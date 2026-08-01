Foto zeigt den Red Bull Gaming Ground 2024 auf der gamescom
© Julian Schilase / Red Bull Content Pool
Gaming

gamescom 2026: Alles, was du zur größten Spielemesse der Welt wissen musst

Termin, Tickets, Öffnungszeiten, Spiele-Liste, Aussteller, Cosplay-Regeln und Streams: Alles, was du zur gamescom 2026 in Köln wissen musst.
Von: Phil Briel (@nophilterde)
15 min readPublished on

Inhalt

  1. 1
    gamescom 2026: Termin und Ort
  2. 2
    Opening Night Live 2026
  3. 3
    Tickets und Preise
  4. 4
    Öffnungszeiten der gamescom 2026
  5. 5
    gamescom Hallenplan 2026: Wo du was findest
  6. 6
    gamescom 2026 Aussteller: Wer dabei ist und wer fehlt
  7. 7
    gamescom 2026 Spiele-Liste: Was du in welcher Halle anspielst
  8. 8
    Nintendo auf der gamescom 2026
  9. 9
    Xbox feiert 25 Jahre in Halle 7
  10. 10
    Das Programm der gamescom 2026: Alle Shows und Termine
  11. 11
    Livestreams: Die gamescom 2026 von zu Hause
  12. 12
    Welche YouTuber kommen auf die gamescom 2026
  13. 13
    Cosplay auf der gamescom 2026: Village, Contest und alle Regeln
  14. 14
    FAQ: Die häufigsten Fragen zur gamescom 2026
Die größte Spielemesse der Welt feiert im August 2026 ihr Comeback: Die gamescom 2026 ist die größte, die es je gab und wenn du planlos in Köln aufschlägst, verbringst du deinen Tag in Warteschlangen statt in Spielen. Hier bekommst du alles, was du wirklich brauchst: Termine, Ticketpreise, die komplette Ausstellerliste, den Hallenplan, das Showprogramm, die Cosplay-Regeln im Detail und jeden Stream, der zählt.

Über den Autor

  • Ort: Koelnmesse, Köln-Deutz
  • Termin Messe: 26. bis 30. August 2026
  • Termin Opening Night Live: 25. August 2026
  • Ausstellungsfläche: 233.000 m² (erstmals komplett ausgebucht)
  • Veranstalter: Koelnmesse und game – Verband der deutschen Games-Branche e.V.
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gamescom 2026: Termin und Ort

Venue im Outdoor-Bereich P8 bei der gamescom 2020

Der Outdoor-Bereich P8: Immer einen Besuch wert

© Constantin Ehrchen / Red Bull Content Pool

Die gamescom 2026 findet vom Mittwoch, dem 26. August, bis Sonntag, den 30. August, auf dem Gelände der Koelnmesse statt. Direkt vorgeschaltet ist die Opening Night Live am Dienstag, 25. August, mit der die Messe traditionell eröffnet wird. Damit bleibt der bekannte Rhythmus erhalten: Fachbesucher:innen- und Medientag zum Auftakt am Mittwoch, danach vier Tage für alle.

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Neu in 2026: Kostenlose Wasserspender auf dem Gelände und ein erweiterter Standort-Finder, der auch barrierefreie Toiletten anzeigt.
Öffnungszeiten der gamescom 2026 im Überblick:
  • Mittwoch, 26. August: (Fachbesucher:innen- und Medientag): 13:00 – 19:00 Uhr (Privatbesucher:innen nur mit Wildcard)
  • Donnerstag, 27. August: 10:00 – 20:00 Uhr
  • Freitag, 28. August: 10:00 – 20:00 Uhr
  • Samstag, 29. August: 09:00 – 20:00 Uhr
  • Sonntag, 30. August: 09:00 – 20:00 Uhr
Mittwoch: die Wildcard
Am Fachbesucher- und Medientag kommst du als Privatbesucher nur mit der limitierten Wildcard für 65,50 Euro rein und das erst ab 13:00 Uhr. Klingt teuer, ist aber der einzige Tag, an dem du an Ständen spielst, ohne dich durch Menschenmassen zu schieben. Und: Genau an diesem Tag laufen dir die meisten Creator über den Weg.
02

Opening Night Live 2026

Geoff Keighley eröffnet die Messe am Dienstag, 25. August um 20:00 Uhr in der Event Arena (Halle 1) erneut mit der Opening Night Live. Zwei Stunden Weltpremieren zu den neuesten Games, Trailer und Live-Auftritte erwarten dich.
Die 5.000 ONL-Tickets waren binnen Minuten weg. Die Koelnmesse hat aber eine zweite Verkaufswelle für Anfang August angekündigt – nicht abgerufene Partnerkontingente gehen dann in den offenen Verkauf. Augen auf gamescom.global. Wer nicht vor Ort sein kann, kann das Event bequem von zu Hause auf im Livestream verfolgen. Zusätzliche Infos dazu bietet die offizielle Website.
Keyart zu The Witcher 3: Wild Hunt - Songs of the Past.

Songs of the Past wird auf der gamescom 2026 zu sehen sein

© CD Projekt RED

Was schon bestätigt ist: CD Projekt Red zeigt die The Witcher 3-Erweiterung Songs of the Past. Konami bringt einen neuen Silent Hill: Townfall-Trailer. Krafton kündigt Weltpremieren an, die erst vor Ort enthüllt werden.
03

Tickets und Preise

Tickets für die gamescom 2026 gibt es ausschließlich online über gamescom.global, ein Verkauf vor Ort ist nicht möglich. Die Preise sind gegenüber 2025 erneut gestiegen: Ein Tagesticket für Donnerstag, Freitag oder Sonntag kostete im Vorjahr noch 30,50 Euro, das Familienticket lag bei 68 Euro.

Tag

Tagesticket

Ermäßigt

Familie

Abendkarte (ab 16 Uhr)

Mittwoch (Wildcard, ab 13 Uhr)

66,50 Euro

-

-

-

Donnerstag

31,50 Euro

22,50 Euro

69,50 Euro

10,50 Euro

Freitag

31,50 Euro

22,50 Euro

69,50 Euro

10,50 Euro

Samstag

41,00 Euro

32,00 Euro

86,00 Euro

13,00 Euro

Sonntag

31,50 Euro

22,50 Euro

69,50 Euro

10,50 Euro

Im Ticketpreis ist ein ÖPNV-Fahrausweis des Verkehrsverbunds Rhein-Sieg (2. Klasse) enthalten, der separat als PDF zugestellt wird und nur mit Lichtbildausweis gilt. Für ermäßigte Tickets brauchst du am Eingang einen Nachweis, etwa den Schüler- oder Studierendenausweis.
Transformer im Red Bull Gaming Ground auf der gamescom 2019

Köln zelebriert mit der gamescom die gesamte Bandbreite des Gamings

© Marius Faulhaber / Red Bull Content Pool

Wie alt muss man sein, um die gamescom 2026 besuchen zu dürfen? Kinder ab 4 Jahren dürfen die gamescom besuchen, wenn diese in Begleitung eines Erwachsenen sind. Für Kinder unter 4 Jahren hingegen grundsätzlich nicht gestattet.
Ein Praxistipp: Der Samstag ist mit 41 Euro nicht nur der teuerste, sondern auch der vollste Tag. Wer gezielt ein paar Highlights mitnehmen will statt jeden Stand abzuklappern, fährt mit der Abendkarte ab 16 Uhr günstiger und entspannter.
04

Öffnungszeiten der gamescom 2026

An den Publikumstagen öffnet die gamescom donnerstags und freitags um 10 Uhr, samstags und sonntags bereits um 9 Uhr. Geschlossen wird an allen vier Tagen um 20 Uhr.
Venue des Red Bull Creator Club 2023 auf der gamescom

Tipp: In den Außenbereichen kannst du dir eine Verschnaufpause gönnen

© Marius Faulhaber / Red Bull Content Pool

  • Mittwoch, 26.08.: 09:00–19:00 Uhr (Fachbesucher), 13:00–19:00 Uhr (Wildcard)
  • Donnerstag, 27.08.: 10:00–20:00 Uhr
  • Freitag, 28.08.: 10:00–20:00 Uhr
  • Samstag, 29.08.: 09:00–20:00 Uhr
  • Sonntag, 30.08.: 09:00–20:00 Uhr

Anreise 2026: Achtung, Baustelle

Normalerweise ist die Anreise per ÖPNV entspannt. In 2026 ist das allerdings nicht der Fall. Wegen Bauarbeiten an der Deutzer Brücke sind die Stadtbahn-Linien 1 und 9 gesperrt. Die Kölner Verkehrsbetriebe sprechen selbst von einer „Herausforderung" – bei rund 100.000 Besuchern pro Tag. Du solltest also unbedingt mehr Zeit einplanen und lieber 30-45 Minuten früher anreisen.
  • S-Bahn, RB oder RE vom Kölner Hauptbahnhof zum Bahnhof Messe/Deutz – wenige Minuten, beste Option
  • Linien 3 und 4 ab Neumarkt über die Severinsbrücke zur Haltestelle Koelnmesse (Eingang Ost)
  • Ersatzbusse 101 und 109 ab Neumarkt und Heumarkt
05

gamescom Hallenplan 2026: Wo du was findest

Elf Hallen, ein Boulevard, viel Laufweg. Wer planlos startet, verliert den halben Tag mit Suchen. Tipp: Erstelle dir bereits vor der Anreise einen Laufplan, wann du wo in welcher Halle aufschlagen willst. Das spart Zeit und Frust.

Halle

Was dich erwartet

Halle 1

Event Arena – Opening Night Live, ab Donnerstag „Social Stage" mit Creator-, E-Sport- und Cosplay-Programm

Halle 2,3, 4

Business Area – nur mit Fach-, Presse- oder Ausstellerticket (Mi–Fr)

Confex

gamescom dev, gamescom congress, invest circle

Halle 5

Erdgeschoss (5.1): Merchandise Area, Artist Area und Cosplay Village im hinteren Bereich. Obergeschoss (5.2): Cards & Boards Area

Hallen 6-9

Entertainment Area – hier stehen die großen Publisher

Halle 10.1

Campus Area (jobs & career) plus ein Teil der Entertainment Area

Halle 10.2

Indie Area (Indie Arena Booth + Home of Indies) und Retro & Family Area

Halle 11.1

Signing Area – Meet & Greets mit Creators

Halle 11.2

Creator Co-Working Space (nur mit Akkreditierung)

Outdoor P8

Neu 2026: reaktivierter Außenbereich hinter Halle 8 mit gamescom Beach, Asian Garden und Community Wall

Hallenplan der gamescom 2026

Der gamescom 2026 Hallenplan

© Koelnmesse

06

gamescom 2026 Aussteller: Wer dabei ist und wer fehlt

Zum ersten Mal überhaupt ist die komplette Ausstellungsfläche der gamescom 2026 ausgebucht. gamescom-Director Tim Endres nennt das ein „Zeichen des Vertrauens". Für 2027 arbeitet die Koelnmesse bereits an Erweiterungskonzepten, doch damit ist klar: DAS wird die größte gamescom aller Zeiten.

Bestätigte Aussteller

Publisher und Studios
  • Aerosoft
  • Astragon Entertainment (Halle 6)
  • Bandai Namco Entertainment (Halle 6)
  • Capcom (Halle 9)
  • CD Projekt Red (Halle 8) – erstes Comeback seit Jahren
  • Electronic Arts
  • Focus Entertainment
  • Giants Software
  • Google Play
  • Headup (Halle 10.2)
  • HoYoverse (Halle 6, 660 m²)
  • Konami (Halle 7 und Halle 5.2)
  • Krafton (Halle 9)
  • LEGO
  • Level Infinite
  • Microsoft Xbox (Halle 7)
  • NC
  • NetEase Games (Halle 7)
  • Nintendo (Halle 9)
  • Pearl Abyss (Halle 9)
  • Plaion / Deep Silver (Halle 9)
  • SCS Software (Halle 10.1)
  • SEGA (Halle 7)
  • Team17 (Halle 6)
  • Techland (Halle 6)
  • Tencent Games (Halle 6 und Halle 8)
  • Ubisoft (Halle 6)
Medien, Creator & Hardware
  • Rocket Beans TV (Halle 9.1, Stand A046)
  • Webedia / FYNG City – GameStar, GamePro, MeinMMO (Halle 7, 1.500 m²)
  • Samsung Electronics (Halle 9)
Wer ist 2026 nicht dabei?
  • Sony PlayStation – seit 2019 kein eigener Stand mehr in Köln
  • THQ Nordic – bewusste Pause nach dem Gothic-Remake-Auftritt 2025
  • Blizzard Entertainment
  • Kalypso Media
  • Wargaming Europe – kein Stand, aber wieder eine Community-Party am Messe-Freitag
  • Netflix, TikTok, Roblox
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gamescom 2026 Spiele-Liste: Was du in welcher Halle anspielst

Wer zur gamescom 2026 reist will natürlich was? Genau: Die neuesten Games anzocken. In den vergangenen Wochen haben die meisten Publisher und Studios ihre Line-ups für die Messe vorgestellt. Hier ist die aktuelle Liste an bestätigten Titeln, die du in den Hallen der Koelnmesse anzocken kannst (diese wächst bis zum Messestart weiter):
Halle 6
  • Ace Combat 8: Wings of Theve – Bandai Namco
  • The Blood of Dawnwalker – Bandai Namco (auch in Halle 7)
  • Dragon Ball Xenoverse 3 – Bandai Namco
  • Arc Raiders – Embark Studios
  • Control: Resonant – Tencent Games & Remedy
  • Genshin Impact, Zenless Zone Zero, Honkai: Nexus Anima (Premiere), Petit Planet (Premiere) – HoYoverse
  • Path of Exile 2 – Grinding Gear Games
  • Rayman Legends Retold – Ubisoft
  • Bau-Simulator: Evolution, Bus-Simulator 27, Firefighting Simulator: Ignite, Seafarer: The Ship Sim – Astragon
  • LumenTale: Memories of Trey, Silver Pines – Team17
  • Silver Palace – Elementa Games
Halle 7
  • Call of Duty: Modern Warfare 4 – Xbox
  • Gears of War: E-Day – Xbox
  • Halo: Campaign Evolved – Xbox
  • Forza Horizon 6 – Xbox
  • Minecraft Dungeons II – Xbox
  • Fable – Xbox (nur Live-Präsentation, nicht spielbar)
  • Star Wars: Zero Company – EA / Xbox
  • Valor Mortis, Alien Deathstorm, Crowsworn, Bad Magpie, Genigods: Nezha, Terrible Lizards, Turok Origins, Microsoft Flight Simulator 2024 – Xbox
  • Resonance: A Plague Tale Legacy – Xbox
  • Alien Isolation 2, Stranger Than Heaven, Persona 4 Revival, Total War: Warhammer 40.000, Crazy Taxi: World Tour – SEGA
  • Castlevania: Belmont's Curse – Konami
  • Silent Hill: Townfall – Konami (immersive, interaktive Experience)
  • Marvel Rivals, Where Winds Meet, Sea of Remnants – NetEase Games
  • Metro 2039 – Xbox (auch in Halle 9)
Halle 8
  • The Witcher 3: Songs of the Past – CD Projekt Red (ausführliche Präsentation, Mi–So)
  • Arknights: Endfield – Gryphline
  • Honor of Kings / Arena of Valor – Tencent Games
Halle 9
  • Crimson Desert – Pearl Abyss, flankiert von Samsungs neuen Odyssey-Monitoren
  • Onimusha: Way of the Sword, Street Fighter 6, Dragon's Dogma 2: Dark Arisen, Mega Man: Dual Override – Capcom
  • Neues PUBG (Enthüllung erst vor Ort), Age Twisters, No Law, Project ZETA, TARAE: The Unbound – Krafton
  • Metro 2039 – Plaion / Deep Silver
  • Infinity Nikki – Infold Games
  • Firefighters Code Red, Forensics: Crime Scene Detective, Professional Ship Simulator – Aerosoft
  • Nintendo – Line-up noch nicht offiziell
Halle 10.2: Die Indie-Area
Über 200 Studios auf 2.000 Quadratmetern allein im Indie Arena Booth, dazu Home of Indies auf 440 Quadratmetern und Games Bavaria. Motto 2026: „Democratree: Games For Everyone".
Highlights: Stronghold 4, Neon Abyss 2, Moonlighter 2: The Endless Vault, Unrailed 2: Back on Track, We Were Here Tomorrow, Dungeon Clawler, Crowded – A Crow City Builder, Lou's Lagoon, Paws and Leaves, SOKO 1977: Anti-Terror Task Force, Second Stone, The 9th Dragon.
08

Nintendo auf der gamescom 2026

Bild zeigt die Nintendo Switch 2 Konsole.

Nintendo Switch 2

© Phil Briel

Nintendo war 2026 der erste große Aussteller, der zugesagt hat: schon am 18. Mai. Der Stand steht wieder in Halle 9, direkt am Halleneingang zum Boulevard und fällt laut Branchenberichten ähnlich üppig aus wie 2025: Spielstationen, Foto-Spots und eine große Show-Bühne mit Präsentationen und Mitmach-Aktionen.
Was noch offen ist: Das Line-up ist Stand Anfang August offiziell noch geheim. Nintendo veröffentlicht sein Messeprogramm traditionell erst wenige Wochen vorher – 2025 war es der 7. August. Alles, was aktuell zu Switch-2-Titeln kursiert, ist Spekulation.
Was du planen kannst: Der Nintendo-Stand ist jedes Jahr einer der drei größten Magneten der Messe. Wenn du dort spielen willst, solltest du gleich morgens den Stand aufsuchen oder du kommst am Sonntagnachmittag, wenn die Hallen sich leeren.
09

Xbox feiert 25 Jahre in Halle 7

Microsoft nutzt Köln als Bühne für das 25-jährige Xbox-Jubiläum. Der Stand ist zwar nur noch halb so groß wie 2024, liefert aber trotzdem 25 kommende Spiele an 140 Spielstationen.
Artwork zeigt Xbox auf der gamescom 2026

Xbox hat einen der größten Stände auf der gamescom 2026

© Microsoft

Die Headliner: Call of Duty: Modern Warfare 4 und Gears of War: E-Day – beide vor dem Oktober-Release in Köln anspielbar. MW4 erscheint am 23. Oktober erstmals auch für die Switch 2.
Das Xbox FanFest findet 2026 direkt am Xbox-Stand statt. Und zwar am Mittwoch, 26. August, 20 bis 23 Uhr, im Anschluss an den Fachbesuchertag. Vorbildlich ist Microsoft einmal mehr bei der Barrierefreiheit: rollstuhlgerechter Stand, kostenlos ausleihbarer Xbox Adaptive Controller, höhenverstellbare Tische an mehreren Demo-Stationen und Gebärdensprach-Dolmetscher vor Ort.
10

Das Programm der gamescom 2026: Alle Shows und Termine

Red Bull Gaming Ground auf der gamescom 2019

Insbesondere am Samstag dürfte es sehr voll werden

© Marius Faulhaber / Red Bull Content Pool

Zusätzlich zum regen Treiben auf der Messe wird es auch wieder ein buntes Programm an Shows und zusätzlichen Veranstaltungen geben:

Datum

Event

Zeit und Ort

23. - 25.08.

gamescom dev

Confex

25.08.

Opening Night Live

20:00 Uhr, Halle 1

26.08.

Future Games Show at Gamescom

Uhrzeit noch offen

26.08.

FGS Live from Gamescom

direkt im Anschluss

26.08.

FYNG gamescom Show

17:00 Uhr, Halle 7 + Stream

26.08.

Xbox FanFest

20:00–23:00 Uhr, Xbox-Stand

26. - 30.08.

gamescom jobs & career

Halle 10.1

27.08.

gamescom congress

Confex

27.08.

gamescom awesome indies show

Uhrzeit noch offen

28.08.

gamescom award 2026

Uhrzeit noch offen

28. - 30.08.

Games Done Quick

täglich ca. 10:00–20:00 Uhr

29.08.

gamescom cosplay contest Finale

17:00 Uhr, Halle 1

29. - 30.08.

gamescom city festival

Kölner Innenstadt

30.08.

FGS Best of Gamescom

Uhrzeit noch offen

Am Donnerstag, 27. August läuft im Confex der gamescom congress mit zwei Schwerpunkten: „Spielfeld Demokratie" und „Der Games-Effekt". Eröffnet wird er von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier – zum ersten Mal überhaupt kommt ein amtierender Bundespräsident zur gamescom. Zur Messe insgesamt werden über 600 Abgeordnete und Parteivertreter aus Bund, Ländern, Kommunen und EU erwartet.
gamescom award 2026: Die Verleihung läuft am Freitag, 28. August. Vergeben werden 19 Kategorien in drei Gruppen. Von Best Visuals, Best Gameplay und Most Wholesome über Best Nintendo Switch 2 Game und Best PC Game bis zum HEART OF GAMING Award. Das Consumer-Voting läuft am 26. und 27. August, du kannst also selbst mitentscheiden.

gamescom city festival 2026: Die Messe zieht in die Stadt

Am Samstag, 29. und Sonntag, 30. August verlagert sich die gamescom in die Kölner Innenstadt. Eintritt frei, unter freiem Himmel, kein Messeticket nötig.
Gespielt wird auf zwei Bühnen entlang des Hohenzollernrings: Hauptbühne am Friesenplatz, die kompaktere Bühne am Rudolfplatz. Dazu Food-Trucks und Mitmach-Aktionen. Partner sind ARTE und das RTL-Kinderprogramm Toggo, dessen Toggo-Tour vor dem RTL-Sendezentrum nahe dem Messegelände Station macht.
11

Livestreams: Die gamescom 2026 von zu Hause

Wer es nicht nach Köln schaffen kann (oder will), kann die gamescom 2026 auch bequem von zu Hause aus streamen. Die Opening Night Live und die gamescom-Shows werden weltweit gratis über die offiziellen gamescom-Kanäle auf YouTube und Twitch sowie über die Plattform gamescom now übertragen. International kommt Steam dazu.
Gronkh ist offizieller Co-Streamer der Opening Night Live: die Premiere läuft parallel auf seinem YouTube-Kanal.
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Welche YouTuber kommen auf die gamescom 2026

Rewinside im Red Bull Creator Club 2023 auf der gamescom 2023

Halte auch abseits der Signing Area ein Auge nach Creator:innen offen

© Marius Faulhaber / Red Bull Content Pool

Die Signing Area in Halle 11.2 ist der zentrale Anlaufpunkt für Meet & Greets. Geöffnet Donnerstag bis Sonntag von 12 bis 20 Uhr. Lediglich am Mittwoch bleibt sie geschlossen. Folgende YouTuber:innen und Creator:innen haben bislang ihr Kommen bestätigt:
  • Aria Addams - Freitag, 28.8.
  • Dävid - Donnerstag, 27.8. + Sonntag, 30.8.
  • FIXX - Freitag, 28.8.
  • Huebi - Donnerstag, 27.8. + Sonntag, 30.8.
  • Vicky & Silvia - Donnerstag, 27.8.
  • Etienne Gardé - Rocket Beans + Capcom (Halle 9)
  • Colin Gäbel - Rocket Beans (Halle 9)
  • Gregor Kartsios - Rocket Beans (Halle 9)
  • Nils Bomhoff - Rocket Beans (Halle 9)
  • Dennsen86 - Capcom (Halle 9)
  • Sofia Kats - Capcom (Halle 9)
Nicht dabei: HandOfBlood alias Maximilian Knabe hat abgesagt. Seine Begründung im Interview: „gamescom ist ein totaler Knochenjob" und er finde es schade, „wenn die Leute wegen der Influencer statt der Games kommen".
So kommst du in die Signing Area: Seit 2024 gilt ein striktes QR-Code-System. Ohne Code kein Zutritt – Anstehen bringt dir gar nichts.
  1. Du brauchst einen Account auf gamescom.global mit derselben E-Mail-Adresse wie beim Ticketkauf
  2. Buchen kannst du nur am Tag deines Besuchs
  3. Und zwar frühestens zwei Stunden vor dem jeweiligen Meet & Greet
  4. Maximal drei Slots pro Person und Tag – first come, first served
Abseits der Signing Area triffst du Creators auf der Social Stage in Halle 1, auf den Ausstellerbühnen und (wenn du eine Wildcard hast) am Mittwoch, wenn die Hallen noch halbleer sind.
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Cosplay auf der gamescom 2026: Village, Contest und alle Regeln

Das gamescom cosplay village presented by payop liegt 2026 in Halle 5.1, im hinteren Bereich des Untergeschosses, direkt neben der neuen Artist Area. Dazu gibt es eine eigene Cosplay Stage mit Bühnenprogramm über die gesamte Messe. Highlight ist in diesem Jahr auch wieder der gamescom cosplay contest 2026, dessen Finale am Samstag um 17:00 Uhr in Halle 1 steigt:
  • bis 3. August, 24:00 Uhr - Bewerbungsfrist über das offizielle Online-Tool
  • 11. August - Benachrichtigung der 30 Finalist:innen
  • 11.–28. August - Online-Voting „Fan Favorite Online"
  • 29. August, ab 11:00 Uhr - Pre-Judging (Handwerksbewertung)
  • 29. August, 17:00 Uhr - Finalshow
Besucherin im Cosplay beim Red Bull Gaming Ground auf der gamescom 2019

Cosplay spielt auch auf der gamescom 2026 eine wichtige Rolle

© Marius Faulhaber / Red Bull Content Pool

Teilnahmebedingungen: mindestens 18 Jahre alt, Kostüm zu mindestens 80 Prozent selbst gefertigt, Bühnenperformance maximal eine Minute. Sprache und Musik müssen als eine einzige MP3 eingereicht werden.
Kategorien: Best Costume (Platz 1–3), Best Dress / Needle Work, Best Armor, Best Make-up / Wig, Fan Favorite Live und Fan Favorite Online.
Preisgeld: 6.000 Euro insgesamt für Best Costume – 3.000 € für Platz 1, 2.000 € für Platz 2, 1.000 € für Platz 3. Presenting Partner ist essence.

Die Cosplay-Regeln im Detail

Die Koelnmesse hat verbindliche Kostümgestaltungsregeln veröffentlicht. Wer sie ignoriert, bleibt außen vor oder muss seine Requisiten abgeben. Das Wichtigste:
Erlaubt ist:
  • Fursuits, Morphsuits und Zentais
  • Kontaktlinsen aller Art
  • Metall-Rüstungsteile, wenn sie fest am Körper befestigt sind
  • handelsübliche Gehstöcke, Regenschirme, Musikinstrumente
  • nicht abfärbendes Make-up, Farbe, Glitzer
Maximale Maße:
  • Röcke und Kleider: max. 2 m Durchmesser
  • Schleppen und Schwänze: max. 1 m ab Fußende
  • feststehende Flügel: je Flügel max. 1 m, insgesamt max. 2 m
  • Gesamthöhe inklusive Flügel und Krone: max. 2,50 m
  • Stacheln an Armbändern: max. 5 cm und stumpf
Bei sperrigen Kostümen aus harten Materialien (große Rüstungen, Plattenrüstungen, Flügel, Roboter, Ganzkörper-Pelzkostüme) musst du mindestens eine Begleitperson dabei haben.
Nicht erlaubt:
  • scharfe Ecken und Kanten
  • Symbole, die unter § 86a StGB fallen
  • zu freizügige Kostüme – Brustbereich, Gesäß und Intimbereich müssen für alle Geschlechter vollständig bedeckt sein
  • Kostüme, die Bevölkerungsgruppen, Kulturen oder Ethnien diskriminieren
  • Uniformen des Ersten und Zweiten Weltkriegs
  • Uniformen, Embleme und Flaggen von Organisationen, die für Verbrechen gegen die Menschlichkeit verantwortlich sind – ausdrücklich auch in comicbezogener oder satirischer Darstellung
Waffenattrappen (erlaubt):
  • weiche, abgestumpfte, biegsame Nachbildungen aus Holzkern, Pappe, Kunststoff, Schaumstoff oder Thermoplast bis 1,50 m Länge
  • alle Spitzen aus nachgiebigem Material; bei 3D-Druck müssen sämtliche Spitzen abgerundet sein
  • Gehstöcke und Stäbe bis 2 m Gesamtlänge
  • Schilde bis 80 cm Durchmesser
  • Bögen ohne Sehne bis 1,50 m, Köcher nur mit Pfeilattrappen
  • NERF Guns inklusive Schaumstoff-Munition
Waffenattrappen (nicht erlaubt):
  • alle Waffen aus Metall, egal ob scharf oder stumpf
  • Waffen aus hartem Holz, Bokken, Baseball- und Golfschläger
  • Wurfsterne, Nunchakus, Springmesser, Butterflymesser, Schlagringe
  • funktionsfähige Bögen, Armbrüste, Schleudern, Softair, Paintball, Druckluftwaffen
  • echte Waffen, Munition und Anscheinswaffen jeder Art
  • Pyrotechnik, Chemikalien, Pfefferspray
  • Laserpointer, Drohnen, Nebelmaschinen, Kettensägen
  • Skateboards, Inlineskates, Roller, Stelzen, Bollerwagen – auch wenn sie nicht zum Kostüm gehören
Cosplay überprüfen lassen
Von Donnerstag bis Sonntag jeweils 09:00 bis 19:00 Uhr an Eingang Nord, Eingang Ost und Eingang Halle 11.1. Genehmigte Requisiten bekommen ein farbiges Siegel und gelten damit als registriert. Nicht gekennzeichnete Requisiten musst du sofort vorzeigen. Verbotene Gegenstände werden gegen Gebühr eingelagert und nach Messeschluss zurückgegeben. Die Entscheidung des Sicherheitspersonals ist endgültig.
Und noch was: Showkämpfe sind ausschließlich auf der Bühne im Rahmen offizieller Programmpunkte erlaubt. Für Schäden durch deine Requisiten haftest du selbst. Die vollständigen Regeln findest du als PDF auf gamescom.global.
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FAQ: Die häufigsten Fragen zur gamescom 2026

gamescom 2026 FAQ

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Wie gut kennst du das Credo? Mach das Quiz, teste dein Wissen – und auf alle, die die Herausforderung meistern, wartet eine einzigartige Belohnung im Spiel.

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