Alle Daten, die man vor dem Beginn der Formel-1-Saison kennen muss

Für Formel-1-Fans ist das Warten seit dem 7. Dezember und dem Ende der Saison 2025 kaum auszuhalten. In wenigen Wochen werden zwei neue Rennställe ihren Platz im Starterfeld einnehmen. Zusätzlich wird man sehen, wer mit dem Inkrafttreten der neuen Regeln über einen Boliden verfügt, der um den Titel kämpfen kann. Wie jedes Jahr ist es auch Zeit, den äusserst wichtigen Titel der „schönsten Formel-1-Lackierung“ zu vergeben. Wann werden wir Max Verstappen und Isack Hadjar, seinen neuen Teamkollegen, an der Seite des neuen RB sehen? Wir sagen Ihnen alles.

Um die Zeit bis zum 6. März und dem Grossen Preis von Australien zu überstehen, finden Sie hier alle Daten, die Sie sich im Kalender markieren sollten.

15 Januar - Red Bull und Racing Bulls enthüllen ihre Monoposti

So, Sie können aufatmen, das Warten wird nicht allzu lange, wenn Sie Fan von Red Bull Racing oder Racing Bulls sind. Am 15 Januar werden Ford und die beiden Rennställe in Detroit die Lackierungen sowie den neuen Motor präsentieren, der die vier Monoposti antreiben wird. Im letzten Jahr lagen beide Teams bei den Lackierungen klar an der Spitze, weshalb man gespannt ist, wie die Fahrzeuge von Isack Hadjar, Max Verstappen, Liam Lawson und dem Rookie Arvid Lindblad aussehen werden.

Arvid Lindblad ist bereit für die F1 © Getty Images

19 Januar - Neue Haas-Lackierung

Wie wird das Auto von Esteban Ocon und Oliver Bearman aussehen? Die Antwort gibt es am 19 Januar über eine online ausgestrahlte Kampagne.

20 Januar - Das erste Auto der Audi-Ära und die Honda-Präsentation

Dies ist ohne Zweifel eines der am meisten erwarteten Ereignisse dieser Entdeckungsphase der neuen Monoposti. Welche Autos werden Gabriel Bortoletto und Nico Hülkenberg fahren? Ob gelungen oder nicht, man zweifelt nicht daran, dass der Unterschied zu Kick Sauber deutlich sein wird.

Auch wenn die Partnerschaft zwischen Honda und Red Bull 2025 beendet wurde, bleibt der japanische Hersteller an der Seite von Aston Martin in der Formel 1. Am 20 Januar wird der CEO in einem Live-Event über seine neue Kreation sprechen. Hoffentlich bringt das Fernando Alonso Glück.

22 Januar - Erste Bilder des neuen Mercedes

Dieses Jahr lässt man sich bei Mercedes Zeit. Am 22 Januar werden erste Bilder der Monoposti veröffentlicht, bevor man einige Tage später mehr zu sehen bekommt.

23 Januar - Alpine und Ferrari enthüllen ihre Monoposti

Kurz vor den ersten privaten Tests in Barcelona wird Alpine seinen Boliden in der katalanischen Hauptstadt präsentieren. Mögen Sie Blau und Rosa? Dann werden Sie wahrscheinlich auf Ihre Kosten kommen.

Am selben Tag dürfte jedoch auch die Scuderia Ferrari viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Nach einer enttäuschenden Saison 2025 wird das neue Auto des italienischen Teams wie immer mit Spannung erwartet.

26 bis 30 Januar - Vorsaisontests in Barcelona

Isack Hadjar in seinen neuen Farben © Getty Images

Während fünf Tagen findet auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya der erste von drei Vorsaisontests statt. Auch wenn man natürlich keinen Zugang zu allen dabei gewonnenen Daten haben wird, ist dies ein entscheidender Moment der Saison. Welches Design funktioniert gut, wie sieht die aktuelle Hierarchie der Monoposti aus? In Katalonien wird man beginnen können, sich ein Bild davon zu machen. Diese Phase legt zudem die Grundlage für alle Entwicklungsrichtungen und die zukünftige Arbeit der Teams in den kommenden Wochen. In den Cockpits ermöglicht sie den Fahrern, ihre Maschinen besser kennenzulernen und erste direkte Rückmeldungen zu geben.

2 Februar - Vollständiger Launch bei Mercedes

George Russell, Kimi Antonelli und Toto Wolff werden die Neuerungen der Mercedes-F1 bei einem Live-Event auf den Kanälen des Teams vorstellen. Wie so oft sind die Erwartungen mit dem hauseigenen Motor sehr hoch.

3 Februar - Williams zeigt seine Monoposti

2025 hat Williams mehr als einen überrascht und den fünften Platz in der Konstrukteurswertung erreicht. Ganz einfach, Carlos Sainz Jr stand zweimal auf dem Podium, im Gegensatz zu dem Fahrer, der seinen Sitz bei Ferrari übernommen hat. Am 3 Februar wird man die neue Monoposti entdecken können, und weil wir mutig sind, wagen wir zu sagen, dass sie wahrscheinlich blau sein wird.

8 Februar - Die grosse Premiere bei Cadillac

Nach Audi findet am 8 Februar die zweite grosse Überraschung statt. Neben der Entdeckung eines ganz neuen Rennstalls und Autos wird dies die Gelegenheit sein, Sergio Pérez und Valtteri Bottas wieder im Einsatz zu sehen. Wie wird der Cadillac-Bolide aussehen? Die Antwort gibt es zur Halbzeit des Super Bowl LX.

9 Februar - Präsentationen bei Aston Martin und McLaren

Nach seinen Jahren treuer Dienste bei Red Bull ist Adrian Newey zu Aston Martin gewechselt. Der britische Ingenieur hat Autos entworfen, die über 200 Siege in der Formel 1 errungen haben, weshalb man 2026 beim britischen Hersteller Qualität erwartet.

Sie wollen noch mehr von Zak Brown und Lando Norris? Die kleine Schwester des Autos, das souverän die Konstrukteurs- und Fahrerwertung gewonnen hat, wird am 9 Februar enthüllt.

Wer sind die Titelanwärter in diesem Jahr? © Getty Images/Red Bull Content Pool

11 bis 13 Februar - 2. Vorsaisontest

Während drei Tagen nehmen die Fahrer am zweiten Vorsaisontest auf dem International Circuit von Sakhir in Bahrain teil.

18 bis 20 Februar - 3. Vorsaisontest

Letzte Etappe, fünf Tage später kann sich das F1-Starterfeld erneut testen, weiterhin in Manama.

6 bis 8 März - Grand Prix von Australien

Im letzten Jahr erlebten wir einen ersten Grossen Preis voller Wendungen. Zwischen den zahlreichen Ausfällen wegen Regen und dem knappen Sieg von Lando Norris vor Max Verstappen war der Auftakt ziemlich symptomatisch für das, was folgen sollte. Wie wird sich dieser GP gestalten, der den Startschuss für eine neue Ära der Formel 1 gibt? Schwer zu sagen, aber wir sind endlich am Ziel.

Um die ersten Schritte der Fahrer in der Saison 2026 zu verfolgen und Isack Hadjar an der Seite von Max Verstappen zu sehen, finden Sie hier den restlichen Formel-1-Kalender 2026 .