Aus Bulgarien nach Rom: Dieser Guide macht dich Giro-ready!

Alle Wege führen nach... Rom! Nur die Route, die der Giro d'Italia von der Schwarzmeerküste Bulgariens in die Ewige Stadt einschlägt, ist nichts für schwache Beine - oder Nerven. Als erste der drei Grand Tours im UCI Kalender findet der diesjährige Giro vom 8. bis zum 31. Mai statt.

Drei lange Wochen, in denen die weltbesten (Watt)-Maschinen auf den Carbon-Maschinen auf einer Strecke von 3.468 km durch atemberaubende Landschaften, über legendäre Climbs und durch historische Städte um das ikonische Maglia Rosa kämpfen.

Bevor du angesichts der Höhenmeter (48.764) ins Schwindeln gerätst, bereitet dich dieser Guide auf die 109. Giro-Auflage, eines der härtesten aller Zeiten, vor:

Bravissimo: Wiederholt Nico Denz seinen Etappensieg vom Giro 2025? © RCS Sports & Events / Red Bull Content Pool

01 Die Route des Giro d'Italia 2026: Balance zwischen Innovation und Tradition

Wo startet der Giro d'Italia 2026? Inzwischen eine kleine Tradition, rollt der Giro d'Italia 2026 zum nunmehr 16. Mal außerhalb des Stiefellandes los. Buongiorno, Bulgarien! Der Balkanstaat wird dabei zum elften Land, das eine Grande Partenza hosten darf - mit einer Auftaktwoche, die für ein paar Überraschungen gut ist, aber das große Bergspektakel nach hinten vertagt.

Giro d'italia 2026: Zahlen & Facts Gesamtdistanz 3.468 Kilometer Höhenmeter 48.764

Insgesamt durchquert die italienische Grand Tour nicht weniger als 17 (!) Regionen im Stiefelland sowie zwei weitere Staaten - Bulgarien und die Schweiz - bevor er in der majestätischen Stadt Rom endet.

The 2026 Giro d'Italia kicks off in Bulgaria © Giro d'Italia 2026

Was sind die Besonderheiten beim Giro d'italia 2026? Wer nüchtern auf das Stats Sheet blickt, der erkennt: Immerhin 3.500 Höhenmeter weniger! Macht das die 109. Auflage so viel leichter? Das "Noooo" verbirgt sich in der 7. Etappe - Flashback-Moment für alle aus der Mercks-Ära - sowie dem fünffach gezahnten Profil im Aostatal (Etappe 14). Achja: Hatten wir den Dolomiten-Doppelpack (Etappen 19 und 20) mit der Kraft, ein Yates-artiges Drama wie 2018 zu erzeugen, schon erwähnt?

Alle Etappen und Zahlen des Giro d'Italia in der Übersicht

Datum 📅 Etappe 🏁 Route und Distanz 🚴 Höhenmeter 🏔️ Freitag, 8. Mai 1 Nessebar - Burgas (147 km) 876 Samstag, 9. Mai 2 Burgas - Veliko Tarnovo (221 km) 2411 Sonntag, 10. Mai 3 Plovdiv - Sofia (175 km) 1577 Montag, 11. Mai Ruhetag Dienstag, 12. Mai 4 Catanzaro – Cosenza (138 km) 1681 Mittwoch, 13. Mai 5 Praia a Mare - Potenza (203 km) 3740 Donnerstag, 14. Mai 6 Paestum - Neapel (141 km) 684 Freitag, 15. Mai 7 Formia - Blockhaus (244 km) 4472 Samstag, 16. Mai 8 Chieti - Fermo (156 km) 1872 Sonntag, 17. Mai 9 Cervia - Corno alle Scale (184 km) 2352 Montag, 18. Mai Ruhetag Dienstag, 19. Mai 10 Viareggio - Massa (42 km, Zeitfahren) 98 Mittwoch, 20. Mai 11 Porcari (Paper District) - Chiavari (195 km) 2550 Donnerstag, 21. Mai 12 Imperia - Novi Ligure (175 km) 2165 Freitag, 22. Mai 13 Alessandria - Verbania (189 km) 1398 Samstag, 23. Mai 14 Aosta - Pila (133 km) 4202 Sonntag, 24. Mai 15 Voghera - Mailand (157 km) 630 Montag, 25. Mai Ruhetag Dienstag, 26. Mai 16 Bellinzona - Carì (113 km) 2961 Mittwoch, 27. Mai 17 Cassano d'Adda - Andalo (202 km) 3216 Donnerstag, 28. Mai 18 Fai della Paganella - Pieve di Soligo (171 km) 1889 Freitag, 29. Mai 19 Feltre - Alleghe (151 km) 4834 Samstag, 30. Mai 20 Gemona del Friuli - Piancavallo (200 km) 3827 Sonntag, 21. Mai 21 Rom - Rom (131 km) 1329

Grande Partenza: Giro-Feeling am Black Sea

Drei Etappen in einem Land, das sich zum ersten Mal auf der Giro-Landkarte verwiegt. Das Auftaktprogramm in Bulgarien hält das Profil-Niveau recht lowkey und funktioniert dennoch als Giro-Appetizer: Küstenfahrt von Nessebar nach Burgas, eine Tagesschleife durchs Landesinnere und - zum Hauptstadt-Spektakel - in das vom nördlichen Balkan-Gebirge umgebene Sofia.

Die Prediciton, dass das Maglia Rosa nach diesen drei Tagen auf den Schultern eines Sprinters oder Ausreißers landet? Weit weg von einem Hot Take.

Giro d'Italia Highlights Woche 1: Ab in den Süden und das Merckx-Revival

Nach dem ersten Rest Day inklusive Transfer rollt der Giro schnurstracks durch den italienischen Süden. Etappe 4 und 6 sind jeweils Steilvorlagen für Sprinter, dazwischen wird auf Etappe 5 getestet, wer über 3500 Höhenmeter in den Beinen hat. Gefolgt vom versprochenen Merckx-Revival: Eine 14 Kilometer-Rampe auf dem Weg nach Blockhaus schickt sich an, das GC-Ranking erstmals durchzuschütteln.

Falls das "Mamma Mia" innerhalb der Top 10 leiser ausfallen sollte, greift Plan B auf dem 9. Teilstück. Geschickt haben die Giro-Streckenplaner den Bulk an Höhenmetern in den finalen 30 Kilometern versteckt.

Giro d'Italia Highlights Woche 2: Hinauf zum Saint-Barthélemy und Klassiker im Reverse-Modus

Eröffnet wird die zweite Giro-Woche durch ein Zeitfahren von Viareggio nach Massa - Spezialisten reiben sich auf 42 flachen wie schnellen Kilometern ohne Windschatten die Hände. Etappe 11 wellt sich Richtung Ligurien, während sich Etappe 12 wie eine Reverse-Variante von Mailand-Sanremo anfühlt.

Im Anschluss peakt der Giro endgültig für alle GC-Fahrer: Etappe 14 packt 4.202 Höhenmeter in gerade einmal 133 Kilometer - Col du Saint-Barthélemy zum Auftakt, drei Berge im Doppelpack-Stil, dann die Schlussrampe nach Pila über 16,5 Kilometern. Die Woche endet versöhnlich mit einem Sprint-Showdown in Mailand – die letzte Bühne für Jonathan Milan und Co. vor Rom.

The first week has plenty to challenge Roglič and the peloton © Kristof Ramon/Red Bull Content Pool

Giro d'Italia Highlights Woche 3: Klettern und Chlättere bis zur Cima Coppi

Während ein Dutzend italienische Regionen bereits durchquert wurden, gönnt sich der Giro noch einen Day Trip über die Schweizer Grenze: Etappe 16 führt von Bellinzona ins Tessin nach Carì – 113 kompakte Kilometer mit Schlussrampe bei einer Steigung von acht Prozent im Schnitt. Zwei Übergangsetappen dienen als moderate Verschnaufpause, bevor die Tifosi einmal mehr den Mythos der Cima Coppi beschwören.

5000 Höhenmeter, sechs Anstiege mitsamt dem Passo Giau als höchster Punkt der Rundfahrt (benannt nach "il Campionissimo" Fausto Coppi) zieren die diesjährige Giro-Königsetappe. Wer hier nicht rosarot strahlt, steuert auf einen Worst Dress-Moment in Rom zu. Aber: Etappe 20 ist durch den doppelten Aufstieg zum Piancavallo wie für einen letzten Konter um das Maglia Rosa gemacht.

02 Giro d'Italia 2026: Favoriten und Fahrer to watch

Zwei Worte umgarnen - von Amore infinito einmal abgesehen - diesen Giro: Triple Crown! Reserviert für die Campionissimos auf zwei Rädern. Die, die das Kunststück vollbringen, bei jeder der drei Grand Tours (Frankreich, Italien, Spanien) ganz oben auf dem Treppchen zu stehen. Anwärter Nummer 9 in der Rennrad-Historie? Jonas Vingegaard , der diese Rundfahrt als Back to Back-Sieger bei der Tour (2022, 2023) und letzjähriger Vuelta-Champion aufnimmt.

Und ohne einen Tadej Pogačar ist der Weg des Dänen zur Triple Crown wohl so frei wie selten. Frei - aber nicht ohne ein "What If"... Wer erinnert sich nicht an diesen dramatischen Mai-Tag beim Giro 2025? Primoz Roglic muss als Kapitän von Red Bull - BORA - hansgrohe verletzungsbedingt ausstiegen und ein Italiener mit der Unbekümmertheit eines Rookies auf sein Karriere-Breakout zusteuerte.

Giulio Pellizzari ist ein Jahr nach seiner Top 6-Platzierung zurück beim Giro d'Italia: Als Teil einer Doppelspitze wohlgemerkt, nicht mehr als Geheimtipp. Doch die Italien-Rundfahrt nur auf zwei, drei Namen zu reduzieren, wird dem Rennen nicht gerecht. Was haben Pellizzaris Teammate Jai Hindley sowie Richard Carapaz und Egan Bernal letztlich gemeinsam? Genau: Dresscode-affine Aufritte beim Giro-Finale in Rom!

Rückkehr zum Giro in neuer Leader-Rolle: Giulio Pellizzari © Maximilian Fries / Red Bull Content Pool Quotation Ich beginne zu verstehen, was es bedeutet, Leader zu sein. Es ist beeindruckend zu sehen, was die Mannschaft für mich macht." Giulio Pellizzari

Kein Grand Tour-Champion, aber für Spotlight-Momente gut bleiben Fahrer wie Ben O'Connor oder Pogacar-Edelhelfer Adam Yates , der in Abwesenheit seines Kapitäns sowie dem erkrankten João Almeida die Italien-Rundfahrt auf eigene Rechnung fährt.

03 Giro d'Italia Teams: Das Herz der Tifosi schlägt in Red Bull - BORA - hansgrohe

Wie viele Teams und Fahrer starten beim Giro d'Italia 2026? Die im Vorjahr eingeführte Aufstockung auf 23 Teams mit 184 Fahrer bleubt bestehen. Neben den 18 UCI WorldTour-Teams sind folgende Teams mit einer Wildcard unterwegs:

Bardiani CSF Faizanè (Italien)

Polti VisitMalta (Italien)

Tudor Pro Cycling (Schweiz)

Pinarello Q36.5 Pro Cycling (Schweiz)

Unibet Rose Rockets (Frankreich)

Nicht nur durch das Duo Hindley/Pellizzari stellt Red Bull - BORA - hansgrohe eines der spannendsten Line Ups dieser Grand Tour. Bei der Fahrt durch italienische Gassen und Straßen helfen nicht zuletzt Insider-Kenntnisse, wie sie Gianni Moscon oder Giovanni Aleotti haben.

Zusammen mit Pellizzari weist dieser Italo-Block inzwischen zehn Giro-Teilnahmen auf. Aleksandr Vlasov und Ben Zwiehoff können - jeder für sich - Führungsarbeit leisten und im Verbund gar wie ein Traktor wirken, der seine Kapitäne die Berge hochzieht

Fazit & Prognose: Mit der flexibel gehaltenen Strategie sind für Red Bull - BORA - hansgrohe beim Giro d'Italia 2026 zwei Szenarien denkbar. Entweder Giulio Pellizzari bringt die Performance vom GC-Sieg bei der Tour the Alps über drei Wochen und wird an Tagen mit schweren Bergankünften von den heißblütigen Tifosi nach oben gebrüllt, oder der Weg aufs Podium führt über eine Fähigkeit Hindleys, Rennen zu lesen von in der dritten Wochen anzugreifen.

04 Giro d'Italia Trikots und Wertungen: Was du wissen musst

Traditionell werden beim Giro d'Italia 2026 am Ende eines jeden Renntages vier verschiedene Trikots an die Führenden der verschiedenen Wertungen vergeben. Diese sind:

Maglia Rosa (rosa) - Das ikonische Trikot des Giro d'Italia, das an den Führenden der Gesamtwertung nach Zeit vergeben wird.

Maglia Ciclamino (violett) - Trägt der Führende der Punktewertung, in der Regel einem Sprinter.

Maglia Azzurra (blau) - Wird vom Führenden der Bergwertung getragen und belohnt den besten Bergfahrer des Giro.

Maglia Bianca (weiß) - ist für den besten Fahrer unter 25 Jahren in der Gesamtwertung reserviert.

Italy is ready and waiting for the world's best cyclists © Charly López/Red Bull Content Pool

Am Ende jeder Etappe werden die Top 3 mit zehn, sechs und vier Bonus-Sekunden sowie drei, zwei und eine Sekunde bei den Zwischensprints belohnt, sodass jede Etappe für die Gesamtwertung entscheidend ist.

05 Was ist der Red Bull KM?

Auf 19 der 21 Etappen des diesjährigen Giro d'Italia wird es ein Element geben, das die Fahrer so nicht nicht gesehen haben. Der Red Bull KM dient als "Tor" zum einzigen Zwischensprint, der in die Gesamtwertung einfließt. Die ersten drei Fahrer, die das Tor am Ausgang des Kilometers passieren, erhalten einen Zeitboni von sechs, vier und zwei Sekunden.

Red Bull KM is set to give extra wiiings to the Giro d’Italia © Red Bull