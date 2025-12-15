Formel 1: Alle Teams und Fahrer der Saison 2026 im Überblick

Die F1-Saison 2025 ist mit einem packenden Dreikampf um den Titel des Fahrer-Weltmeisters am 07. Dezember 2025 zu Ende gegangen. Doch bereits am 06. März heulen die Motoren erneut auf. Denn dann fällt der Startschuss zur Formel-1-Saison 2026 , die in Australien beginnt. Welche Fahrer und Teams werden dann an die Startlinie rollen ? Wir liefern dir den Überblick.

Hinweis: Alle Statistiken Stand Dezember 2025

01 Oracle Red Bull Racing

Große Veränderungen kommen auf die F1 und Oracle Red Bull Racing 2026 zu © Getty Images/Red Bull Content Pool

Gefahrene Rennen 417 Konstrukteurs-WM 6 Fahrer-WM 8 Rennsiege 130 Position 2025 3. (451 Punkte) Auto Red Bull RB22 Motor Ford Red Bull Powertrains

Red Bull Racing startet 2026 mit einem klaren Ziel in die 21. Saison in der Formel 1: Neue Titel sollen gewonnen werden. Nachdem der Rennstall 2025 auf Platz 3 der Konstrukteurs-WM abschloss und der viermalige Weltmeister Max Verstappen seinen fünften Titel denkbar knapp (um zwei Punkte) verpasste, sollen in 2026 wieder Meisterschaften folgen.

Doch: Die neue Saison wird ein gewaltiger Umbruch. Sowohl was die Fahrer-Paarung angeht als auch im Hinblick auf das Auto. Nachdem der bisherige Motorenhersteller Honda der Königsklasse den Rücken kehrte, wird der kommende Red Bull Racing RB22 -Bolide gemeinsam mit Ford in den eigenen Red Bull Powertrains-Werken entstehen .

Das neue Auto wird am 15. Januar 2026 in Fords Heimatstadt Detroit bei der offiziellen Teamvorstellung erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt.

Max Verstappen

Nationalität Niederlande Starts 233 Siege 71 Pole-Positions 48 WM-Titel 4 WM-Punkte 3.444,5

Max Verstappen hat im letzten Rennen der F1-Saison 2025 alles gegeben © Getty Images/Red Bull Content Pool

"Ich bin sehr stolz auf das ganze Team und den unglaublichen Umschwung, den wir hatten. Wir haben nie aufgegeben und immer daran geglaubt, dass wir das Ruder herumreißen können," sagte Max Verstappen nach dem WM-Finale 2025 , bei dem der Niederländer sein achtes Saisonrennen gewinnen konnte - so viele, wie kein anderer Pilot.

Am Ende reichte es nicht für den fünften WM-Titel in Folge. In der Fahrerwertung landet Verstappen am Ende mit 421 WM-Punkten auf Platz 2. Nur zwei Zähler hinter Lando Norris, der sich die Krone schnappte. In der Formel 1 2026 will Verstappen erneut angreifen und wieder Weltmeister werden.

Isack Hadjar

Nationalität Frankreich Starts 23 Siege 0 Podestplätze 1 WM-Titel 0 WM-Punkte 51

Isack Hadjar startet 2026 für Red Bull Racing © Getty Images

Isack Hadjar ist der neue Name im Team von Oracle Red Bull Racing. Der junge Franzose debütierte erste 2025 in der Formel 1 und legte ein unglaublich beeindruckendes Rookie-Jahr bei den Racing Bulls hin. Beim Grand Prix der Niederlande in Zandvoort fuhr er erstmals auf das Podium - jetzt folgt der nächste große Schritt.

Ich fühle mich bereit, zu Oracle Red Bull Racing zu wechseln, und ich bin froh und stolz, dass sie das auch so sehen. Isack Hadjar

Dank seiner überragenden Performances in der Saison 2025 hat Hadjar nun die Traumchance erhalten, in der Saison 2026 Teamkollege des vierfachen Weltmeisters Max Verstappen bei Oracle Red Bull Racing zu werden. Hadjar hat sowohl das Talent als auch die Pace, um an der Seite von Max Verstappen bestehen zu können und will in der Formel 1 2026 weitete Podestplatzierungen folgen lassen.

02 Visa Cash App Racing Bulls F1 Team

Visa Cash App Racing Bulls British GP-Lackierung für Lawson und Hadjar © VCARB/Red Bull Content Pool

Gefahrene Rennen 398 Konstrukteurs-WM 0 Fahrer-WM 0 Rennsiege 2 Position 2025 6. Auto Racing Bulls VCARB 03 Motor Ford Red Bull Powertrains

Das Visa Cash App Racing Bulls F1 Team ist seit der Saison 2024 unter diesem Namen in der Formel 1 aktiv, nachdem der im italienischen Faenza beheimatete Rennstall zuvor als Scuderia Alphatauri (2020 - 2023) und Scuderia Toro Rosso (2006 - 2019) in der Königsklasse startete.

Dabei gilt das Juniorteam Red Bull Racing als Sprungbrett für junge Talente und hat im Laufe der Jahre einige Namen bekannt gemacht, die sich in die lange Liste der Formel-1-Weltmeister einreihen konnten. Darunter Sebastian Vettel oder eben Max Verstappen. Die Racing Bulls werden in der Formel-1-Saison 2026 mit dem neuen Motor aus dem Hause Ford Red Bull Powertrains und dem neuen VCARB03-Boliden an den Start gehen und setzen dabei auf eine neu gestaltete Fahrer-Paarung.

Liam Lawson

Nationalität Neuseeland Starts 35 Siege 0 Pole-Positions 0 WM-Titel 0 WM-Punkte 44

Liam Lawson auf der Suche nach der Ideallinie © Lucas Pripfl / Red Bull Ring

Der sympathische Neuseeländer Liam Lawson ist ein echter Tausendsassa. Vor seiner Zeit in der Formel 1, in der er seit 2023 aktiv ist, startete Lawson unter anderem in der DTM (2021) für das Team AF Corse und erreichte dort den zweiten Platz in der Gesamtwertung. Die Saison 2022 schloss er auf Platz 3 der FIA Formel 2 ab und ging zum Großen Preis der Niederlande 2023 erstmals in der Formel 1 an den Start und stieg 2025 zu Oracle Red Bull Racing auf.

Das Gastspiel hielt aber lediglich zwei Rennen lang, bevor Lawson zu den Racing Bulls zurückberufen wurde. Hier holte der Neuseeländer am Ende 38 WM-Punkte und landete auf Rang 14 der Fahrer-WM.

Arvid Lindblad

Nationalität Großbritannien Starts 0 Siege 0 Pole-Positions 0 WM-Titel 0 WM-Punkte 0

Der Rookie: Der 18-jährige Arvid Lindblad startet für die Racing Bulls © Getty Images

Arvid Anand Olof Lindblad ist der neue Name bei den Racing Bulls. Der britisch-schwedische Fahrer wird in der Saison 2026 sein Debüt in der Formel 1 geben. Dabei ist dem Rookie einiges zuzutrauen: 2025 startete er für Campos Racing in der Formel 2 und wurde mit 17 Jahren und 243 Tagen zum jüngsten Sieger eines F2-Grand-Prix-Rennens beim Sprint in Jeddah.

Dass der junge Fahrer einiges an Talent mitbringt, steht außer Frage. In der Saison 2024 holte er mehr Siege als alle anderen Fahrer in der Formel 3 und wurde für seine Leistungen in der F2-Saison 2025 mit dem Aramco Best Performance Award ausgezeichnet. 2026 folgt also der Wechsel in die Formel 1, wo Lindblad einer der jüngsten Fahrer sein wird, die in der Königsklasse an den Start gehen.

03 McLaren (Amtierender Weltmeister)

Red Bull Racing gegen McLaren: Auch in 2026 das Duell um den Titel? © Getty Images / Red Bull Content Pool

Gefahrene Rennen 994 Konstrukteurs-WM 10 Fahrer-WM 13 Rennsiege 203 Position 2025 1. (Weltmeister) Auto McLaren MCL40A Motor Mercedes

Der britische Rennstall McLaren Racing ist nicht nur eines der dienstältesten Teams der Formel 1, sondern auch eines der erfolgreichsten . 994 Mal starteten die 'Papayas' in der Königsklasse, konnten dabei zehn Mal den Titel des Konstrukteurs-Weltmeisters und ganze 13 Fahrer-WM-Titel einheimsen.

Der von Bruce McLaren gegründete Rennstall mit Sitz im britischen Woking geht als amtierender Konstrukteurs-Weltmeister in die Formel-1-Saison 2026. An der Fahrer-Paarung hat sich im Vergleich zur abgelaufenen Saison nichts verändert.

Lando Norris (Amtierender Fahrer-Weltmeister)

Nationalität Großbritannien Starts 152 Siege 11 Pole-Positions 16 WM-Titel 1 WM-Punkte 1.430

Lando Norris (McLaren) © Philip Platzer / Red Bull Content Pool

Mit 423 WM-Punkten krönte sich der Brite Lando Norris beim WM-Finale 2025 erstmals zum Fahrer-Weltmeister, dafür reichte dem Fahrer ein dritter Platz beim entscheidenden Grand Prix von Abu Dhabi.

Für Lando ist das etwas ganz Besonderes und ich hoffe, er genießt es sehr. Der erste Meisterschaftssieg ist der emotionalste und etwas, wovon man schon als kleines Kind träumt Max Verstappen

Norris ist seit 2019 in der Formel 1 aktiv und konnte in der vergangenen Saison sieben Rennen für sich entscheiden. Auch in der Formel-1-Saison 2026 gehört der amtierende Weltmeister zu den Titelaspiranten.

Oscar Piastri

Nationalität Australien Starts 70 Siege 9 Pole-Positions 6 WM-Titel 0 WM-Punkte 799

Oscar Piastri (McLaren) © GEPA pictures

Oscar Jack Piastri blickt auf eine überragende Saison 2025 zurück, in der er am Ende denkbar knapp auf Platz 3 der Fahrerwertung landete und bis zum Ende im Kampf um den Titel mitspielte. Der im australischen Melbourne geborene Formel-1-Fahrer startet 2026 erneut für McLaren und geht in seine nunmehr vierte Saison in der Königsklasse.

Wie sein Teamkollege Lando Norris, konnte auch Piastri sieben Rennen der Saison 2025 gewinnen, womit auch er zum Favoritenkreis auf die Fahrer-Weltmeisterschaft 2026 zählt. Übrigens: Mark Webber ist seit 2020 als Manager und Mentor für den jungen Australier aktiv.

04 Mercedes-AMG

Isack Hadjar im Duell mit George Russell © Getty Images / Red Bull Content Pool

Gefahrene Rennen 341 Konstrukteurs-WM 8 Fahrer-WM 9 Rennsiege 131 Position 2025 2. Auto - Motor Mercedes

Das Werksteam des deutschen Automobilherstellers Mercedes-Benz startete in der Saison 1954 zum ersten Mal in der Formel 1 und konnte dank Juan Manuel Fangio gleich zweimal in Folge den Titel des Fahrer-Weltmeisters gewinnen. Kurz darauf zog man sich jedoch aus der Königsklasse zurück.

Ganze 38 Jahre später kehrte Mercedes in den Formelsport zurück, zunächst lediglich als Motorenlieferant für Sauber (1993). Ab 1995 konnte man an der Seite von McLaren drei Fahrertitel gewinnen, seit 2010 ist Mercedes wieder als eigenständiges Werksteam in der Königsklasse aktiv: Zwischen 2014 und 2020 konnte das Team sieben Saisons in Folge sowohl den Fahrertitel als auch den Konstrukteurstitel gewinnen.

George Russell

Nationalität Großbritannien Starts 152 Siege 5 Pole-Positions 7 WM-Titel 0 WM-Punkte 1.033

Max Verstappen, Lando Norris und George Russel auf dem Podium in Las Vegas © Getty Images / Red Bull Content Pool

George Russel wechselte nach seinem Sieg der FIA-Formel-2-Meisterschaft zu Beginn der Saison 2019 in die Formel 1 und ging dort drei Jahre lang für Williams an den Start. Zur Saison 2022 folgte der Wechsel zu Mercedes, wo der junge Brite gleich im ersten Jahr sieben Podestplatzierungen und seinen ersten Rennsieg beim Großen Preis von Brasilien feiern konnte.

In der Saison 2025 landete Russel acht Mal auf dem Podium und konnte zwei Rennen (Kanada und Singapur) gewinnen. Am Ende belegte er Rang 4 in der Fahrerwertung.

Andrea Kimi Antonelli

Nationalität Italien Starts 24 Siege 0 Pole-Positions 0 WM-Titel 0 WM-Punkte 150

Yuki Tsunoda vor Kimi Antonelli beim GP von Brasilien der Formel 1 2025. © Getty Images/Red Bull Content Pool

Der junge Italiener Andrea Kimi Antonelli trat zur Beginn der Saison 2025 ein schweres Erbe an. Immerhin ersetzte er Lewis Hamilton, der zu Ferrari abgewandert war. Dass er dieser schwierigen Aufgabe gewachsen war, stellte der Fahrer eindrucksvoll mit seinen Leistungen auf der Strecke unter Beweis und holte am Ende einen zweiten Platz in Brasilien, sowie zwei dritte Plätze in Kanada und Las Vegas.

Beim Großen Preis von Japan stellte er zudem gleich zwei Altersrekorde auf: Mit 18 Jahren und 225 Tagen war er der jüngste Fahrer, der ein Rennen anführte. Außerdem fuhr er als jüngster Pilot die schnellste Rennrunde.

05 Scuderia Ferrari

Max Verstappen und Lewis Hamilton im Duell beim GP von Mexiko 2025 © Getty Images / Red Bull Content Pool

Gefahrene Rennen 1.121 Konstrukteurs-WM 16 Fahrer-WM 15 Rennsiege 248 Position 2025 4. Auto - Motor Ferrari

16 Titel als Konstrukteurs-Weltmeister, 15 Mal Fahrer-Weltmeister und seit 1950 in der Formel 1: Es steht außer Frage, dass die Scuderia Ferrari das erfolgreichste Team der Königsklasse markiert. Doch: Die letzten Erfolge des Rennstalls aus dem italienischer Maranello liegen bereits eine Weile zurück.

Den letzten Titel holte man im Jahr 2008 und auch die Verpflichtung von Rekordweltmeister Lewis Hamilton zur Saison 2025 war bislang nicht von Erfolg gekrönt. Am Ende landete man auf dem vierten Platz der Konstrukteurs-WM, während die Fahrer-Paarung aus Charles Leclerc und Lewis Hamilton die Saison auf den Plätzen Fünf beziehungsweiche Sechs abschloss. Für die Formel-1-Saison 2026 setzt Ferrari auf dieselben Piloten.

Charles Leclerc

Nationalität Monaco Starts 171 Siege 8 Pole-Positions 27 WM-Titel 0 WM-Punkte 1.672

Charles Leclerc (Ferrari) © Philip Platzer/Red Bull Ring

Leclerc ist seit 2019 in der Formel 1 aktiv und konnte bislang acht Grand Prix gewinnen. Im Jahr 2022 krönte sich der Monegasse hinter Max Verstappen sogar zum Vize-Weltmeister. 2025 landete er sieben Mal auf dem Podium und hofft, im kommenden Jahr wieder in den Kampf um den Titel eingreifen zu können.

Lewis Hamilton

Nationalität Großbritannien Starts 380 Siege 105 Pole-Positions 104 WM-Titel 7 WM-Punkte 5.018,5

Max Verstappen im Duell mit Lewis Hamilton © Getty Images / Red Bull Content Pool

Lewis Hamilton ist mit sieben Titeln Rekordweltmeister der Formel 1 und einer der dienstältesten Piloten im Grid für die Saison 2026. Im vergangenen Jahr wechselte er von Mercedes zu Ferrari und blickt auf eine ziemlich durchwachsene Saison zurück, in dem er nicht ein einziges Mal zu Gast auf dem Siegertreppchen war. Kann Hamilton das im kommenden Jahr ändern?

06 Williams F1 Team

Max Verstappen verlässt vor Carlos Sainz die Box © Getty Images / Red Bull Content Pool

Gefahrene Rennen 850 Konstrukteurs-WM 9 Fahrer-WM 7 Rennsiege 114 Position 2025 5. Auto Williams FW48 Motor Mercedes

Der britische Rennstall Williams mit Sitz im englischen Grove ist seit 1977 in der Formel 1 aktiv, dabei zählt der Rennstall mit 114 Grand-Prix-Siegen, sieben Fahrer- und neun Konstrukteurs-Weltmeistertiteln zu den erfolgreichsten Konstrukteuren in der Geschichte der Motorsports. Insbesondere in den 1990er Jahren war Williams eine absolute Macht und konnte zwischen 1992 und 1997 sieben Titel für die Konstrukteure und vier Fahrer-WM-Titel dank legendärer Namen wie Nigel Mansell, Alain Prost oder Jaques Villeneuve feiern.

Für die Saison 2026 hält Williams an der Fahrerpaarung um Alexander Albon und Carlos Sainz Jr. fest, die dem Rennstall beim Großen Preis von Aserbaidschan 2025 zur ersten Podestplatzierung seit 2017 verhalfen.

Alex Albon

Nationalität Thailand Starts 128 Siege 0 Pole-Position 0 WM-Titel 0 WM-Punkte 313

Max Verstappen mit seinem ehemaligen Teamkollegen Alexander Albon © Getty Images / Red Bull Content Pool

Alexander „Alex“ Albon Ansusinha feierte 2019 im Torro Rosso sein Debüt in der Formel 1 und startete noch im Verlauf der Saison für Red Bull Racing. Nach einem Gastspiel in der DTM ist der sympathische Thailänder seit 2022 für Williams in der Formel 1 aktiv, für die er auch 2026 wieder an den Start gehen wird.

Carlos Sainz Jr.

Nationalität Spanien Starts 229 Siege 4 Pole-Positions 6 WM-Titel 0 WM-Punkte 1.336,5

Vater und Sohn: Carlos Sainz und Carlos Sainz Jr. © Marcelo Maragni / Red Bull Content Pool

An der Seite von Albon startet mit Carlos Sainz Jr. ein Pilot, der ebenfalls bereits für Torro Rosso fuhr (2015 - 2017). Nach seiner Zeit bei Ferrari (2022 - 2024) wechselte der Sohn der Offroad-Motorsport-Legende Carlos Sainz Sr. für die Saison 2025 zu Williams, wo er mit zwei Podestplatzierungen in Aserbaidschan und Katar auf sich aufmerksam machen konnte.

07 Aston Martin

Liam Lawson vor Fernando Alonso in Silverstone © Getty Images / Red Bull Content Pool

Gefahrene Rennen 161 Konstrukteurs-WM 0 Fahrer-WM 0 Rennsiege 1 Position 2025 7. Auto Aston Martin AMR26 Motor Honda

Seit 2018 ist der britische Traditionshersteller Aston Martin in der Formel 1 aktiv und firmiert seit 2021 unter eigenem Namen als Rennstall. Größter Erfolg war Platz 4 in der Konstrukteurs-Weltmeisterschaft im Jahr 2020, in dem das Team auch den ersten und bisher einzigen Sieg einfahren konnte. Sergio Pérez landete seinerzeit beim Grand Prix von Bahrain ganz oben auf dem Siegertreppchen.

Fernando Alonso

Nationalität Spanien Starts 425 Siege 32 Pole-Positions 22 WM-Titel 2 WM-Punkte 2.393

Fernando Alonso und Max Verstappen im Gespräch © Getty Images / Red Bull Content Pool

Mit über 40 Jahren ist für Fernando Alonso noch kein Ende in Sicht. Der Rekord-Starter der Formel 1 und zweimalige Weltmeister geht auch 2026 wieder für Aston Martin an den Start. Für ihn ist es die vierte Saison für das Team aus Großbritannien und bereits das 23. Jahr in der Formel 1.

Lance Stroll

Nationalität Kanada Starts 189 Siege 0 Pole-Positions 1 WM-Titel 0 WM-Punkte 325

Yuki Tsunoda und Lance Stroll © Zak Mauger/LAT Images

Lance Stroll fährt seit 2017 in der Formel 1 und ist seit 2022 für Aston Martin aktiv. Seinen größten Triumpf feierte der Kanadier jedoch in seiner Rookie-Saison mit einem dritten Platz beim Großen Preis von Aserbaidschan in Baku. 2025 fuhr er immerhin sechs Mal in die Punkteränge.

08 TGR Haas F1 Team

Liam Lawson setzt sich vor Oliver Bearman © Getty Images / Red Bull Content Pool

Gefahrene Rennen 214 Konstrukteurs-WM 0 Fahrer-WM 0 Rennsiege 0 Position 2025 8. Auto Haas VF-26 Motor Ferrari

Das US-amerikanische Motorsportteam ist seit 2016 in der Formel 1 aktiv und machte bereits im dritten Jahr mit Platz 5 in der Konstrukteurs-WM auf sich aufmerksam. Für einen Sieg reichte es bislang nicht, der größte Erfolg war eine Pole-Position in der Saison 2022. Für das Jahr 2026 ändert sich der Name des Teams, denn Toyota Gazoo Racing (TGR) wird Titelsponsor vor Haas. Die Motorsportabteilung des japanischen Herstellers ist vor allem in der Rallye-Weltmeisterschaft WRC eine Macht und amtierender Champion der FIA-WRC-Herstellerwertung.

Esteban Ocon

Nationalität Frankreich Starts 180 Siege 1 Pole-Positions 0 WM-Titel 0 WM-Punkte 483

Max Verstappen fährt beim Großen Preis von Brasilien 2024 vor Esteban Ocon. © Getty Images/Red Bull Content Pool

Esteban Ocons Karriere begann 2006 im Kartsport, seit der zweiten Saisonhälfte 2016 ist er in der Formel 1 aktiv, während er in der ersten Hälfte noch in einem DTM-Cockpit saß. Unvergessen bleibt sein Sieg beim Großen Preis von Ungarn 2021, sein bislang größter Erfolg in der Königsklasse.

Oliver Bearman

Nationalität Großbritannien Starts 27 Siege 0 Pole-Positions 0 WM-Titel 0 WM-Punkte 48

Liam Lawson vor Oliver Bearman © Getty Images / Red Bull Content Pool

Der junge Brite Oliver Bearman gab sein F1-Debüt beim Großen Preis von Saudi-Arabien als Ersatzfahrer für den erkrankten Carlos Sainz Jr. für Scuderia Ferrari und ersetzte noch im selben Jahr den ausgefallenen Kevin Magnussen bei Haas. Seit 2025 ist er dort Stammfahrer und tritt auch in der Formel-1-Saison 2026 erneut für den Rennstall an.

09 Alpine F1 Team

Max Verstappen und Pierre Gasly in Brasilien 2025 © Getty Images / Red Bull Content Pool

Gefahrene Rennen 473 Konstrukteurs-WM 2 Fahrer-WM 2 Rennsiege 36 Position 2025 10. Auto - Motor Mercedes

Das Alpine F1 Team trat zu Beginn der Saison 2021 die Nachfolge des Renault-Teams an. Dabei hatte Alpine im Jahr 1968 (damals noch als unabhängiger Hersteller mit dem A350 bereits ein Formel-1-Auto gebaut, dass offiziell aber nie zum Einsatz kam. Unter dem neuen Namen konnte man bereits zum Auftakt 2021 einen Rennsieg feiern und festige seither den Platz im vorderen Mittelfeld. Die Saison 2025 schloss man jedoch auf einem enttäuschenden zehnten Rang ab.

Pierre Gasly

Nationalität Frankreich Starts 177 Siege 1 Pole-Positions 0 WM-Titel 0 WM-Punkte 458

Pierre Gasly schrieb Geschichte, als er den Grand Prix in Italien gewann © Getty Images/Red Bull Content Pool

Pierre Gasly geht 2026 in seine nunmehr neunte Formel-1-Saison, nachdem der Franzose im Jahr 2017 für die Scuderia Torro Rosso debütierte. Sein bislang größter Erfolg ist der Sieg beim Großen Preis von Italien 2020 für die Scuderia AlphaTauri. Seit 2023 nimmt er im Cockpit von Alpine Platz.

Franco Colapinto

Nationalität Argentinien Starts 26 Siege 0 Pole-Positions 0 WM-Titel 0 WM-Punkte 5

Yuki Tsunoda und Franco Colapinto im Gespräch © Getty Images / Red Bull Content Pool

Nach seinem Einsatz als Teilzeitkraft in der Formel-1-Saison 2024 und 2025 absolvierte der Argentinier Franco Colapinto bislang 26 Rennen in der Königsklasse und wird auch 2026 wieder an der Seite von Gasly für Alpine starten.

10 Audi F1 Team

Gefahrene Rennen 0 Konstrukteurs-WM 0 Fahrer-WM 0 Rennsiege 0 Position 2025 - Auto Audi R26 Motor Audi

Die große Überraschung und das erste neue Team für die Formel-1-Saison 2026: Mit Audi wird in der neuen Saison ein deutscher Hersteller in der Königsklasse an den Start gehen und das sogar mit eigens entwickelten Werksmotoren. Audi ersetzt dabei den Traditionsrennstall Sauber. Das offizielle Rebranding und die Vorstellung des neuen R26-Boliden soll im Januar 2026 erfolgen. Mit Jonathan Wheatley, der seit 1991 in der Formel 1 aktiv ist und zwischen 2006 und 2024 riesige Erfolge mit Red Bull Racing feierte, greift Audi auf einen Teamchef mit enormer Expertise zurück.

Gabriel Bortoleto

Nationalität Brasilien Starts 24 Siege 0 Pole-Positions 0 WM-Titel 0 WM-Punkte 19

Gabriel Bortoleto holt sich Tipps von Weltmeister Max Verstappen © Getty Images / Red Bull Content Pool

Gabriel Bortoleto Oliveira feierte als Rookie sein Debüt in der Formel-1-Saison 2025 und machte mit ganzen 19 WM-Punkten auf sich aufmerksam. Vor der Formel 1 konnte der Brasilianer zuvor die Formel 2 (2024) und Formel 3 (2023) gewinnen. 2026 wird er für das neuformierte Audi-Team an den Start gehen.

Nico Hülkenberg

Nationalität Deutschland Starts 250 Siege 0 Pole-Positions 1 WM-Titel 0 WM-Punkte 622

Max Verstappen und Nico Hülkenberg in Mexiko © Getty Images / Red Bull Content Pool