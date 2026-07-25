Die 8 besten Gratis-Games für Nintendo Switch 2

Wir alle lieben gute Games, keine Frage. Und für Nintendos Hybridkonsole gibt es eine ganze Reihe außergewöhnlicher Spiele in sämtlichen Genres. Insbesondere aufgrund der Abwärtskompatibilität zur Nintendo Switch. Umso besser noch, wenn diese Spiele dich nichts kosten, oder? Hier sind die 8 aktuell besten kostenlosen Spiele für Nintendo Switch 2 im Jahr 2026 .

Über den Autor Phil Briel Phil ist ehemaliger Esports-Profi in Spielen wie Counter-Strike, Unreal Tournament, Call of Duty, Forza Motorsport und FIFA auf PC und Konsolen. Auf RedBull.com stellt er neue Games vor, liefert Hardware-Kaufempfehlungen, Spiele-Guides und mehr.

Der Clou: Viele der besten Gratisspiele für Nintendo Switch 1 l assen sich dank kostenlosem Gratis-Update auch auf der Switch 2 zocken. Schaut also unbedingt auch in unserer Liste vorbei.

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Und das Beste: Die Switch 2 gibt den älteren Free-to-Play-Games noch mal richtig Schub. Bessere Framerates, schärfere Texturen und kürzere Ladezeiten sorgen dafür, dass sich viele der Titel auf der neuen Konsole spürbar runder anfühlen als auf ihrem Vorgänger. Egal, ob du auf Battle Royale, taktische Team-Kämpfe, Motorsport oder klassische Puzzle-Action stehst.

01 Fortnite

Fortnite © Epic Games

Genre: Battle Royale / Sandbox-Shooter

Switch Online nötig? Nein

Geeignet für: Alle, die mehr als Ballern wollen – bauen, tanzen, Konzerte erleben

Fortnite ist längst kein reines Battle-Royale-Spiel mehr, sondern ein ganzes Ökosystem aus mehreren eigenständigen Spielmodi, die alle unter einem Dach laufen. Neben dem klassischen Battle-Royale-Modus , bei dem 100 Spieler:innen mit dem Fallschirm auf einer stetig schrumpfenden Insel landen und um den Sieg kämpfen, wartet der Creator Mode auf dich, in dem du komplett eigene Welten und Minispiele baust und mit der Community teilst. Dazu kommen ein waschechter Lego-Survival-Modus, in dem du Rohstoffe sammelst und Basen errichtest, sowie regelmäßige Rhythmus-Konzerte und Live-Events, die das Spiel immer wieder neu erfinden.

Auf der Switch 2 läuft das Ganze technisch spürbar runder als auf der Vorgänger-Konsole: Die Beleuchtung wirkt satter, Zerstörungseffekte und Schatten werden deutlich detaillierter dargestellt, und auch bei vollen Lobbys bleibt die Performance stabil. Monetarisiert wird ausschließlich über den saisonalen Battle Pass und rein kosmetische Skins – echtes Pay-to-Win, das dir einen spielerischen Vorteil verschafft, gibt es bei Fortnite nicht.

02 Rocket League

Rocket League © Psyonix

Genre: Sport / Fahrzeug-Fußball

Switch Online nötig? Nein

Geeignet für: Einsteiger:innen und Skill-Fans gleichermaßen, ideal für schnelle Runden

Autoball – mehr Erklärung braucht Rocket League eigentlich nicht, und genau darin liegt der Charme. Du steuerst ein raketenbetriebenes Fahrzeug durch eine geschlossene Arena und versuchst gemeinsam mit deinem Team, einen überdimensionalen Ball ins gegnerische Tor zu befördern, während du gleichzeitig das eigene verteidigst. Die Grundregeln sind in wenigen Minuten verstanden, die Lernkurve nach oben ist dafür umso steiler: Von einfachen Bodenschüssen bis zu spektakulären Aerial-Manövern in der Luft gibt es hier über Jahre hinweg immer noch etwas zu verbessern.

Auf der Switch 2 sorgen scharfe Reflexionen auf dem Spielfeld, detailliertere Fahrzeugmodelle und eine flüssig dargestellte Zuschauermenge für spürbar mehr Atmosphäre als je zuvor auf einer Nintendo-Konsole. Ein Spiel, das sich hervorragend für spontane Gruppenabende eignet, egal ob du solo in die Rangliste startest oder dich mit Freund:innen im Team zusammenrottest.

Let's Play der extremen Art: Vor dem Fernseher zocken kann (fast) jeder. Bei den Extreme Let's Plays von Tom Shuffle sieht das Ganze aber ein Bisschen anders aus:

8 Min Extreme Let's Plays by Tom Shuffle: Rocket League Extreme Let's Plays by Tom Shuffle: Rocket League

03 Pokémon Unite

Pokemon Unite © unite.pokemon.com

Genre: MOBA

Switch Online nötig? Ja, für Online-Matches

Geeignet für: Pokémon-Fans, die taktische Team-Kämpfe mögen – auch MOBA-Neulinge

Pokémon Unite bringt bekannte Taschenmonster in ein völlig anderes Format als die Hauptreihe: ein rasantes 5-gegen-5-Team-Match im MOBA-Stil . Statt klassischer, rundenbasierter Kämpfe geht es hier um Echtzeit-Positionierung, das geschickte Sammeln von Energie auf der Karte und das punktgenaue Einwerfen dieser Energie in gegnerischen Zonen, während dein Team gleichzeitig gegnerische Pokémon außer Gefecht setzt. Die Roster-Vielfalt über mehrere Pokémon-Generationen hinweg macht das Spiel auch für Fans der Hauptreihe sofort interessant, da bekannte elementare Attacken hier in dynamische, flächendeckende Fähigkeiten übersetzt werden.

Kurze Matches von rund zehn Minuten halten den Einstieg zudem angenehm niedrigschwellig, selbst wenn du bisher noch nie ein MOBA gespielt hast. Auf der Switch 2 verschwinden frühere UI-Ruckler und kleinere Frame-Einbrüche komplett, das gesamte Spielgefühl wirkt dadurch spürbar direkter und präziser als auf der ersten Switch.

04 Apex Legends

Apex Legends © Respawn Entertainment/Electronic Arts

Genre: Hero-Shooter / Battle Royale

Switch Online nötig? Nein

Geeignet für: Taktik-Fans, die im Team mit Spezial-Fähigkeiten spielen wollen

Wo Fortnite auf Breite setzt, punktet Apex Legends mit Präzision und Taktik. Du spielst in Dreier-Trupps und wählst vor jedem Match aus einem wachsenden Roster an Legenden, die jeweils eigene taktische, passive und ultimative Fähigkeiten mitbringen. Von Heilern über Aufklärer bis zu offensiven Frontkämpfer:innen. Das sorgt dafür, dass Teamzusammenstellung und Absprache mindestens so wichtig sind wie Zielgenauigkeit. Dazu kommt ein extrem bewegungsintensives Movement-System mit Slides, Zip-Lines und cleveren Wandsprüngen, das Apex Legends von klassischeren Battle-Royale-Titeln abhebt.

Auf der Switch 2 läuft das spürbar sauberer als auf der ersten Switch, wo eingeschränkte Weitsicht und schwankende Framerates lange ein echtes Problem für kompetitives Spielen waren. Cross-Play mit PC, PlayStation und Xbox sorgt zudem dafür, dass die Lobbys immer voll und die Matches entsprechend fair besetzt sind. Auch hier bleibt es beim Zahlmodell ausschließlich bei rein kosmetischen Käufen – kein spielerischer Vorteil ist käuflich.

05 Tetris 99

Tetris 99 © Nintendo

Genre: Puzzle-Battle-Royale

Switch Online nötig? Ja, exklusiv für Nintendo-Switch-Online-Mitglieder

Geeignet für: Puzzle-Klassiker-Fans, die kurze, intensive Runden lieben

Tetris 99 nimmt das wohl bekannteste Puzzlespiel der Welt und wirft es zusammen mit 98 weiteren Spieler:innen gleichzeitig in eine einzige, riesige Battle-Royale-Arena . Die Grundregeln des Fallenlassens und Zusammensetzens von Blöcken bleiben dabei komplett unverändert, doch wer mehrere Reihen gleichzeitig löscht, schickt Blockschutt gezielt zu ausgewählten Gegner:innen. Plötzlich wird aus dem gemütlichen Solo-Klassiker ein hochtaktisches Duell um die richtige Zielauswahl zwischen Angriff und Verteidigung. Je nachdem, ob du aggressive Angreifer:innen, fast besiegte Boards oder zufällige Ziele anvisierst, verändert sich die Dynamik des gesamten Matches komplett.

Auf der höheren Switch-2-Auflösung lassen sich die winzigen Mini-Boards aller Gegner:innen am Bildschirmrand deutlich besser im Blick behalten als früher, was gerade in der hektischen Schlussphase mit den letzten zehn Spieler:innen einen echten Unterschied macht. Einziger Haken: Der Zugang ist fest an eine aktive Nintendo-Switch-Online-Mitgliedschaft gekoppelt , ganz ohne geht hier also nichts.

06 Asphalt Legends

Asphalt Legends ist ein spaßiger Arcade-Racer © Gameloft

Genre: Arcade-Rennspiel

Switch Online nötig? Nein, auch offline spielbar

Geeignet für: Rennspiel-Fans für zwischendurch, die Geduld für Tages-Limits mitbringen

Asphalt Legends bringt eine bekannte, ursprünglich vom Mobilgaming geprägte Rennspiel-Reihe kostenlos auf die Switch 2 und läuft dabei technisch überraschend sauber, mit stabilen Frameraten auch bei hohem Tempo. Der große Pluspunkt: Du kannst jederzeit auch offline fahren, ganz ohne Internetverbindung – ideal also für unterwegs, im Zug oder im Flugzeug ohne WLAN.

Der Haken an der Sache: Ohne finanzielle Investition steht dir nur ein begrenztes Kontingent an täglichen Rennen zur Verfügung, wodurch das Freischalten neuer Autos und Strecken spürbar länger dauert als bei vielen anderen Titeln dieser Liste. Wer sich davon aber nicht stören lässt und das Spiel eher in kleinen Häppchen zwischendurch nutzt, statt es in Marathon-Sessions durchziehen zu wollen, bekommt hier ein solides, unterhaltsames Arcade-Rennerlebnis ganz ohne echten Kaufzwang.

07 Fall Guys

Fall Guys © Devolver Digital

Genre: Party-Battle-Royale

Switch Online nötig? Ja, für Online-Matches

Geeignet für: Gaming-Neulinge und Gruppen, die unkompliziert und chaotisch zocken wollen

Fall Guys hat in den letzten Jahren einen der stärksten Hypes im Battle-Royale-Genre ausgelöst und das mit einem denkbar einfachen Konzept: Bis zu 40 tapsige, bunte Figuren hüpfen, kämpfen und navigieren sich durch albern gestaltete Hindernisparcours , bis am Ende nur noch eine Person übrig bleibt. Statt Waffen und Taktik stehen hier Reaktionsschnelligkeit, Timing und eine gehörige Portion Slapstick-Chaos im Vordergrund, was das Spiel besonders für Einsteiger:innen und gemischte Freundesgruppen zugänglich macht.

Wer gewinnt, darf sich die begehrte goldene Krone im eigenen Profil sichern und damit angeben. Mit Echtgeld lassen sich ausschließlich kosmetische Veränderungen am eigenen Charakter vornehmen – spielerische Vorteile sind nicht käuflich, wodurch ein fairer Wettkampf für alle garantiert bleibt. Auf der Switch 2 profitiert vor allem die bunte, detailreiche Optik der Level von der zusätzlichen Leistung, während die chaotischen Massenszenen mit vielen Spieler:innen gleichzeitig flüssig und ruckelfrei bleiben.

08 Sky: Children of the Light

Sky: Children of the Light ist ein entspanntes Abenteuer © thatgamecompany

Genre: Soziales Adventure

Switch Online nötig? Nein

Geeignet für: Alle, die ein ruhiges, emotionales Spiel für gemeinsame Momente suchen

Sky: Children of the Light ist das genaue Gegenteil von hektischer Battle-Royale-Action und genau deshalb ein absoluter Geheimtipp in dieser Liste. Die Entwickler:innen von thatgamecompany, bekannt für preisgekrönte Titel wie Journey und Flower, schicken dich als Kind des Lichts in ein wunderschönes Wolkenkönigreich, in dem du gefallene Sterne zurück zu ihren Sternbildern führst. Das Spiel erstreckt sich über sieben eigenständige, kunstvoll gestaltete Reiche, die verschiedene Lebensphasen symbolisieren und dich von friedlichen Sonnenfeldern bis in düstere, industrielle Ruinen führen. Im Zentrum steht dabei fließendes Flugverhalten und selbstlose Kooperation: Du hältst anderen Spieler:innen buchstäblich die Hand, um sie sicher durch gefährliche Umweltgefahren zu leiten.

Auf der Switch 2 wirkt die visuelle Präsentation nahezu kinoreif, mit weichen, volumetrischen Wolken und komplexen Lichteffekten, die das Königreich regelrecht zum Leben erwecken. Kommunikation läuft bewusst ohne Text oder Sprache: Du teilst Licht, um Ausdrücke freizuschalten, dein Aussehen anzupassen und über Musikinstrumente mit anderen zu kommunizieren. Zusammen mit der orchestralen Begleitmusik und dem poetischen Erzählstil entsteht eine unvergessliche, emotionale Reise, die ganz auf menschliche Verbindung und Mitgefühl setzt.