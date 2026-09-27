Brajan Gruda von RB Leipzig bejubelt ein Tor in EA FC 27.
© EA Sports

EA FC 27 Karrieremodus: Das sind 11 Top-Talente aus Deutschland

Lennart Karl, Finn Jeltsch und zwei Stars von RB Leipzig: Diese deutschen Nachwuchsspieler bringen deinen Verein im EA FC 27 Karrieremodus langfristig voran.
Von: Aykut Özbey
4 min readPublished on

Inhalt

  1. 1
    Lennart Karl (FC Bayern München)
  2. 2
    Finn Jeltsch (VfB Stuttgart)
  3. 3
    Assan Ouédraogo (RB Leipzig)
  4. 4
    Dennis Seimen (VfB Stuttgart)
  5. 5
    Brajan Gruda (RB Leipzig)
  6. 6
    Elias Baum (Eintracht Frankfurt)
  7. 7
    Nelson Weiper (SK Sturm Graz)
  8. 8
    Maurice Krattenmacher (SV 07 Elversberg)
  9. 9
    David Odogu (Toulouse FC)
  10. 10
    Umut Tohumcu (RB Salzburg)
  11. 11
    Boris Chi Mamuzah Lum (Hertha BSC)

Über den Autor

Junge Spieler mit hohem Entwicklungspotential stehen im EA FC 27 Karrieremodus hoch im Kurs. Das weiß auch Publisher EA Sports. Andreas Wilsdorf, Line Producer für den Karrieremodus, sagte uns auf der Gamescom 2026: „Mehr mit dem Jugendbereich zu machen, steht ganz oben, das wünscht sich die Community für die Zukunft.“
Im neuen Karrieremodus in EA FC 27 entwickeln sich junge Spieler anders als bisher, weil die Gesamtstärke mit Form, Moral und Fitness schwankt. „Du weißt nie, wer zum Star wird und wer nicht. Kein Spielstand gleicht dem anderen", so Wilsdorf. Um dich bei der Talente-Auswahl zum Saisonstart zu supporten, stellen wir dir hier elf deutsche Nachwuchsspieler vor - darunter auch je zwei von RB Leipzig und vom VfB Stuttgart sowie einer von RB Salzburg.
01

Lennart Karl (FC Bayern München)

Lennart Karl hat in der Saison 2025/2026 in 26 Bundesliga-Matches fünf Tore und fünf Vorlagen geliefert, ist mit erst 18 Jahren bereits A-Nationalspieler und in der DFB-Elf von Nationaltrainer Jürgen Klopp eine der großen Zukunftshoffnungen. In EA FC 27 startet er mit einem Rating von 77 und spielt auf beiden Flügeln oder als Zehner.
Statistiken und Werte von Lennart Karl in EA FC 27.

Lennart Karl in EA FC 27

© FUT.GG

EA FC 27 Karrieremodus Facts zu Lennart Karl

Alter

18

Position

RM

1/5
02

Finn Jeltsch (VfB Stuttgart)

Der DFB-Pokalsieger von 2025 ist in Stuttgart Stammspieler und im Karrieremodus der beste deutsche Innenverteidiger unter 21. Für rund fünf Millionen Marktwert bekommst du mit Finn Jeltsch einen Abwehrchef für das nächste Jahrzehnt.
Statistiken und Werte von Finn Jeltsch in EA FC 27.

Finn Jeltsch in EA FC 27

© FUT.GG

EA FC 27 Karrieremodus Facts zu Finn Jeltsch

Alter

20

Position

IV

1/5
03

Assan Ouédraogo (RB Leipzig)

Assan Ouédraogo hat im Jersey von RB Leipzig den Sprung zum Stammspieler und in den WM-Kader geschafft. Im EA FC 27 Karrieremodus ist er als Achter, Zehner oder Sechser einsetzbar, Tempo 82 und Dribbling 82 machen ihn zum Motor jedes Mittelfelds.
Statistiken und Werte von Assan Ouédraogo in EA FC 27 Ultimate Team.

Assan Ouédraogo in EA FC 27 Ultimate Team

© FUT.GG

EA FC 27 Karrieremodus Facts zu Assan Ouédraogo

Alter

20

Position

ZM

1/5
04

Dennis Seimen (VfB Stuttgart)

Nach seiner Leihe zum SC Paderborn 07 ist Dennis Seimen zurück in Stuttgart und zählt zu den größten deutschen Torwart-Talenten. Für rund fünf Millionen Euro bekommst du einen Keeper, der in nur zwei Saisons mit großer Wahrscheinlichkeit deine Nummer eins ist.
Statistiken und Werte von Dennis Seimen in EA FC 27.

Dennis Seimen in EA FC 27

© FUT.GG

EA FC 27 Karrieremodus Facts zu Dennis Seimen

Alter

20

Position

TW

1/5
05

Brajan Gruda (RB Leipzig)

Brajan Gruda ist mit 77 der höchstbewertete Spieler unserer Top 11. Der Leipziger agiert im Team von Coach Martin Demichelis als Kreativspieler hinter den Spitzen und hat im EA FC 27 Karrieremodus sofort das Potential, Stammspieler in deinem Klub zu werden.
Statistiken und Werte von Brajan Gruda in EA FC 27.

Brajan Gruda in EA FC 27

© FUT.GG

EA FC 27 Karrieremodus Facts zu Brajan Gruda

Alter

22

Position

ZOM

1/5
06

Elias Baum (Eintracht Frankfurt)

Rechtsverteidiger mit Perspektive sind im Karrieremodus selten. Elias Baum ist offensiv stark, kostet rund fünf Millionen und passt in jedes System mit hoch stehenden Außenverteidigern.
Statistiken und Werte von Elias Baum in EA FC 27.

Elias Baum in EA FC 27

© FUT.GG

EA FC 27 Karrieremodus Facts zu Elias Baum

Alter

20

Position

RV

1/5
07

Nelson Weiper (SK Sturm Graz)

Der Stürmer aus der Jugend des FSV Mainz 05 spielt inzwischen in Österreich und ist im EA FC 27 Karrieremodus ein Mittelstürmer für den Strafraum. Marktwert unter vier Millionen, Perspektive weit über 80.
Statistiken und Werte von Nelson Weiper in EA FC 27.

Nelson Weiper in EA FC 27

© FUT.GG

EA FC 27 Karrieremodus Facts zu Nelson Weiper

Alter

21

Position

ST

1/5
08

Maurice Krattenmacher (SV 07 Elversberg)

Maurice Krattenmacher ist ein günstiger Zehner mit großem Potential. Der Leistungsträger von Bundesliga-Aufsteiger SV 07 Elversberg startet mit 68, kostet rund drei Millionen Euro und wächst bei regelmäßigen Einsätzen schnell in Richtung OVR 80.
Statistiken und Werte von Maurice Krattenmacher in EA FC 27.

Maurice Krattenmacher in EA FC 27

© FUT.GG

EA FC 27 Karrieremodus Facts zu Maurice Krattenmacher

Alter

21

Position

ZOM

1/5
09

David Odogu (Toulouse FC)

Der Innenverteidiger aus der Jugend des VfL Wolfsburg sammelt inzwischen in Frankreichs Ligue 1 Spielpraxis. Im EA FC 27 Karrieremodus ist David Odogu mit rund 1,7 Millionen Euro Marktwert das günstigste Abwehrtalent unserer Top 11 und ein Projekt für zwei bis drei Saisons.
Statistiken und Werte von David Odogu in EA FC 27.

David Odogu in EA FC 27

© FUT.GG

EA FC 27 Karrieremodus Facts zu David Odogu

Alter

20

Position

IV

1/5
10

Umut Tohumcu (RB Salzburg)

Der Mittelfeldspieler aus der Jugend der TSG Hoffenheim spielt jetzt bei RB Salzburg in Österreich. Mit einem Start-Rating von 70 ist Umut Tohumcu sofort einsetzbar und mit rund vier Millionen Marktwert eine solide Ergänzung mit Perspektive für jedes Mittelfeld.
Statistiken und Werte von Umut Tohumcu in EA FC 27.

Umut Tohumcu in EA FC 27

© FUT.GG

EA FC 27 Karrieremodus Facts zu Umut Tohumcu

Alter

22

Position

ZM

1/5
11

Boris Chi Mamuzah Lum (Hertha BSC)

Der jüngste Spieler unserer Top 11 kostet exakt eine Million Euro. Boris Lum ist ein Sechser mit 20 Rating-Punkten Entwicklungsspielraum und für Zweitliga-Karrieren mit kleinem Budget ein absoluter Top-Transfer.
Statistiken und Werte von Boris Lum in EA FC 27.

Boris Lum in EA FC 27

© FUT.GG

EA FC 27 Karrieremodus Facts zu Boris Lum

Alter

18

Position

ZDM

1/5