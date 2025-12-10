Der Berater des Oracle Red Bull Racing Teams, Dr. Helmut Marko, steht in der Startaufstellung des F1 Grand Prix von Abu Dhabi auf dem Yas Marina Circuit am 08. Dezember 2024
© Getty Images / Red Bull Content Pool
F1

Das Ende einer Ära: Helmut Marko tritt nach 20 Jahren bei Red Bull zurück

Er ist eines der bekanntesten Gesichter der Formel 1 und hat Red Bull über 20 Jahre lang begleitet: Dr. Helmut Marko hat sich entschieden, aus der Formel 1 zurückzutreten. Das Ende einer Ära.
Von: Agnes Aneboda / Phil Briel
4 min readPublished on

Inhalt

  1. 1
    Die Gründe für das Aus von Dr. Helmut Marko
  2. 2
    Das Ende einer Ära bei Red Bull
  3. 3
    Wer ist Helmut Marko?
  4. 4
    Durch Helmut Marko entwickelte F1-Fahrer
Max Verstappen verpasste knapp seinen 5. Formel-1-Weltmeistertitel - was eine Legende des Fahrerlagers dazu veranlasste, sich von Oracle Red Bull Racing und der F1 zurückzuziehen. Dr. Helmut Marko hat beschlossen, nach mehr als 20 Jahren als Motorsportberater von Red Bull, Ende 2025 zurückzutreten. Der 82-Jährige war einer der wichtigsten Architekten von Red Bulls Ära in der Formel 1 und außerdem Leiter des Red Bull Junior Programms.
Red Bull Racing Teamchef Christian Horner und Red Bull Racing Teamberater Dr. Helmut Marko feiern im Parc Ferme während des F1 Grand Prix von Kanada

Feiern während des F1 Grand Prix von Kanada 2023

© Getty Images/Red Bull Content Pool

Es war eine wunderbare Zeit, die ich mitgestalten und mit so vielen talentierten Menschen teilen durfte.
Helmut Marko
"Ich bin jetzt seit sechs Jahrzehnten im Motorsport tätig und die letzten mehr als 20 Jahre bei Red Bull waren eine außergewöhnliche und äußerst erfolgreiche Reise", sagt Marko. "Es war eine wunderbare Zeit, die ich mitgestalten und mit so vielen talentierten Menschen teilen konnte. Alles, was wir gemeinsam aufgebaut und erreicht haben, erfüllt mich mit Stolz."
Infos zu Dr. Helmut Marko

Geboren...

... am 27. April 1943 in Ganz (Österreich)

Die Schulzeit

Marko besuchte die Privatmittelschule Bad Aussee. Gemeinsam mit dem späteren F1-Weltmeister Jochen Rindt.

1/9
01

Die Gründe für das Aus von Dr. Helmut Marko

Dr. Helmut Marko sagte, dass die Art und Weise, wie die Saison 2025 endete, seine Entscheidung beeinflusst hat, zurückzutreten. "Dass ich die Weltmeisterschaft in dieser Saison knapp verpasst habe, hat mich sehr bewegt", erklärte er. Max Verstappen von Red Bull Racing schloss einen Rückstand von 104 Punkten auf nur zwei Punkte gegenüber Lando Norris auf, gewann das letzte Rennen in Abu Dhabi und verpasste dennoch den Titel kapp. "Mir wurde klar, dass jetzt der richtige Zeitpunkt für mich persönlich gekommen ist, um dieses sehr lange, intensive und erfolgreiche Kapitel zu beenden", sagte Marko, der Verstappens F1-Karriere maßgeblich unterstützt hat.
Red Bull Racing Teamberater Dr. Helmut Marko feiert im Parc Ferme während des F1 Grand Prix von Belgien auf dem Circuit de Spa-Francorchamps am 30. Juli 2023

Feiern im Parc Ferme während des F1 Grand Prix von Belgien

© Getty Images/Red Bull Content Pool

Ich wünsche dem gesamten Team weiterhin viel Erfolg
Helmut Marko
Er fügte hinzu: "Ich wünsche dem gesamten Team weiterhin viel Erfolg und bin überzeugt, dass sie nächstes Jahr wieder um beide Weltmeistertitel kämpfen werden."
02

Das Ende einer Ära bei Red Bull

Max Verstappen aus den Niederlanden und Oracle Red Bull Racing feiert mit Helmut Marko nach dem F1 Grand Prix von China auf dem Shanghai International Circuit am 21. April 2024 in Shanghai, China.

Rennsieger Max Verstappen feiert mit Helmut Marko in China

© Getty Images/Red Bull Content Pool

Marko war eine einflussreiche Persönlichkeit, deren Führung den Erfolg des Teams maßgeblich geprägt hat. Zudem hatte Dr. Helmut Marko enormen Einfluss auf die Entwicklung von Fahrern wie Sebastian Vettel und Max Verstappen, die mehrere Titel als Fahrerweltmeister einheimsen konnten. "Helmut kam mit dem Wunsch auf mich zu, seine Rolle als Motorsportberater zum Ende des Jahres zu beenden", erklärte Oliver Mintzlaff, Red Bulls CEO für Investitionen und Unternehmensprojekte. Er nannte Markos Abschied "das Ende einer außergewöhnlichen Ära". "Markos Leidenschaft, sein Mut, klare Entscheidungen zu treffen, und seine Fähigkeit, Potenziale zu erkennen, werden unvergesslich bleiben", fügte Mintzlaff hinzu.
Rennsieger und F1-Weltmeister 2021 Max Verstappen aus den Niederlanden und Red Bull Racing feiert mit Red Bull Racing-Teamberater Dr. Helmut Marko

2021 F1 Weltmeister im Autofahren

© Getty Images/Red Bull Content Pool

Sebastian Vettel feiert mit Red Bull Racing-Motorsportberater Dr. Helmut Marko (R) in der Boxengasse nach seinem Sieg beim Großen Preis von Japan auf der Rennstrecke von Suzuka am 4. Oktober 2009

Sebastian Vettel jubelt nach seinem Sieg beim Großen Preis von Japan

© Getty Images/Red Bull Content Pool

Markos Einfluss spiegelt sich nicht nur in den Menschen wider, die er geprägt hat, sondern auch in den Ergebnissen, die während seiner Amtszeit erzielt wurden. Die wichtigsten Meilensteine aus seinen zwei Jahrzehnten bei Red Bull sind folgende:

Teamstatistiken unter seiner Amtszeit:

Der Niederländer Max Verstappen und Oracle Red Bull Racing unterhalten sich mit Red Bull Racing-Teamberater Dr. Helmut Marko in der Garage während des Trainings zum Großen Preis der Formel 1 in Ungarn

Max Verstappen und Dr. Helmut Marko in der Garage während des Trainings

© Getty Images/Red Bull Content Pool

03

Wer ist Helmut Marko?

Helmut Marko wurde 1943 in Graz, Österreich, geboren. Er ist ein ehemaliger Rennfahrer und gewann 1971 die 24 Stunden von Le Mans. Er hat einen Doktortitel in Jura, was ihm den Spitznamen "Der Doktor" einbrachte. Marko begann in den 1960er Jahren an der Seite seines Freundes Jochen Rindt (mit dem er auch gemeinsam die Schule besuchte) mit dem Rennsport.
Seine aktive Rennfahrerkarriere begann in der Formel V hinter dem Lenkrad eines Austro V von Porsche Salzburg. Sein größter Erfolg als aktiver Rennfahrer ist der Sieg beim legendären 24-Stunden-Rennen von Le Mans im Jahr 1971 hinter dem Steuer des Porsche 917K (gemeinsam mit Jijs van Lennep). 1971 und 1972 startete er zudem in insgesamt neun Rennen in der Automobil-Weltmeisterschaft.
Dr. Helmut Marko, Berater des Red Bull Racing Teams im Cockpit des BRM 157 in der Red Bull Legends Parade vor dem F1 Grand Prix von Österreich am Red Bull Ring am 02. Juli 2023.

Dr. Helmut Marko im Cockpit des BRM 157 bei der Red Bull Legends Parade

© Getty Images/Red Bull Content Pool

Später wechselte er ins Management und wurde Motorsportberater von Red Bull Racing. Eine Rolle, die er Ende 2025 aufgeben wird. Er half dabei, Red Bull zu einem mehrfachen Weltmeisterschaftsteam aufzubauen und betreute Fahrer wie Max Verstappen und Sebastian Vettel. Heute gilt er als eine der einflussreichsten Persönlichkeiten in der Geschichte der Formel 1. Dafür wurde er im Jahr 2025 zudem mit dem Special Award bei der Wahl des Sportlers des Jahres ausgezeichnet.
04

Durch Helmut Marko entwickelte F1-Fahrer

Rennsieger Max Verstappen aus den Niederlanden und Oracle Red Bull Racing wird am 30. November 2025 von Dr. Helmut Marko, Teamberater von Oracle Red Bull Racing, beglückwünscht

Im Laufe der Jahre wurden viele Siege gefeiert

© Getty Images/Red Bull Content Pool

  • Max Verstappen (4 x Fahrermeister)
  • Sebastian Vettel (4-facher Fahrermeister)
  • Daniil Kvyat
  • Isack Hadjar
  • Liam Lawson
  • Yuki Tsunoda
  • Alex Albon
  • Pierre Gasly
  • Carlos Sainz
  • Daniel Ricciardo
  • Sebastien Buemi
  • Scott Speed
  • Jaime Alguersuari
  • Brendon Hartley
  • Jean Eric Vergne
  • Christian Klien
  • Vitantonio Liuzzi
  • Jack Doohan
  • Patrick Friesacher
  • Arvid Lindblad
F1
Formula Racing

Entdecke die Kollektion