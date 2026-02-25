Warum gibt es Schlägereien im Eishockey?

Eishockey ist eine ganz besondere Sportart, und das liegt nicht nur daran, dass sie extrem körperbetont und spektakulär ist oder dass sie auf einer so wenig einladenden Oberfläche wie Eis ausgetragen wird. Nein, was sie besonders macht, ist die Akzeptanz von Kämpfen zwischen Spielern. In der National Hockey League, in der Mitch Marner (Las Vegas Golden Knights) und Will Smith (San José Sharks) spielen, ist es nicht selten zu sehen, dass zwei Spieler aufeinander losgehen. Aber wie ist diese Praxis entstanden? Wie läuft sie ab? Warum wird sie toleriert? Wo stehen wir heute?

01 Die Ursprünge der Praxis

Eishockey ist eine sehr alte Sportart. Die erste Erwähnung des Wortes Hockey stammt übrigens aus dem Jahr 1772, in einem Buch über Freizeitbeschäftigungen und Sport für Jugendliche. Wie so oft wurde es zunächst in einer ursprünglichen Form in England gespielt. Damals ging es noch nicht um Eis oder Schlittschuhe, sondern eher um den Vorläufer des Feldhockeys.

Mit den verschiedenen Migrationswellen von Grossbritannien nach Nordamerika, darunter die Grosse Irische Hungersnot von 1845, breitete sich die Kultur der Insel aus und zog in die Neue Welt. Einige Jahre später, 1875, fand in Montréal das erste organisierte Eishockeyspiel statt. Schon im 19. Jahrhundert waren einige Zuschauer von der gewalttätigen Natur des Sports überrascht. In den Seiten des Daily British Whig, einer Zeitung jener Zeit, war zu lesen: «Schienbeine und Köpfe wurden verletzt, Bänke zerbrochen, und Zuschauerinnen flohen in Verwirrung.»

Tatsächlich kann man also ohne grosse Zweifel sagen, dass Kämpfe zwischen Spielern sehr früh Teil des Sports waren. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts, mit der Einführung der blauen Linien und dem Verbot, den Puck ausserhalb dieser nach vorne zu passen, erhielten die technisch stärksten Spieler viele Schläge. Die «Enforcers», ihre robusteren (und oft weniger talentierten) Mitspieler, hatten die Aufgabe, sie zu schützen. Mit der Zeit verschärften sich die Beziehungen zwischen Verteidigern und ihnen besonders. Noch heute existiert dieses Konzept, auch wenn es deutlich weniger präsent ist.

02 Wie werden Kämpfe organisiert?

Entgegen der landläufigen Meinung entstehen Kämpfe in den meisten Fällen nicht spontan. Zwei Spieler sprechen miteinander, beim Bully oder nach einem Gerangel, und einigen sich. Danach ziehen sie ihre Handschuhe aus, lassen ihren Stock aufs Eis fallen und versuchen, sich Schläge zu verpassen. Währenddessen wird das Spiel unterbrochen, und die Schiedsrichter positionieren sich in der Nähe, um die «Einhaltung» der Regeln zu überwachen. Sobald ein Spieler zu Boden geht, endet die Schlägerei, die Spieler werden bestraft und müssen das Eis verlassen.

Wenn wir das Verb «versuchen» verwenden, dann nicht ohne Grund. Auf dem Eis ist der Halt mehr oder weniger nicht vorhanden, und den Gegner zu treffen ist daher besonders schwierig. Zudem ist es extrem anstrengend, die Auseinandersetzungen dauern selten länger als einige Dutzend Sekunden.

Natürlich kommt es vor, dass Schlägereien auf «organische» Weise entstehen, doch meist hängt das damit zusammen, einen Rookie in seinen ersten Spielen unter Druck zu setzen oder wenn ein Torhüter von einem gegnerischen Spieler gerammt wird. Das Ganze wird durch «The Code» geregelt, informelle Regeln, die sich kurz so zusammenfassen lassen: Wenn ihr eine schlechte Aktion macht, werdet ihr bestraft, von den Schiedsrichtern oder von einem Spieler des gegnerischen Teams. In der NBA ist es sehr ungern gesehen, wenn bei entschiedenem Spiel in den letzten Sekunden noch ein Korb erzielt wird. Im Hockey gilt: Wenn ihr euren Stock in die Rippen eines Gegners rammt, rechnet damit, beim «Zahnarzt» zu landen.

03 Woher kommt diese Toleranz?

Wenn die Schiedsrichter es gewohnt sind, zwei Athleten aufeinander losgehen zu lassen, dann aus verschiedenen Gründen. Wie erwähnt, ist es sehr schwierig, jemanden ohne festen Halt zu schlagen. Abgesehen von Spielern, die dafür bekannt sind, sich regelmässig zu prügeln, führen diese Kämpfe daher sehr selten zu schweren Verletzungen, und heute werden Gehirnerschütterungen glücklicherweise mit deutlich mehr Aufmerksamkeit behandelt. Zwischen Checks, hohen Stöcken und Stürzen sind im Spiel selbst, bei der Geschwindigkeit der Spieler, die Risiken weit höher als bei 1 gegen 1. Zudem ermöglichen die geregelten Kämpfe in einem Sport mit häufigem Körperkontakt und maximalen Spannungen zwei Spielern, ihren Konflikt schnell zu klären. Wie Gary Bettman, der Präsident der Liga, 2016 sagte: «Kämpfe wirken wie ein Thermostat.» Über diese Aspekte hinaus gibt es noch einen weniger rühmlichen: Es gehört zum Spektakel, zum NHL-Produkt, und viele Fans schätzen diese Momente.

Es gibt Argumente für und gegen diese Praxis. Während die eine Seite betont, dass die Auseinandersetzungen ein kleineres Übel und eine Tradition seien, findet die andere, dass sie ein schlechtes Beispiel abgeben, Gewalt verherrlichen und zu Verletzungen führen können.

04 Verschiedene Ligen, verschiedene Strafen

Bereits 1922 wurde in Nordamerika Regel 56 geschaffen, um diesen Scharmützeln einen Rahmen zu geben, und auch wenn sie sich seither weiterentwickelt hat, ist die Strafe gleich geblieben: 5 Minuten Zeitstrafe. 5 Minuten in Unterzahl mögen viel erscheinen, doch wie im Boxen oder im Tango braucht es zwei, sodass die Teams auf dem Eis in der Regel zahlenmässig ausgeglichen bleiben.

Bei internationalen Wettbewerben oder in europäischen Ligen sind Kämpfe strikt verboten und werden mit mindestens einem Spiel Sperre bestraft. Gleiches gilt für die PHWL, die professionelle Frauen-Eishockeyliga Nordamerikas. Trotzdem verhinderte dies beim Four Nations Face-Off 2025 im Spiel USA – Kanada nicht das Ausbrechen von drei Schlägereien in … 9 Sekunden Spielzeit.

05 Die Entwicklung der Kämpfe

Aktuell sind Auseinandersetzungen in der NHL kaum noch ein Thema. Das technische Niveau und die Geschwindigkeit der Spieler haben ein solches Niveau erreicht, dass man nur noch selten Enforcers auf dem Eis sieht. Die Teams versuchen, möglichst talentierte Spieler zu haben, ohne Arbeiter, die bereit sind zu kämpfen und körperliche Härte zu bringen. In den 80er-Jahren und bis Mitte der 90er gab es durchschnittlich einen Kampf pro Spiel. Laut Société Radio-Canada ist die Liga von 734 Kämpfen in der Saison 2008-2009 auf 297 im letzten Jahr zurückgegangen.

Eine gute Nachricht für Will Smith, der somit wenig Gefahr läuft, von gegnerischen Veteranen ins Visier genommen zu werden, die an körperliche Duelle gewöhnt sind, und weiterhin mit seinen Qualitäten als Torschütze auf sich aufmerksam machen kann.