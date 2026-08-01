Star Wars: Zero Company - Alles, was du zum Strategiespiel wissen musst

Strategiespiel-Fans frohlocken, denn Star Wars: Zero Company wird eines der spannendsten rundenbasierten Taktik-Games seit dem legendären XCOM 2. Ein Elitetrupp, die Klonkriege und taktische Entscheidungen mit Konsequenzen: Mit Star Wars: Zero Company bekommst du 2026 ein Taktikspiel im Star-Wars-Universum. Wir zeigen dir, was du zu Release, Gameplay, Charakteren und mehr wissen musst.

01 Was ist Star Wars: Zero Company?

Genre: Rundenbasiertes taktisches Strategiespiel (Singleplayer)

Entwickler: Bit Reactor, in Zusammenarbeit mit Respawn Entertainment und Lucasfilm Games

Publisher: Electronic Arts

Release: 27. August 2026

Plattformen: PC (Steam, EA App), PlayStation 5, Xbox Series X/S

Setting : Klonkriege-Ära, rund ein Jahr vor Episode III

Protagonist: Hawks, frei anpassbare Anführerfigur der Zero Company

Besonderheiten: Permadeath, Third-Person-Basis "The Den", über 150 bereisbare Planeten

Star Wars: Zero Company ist ein rundenbasiertes Taktikspiel für Solist:innen, das dich mit einem kleinen Trupp Elitekämpfer:innen auf gefährliche Missionen schickt. Du kennst das Prinzip vielleicht aus XCOM oder Marvel's Midnight Suns , denn genau daran orientiert sich Zero Company spürbar. Du bewegst deine Einheiten in taktischen Kämpfen über das Schlachtfeld, nutzt Deckung, planst Angriffe und triffst Entscheidungen, die über Leben und Tod deiner Kompanie entscheiden.

Star Wars: Zero Company spielt in der Ära der Klonkriege © EA

Was das Spiel besonders macht, ist die Verbindung aus taktischer Tiefe und einer kinoreifen Story , die vor der Kulisse der Klonkriege spielt. Statt der großen Frontkämpfe zwischen Republik und Separatisten tauchst du in die Schattenwelt aus Söldnern, Kopfgeldjägern und dunklen Kulten ein.

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Wer entwickelt Zero Company? Entwickelt wird das Game von Bit Reactor. Ein neues Entwicklerstudio, das aber bereits auf einschlägige Erfahrung zurückgreifen kann. Der Großteil des Teams arbeitete zuvor bei Firaxis Games an Titeln wie XCOM und Marvel's Midnight Suns gearbeitet. Auch Creative Director Greg Foertsch bringt einschlägige Erfahrung mit, er war Art Director der modernen XCOM-Reboots.

Unterstützt wird Bit Reactor von Respawn Entertainment, bekannt für die Star Wars Jedi-Reihe und Apex Legends. Lucasfilm Games wacht mit der Lucasfilm Story Group über Story und Kanon-Treue. Veröffentlicht wird das Spiel von Electronic Arts.

02 Release und Plattformen

Star Wars: Zero Company erscheint am 27. August 2026 . Das Spiel kommt für folgende Plattformen:

PC (Steam und EA App)

PlayStation 5

Xbox Series X und Series S

Eine Version für Nintendo Switch 2 wurde bislang nicht angekündigt. Vorbestellungen sind bereits möglich, du kannst dir Zero Company also schon jetzt sichern.

Zero Company kombiniert Taktik-Gameplay mit cineastischer Story © EA

Vorbestellung und Editionen

Vorbestellungen für Star Wars: Zero Company sind bereits möglich. Wer vorbestellt, erhält das Kosmetikpack "Kristall-Astromech" für die eigenen Droiden. Die Deluxe Edition bringt zusätzlich weitere Kosmetikpakete, darunter Rüstungsvarianten der ARC-Soldaten, Uniformen der 100. Klonkompanie sowie am Schattenkollektiv orientierte Charakteranpassungen und exklusive Waffen-Designs.

03 Story und Setting: Das erwartet dich

Star Wars: Zero Company ist in der Ära der Klonkriege angesiedelt © EA

Die Handlung spielt während der Klonkriege , rund ein Jahr vor deren Ende und der Ausrufung des Galaktischen Imperiums. Du übernimmst die Rolle von Hawks , einem ehemaligen Offizier der republikanischen Armee, der die Formationen der Republik verlassen hat und stattdessen eine eigene, unabhängige Söldnertruppe aufbaut: die titelgebende Zero Company.

Dein Auftrag: Du sollst Kundri Fathom aufspüren, die Anführerin eines gefährlichen dunklen Kults namens Infinite Coil. Diese Gruppierung agiert abseits der bekannten Frontlinien und bedroht die Galaxis aus dem Schatten heraus. Da die Story mitten in der Ära der Republik angesiedelt ist, triffst du im Verlauf der Kampagne auch auf bekannte Figuren aus dem Star-Wars-Kanon.

04 Charaktere und Begleiter

Die Auswahl an Charakteren fällt abwechslungsreich aus © EA

Im Zentrum von Star Wars: Zero Company steht Hawks, dein frei erstellbarer Protagonist. Du bestimmst Geschlecht, Spezies, Aussehen, Outfits und Spezialisierung. Hawks muss in jeder Story-Mission dabei sein und ist der einzige Charakter, der nicht sterben kann. Zur Seite stehen dir sechs vorgefertigte, storyrelevante Begleiter:innen:

Trick (CT-3301): Klonsoldat und Gründungsmitglied der Zero Company, der bereits unter Hawks in der republikanischen Armee gedient hat.

Cly Kullervo: Mandalorianische Kopfgeldjägerin vom Clan Verminoth, die im Austausch für Hilfe bei ihren eigenen Zielpersonen mitkämpft.

Luco Bronc: Umbaraner und Separatist, der zuvor auf seinem Heimatplaneten Umbara gegen die Besatzung der Republik gekämpft hat.

Tel-Rea Vokoss: Eine Tognath-Jedi-Padawan, die das Vermächtnis ihres verstorbenen Meisters fortführen will.

Jae Mordant: Erzbaronin von der Bergbauwelt Shu-Torun, die eine entscheidende Rolle dabei spielt, den Infinite-Coil-Kult aufzuspüren.

Kabb Uppercut: Mitglied der eigens für das Spiel entworfenen Spezies Felshi und ehemaliger Preisgeld-Boxer.

Dazu kommen vier Support-Charaktere, die dich zwar nicht ins Gefecht begleiten, aber deine Basis am Laufen halten: der Droide Meevo (M-3VO) als Pilot und Sanitäter, Neesh Renark als Waffenkammer-Leiter und Schwarzmarkthändler, Runa Blask für operative Abläufe und Finanzen sowie Bennic Halloren als deine Verbindung zum republikanischen Geheimdienst.

Übrigens: Romanzen mit deinen Begleiter:innen wird es nicht geben. Bit Reactor hat dieses aus Rollenspielen bekannte Feature für Zero Company klar ausgeschlossen.

05 Das Gameplay von Star Wars: Zero Company

Taktik-Fans kommen bei Star Wars: Zero Company voll auf ihre Kosten © EA

Das Kernstück von Star Wars: Zero Company ist der rundenbasierte, taktische Kampf aus der isometrischen Vogelperspektive. Sobald du in eine Mission startest, wechselt das Spiel in diese Ansicht und du übernimmst die volle Kontrolle über deinen Trupp. Jede Mission läuft über ein Action-Point-System : Deine Squad-Mitglieder erhalten pro Runde einen begrenzten Vorrat an Aktionspunkten, den du auf Bewegung, Deckung, Schüsse oder Spezialfähigkeiten verteilst. Wie du diese Punkte einsetzt, entscheidet direkt über Erfolg oder Niederlage, denn du musst ständig zwischen Offensive und Absicherung abwägen.

Die Missionsziele variieren dabei deutlich. Mal musst du bestimmte Charaktere retten, mal strategische Punkte verteidigen, mal einfach alle Gegner ausschalten. Die Karten sind handgebaut und bieten dadurch deutlich mehr taktische Tiefe als zufällig generierte Layouts. Die Gegner setzen auf Verstecke und Patrouillen, sodass du dir jede Mission genau anschauen und deinen Angriff sorgfältig planen solltest, bevor du loslegst. Auch Umweltgefahren spielen eine Rolle : Explosive Fässer, einstürzende Strukturen oder Höhenunterschiede lassen sich gezielt zu deinem Vorteil nutzen.

Die intensiven Gefechte werden aus der Vogelperspektive gespielt © EA

Dein Waffenarsenal ist dabei ebenfalls äußerst vielseitig. Neben Blastern und Lichtschwertern stehen dir taktische Spezialfähigkeiten zur Verfügung, die du auf die jeweilige Situation abstimmst. Dazu zählen etwa Granaten, Medkits und Utility-Ausrüstung, mit denen du deine Klassen individuell ausstattest. Wer clever kombiniert, entdeckt schnell die eine oder andere Kampf-Synergie, die selbst aussichtslose Situationen kippen kann.

Ein zentrales Element: Permadeath . Verlierst du ein Squad-Mitglied im Kampf, ist es dauerhaft weg, egal ob es sich um eine wichtige Story-Figur oder eine selbst rekrutierte Einheit handelt. Einzige Ausnahme ist Hawks selbst, der als Hauptfigur nicht sterben kann. Zusätzlich können deine Kämpfer:innen schwere Verletzungen davontragen, die sich auf ihre Werte in folgenden Missionen auswirken. Die Story passt sich dabei an deine Verluste an und läuft unabhängig davon weiter, wen du im Kampf verlierst. Das sorgt für echten Druck in jeder Entscheidung, denn anders als in vielen anderen Taktikspielen gibt es hier kein einfaches Zurückspulen, wenn ein Plan schiefgeht.

06 Die Operationsbasis "The Den"

Zwischen den Missionen kehrst du in deine Operationsbasis zurück, "The Den" genannt. Anders als bei klassischen Strategiespielen, die dich hier oft in flachen Menüs parken, wechselt Zero Company in eine cinematische Third-Person-Perspektive. Du läufst tatsächlich durch deine Basis, sprichst mit deiner Crew, verwaltest Forschungsbäume, rüstest dein Arsenal auf und startest galaktische Ermittlungen.

Von deiner Operationsbasis aus planst du Missionen © EA

Deine Begleiter:innen haben eigene Persönlichkeiten und teils gegensätzliche Weltanschauungen. Als Anführer:in musst du Konflikte innerhalb deiner Truppe aktiv lösen, um den Zusammenhalt zu sichern. Auf der strategischen Ebene erwarten dich zudem mehr als 150 Planeten , die du im Verlauf des Spiels bereisen kannst.

07 Anpassung und Squad-Synergien

Zero Company setzt stark auf individuelle Gestaltung. Du kannst nicht nur Hawks komplett anpassen, sondern auch deine rekrutierten Operative aus verschiedenen Spezies erstellen, darunter Devaronianer, Menschen, Togruta, Twi'lek, Zabrak und Mirialaner .

Charaktere sind bis ins kleinste Detail anpassbar © EA

Insgesamt stehen dir zwölf Klassen zur Verfügung . Acht davon sind für alle Rekruten zugänglich: Assault, Heavy, Sharpshooter, Scoundrel, Soldier, Gunslinger, Scout und Medic. Die restlichen vier Klassen sind besonderen Charakteren vorbehalten: Astromech, Jedi-Padawan, Mandalorianischer Krieger und eine noch geheime Spezialklasse, die sich erst im Storyverlauf enthüllt.

Auch bei der Ausrüstung hast du viel Spielraum. Du wählst nicht nur die Waffen deiner Squad-Mitglieder, sondern modifizierst sie mit passenden Mods für die jeweilige Mission. Zusätzlich baust und programmierst du eigene Astromech-Droiden, die als Support-Einheiten Tech-Overrides durchführen, Verbündete heilen oder schwere Sprengsätze platzieren.

Star Wars: Zero Company wird ein Fest für Strategiespiel-Fans © EA

Setzt du dieselben Team-Mitglieder wiederholt gemeinsam ein, entwickeln sie im Laufe der Zeit enge Bindungen. Diese Squad-Synergien schalten passive Kampfboni und einzigartige Kombo-Fähigkeiten frei, wenn deine Einheiten in Kampfnähe zueinander agieren

08 Bekannte Star-Wars-Cameos

Da die Handlung von Star Wars: Zero Company mitten in der Ära der Republik spielt, bekommst du es nicht nur mit neuen Figuren zu tun. Die Entwickler:innen haben bestätigt, dass auch ikonische Charaktere aus dem Star-Wars-Kanon Gastauftritte in der Kampagne haben, darunter General Anakin Skywalker .