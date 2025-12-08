Max Verstappen kämpfte im F1-Titelrennen 2025 bis zum Schluss

Max Verstappens heldenhafte Aufholjagd auf seinen fünften Titel in der Formel-1-Fahrerweltmeisterschaft endete mit einem unangefochtenen Sieg von der Pole Position im letzten Rennen der Saison 2025 in Abu Dhabi.

Nach einer brillanten Serie von Rennen in der zweiten Saisonhälfte, mit denen er seinen Rückstand von 104 Punkten auf den Meisterschaftsführenden Lando Norris vor dem Großen Preis von Abu Dhabi auf nur noch 12 Punkte verkürzen konnte, tat der vierfache Champion von Oracle Red Bull Racing genau das, was er im titelentscheidenden Rennen tun musste: Er gewann das Rennen von der Pole Position aus mit einem komfortablen Vorsprung von 12,59 Sekunden.

Norris beendete das Rennen auf dem dritten Platz hinter seinem McLaren-Teamkollegen Oscar Piastri. Damit sicherte sich der Brite mit zwei Punkten Vorsprung die Formel-1-Weltmeisterschaft 2025 und verwehrte Verstappen und Oracle Red Bull Racing ein märchenhaftes Ende ihrer unglaublichen, entschlossenen Aufholjagd in dieser Saison.

Nichtsdestotrotz beendete Verstappen das Rennen und die Saison als Mann des Augenblicks und war extrem stolz auf den Speed, die Cleverness und den Kampfgeist, den er und das Team seitdem gezeigt haben. "Ich fühle mich gut. Ich war schon auf diese Art von Ergebnissen vorbereitet, denn wir brauchten ein bisschen Glück, um zu gewinnen", sagte Verstappen nach dem Rennen.

Max hat in seinem letzten Kampf um die WM 2025 alles richtig gemacht © Getty Images/Red Bull Content Pool

"Ich bin sehr stolz auf das ganze Team und den unglaublichen Umschwung, den wir hatten. Wir haben nie aufgegeben und immer daran geglaubt, dass wir das Ruder herumreißen können. Wir haben nie aufgehört, es zu versuchen. Wir hätten auch einfach aufgeben können, aber wir haben immer weitergemacht, nach Verbesserungen gesucht und immer daran geglaubt. Diese Saison war eine große Achterbahnfahrt mit vielen schwierigen Momenten und Gefühlen, aber ich bin so stolz auf alle und wir sind wirklich als Team zusammengewachsen."

Ers sagte außerdem: "Die Kehrtwende in der zweiten Saisonhälfte war unglaublich und ziemlich verrückt, dass wir das geschafft und viel überwunden haben. Es sieht zwar schmerzhaft aus, wenn man die Meisterschaft um zwei Punkte verpasst, aber in Zandvoort hatten wir einen Rückstand von über 100 Punkten, daher ist es großartig, was wir erreicht haben."

01 Wie sich die Entscheidung um den Formel-1-Weltmeistertitel 2025 entwickelt hat

Der Schlüsselmoment des Rennens: Verstappen erwischt einen perfekten Start © Getty Images/Red Bull Content Pool

Zu Beginn des Grand-Prix-Wochenendes in Abu Dhabi wussten Verstappen und Oracle Red Bull Racing, dass ein Sieg die beste Chance auf den Fahrertitel war. In diesem Szenario müsste Norris Dritter oder besser werden, um sich den Titel zu sichern.

Jürgen Klopp beim Großen Preis von Österreich in Spielberg © Getty Images / Red Bull Content Pool Was ich meinen Jungs an jenem Tag sagte, war: Ich halte es für unmöglich, aber wegen euch haben wir eine Chance, und mehr als eine Chance haben wir nie gebraucht! Jürgen Klopp

Als der Deutsche bei Red Bull als Head of Global Soccer einstieg und damit für die Entwicklung von Red Bull Spielern, Trainern und Teams weltweit verantwortlich wurde, enthüllte er, dass er ein großer Bewunderer von Max Verstappen als Sportler sei. „Ich würde gerne Zeit mit ihm verbringen, um zu verstehen, wie er im Auto unter der Bedrohung von fast 480 km/h Höchstleistung bringen und trotzdem seine absolut beste mentale Verfassung beibehalten kann. Super interessant.“

Zurück nach Abu Dhabi: Sowohl Fahrer als auch Team haben im Qualifying am Samstag alles richtig gemacht, um sich die besten Chancen auf den Titel zu sichern. Verstappen fuhr in Q3 eine fehlerfreie Runde und sicherte sich die Pole Position mit zwei Hundertstelsekunden Vorsprung vor Norris und Piastri. "Es war einfach ein tolles Qualifying. Wir haben das ganze Wochenende über gut gearbeitet, das Auto fein abgestimmt und dann auch noch ein paar letzte Änderungen vorgenommen, die dem Auto ein wenig geholfen haben. So konnte ich ein bisschen mehr ans Limit gehen und das Beste aus dem Auto herausholen", sagte er direkt danach.

In der spannenden Schlussphase am Sonntag lieferten Fahrer und Team dann eine weitere hervorragende Leistung ab, die ihren Status als bestes Team in der zweiten Saisonhälfte unterstrich.

Wir hatten ein unglaubliches Wochenende und haben alles so gut wie möglich gemacht, deshalb fühle ich mich heute gut. Max Verstappen

Nach einem sauberen Start führte Verstappen in der ersten Kurve und wurde danach nicht mehr herausgefordert. Das Team sorgte für perfekte Boxenstopps und er fuhr davon, um den Grand Prix mit 12,594 Sekunden Vorsprung vor Piastri zu gewinnen. Für den Titel reichte es zwar nicht ganz, denn Norris' dritter Platz sicherte ihm mit nur zwei Punkten Vorsprung seinen ersten Titel als Fahrerweltmeister der Formel 1. Doch sowohl Verstappen als auch Oracle Red Bull Racing lieferten ein perfektes Wochenende ab und zeigten sich zufrieden mit dem Ausgang.

"Wir haben die Meisterschaft nicht gewonnen. Okay, das passiert, so ist das Leben und ich bin nicht traurig darüber. Ich meine, das Leben geht weiter", sagte der 28-Jährige zu F1.com. "Heute hat es sehr viel Spaß gemacht, vor allem, weil ich das Rennen so dominant gewonnen habe. Wir hatten ein unglaubliches Wochenende und haben alles so gut gemacht, wie wir konnten, also fühle ich mich heute letztendlich gut.

"Für Lando ist das etwas ganz Besonderes und ich hoffe, er genießt es sehr. Der erste Meisterschaftssieg ist der emotionalste und etwas, wovon man schon als kleines Kind träumt. Seine Familie ist hier und ich hoffe, er genießt den heutigen Abend mit seinem Team."

Es war der 8. Sieg für Verstappen, der meiste für einen Fahrer im Jahr 2025 © Getty Images/Red Bull Content Pool Auch wenn es schmerzt, eine Meisterschaft nicht um zwei Punkte zu gewinnen, lagen wir in Zandvoort über 100 Punkte zurück, also ist es großartig, was wir erreicht haben Max Verstappen

Dank seines Sieges in Abu Dhabi war Verstappen auch 2025 wieder der Fahrer mit den meisten Grands Prix-Siegen. Er gewann insgesamt acht Mal, Norris und Piastri jeweils sieben Mal.

Laurent Mekies, Teamchef von Oracle Red Bull Racing, zeigte sich ebenfalls beeindruckt von der Leistung, mit der das Titelrennen in den letzten Runden der Saison entschieden wurde.

"Es war so eng in diesem Jahr, und wir haben bis zum Schluss gekämpft und das Rennen mit einer dominanten Leistung beendet. Wir haben nicht erwartet, dass wir auf dieser Strecke eine solche Leistung abliefern können. Ein großes Lob an das Team und an Max, der das Auto in eine Position gebracht hat, in der er genau das tun konnte. Von der Pole-Position aus wussten wir, dass wir den Sieg in den Händen halten konnten, und Max war vom Start bis zum Ziel perfekt."

02 Was kommt jetzt für Max Verstappen und Oracle Red Bull Racing?

Große Veränderungen kommen auf die F1 und Oracle Red Bull Racing 2026 zu © Getty Images/Red Bull Content Pool

Zunächst einmal eine wohlverdiente Pause nach einer schwierigen Saison für alle Beteiligten. Diese wird jedoch weder für Verstappen noch für das Team von langer Dauer sein, denn für 2026 stehen massive Änderungen in der Formel 1 an. Der Sport wird die größten technischen Änderungen seit über einem Jahrzehnt erfahren und Oracle Red Bull Racing wird eine neue Motorenpartnerschaft mit dem amerikanischen Autoriesen Ford eingehen.

Nachdem die FIA neue Regeln ratifiziert hat , die leichtere, wendigere Autos mit aktualisiertem Chassis, Aerodynamik und Motoren vorschreiben, stehen für die Formel 1 ab 2026 komplett neue Autos auf dem Plan. Außerdem tauscht das Team die Honda-Motoren der letzten Jahre aus und wird mit den brandneuen Red Bull Ford-Antriebssträngen , die im Oracle Red Bull Racing Campus in Milton Keynes, England, hergestellt werden, zum ersten Mal selbst zum Motorenhersteller.

Das brandneue RB22-Auto wird am 15. Januar 2026 in Fords Heimatstadt Detroit bei der offiziellen Teamvorstellung erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt. Kurz danach werden die Testfahrten beginnen, damit das Team und die Fahrer vor dem Großen Preis von Australien, der am Wochenende vom 6. bis 8. März die Saison 2026 eröffnet, auf Touren kommen.

Isack Hadjar hat in seiner F1-Rookie-Saison überzeugt. © Getty Images/Red Bull Content Pool

Oracle Red Bull Racing begrüßt 2026 einen neuen Fahrer und Verstappen einen neuen Teamkollegen: Isack Hadjar wechselt von den Visa Cash App Racing Bulls zum Team und bestreitet erst seine zweite F1-Saison.

Der junge Franzose erzielte beim Großen Preis der Niederlande einen sensationellen ersten Podiumsplatz und hat in seiner Rookie-Saison 2025 so sehr beeindruckt, dass er zu Oracle Red Bull Racing berufen wurde.

"In seiner ersten F1-Saison hat Isack große Reife gezeigt und bewiesen, dass er schnell lernt. Vor allem aber hat er bewiesen, dass er über die nötige Geschwindigkeit verfügt, die in diesem Sport das A und O ist. Wir sind überzeugt, dass Isack an der Seite von Max gedeihen und auf der Strecke für Magie sorgen kann", sagt Laurent Mekies über seinen neuen Mitarbeiter.