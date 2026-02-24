FC 26: So hat sich Yann Sommer seit FIFA 10 entwickelt

Yann Sommer gehört zu den erfolgreichsten Torhütern der Schweizer Fußballgeschichte. Vier Meisterschaften und zwei Pokalsiege mit dem FC Basel legten früh den Grundstein für seinen Aufstieg. In Deutschland gewann er dann mit dem FC Bayern München die Meisterschaft, bevor er zu Inter Mailand wechselte. Dort dominierte er die Serie A und gewann 2024 den Scudetto sowie den italienischen Superpokal.

Drei Auszeichnungen als “Schweizer Fußballer des Jahres” unterstreichen seinen Status. Mit 94 Einsätzen für die Schweiz ist Yann Sommer außerdem Rekordtorhüter der Nati.

Yann Sommer: Größte Erfolge Jahr (Verein) 3x Schweizer Fußballer des Jahres 2016, 2018, 2021 (jeweils als Spieler von Borussia Mönchengladbach) 1x Deutscher Meister 2023 (FC Bayern München) 1x Italienischer Meister 2024 (Inter Mailand) 1x Champions League Finalist 2025 (Inter Mailand) 4x Schweizer Meister 2011, 2012, 2013, 2014 (jeweils mit dem FC Basel)

Diese realen Erfolge spiegeln sich über 16 Jahre hinweg in einer beeindruckenden digitalen Evolution im Fußballspiel von EA Sports wider. Das ist die Evolution von Yann Sommer von FIFA 10 bis zum aktuellen Spiel FC 26 !

01 FIFA 10 bis FIFA 14: Die Anfänge als Silber-Talent

Seine Reise auf dem virtuellen Rasen begann in FIFA 10 mit einer silbernen Karte. EA Sports bewertete den jungen Torhüter des FC Basel damals mit einem Rating von 69 Punkten. Zu dieser Zeit agierte er als talentierter Herausforderer in der Schweizer Super League. Die Entwickler erkannten sein Potenzial früh und passten seine Werte nach den Leihstationen beim FC Vaduz und Grasshopper Club Zürich kontinuierlich an.

Yann Sommer in FIFA 10 - eine Welt-Karriere bahnt sich an! © EA Sports

Mit dem festen Status als Nummer eins in Basel folgte in FIFA 12 der Sprung in den Gold-Bereich. Diese frühen Jahre legten das Fundament für seinen späteren Status als einer der verlässlichsten Keeper der Bundesliga.

Yann Sommer in FIFA 14 © EA Sports

02 Prime-Jahre in Gladbach: Rekorde und TOTS-Karten

Der Transfer zu Borussia Mönchengladbach im Jahr 2014 für neun Millionen Euro löste eine Steigerung seiner virtuellen Relevanz aus. In Deutschland entwickelte sich Yann Sommer zu einem der besten Torhüter der Welt. Am 22. Oktober 2018 erreichte er mit 13 Millionen Euro seinen persönlichen Marktwert-Höhepunkt. Diese Dominanz hatte man in FIFA 19 bereits erkennen können. Dort erhielt er drei Team of the Week-Karten und am Ende eine Team of the Season-Karte mit einem Gesamtrating von 95.

In FIFA 19 ging es für Yann Sommer bis ins Team of the Season © EA Sports

03 Elite-Status in Mailand

Nach einer kurzen Zeit beim FC Bayern München ging es für Yann Sommer 2023 zu Inter Mailand. Dort festigte er seine Position an der Weltspitze. In FC 24 wiederholte Yann Sommer seinen persönlichen Rekord und erhielt erneut eine Team of the Season-Karte mit einem 95er Rating. In 43 Partien blieb der Schweizer 25 Mal ohne Gegentor und musste in den übrigen Partien nur 23 Mal hinter sich greifen.

Sommer behauptet sich seit Jahren gegen körperlich deutlich größere Konkurrenten - auch dank einer präzisen Antizipation gegnerischer Abschlüsse. EA Sports belohnt diese spielerische Intelligenz konstant mit hohen Ratings.

Yann Sommer in FC 26: Der Schweizer gehört zu den Top-Torhütern im Spiel © EA Sports

04 Aktuelle Analyse: Yann Sommer in FC 26

Die aktuelle Karte in FC 26 zeigt das fertige Profil eines erfahrenen Weltklasse-Torhüters. Sommer besitzt ein Gesamtrating von 87. Ein besonderes Merkmal stellt die Bewertung seines schwachen Fußes dar. EA Sports vergibt hier vier Sterne, was Sommer zu einem exzellenten Mitspieler im Spielaufbau macht. Er verteilt Bälle sicher unter Druck und ermöglicht so einen ruhigen Übergang aus der Defensive. Seine Spezialbewegungen beschränken sich auf einen Stern, was aber der klassischen Rolle zwischen den Pfosten entspricht.

Mit Ratings wie 89 bei Reflexe und 87 bei Positioning gehört Yann Sommer weiterhin zu den Top-Adressen aus der Serie A. Seine Körpergröße von 1,83 Meter gleicht der Keeper durch diese Spitzenwerte im Stellungsspiel effektiv aus.

05 Yann Sommer von FIFA 10 bis FC 26: Fazit der Rating Journey

Die Evolution von Yann Sommer zeigt eine seltene Stabilität im Profifußball. Er startete als 69er Silberkarte und erreichte zweimal die magische Rating-Grenze von 95 - dank der Team of the Season-Versionen. Diese Reise dokumentiert die Karriere eines Profis, der durch Fleiß und Präzision überzeugt.

Yann Sommer bleibt in FC 26 eine feste Größe für alle Fans der Serie A und der Schweizer Nationalmannschaft. Solange die Schweizer Nati-Legende seine Leistungen auf diesem Niveau bei Inter Mailand bestätigt, sind weitere Upgrades in den kommenden FC-Spielen durchaus möglich.