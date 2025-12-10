Das Ende einer Ära: Helmut Marko tritt nach 20 Jahren bei Red Bull zurück

Dr. Helmut Marko sagte, dass die Art und Weise, wie die Saison 2025 endete, seine Entscheidung beeinflusst hat, zurückzutreten. "Dass ich die Weltmeisterschaft in dieser Saison knapp verpasst habe, hat mich sehr bewegt", erklärte er.

von Red Bull Racing schloss einen Rückstand von 104 Punkten auf nur zwei Punkte gegenüber Lando Norris auf, gewann das letzte Rennen in Abu Dhabi und verpasste dennoch den Titel kapp. "Mir wurde klar, dass jetzt der richtige Zeitpunkt für mich persönlich gekommen ist, um dieses sehr lange, intensive und erfolgreiche Kapitel zu beenden", sagte Marko, der Verstappens F1-Karriere maßgeblich unterstützt hat.