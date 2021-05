F1-Kalender 2021: Alle Termine im Überblick

Es ist noch gar nicht so lange her, dass die F1-Fahrer beim Großen Preis von Abu Dhabi die letzte Zielflagge der vergangenen Saison gesehen haben. Am Wochenende des 13. Dezember beendeten Max Verstappen , Lewis Hamilton und Co auf dem Asphalt von Yas Marina eine Formel 1 -Saison, die man nicht so schnell vergessen wird.

Und obwohl wir uns immer noch in einer globalen Ausnahmesituation befinden, dürfen wir uns über eine abwechslungsreiches Jahr in der Königsklasse auf vier Rädern freuen – wenn auch etwas anders, als ursprünglich geplant.

Die F1-Saison wurde erneut nicht in Australien eröffnet © Peter Fox/Getty Images

F1-Eröffnungsrennen erneut nicht in Australien

Traditionell startet die F1-Weltmeisterschaft in Australien, denn wenn auf der Nordhalbkugel noch tiefer Winter herrscht, genießen die „Aussies" auf dem Inselkontinent gerade ihren Sommer. Das Land hat die gesundheitliche Notlage recht gut gemeistert, aber die australische Regierung hat sehr restriktive Maßnahmen erlassen, um die Pandemie so weit wie möglich einzudämmen.

So musste am Anfang der Saison jeder, der ins Land kommt, eine zweiwöchige Quarantäne über sich ergehen lassen, was für den F1-Zirkus einfach nicht umsetzbar war. Daher wurde der Termin für den Grand Prix im Land der Kängurus auf den 21. November verschoben. In Australien wird es dann gerade Frühling sein und die Fahrer dürfen sich in Melbourne auf freundliche 20 Grad freuen. Einem erstklassigen Rennen steht also nichts im Wege!

Kein China-GP 2021 © James Bearne / Getty Images / Red Bull Content Pool

Großer Preis von Shanghai: Ein Relikt aus früheren Zeiten?

Nach dem Eröffnungsrennen in Bahrain hätte eigentlich der Grand Prix in China stattfinden sollen, doch das Rennen in Shanghai musste wie schon letztes Jahr aufgrund der Pandemie aus dem Kalender gestrichen werden. Gefahren wurde stattdessen auf der Kultstrecke in Imola, dem Autódromo Enze e Dino Ferrari, wo ein herausragender Max Verstappen bei chaotischem Wetter souverän zum Sieg fuhr. Neben China wird auch der Vietnam-GP 2021 aus politischen Gründen nicht stattfinden.

„Es sind großartige Nachrichten, dass wir den Großen Preis von Australien auf November verlegen konnten", meint Stefano Domenicali. Es ist nun bereits das zweite Jahr in Folge ohne China-GP, aber wir hoffen, dass es nächstes Jahr klappen wird und im Reich der Mitte endlich wieder die Motoren gestartet werden.

Max Verstappen beim GP von Bahrain 2020 © Bryn Lennon / Getty Images

Großer Preis von Portugal

Das dritte Rennen der Saison wurde nach langer Ungewissheit in der portugiesischen Hafenstadt Portimão gefahren. Am Autódromo Internacional do Algarve hat man bereits 2020 ein perfektes Rennen veranstalten können und auch 2021 war für einen spannenden Fight um den Sieg alles angerichtet. Du hast das Rennen in den Hügeln Südportugals verpasst? Kein Problem: Hier findest du einen ausführlichen Bericht zum Rennspektakel in Portimão.

Max Verstappen auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya © Getty Images/Red Bull Content Pool

Der Grand Prix von Spanien

Am 9. Mai wurde der Große Preis von Spanien am Circuit de Catalunya ausgetragen, der damit zu seinem traditionellen Termin im Kalender zurückkehrte. Für die spanischen Fans ist diese Saison etwas ganz Besonderes, denn nach zweijähriger Abwesenheit steht der legendäre Fernando Alonso wieder am Starting Grid. Und auch Carlos Sainz versucht in den Kultfarben von Ferrari zu glänzen und gute Ergebnisse einzufahren. Für die Spanier gibt es also genug Gründe, um sich auf die kommenden Rennen der Saison zu freuen!

Scuderia AlphaTauri gegen Alex Albon © Getty Images/Red Bull Content Pool

Kultrennen kehrt zurück: Der Grand Prix von Monaco

Letztes Jahr war es das erste Mal seit 1954, dass das Rennen in Monaco nicht stattgefunden hat. In dieser Saison ist es aber zum Glück wieder soweit und wir dürfen uns auf spannende Manöver auf dem engen Kurs in Monte Carlo freuen.

Monaco ist das legendärste Rennen im Kalender © Lars Baron/Getty Images

Mit dem Bau des Stadtkurses wurde dieses Jahr bereits im Februar begonnen, weil nach einem Jahr zum Vergessen 2020, in dieser Saison dafür gleich drei Events am Programm stehen: Der Grand Prix de Monaco Historique (am 25. April), das Formel E-Rennen (am 8. Mai) und natürlich der heiß ersehnte F1-GP von Monaco am 23. Mai.

Max Verstappen beim GP von Italien 2020 © Mark Thompson / Getty Images

Aber der diesjährige Rennkalender hat noch mehr zu bieten! Am 5. Dezember wartet auf die Fans nämlich eine F1-Premiere: Der Große Preis von Saudi Arabien. Nach zwei Jahren als Gastgeber der weltberühmten Rallye Dakar wird das Wüstenkönigreich erstmals auch ein Nachtrennen in der Formel 1 veranstalten. Wir sind gespannt!

Mit dem Grande Finale 2021 in Abu Dhabi am Yas Marina Circuit stehen damit gleich zwei Nachtrennen am Ende der Saison. Wie es mittlerweile bereits Tradition ist, wird es auch dieses Jahr ein großes Feuerwerk zum Abschluss geben und damit ein Stück Normalität in die F1 zurückkehren.

Volle Tribünen - ein ungewohntes Bild © Mark Thompson/Getty Images

Die Pandemie kann die F1 nicht stoppen

Der Rennkalender stellt die Organisatoren jedes Jahr aufs Neue vor eine schwierige Aufgabe, weil viele Variablen berücksichtigt werden müssen – Wetter, Verfügbarkeit der Strecke, geografische Lage in Bezug auf die Rennen davor und danach und noch vieles mehr. Um die Sache noch komplizierter zu machen, hat dann auch noch die Pandemie eingesetzt, deren Auswirkungen noch immer unvorhersehbar sind.

Letztes Jahr gab es nur 17 Rennen, im Jahr 2021 werden es 23 sein – und das auf der ganzen Welt: im Nahen Osten, in Europa, Amerika, Asien und Australien.

Die Verantwortlichen mussten viele Kompromisse eingehen, um die Termine so zu legen, dass sie den Fahrern zumutbar sind. Das hat zur Folge, dass die letzten neun Rennen im Lauf von nur 11 Wochen stattfinden werden. Die Rennen in Russland, Singapur und Japan werden direkt hintereinander gefahren (und das mit Jetlag). Ähnlich sieht es bei den Events in den USA, Mexiko und Brasilien aus. In nur 21 Tagen durchquert der F1-Zirkus ohne Pause den riesigen amerikanischen Kontinent, vorbei am Yellowstone, den Maya-Ruinen und den Stränden von Sao Paolo.

Der vollständige Formel 1-Kalender für die Saison 2021:

28. März – GP von Bahrain (Sakhir)

18. April – GP von Imola (Autódromo Enzo e Dino Ferrari)

2. Mai – GP von Portugal (Portimão)

9. Mai – GP von Spanien (Circuit de Catalunya)

23. Mai – GP von Monaco (Monaco)

6. Juni – GP von Aserbaidschan (Baku City Circuit)

13. Juni – GP der Türkei (Istanbul Park Circuit)

27. Juni – GP von Frankreich (Paul Ricard)

4. Juli – GP von Österreich (Red Bull Ring)

18. Juli – GP von Großbritannien (Silverstone)

1. August – GP von Ungarn (Hungaroring)

29. August – GP von Belgien (Spa-Francorchamps)

5. September – GP der Niederlande (Zandvoort)

12. September – GP von Italien (Autodromo Nazionale Monza)

26. September – GP von Russland (Sotschi)

3. Oktober – GP von Singapur (Marina Bay)

10. Oktober – GP von Japan (Suzuka)

24. Oktober – GP der USA (Circuit of The Americas)

31. Oktober – GP von Mexiko (Hermanos Rodríguez)

7. November – GP von Brasilien (Interlagos)

21. November – GP von Australien (Albert Park)

5. Dezember – GP von Saudi Arabien (Dschidda)

12. Dezember – GP von Abu Dhabi (Yas Marina)