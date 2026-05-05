Elden Ring: Der komplette Einsteiger-Guide

Wie startet ihr mit Elden Ring, bevor der DLC «Shadow of the Erdtree» erscheint?

Wer Elden Ring spielt, wird früher oder später einen wichtigen Satz hören: Das Spiel ist schwer. Und das stimmt – schon früh begegnet ihr übermächtigen Bossen, und Niederlagen gehören dazu. Trotzdem hat das Spiel weltweit Millionen Fans, und das zu Recht. Von einem vielschichtigen Lore bis zur tiefgründigen, offenen Spielwelt: Die Herausforderung lohnt sich, denn Elden Ring war zu Recht der GOTY 2022 – eines der besten und grössten PC-Spiele aller Zeiten .

Seitdem das DLC Shadow of the Erdtree erschienen ist, rückt Elden Ring wieder in den Fokus. Genug Grund also, endlich einzutauchen. Dieser Guide richtet sich an alle Neueinsteiger und bietet eine vollständige Übersicht über Klassen, Waffen, Rüstungen, Farming-Spots und häufige Fehler.

01 Die besten Klassen und Startboni für Einsteiger

Geratet nicht in Panik bei der Charaktererstellung. Elden Ring bietet viele Möglichkeiten, euren Charakter auch noch nach dem Tutorial anzupassen. Aussehen und Stats lassen sich verändern, und ihr werdet schnell euren eigenen Spielstil finden. Achtung: Klasse und Startbonus sind hingegen nicht mehr änderbar – wählt diese mit Bedacht!

Charakterverbesserung an einem Gnadensort © FromSoftware, Inc.

Zur Auswahl stehen folgende Klassen: Held, Bandit, Astrologe, Krieger, Gefangener, Bekenner, Bettler, Vagabund, Prophet und Samurai. Als Einsteiger hat die Klassenwahl weniger Gewicht, als man denkt – wählt, was euch anspricht, und nutzt die Erfahrungspunkte, um euren Stil selbst zu formen.

Startboni

Goldener Samen – erhöht die Anzahl der Heilflaschen

Zwischenlandrune – gibt euch 3000 Runen direkt

Steinschwertschlüssel – öffnet verschiedene Bereiche auf der Karte

Wenn ihr bereits Erfahrung mit Nahkampfspielen habt, eignen sich Krieger und Vagabund gut. Wer lieber auf Distanz kämpft, ist mit dem Astrologen oder anderen magiefokussierten Klassen besser bedient.

02 Die wichtigsten Dinge, die ihr zu Beginn tun solltet

Das Erste in Limgrave ist, Varré beim ersten Gnadensort zu finden. Er gibt euch eure erste Quest und ihr geht dann zur Elleh-Kirche. Sprecht mit Kale, einem Händler auf der Karte, und kauft nützliche Gegenstände: das Herstellungsset (für das Crafting), die Fackel und das Teleskop.

Bei den Torvorruinen findet ihr einen weiteren Gnadensort – hier erhaltet ihr euer Reittier. Sprecht mit Melina, sie gibt euch Torrent, euren Hengst. Ausserdem könnt ihr hier die Karte West-Limgrave sowie Schleifsteine einsammeln. Kehrt dann zur Elleh-Kirche zurück, um die Beschwörungsglocke freizuschalten.

Kampf gegen einen Boss in Elden Ring © FromSoftware, Inc.

Wir empfehlen, in West-Limgrave zu bleiben, bis ihr Level 15 erreicht habt. Erledigt dabei möglichst früh Bocs Quest. Geht dann zu den Ruinen in Valorage, sammelt Runen von den Trollen, trefft Roderika und holt euch einen Steinschwertschlüssel in der Hütte am Sturmhügel. Sobald ihr die Schwarzwasser-Katakomben erreicht habt und stark genug seid, ist die Ost-Limgrave euer nächstes Ziel.

03 Die besten Waffen und Rüstungen für den Einstieg

Das beste Equipment zu bekommen bedeutet oft, mächtige Gegner in schwierigen Situationen zu besiegen. Dennoch gibt es gute Gegenstände, die ihr schon früh findet. Das Entscheidende: Die beste Waffe ist die, die zu eurem Spielstil passt – nicht unbedingt die mit den höchsten Stats.

Empfohlene Waffen

Wer sich früh zu den Torvorruinen vorwagt, kann den Kriegshammer greifen, ohne kämpfen zu müssen – vorausgesetzt, ihr schleicht euch an den schwarzen Karawanenwagen heran, während der Wächter wegschaut. Der Kriegshammer hat gute Angriffswerte und verursacht passiv Blutung. Ihr braucht dafür 10 Stärke und 18 Geschicklichkeit.

Spielt ihr eine Banditenklasse (5 Stärke, 13 Geschicklichkeit, 13 Esoterik), könnt ihr mit etwas Geduld die Reduvia-Dolch erhalten. In den Schwarzwasser-Katakomben begegnet ihr dem Blutfinger Nerijus – wartet ein paar Sekunden, dann kommt der Blutfingerjäger Yura und unterstützt euch. Nach dem Kampf könnt ihr die Dolch einsammeln, ohne selbst zu kämpfen.

Wer kein Schild nutzen will, findet in den Ruinen, die von einem Drachen verbrannt wurden, eine weitere starke Waffe im Keller: das Zwillingsschwert. Mit 10 Stärke und 18 Geschicklichkeit könnt ihr damit mehrere Gegner gleichzeitig treffen.

Empfohlene Rüstung

Eine gute Anfangsrüstung ist die Königsgrabgewandung. Sie hat eine passive Fähigkeit: Sie stellt im Laufe der Zeit LP wieder her (bis zu 18 % der maximalen LP). Ihr findet sie in der Tafelrundfestung, nach einer kurzen Quest und dem Sieg über Ensha.

Kampfszene aus Elden Ring © FromSoftware, Inc.

04 Die besten Orte zum Runen-Farmen

Runen-Farming ist für Neulingende wie für Veteranen gleichermassen wichtig. Für die besten Stats, Ausrüstungen und Waffen braucht ihr viel Spielgeld. Hier sind die effizientesten Farming-Orte für den Einstieg:

Der Eingang zum Mohgwyn-Palast gilt als einer der beliebtesten Farming-Spots – ist aber für Anfänger schwer erreichbar. Ihr müsst dafür Varrés Quest abschliessen und das Blutritter-Medaillon besitzen.

Für den Start empfehlen wir die Klippen nördlich von Portorage. Dort findet ihr Trolle, die langsame, weiträumige Angriffe ausführen. Weicht ihren Schlägen aus, besiegt sie einen nach dem anderen und sammelt bis zu 1000 Runen pro Kill ein.

Sobald ihr stärker seid, lohnt es sich, goldäugige Gegner zu suchen – sie hinterlassen deutlich bessere Beute. Greift ausserdem so früh wie möglich den Goldenen Skarabäus-Talisman auf, der eure Runenausbeute sofort um 3000 erhöht.

05 Diese Fehler solltet ihr unbedingt vermeiden

Schloss Sturmschleier zu früh stürmen

Alle Zeichen deuten auf Sturmschleier als erstes Ziel hin, aber Anfänger sollten sich Zeit lassen. Nutzt die Umgebung: Besucht die Elleh-Kirche für Handel, holt euch das Kartenfragment bei den Torvorruinen und sattelt Torrent am Gnadensort westlich der Ruinen. Erst dann seid ihr wirklich bereit für die Burg.

Godrick der Verpfropfte, erster Grossboss in Sturmschleier © FromSoftware, Inc.

Baumwächter in West-Limgrave

Einer der ersten Feinde, den ihr seht, ist die Baumwächter zwischen der Elleh-Kirche und eurem Startpunkt. Meidet sie, bis euer Level es zulässt – obwohl ihr euch in der Anfangszone befindet, sind nicht alle Gegner auf eurem Level und können euch mit einem Treffer ausschalten.

Blind in jeden Kampf stürmen

Elden Ring-Gegner werden euch schlagen – das ist keine Frage. Gewöhnt euch von Beginn an daran, euch anzuschleichen. Wenn ihr nicht kämpfen wollt, duckt euch und bewegt euch durch hohes Gras und Büsche. Denkt daran: Ihr könnt einen Kampf jederzeit abbrechen und später zurückkehren – das ist der Vorteil der offenen Welt.

Entmutigen lassen

Elden Ring ist phasenweise brutal – und bietet bewusst keine Hilfe. Doch das Spiel ist so konzipiert, dass ihr herausgefordert werdet. Wenn euch ein Boss immer wieder besiegt, seht jeden weiteren Versuch als Training: Testet eine einzelne Angriffsart und beobachtet die Angriffsmuster des Gegners. Die tiefgründige Welt und die grenzenlose Erkundung entschädigen euch reichlich dafür. Wer nach ähnlichen Welten sucht, sollte auch einen Blick auf die besten Mittelalter-Games werfen.

06 Standorte der Teleporterfallen

Teleporterfallen (Transportfallen) sehen aus wie gewöhnliche Kisten, befördern euch aber plötzlich an einen anderen Ort – manchmal in eine deutlich schwierigere Zone. Behaltet diese Liste im Hinterkopf:

Limgrave

Vom Drachen verbrannte Ruinen: Eine Truhe in einer unterirdischen Höhle transportiert euch nach Sellia – Kristallschlucht in Caelid.

Schwarzwasser-Katakomben: Eine Truhe in der Nähe von Patches’ erstem Auftritt bringt euch zur Zwischenlande nahe dem kleinen Weltbaum.

Halbinsel der Tränen

Abgelegener Göttlicher Turm: Eine Truhe an der Turmspitze bringt euch nach Leyndell.

Fazit

Mit diesem Guide seid ihr bestens vorbereitet, um die ersten Stunden in der Zwischenlande zu überstehen. Denkt daran: Jede Niederlage ist ein Lernschritt. Also nichts wie los – erkundet die Welt von Elden Ring! Weitere Gaming-Highlights und Guides findet ihr im Red Bull Gaming Hub .