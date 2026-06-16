Florian Lipowitz: Wie der Rising Star acht Wochen seinem Alltag entfloh

7652 Kilometer in 52 Tagen: Diese Stats hatte Florian Lipowitz am Ende seiner Saison 2025 für

auf dem Tacho. Was jedoch erst ein genauerer Blick auf Trainingsplan und

offenbaren, war die achtwöchige Pause - mehr als doppelt so lang wie gewöhnlich für einen Klassement-Fahrer - im Herbst letzten Jahres.