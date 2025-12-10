© Getty Images / Red Bull Content Pool
F1
Das Ende einer Ära: Helmut Marko tritt nach 20 Jahren bei Red Bull zurück
Er ist eines der bekanntesten Gesichter der Formel 1 und hat Red Bull über 20 Jahre lang begleitet: Dr. Helmut Marko hat sich entschieden, aus der Formel 1 zurückzutreten. Das Ende einer Ära.
Max Verstappen verpasste knapp seinen 5. Formel-1-Weltmeistertitel - was eine Legende des Fahrerlagers dazu veranlasste, sich von Oracle Red Bull Racing und der F1 zurückzuziehen. Dr. Helmut Marko hat beschlossen, nach mehr als 20 Jahren als Motorsportberater von Red Bull, Ende 2025 zurückzutreten. Der 82-Jährige war einer der wichtigsten Architekten von Red Bulls Ära in der Formel 1 und außerdem Leiter des Red Bull Junior Programms.
Es war eine wunderbare Zeit, die ich mitgestalten und mit so vielen talentierten Menschen teilen durfte.
"Ich bin jetzt seit sechs Jahrzehnten im Motorsport tätig und die letzten mehr als 20 Jahre bei Red Bull waren eine außergewöhnliche und äußerst erfolgreiche Reise", sagt Marko. "Es war eine wunderbare Zeit, die ich mitgestalten und mit so vielen talentierten Menschen teilen konnte. Alles, was wir gemeinsam aufgebaut und erreicht haben, erfüllt mich mit Stolz."
Infos zu Dr. Helmut Marko
01
Die Gründe für das Aus von Dr. Helmut Marko
Dr. Helmut Marko sagte, dass die Art und Weise, wie die Saison 2025 endete, seine Entscheidung beeinflusst hat, zurückzutreten. "Dass ich die Weltmeisterschaft in dieser Saison knapp verpasst habe, hat mich sehr bewegt", erklärte er. Max Verstappen von Red Bull Racing schloss einen Rückstand von 104 Punkten auf nur zwei Punkte gegenüber Lando Norris auf, gewann das letzte Rennen in Abu Dhabi und verpasste dennoch den Titel kapp. "Mir wurde klar, dass jetzt der richtige Zeitpunkt für mich persönlich gekommen ist, um dieses sehr lange, intensive und erfolgreiche Kapitel zu beenden", sagte Marko, der Verstappens F1-Karriere maßgeblich unterstützt hat.
Ich wünsche dem gesamten Team weiterhin viel Erfolg
Er fügte hinzu: "Ich wünsche dem gesamten Team weiterhin viel Erfolg und bin überzeugt, dass sie nächstes Jahr wieder um beide Weltmeistertitel kämpfen werden."
02
Das Ende einer Ära bei Red Bull
Marko war eine einflussreiche Persönlichkeit, deren Führung den Erfolg des Teams maßgeblich geprägt hat. Zudem hatte Dr. Helmut Marko enormen Einfluss auf die Entwicklung von Fahrern wie Sebastian Vettel und Max Verstappen, die mehrere Titel als Fahrerweltmeister einheimsen konnten. "Helmut kam mit dem Wunsch auf mich zu, seine Rolle als Motorsportberater zum Ende des Jahres zu beenden", erklärte Oliver Mintzlaff, Red Bulls CEO für Investitionen und Unternehmensprojekte. Er nannte Markos Abschied "das Ende einer außergewöhnlichen Ära". "Markos Leidenschaft, sein Mut, klare Entscheidungen zu treffen, und seine Fähigkeit, Potenziale zu erkennen, werden unvergesslich bleiben", fügte Mintzlaff hinzu.
Markos Einfluss spiegelt sich nicht nur in den Menschen wider, die er geprägt hat, sondern auch in den Ergebnissen, die während seiner Amtszeit erzielt wurden. Die wichtigsten Meilensteine aus seinen zwei Jahrzehnten bei Red Bull sind folgende:
Teamstatistiken unter seiner Amtszeit:
03
Wer ist Helmut Marko?
Helmut Marko wurde 1943 in Graz, Österreich, geboren. Er ist ein ehemaliger Rennfahrer und gewann 1971 die 24 Stunden von Le Mans. Er hat einen Doktortitel in Jura, was ihm den Spitznamen "Der Doktor" einbrachte. Marko begann in den 1960er Jahren an der Seite seines Freundes Jochen Rindt (mit dem er auch gemeinsam die Schule besuchte) mit dem Rennsport.
Seine aktive Rennfahrerkarriere begann in der Formel V hinter dem Lenkrad eines Austro V von Porsche Salzburg. Sein größter Erfolg als aktiver Rennfahrer ist der Sieg beim legendären 24-Stunden-Rennen von Le Mans im Jahr 1971 hinter dem Steuer des Porsche 917K (gemeinsam mit Jijs van Lennep). 1971 und 1972 startete er zudem in insgesamt neun Rennen in der Automobil-Weltmeisterschaft.
Später wechselte er ins Management und wurde Motorsportberater von Red Bull Racing. Eine Rolle, die er Ende 2025 aufgeben wird. Er half dabei, Red Bull zu einem mehrfachen Weltmeisterschaftsteam aufzubauen und betreute Fahrer wie Max Verstappen und Sebastian Vettel. Heute gilt er als eine der einflussreichsten Persönlichkeiten in der Geschichte der Formel 1. Dafür wurde er im Jahr 2025 zudem mit dem Special Award bei der Wahl des Sportlers des Jahres ausgezeichnet.
04
Durch Helmut Marko entwickelte F1-Fahrer
- Max Verstappen (4 x Fahrermeister)
- Sebastian Vettel (4-facher Fahrermeister)
- Daniil Kvyat
- Alex Albon
- Pierre Gasly
- Carlos Sainz
- Daniel Ricciardo
- Sebastien Buemi
- Scott Speed
- Jaime Alguersuari
- Brendon Hartley
- Jean Eric Vergne
- Christian Klien
- Vitantonio Liuzzi
- Jack Doohan
- Patrick Friesacher