle Rennfahrerinnen und Rennfahrer zahlreiche Highlights und Überraschungen parat. Auf der Nintendo Switch 2 setzte sich Mario Kart World an die Spitze der Funracer, JDM: Japanese Drift Master begeisterte mit gelungenem Drift-Gameplay und mit Assetto Corsa Rally erschien erst im November eine beeindruckende Offroad-Rennsimulation. Doch welche Rennspiel-Highlights erscheinen 2026? Wir stellen euch die 10 besten Games für Spieler:innen mit Benzin im Blut vor.

01 Forza Horizon 6

Release: 2026

Plattformen : PC, Xbox Series X/S

Forza Horizon 6 © Microsoft Game Studios

Forza Horizon 6 erscheint 2026. Es steht außer Frage, dass der sechste Ableger der beliebten Open-World-Rennspielserie DAS Genre-Highlight für 2026 darstellt. Wann der neue Racer genau erscheinen wird, ist derzeit noch unklar. Vermutlich wird es im Herbst und Winter soweit sein.

Was wir jedoch wissen ist, dass Forza Horizon 6 in Japan spielen wird und das Land in all seinen Facetten einmal mehr detailliert abbilden wird. Neben der Umgebung um den Mount Fuji soll es auch nach Tokio und in ländliche Regionen gehen. Laut Entwicklerteam soll der Open-World-Racer die gesamte japanische Autokultur einfangen - von der vielseitigen Tuning-Szene bis hin zur Drift-Kultur.

Ein gigantischer Fuhrpark, abwechslungsreiche Rennen und motivierende Multiplayer-Events gelten ebenso als gesetzt. Damit ist klar: Forza Horizon 6 wird ein echtes Highlight.

Driften in Japan: Der zweifache Rallye-Weltmeister Kalle Rovanperä nimmt eine aufregende Drift-Herausforderung auf dem japanischen Berg Iwaki in Angriff:

02 iRacing Arcade

Release: Februar 2026

Plattformen: PC

iRacing Arcade © iRacing

iRacing gilt bereits seit dem Release im Jahr 2008 als DAS Sim-Racing-Spiel schlechthin. Immerhin begeistert die Rennsimulation mit ultra-realistischem Gameplay und abwechslungsreichem Fuhrpark.

Mit iRacing Arcade erscheint 2026 ein deutlich zugänglicherer Ableger, der mit bunter Comic-Grafik, Top-Down-Perspektive und umfangreichen Multiplayer-Optionen auch Genre-Neulinge begeistern will. Ähnlich wie in Formula Legends schlummern unter der Haube aber Spielmechaniken, die auch Rennspiel-Profis ansprechen sollen - darunter die Simulation des Benzinverbrauchs, Reifenabnutzung, Boxenstopps und vieles mehr.

14 Strecken, darunter beispielsweise der Sachsenring und lizenzierte Rennwagen verschiedener Serien versprechend zudem einiges an spielerischer Abwechslung. Der Startschuss fällt (voraussichtlich) im Februar 2026.

03 F1 26

Release: 2026

Plattformen: PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S

F1 25 spielt sich noch eine Spur realistischer © EA Sports / Phil Briel

Die Formel-1-Saison 2026 verspricht eine der spannendsten Meisterschaften der Königsklasse seit vielen Jahren zu werden. Immerhin setzt die Rennserie auf ein generalüberholtes Regelwerk und startet mit einem zusätzlichen elften Team in die neue Saison. Entsprechend dürfte auch das neue Formel-1-Game auf der Strecke für frischen Wind sorgen.

Erst vor Kurzem verriet das Entwicklerteam von Codemasters, dass F1-Fans in 2026 zum ersten Mal seit Jahren kein neues Game spendiert bekommen werden. Stattdessen will man F1 26 als umfangreiches DLC-Update in die bereits erhältliche Rennsimulation F1 25 integrieren , was Besitzer:innen des aktuellen Ablegers natürlich freuen dürfte. Erst in 2027 soll ein, von Grund auf neugestalteter, Serienteil an den Start gehen.

F1-Weltmeister gibt Vollgas: Max Verstappen begibt sich in unserer Episode der ' Red Bull Racing Road Trips ' hinter das Lenkrad eines Simulators, um zum GP in Belgien am Circuit Spa-Francorchamps zu gelangen.

11 Min Zwischen Sim und Realität – Behind the Scenes Wirf einen Blick hinter die Kulissen und erlebe, wie Max Verstappen mithilfe seines Simulators in eine alternative Realität eintaucht.

04 Screamer

Release: 26.03.2026

Plattformen: PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S

Screamer © Milestone

Cooler Anime-Look, brachiale Arcade-Rennspiel-Action, ein fetziger Soundtrack und ein spannender Story-Modus. Mit Screamer haben die italienischen Rennspiel-Profis von Milestone ein ganz heißes Eisen im Feuer. Das Arcade-Rennspiel ist in einer dystopischen Zukunftsvision angesiedelt, in der verschiedene Teams zu einem illegalen Rennturnier an den Start gehen, um um den Sieg zu kämpfen.

Screamer kombiniert dabei packendes Arcade-Gameplay mit frischen Ideen. Darunter eine Twin-Stick-Steuerung, mit der die Rennwagen mit beiden Analogsticks gelenkt werden, ein Active Shift-System, das perfekt getimte Schaltvorgänge belohnt oder das ECHO-System, mit denen sich in den Rennen offensive und defensive Fähigkeiten nutzen lassen. Damit könnte das Rennspiel-Highlight tatsächlich für frischen Wind im Genre sorgen.

05 MotoGP 26

Release: 2026

Plattformen: PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S

MotoGP 25 © Milestone

Fans des Motorradsports sollen auch 2026 wieder voll auf ihre Kosten kommen. Und auch, wenn MotoGP 26 bislang noch nicht offiziell vorgestellt wurde, gilt ein neuer Ableger der Motorrad-Sim als nahezu sicher. Welche Neuerungen der Racer bieten wird, ist entsprechend noch unklar.

Doch bereits der aktuelle Ableger, MotoGP 25 , konnte aus spielerischer und technischer Sicht einmal mehr deutlich zulegen und präsentierte sich einsteigerfreundlicher als je zuvor. Wenn es den Entwickler:innen gelingt, den Kurs beizubehalten, steht uns hier ein echtes Rennspiel-Highlight ins Haus.

06 RIDE 6

Release: 12.02.2026

Plattformen: PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S

RIDE 6 © Milestone

Wo wir schon bei Motorradrennspielen sind: Auch die RIDE-Serie geht 2026 in die nächste Runde. Bereits am 12. Februar erscheint mit RIDE 6 der neueste Ableger, der in sämtlichen Bereichen nochmal deutlich zulegen will. Über 250 Motorräder stehen zur Auswahl, darunter nun sogar Baggers und Enduro-Maschinen, denn diesmal geht nicht nur auf Asphaltkursen die Post ab, sondern auch auf Offroad-Pisten.

Neu in diesem Jahr ist zudem ein Arcade-Modus, der vor allem Neulinge an die Spielerfahrung heranführen will. Der Pro-Modus hingegen soll selbst gestandenen Veteran:innen absolut alles abverlangen, während ein überarbeitetes Wetter- und Tageszeitsystem für mehr Dynamik in den Rennen sorgt.

Dreh- und Angelpunkt in RIDE 6 ist das sogenannte RIDE-Fest. Ein Motorsportfestival, in dem man verschiedene Aufgaben absolvieren und gegen zehn bekannte Profis antreten wird. Befeuert von der Unreal Engine 5 verspricht dieser Racer einmal mehr, ein echter Augenschmaus zu werden.

07 Over The Hill

Release: 2026

Plattformen: PC

Over The Hill © Funselektor Labs Inc.

Mit dem wunderschönen Arcade-Rally-Ableger Art of Rally zelebrierte Entwickler Funselektor Labs im Jahr 2020 die Historie des Offroad-Motorsports. Jetzt ist das Studio mit einem neuen Game zurück, das auf den Namen Over The Hill hört. Auch diesmal bist du wieder abseits asphaltierter Straßen unterwegs und doch ist die Spielerfahrung eine ganz andere.

Hier navigiert man durch abwechslungsreiche, von realen Orten inspirierte, Biome, um verschiedene Aufgaben zu erledigen, neue Fahrzeuge oder Upgrades freizuschalten und Portale zu finden, um in neue Gebiete zu gelangen. Der Clou: Over The Hill lässt sich wahlweise allein oder im Online-Koop-Modus mit bis zu drei Freund:innen erleben.

Der Fokus des Rennspiels liegt dabei vor allem auf dem Erkunden der Spielwelt und Aufstöbern von Geheimnissen, während die Spielwelt dir mit dynamischem Wetter, Tag- und Nachtwechsel sowie realistischen Veränderungen des Bodens immer neue Hindernisse in den Weg legt. Zweifellos eines der innovativsten (und entspanntesten) Rennspiele 2026.

08 Endurance Motorsport Series

Release: 2026

Plattformen: PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S

Endurance Motorsport Series © KT Racing

Mit Endurance Motorsport Series werkelt KT Racing an einer realistischen Rennsimulation, die sich ganz dem Ausdauer-Motorsport verschrieben hat. Nachdem der Racer um Langstreckenrennen bereits 2024 erstmals spielbar war und der Release erneut verschoben wurde, soll der Titel 2026 endlich erscheinen.

Im Fokus der anspruchsvollen Rennen steht, neben dem realistischen Fahrverhalten, vor allem die Strategie. Denn Rennzwischenfälle und das dynamische Wetter sollen jedes Rennen einzigartig machen. Insgesamt sechs Fahrzeugklassen (darunter Hypercars, LMP2 oder GT-Rennwagen) stehen zur Wahl. Zudem soll es Multi-Klassen-Events im Online-Multiplayermodus geben. Ansonsten sind konkrete Details derzeit aber noch Mangelware.

09 STAR WARS: Galactic Racer

Release: 2026

Plattformen: PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S

STAR WARS: Galactic Racer © Fuse Games

Mit der Enthüllung von STAR WARS: Galactic Racer sorgten die Entwickler:innen von Fuse Games im Zuge der Game Awards 2025 für ein waschechte Überraschung. Der pfeilschnelle Future-Racer tritt in die Fußspuren des legendären Star Wars Episode I: Racer aus dem Jahr 1999 und bringt die legendären Pod-Rennen zurück. Im Unterschied zur Vorlage wird es diesmal aber verschiedene Fahrzeugklassen geben, die allesamt ihre individuelle Fahrphysik aufweisen sollen.

Die Fahrzeuge lassen sich zudem individualisieren und mit eigenen Bauteilen pimpen, wodurch sich die Fahreigenschaften oder Geschwindigkeit verändern lässt. Auch einen umfangreichen Multiplayer-Modus soll es neben der Einzelspieler-Kampagne geben.

10 GTA 6

Release: 19.11.2026

Plattformen: PlayStation 5, Xbox Series X/S

GTA 6 © Rockstar Games

GTA 6 markiert zweifellos das größte Spiele-Highlight des Jahres 2026 . Es steht außer Frage, dass Rockstar Games das ambitionierteste Open-World-Spiel aller Zeiten auf die Beine stellen wird. Und in Anbetracht der Tatsache, dass der Rennspiel-Part von GTA 5 bereits ausgesprochen gut funktionierte ist davon auszugehen, dass der sechste Ableger hier noch einmal deutlich zulegen dürfte.

Mit abwechslungsreichen Renne auf zwei oder vier Rädern, zu Wasser und in der Luft bot bereits der fünfte Serienteil einiges an Abwechslung und wenn GTA 6 da weitermacht, dürften auch Rennspiel-Fans einmal mehr voll auf ihre Kosten kommen.