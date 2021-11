So funktioniert das Punktesystem in der Formel 1

Was passiert, wenn ein Fahrer während der Saison das Team wechselt?

Was ist die Konstrukteurswertung und wie funktioniert sie?

Was passiert, wenn zwei Fahrer gleich viele Punkte haben?

Bei einem F1-Grand Prix setzen sowohl die Fahrer als auch die Teams alles daran, so viele Punkte wie möglich zu sammeln, denn die Rechnung ist relativ einfach: Der Fahrer, der nach dem letzten Rennen der Saison die meisten Punkte auf seinem Konto hat, wird zum Weltmeister gekürt.

Gewinnen ist also nicht alles! Es kann auch vorkommen, dass der Fahrer, der die meisten Rennen gewonnen hat, nicht Weltmeister wird, weil ein anderer Fahrer am Ende der Saison aufgrund konstanter Ergebnisse eine höhere Punktzahl erreicht hat.

Seit 2019 gibt es noch eine weitere Möglichkeit, wie man zu Punkten kommt: die schnellste Rennrunde. Wer bei einem Grand Prix die schnellste Runde dreht und am Ende unter den Top 10 landet, erhält einen Extrapunkt. Das hört sich vielleicht nicht viel an, aber ein Punkt kann entscheidend sein im Kampf um den Weltmeistertitel.

