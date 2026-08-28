GTA 6 Gameplay, Fahrzeuge & Open World: Die Erkenntnisse des Extended Look

Über den Autor Phil Briel Phil ist ehemaliger Esports-Profi in Spielen wie Counter-Strike, Unreal Tournament, Call of Duty, Forza Motorsport und FIFA auf PC und Konsolen. Er war als Redakteur bereits für verschiedene Gaming-Websites und -Magazine tätig. Auf RedBull.com stellt er bereits seit zehn Jahren neue Games vor, liefert Hardware-Kaufempfehlungen, Spiele-Guides und mehr.

Grand Theft Auto auf Netflix. Der GTA 6 Extended Look stellte selbst für die Spieleindustrie ein Novum dar und untermauert damit eindrucksvoll, wie die Open-World-Reihe aus dem Hause Rockstar Games über der Branche schwebt. 26 Minuten frische Eindrücke, erstes Gameplaymaterial und neue Erkenntnisse aus dem wohl wichtigsten Spiele-Highlight des kommenden Jahres gab es zu sehen. Und auch wenn sich nicht all unsere Erwartungen wirklich bewahrheitet haben: GTA VI ist endlich so konkret wie nie zuvor. Wir haben alle neuen Informationen und Details zusammengefasst.

Was ist der GTA 6 Extended Look? Dabei handelt es sich um ein Special, das Rockstar Games zunächst exklusiv auf Netflix veröffentlicht hat. Abonnent:innen des Streamingdienstes haben seit dem 27. August 21:00 Uhr deutscher Zeit exklusiv die Möglichkeit, neues kuratiertes Material aus dem Spiel zu sehen. Sechs Stunden später, um 03:00 Uhr deutscher Zeit am 28. August, erscheint dasselbe Material dann auch auf dem YouTube-Kanal von Rockstar Games sowie auf der offiziellen Website zu GTA VI .

01 GTA 6 An Extended Look veröffentlicht

Nach zwei Trailern, 18 Monaten ohne offizielles Material und unzähligen Leaks hat Rockstar Games mit dem "Extended Look" endlich gezeigt, wie sich GTA 6 tatsächlich spielt. Statt einer reinen Zusammenstellung spektakulärer Szenen bekamst du im offiziellen Material einen Einblick, wie die einzelnen Gameplay-Systeme ineinandergreifen.

Der "Extended Look" zeigt erstmals waschechtes Gameplay statt reiner Zwischensequenzen. Du siehst Shooter-Gameplay in einem Hochhaus, bei dem Jason hinter Wänden in Deckung geht und von dort aus schießt. Das Gunplay scheint sich mächtig verbessert zu haben und erinnert durchaus an waschechte Deckungsshooter. Eine Verfolgungsjagd durch Vice City macht außerdem klar: Auf die Reifen verfolgender Polizeiautos zu schießen, ist der effizienteste Weg, sie loszuwerden.

GTA 6 wird für jeden Anlass das passende Fahrzeug bieten. © Rockstar Games/Take-Two

Auch das Fahrverhalten wirkt spürbar dynamischer als in GTA 5, mit engeren Kurven und plötzlichen Bremsmanövern. Deine Fähigkeiten kannst du direkt in Autorennen oder Dirtbike-Rennen unter Beweis stellen. Rockstar hatte bereits bestätigt, echte Rennfahrer:innen für das Fahrzeughandling eingestellt zu haben, damit sich das besser spielt als je zuvor - das scheint gelungen zu sein.

02 Jason und Lucia: Zwei Hauptfiguren, ein Schicksal

Lucia Caminos verspricht eine GTA-Premiere. © Rockstar Games/Take-Two Interactive

Die Beziehung zwischen Jason und Lucia ist zentral für GTA 6 , sowohl in der Story als auch im Gameplay. Du kannst offenbar jederzeit zwischen den beiden Charakteren wechseln , in einer Szene kommunizieren sie sogar per Chat miteinander. Wie gut die Beziehung der beiden läuft, soll laut Rockstar sowohl den Verlauf der Story als auch das Ende beeinflussen.

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Wichtig zu wissen: Jason und Lucia müssen nicht zwangsläufig ein Liebespaar sein. Du kannst die beiden auch als platonische Partner spielen, das Duo bleibt aber in jedem Fall das Herzstück der Geschichte.

03 Fahndungssystem und Criminal Profile

Die Stadt gehört dir. Pass nur auf, dass du nicht geschnappt wirst! © Rockstar Games/Take-Two

Das Wanted-System kehrt mit bis zu sechs Sternen zurück. Ein Feature, das in GTA 5 gefehlt hat. Neu ist außerdem, dass die Polizei mehrere Faktoren wie deine Kleidung, dein Aussehen und dein Fahrzeug berücksichtigt . Das bedeutet für dich im Spiel: Kompromittierte Fahrzeuge musst du in Brand stecken, Klamotten wechseln und im Zweifel auch mal im Kofferraum Zuflucht suchen.

Jason macht Ärger. © Rockstar Games/Take-Two

Zusätzlich gibt es ein neues Criminal-Profile-System , das an das Honor-System aus Red Dead Redemption 2 erinnert. Es merkt sich dein Verhalten über die gesamte Spielzeit hinweg, etwa ob du unnötige Gewalt anwendest, und wird anders als die Fahndungsstufen nicht einfach zurückgesetzt.

04 Die Open World von Leonida

Genau hier zeigt sich, warum GTA 6 mehr sein will als nur "GTA 5 mit besserer Grafik": Die Liste der Nebenaktivitäten ist riesig. Du kannst Basketball spielen, Kajak fahren, Alligatoren jagen oder einfach am Strand von Vice City liegen und durch Social-Media-Feeds scrollen . Auch Hunde kannst du im Vorbeigehen streicheln, oder wenn du unbedingt willst, auch zurechtweisen.

Tauchen ist eine von vielen Freizeitmöglichkeiten im Leonida County. © Rockstar Games

Diese Fülle an Aktivitäten unterstreicht, worauf Rockstar mit GTA 6 offenbar hinauswill: eine Open World, die sich lebendig anfühlt und weiterläuft, auch wenn du gerade nicht spielst.

05 Release, Spielzeit und Karte

Die gute Nachricht: GTA 6 erscheint weiterhin am 19. November 2026 für PS5 und Xbox Series X/S . Rockstar-North-Entwickler Rob Nelson bezifferte seinen eigenen Playthrough, fokussiert auf Hauptstory und narrative Nebeninhalte, auf rund 80 Stunden.

GTA 6 erscheint am 19. November 2026. © Rockstar Games

Zur Größe der Karte gibt es ebenfalls Zahlen: Sie soll rund dreimal so groß sein wie die Map von Red Dead Redemption 2 , die schon für sich genommen als eine der größten Open Worlds überhaupt gilt.

06 Grafik und Präsentation

Die Reaktionen auf die Grafik waren durchweg begeistert. Charaktere wirken durch fotorealistische Gesichter und lebensechte Bewegungen so gut wie nie zuvor in einem Rockstar-Spiel, dazu kommen detailreiche Locations von Wohnungsinnenräumen über Dachterrassen-Bars bis zu schummrigen Undergroundclubs. Auffällig war für viele Fans auch, wie unterschiedlich die Körperformen der Hintergrundcharaktere ausfallen, ein Detail, das in Videospielen sonst selten so konsequent umgesetzt wird.

Die aufwendige Optik hängt eng mit dem Budget und der Entwicklungszeit zusammen: GTA 6 gilt Berichten zufolge als eines der teuersten Videospiele, die je produziert wurden.

07 Dein Körper, dein Look: GTA 6 lässt dich Jason und Lucia komplett formen

Bereits zuvor hatte sich ein spannendes Detail bestätigt: Auch bei der Charakterentwicklung von Lucia und Jason geht GTA 6 noch deutlich weiter als alle bisherigen Ableger. Die Veränderungen des Körpers kennen wir in der Form zwar bereits aus GTA San Andreas, doch hinter dem sechsten Hauptableger steckt ein deutlich tiefgreifenderes System. Konkret bedeutet das: Was du isst, wie oft du trainierst und wie du deine Nächte verbringst, das alles liest man Jason und Lucia künftig direkt vom Gesicht ab.

Du entscheidest, wie du lebst. © Rockstar Games/Take-Two

Ernährung: Fastfood und Alkoholexzesse lassen dich sichtbar zunehmen

Training: Wer regelmäßig Sport treibt, baut Muskeln auf

Schlaf: Durchgezockte Nächte und Dauerstress hinterlassen Spuren im Gesicht

Lebensstil: Wer ständig vor der Polizei flieht, sieht erschöpft und ausgemergelt aus

Für Rockstar Games ist das mehr als nur eine nette Spielerei. Leonida soll sich anfühlen wie eine echte Welt, in der deine Entscheidungen Spuren hinterlassen und das Gameplay beeinflussen. Ob du also den durchtrainierten Straight-Edge-Gangster spielst oder dem bunten Leben Vice Cities frönst, hat Auswirkungen auf das GTA 6 Gameplay.

Das Entwicklerteam legt damit also mehr Fokus auf Immersion und Realismus als je zuvor in der Serie. Dennoch soll der neueste Ableger der Open-World-Spieleserie nichts von seiner klassischen DNA einbüßen.

08 GTA Online Release weiterhin ungewiss

Genauso spannend wie das, was Rockstar zeigt, ist das, was bewusst fehlt. Der Singleplayer-Teil von GTA 6 kommt zum Release ohne Mikrotransaktionen, laut Rockstar wurde außerdem keine generative KI bei der Entwicklung eingesetzt.

Auch bei den Inhalten bleibt Rockstar seiner Linie treu: GTA 6 wird zwar wie gewohnt gesellschaftliche und politische Themen satirisch aufgreifen, reale politische Figuren oder Ereignisse wie Donald Trump oder die Corona-Pandemie kommen aber nicht direkt vor.

Und noch etwas fehlt: Zu GTA Online gab es im "Extended Look" keine neuen Infos. Rockstar hat bereits klargestellt, dass GTA 6 zum Release ein reines Singleplayer-Erlebnis ist, ein Multiplayer-Modus dürfte also erst später folgen.

Nach 13 Jahren Wartezeit liefert der "Extended Look" endlich handfeste Antworten. Jetzt muss Rockstar nur noch beweisen, dass am 19. November alle gezeigten Systeme im fertigen Spiel auch so gut zusammenspielen