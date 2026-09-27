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Junge Spieler mit hohem Entwicklungspotential stehen im EA FC 27 Karrieremodus hoch im Kurs. Das weiß auch Publisher EA Sports. Andreas Wilsdorf, Line Producer für den Karrieremodus, sagte uns auf der Gamescom 2026: „Mehr mit dem Jugendbereich zu machen, steht ganz oben, das wünscht sich die Community für die Zukunft.“
Im neuen Karrieremodus in EA FC 27 entwickeln sich junge Spieler anders als bisher, weil die Gesamtstärke mit Form, Moral und Fitness schwankt. „Du weißt nie, wer zum Star wird und wer nicht. Kein Spielstand gleicht dem anderen", so Wilsdorf. Um dich bei der Talente-Auswahl zum Saisonstart zu supporten, stellen wir dir hier elf deutsche Nachwuchsspieler vor - darunter auch je zwei von RB Leipzig und vom VfB Stuttgart sowie einer von RB Salzburg.
01
Lennart Karl (FC Bayern München)
Lennart Karl hat in der Saison 2025/2026 in 26 Bundesliga-Matches fünf Tore und fünf Vorlagen geliefert, ist mit erst 18 Jahren bereits A-Nationalspieler und in der DFB-Elf von Nationaltrainer Jürgen Klopp eine der großen Zukunftshoffnungen. In EA FC 27 startet er mit einem Rating von 77 und spielt auf beiden Flügeln oder als Zehner.
EA FC 27 Karrieremodus Facts zu Lennart Karl
02
Finn Jeltsch (VfB Stuttgart)
Der DFB-Pokalsieger von 2025 ist in Stuttgart Stammspieler und im Karrieremodus der beste deutsche Innenverteidiger unter 21. Für rund fünf Millionen Marktwert bekommst du mit Finn Jeltsch einen Abwehrchef für das nächste Jahrzehnt.
EA FC 27 Karrieremodus Facts zu Finn Jeltsch
03
Assan Ouédraogo (RB Leipzig)
Assan Ouédraogo hat im Jersey von RB Leipzig den Sprung zum Stammspieler und in den WM-Kader geschafft. Im EA FC 27 Karrieremodus ist er als Achter, Zehner oder Sechser einsetzbar, Tempo 82 und Dribbling 82 machen ihn zum Motor jedes Mittelfelds.
EA FC 27 Karrieremodus Facts zu Assan Ouédraogo
04
Dennis Seimen (VfB Stuttgart)
Nach seiner Leihe zum SC Paderborn 07 ist Dennis Seimen zurück in Stuttgart und zählt zu den größten deutschen Torwart-Talenten. Für rund fünf Millionen Euro bekommst du einen Keeper, der in nur zwei Saisons mit großer Wahrscheinlichkeit deine Nummer eins ist.
EA FC 27 Karrieremodus Facts zu Dennis Seimen
05
Brajan Gruda (RB Leipzig)
Brajan Gruda ist mit 77 der höchstbewertete Spieler unserer Top 11. Der Leipziger agiert im Team von Coach Martin Demichelis als Kreativspieler hinter den Spitzen und hat im EA FC 27 Karrieremodus sofort das Potential, Stammspieler in deinem Klub zu werden.
EA FC 27 Karrieremodus Facts zu Brajan Gruda
06
Elias Baum (Eintracht Frankfurt)
Rechtsverteidiger mit Perspektive sind im Karrieremodus selten. Elias Baum ist offensiv stark, kostet rund fünf Millionen und passt in jedes System mit hoch stehenden Außenverteidigern.
EA FC 27 Karrieremodus Facts zu Elias Baum
07
Nelson Weiper (SK Sturm Graz)
Der Stürmer aus der Jugend des FSV Mainz 05 spielt inzwischen in Österreich und ist im EA FC 27 Karrieremodus ein Mittelstürmer für den Strafraum. Marktwert unter vier Millionen, Perspektive weit über 80.
EA FC 27 Karrieremodus Facts zu Nelson Weiper
08
Maurice Krattenmacher (SV 07 Elversberg)
Maurice Krattenmacher ist ein günstiger Zehner mit großem Potential. Der Leistungsträger von Bundesliga-Aufsteiger SV 07 Elversberg startet mit 68, kostet rund drei Millionen Euro und wächst bei regelmäßigen Einsätzen schnell in Richtung OVR 80.
EA FC 27 Karrieremodus Facts zu Maurice Krattenmacher
09
David Odogu (Toulouse FC)
Der Innenverteidiger aus der Jugend des VfL Wolfsburg sammelt inzwischen in Frankreichs Ligue 1 Spielpraxis. Im EA FC 27 Karrieremodus ist David Odogu mit rund 1,7 Millionen Euro Marktwert das günstigste Abwehrtalent unserer Top 11 und ein Projekt für zwei bis drei Saisons.
EA FC 27 Karrieremodus Facts zu David Odogu
10
Umut Tohumcu (RB Salzburg)
Der Mittelfeldspieler aus der Jugend der TSG Hoffenheim spielt jetzt bei RB Salzburg in Österreich. Mit einem Start-Rating von 70 ist Umut Tohumcu sofort einsetzbar und mit rund vier Millionen Marktwert eine solide Ergänzung mit Perspektive für jedes Mittelfeld.
EA FC 27 Karrieremodus Facts zu Umut Tohumcu
11
Boris Chi Mamuzah Lum (Hertha BSC)
Der jüngste Spieler unserer Top 11 kostet exakt eine Million Euro. Boris Lum ist ein Sechser mit 20 Rating-Punkten Entwicklungsspielraum und für Zweitliga-Karrieren mit kleinem Budget ein absoluter Top-Transfer.
EA FC 27 Karrieremodus Facts zu Boris Lum