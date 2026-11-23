Über den Autor Phil "@nophilterde" Briel Phil ist der Creator hinter @nophilterde und ehemaliger Esports-Profi in Spielen wie Counter-Strike, Unreal Tournament, Call of Duty, Forza Motorsport und FIFA auf PC und Konsolen. Er war als Redakteur bereits für verschiedene Gaming-Websites und -Magazine tätig. Auf RedBull.com stellt er bereits seit 2016 neue Games vor, liefert Hardware-Kaufempfehlungen, Spiele-Guides und mehr.

GTA 6 fragt nicht, ob du ein Krimineller bist. Das bist du offensichtlich. Was es wissen will, ist, was für ein Krimineller du bist. Das neue Criminal Profile (Verbrecherprofil) ist Rockstars Interpretation des „Honor“-Systems aus Red Dead Redemption 2 und behält genau im Auge, wie Jason und Lucia ihre Aufträge erledigen. Ein sauberer Raubüberfall ohne ein einziges Opfer? Oder ein Amoklauf, der damit endet, dass die Hälfte der Polizei von Vice City auf dem Asphalt liegt?

Das System ist mit den Fahndungs- und Heat-Levels verknüpft und spielt eine wichtige Rolle im Gameplay. Hier erfährst du, wie das System funktioniert, was die einzelnen Stufen bedeuten und wie du deine Akte so sauber hältst, wie es bei einem Strafregister eben möglich ist.

01 Was ist das „Criminal Profile“ in GTA 6?

Wie du in GTA 6 Verbrechen begehst, prägt dein Profil © Rockstar Games

Stell es dir wie ein Strafregister mit Bewertungen vor. Das „Criminal Profile“ verfolgt, wie du mit den Menschen und Tieren von Leonida umgehst: wie gewalttätig du bist, wie oft Begegnungen tödlich enden und ob du jemanden verletzt hast, der das eigentlich gar nicht verdient hatte. Anders als bei einem klassischen „Gut-gegen-Böse“-Meter gibt es hier kein heiliges Ende der Skala. Das Beste, was du hier erreichen kannst, ist „Professionell“.

Zwei Details sind sofort wichtig. Erstens haben Jason und Lucia jeweils ihr eigenes Profil. Du kannst Lucia als die besonnene Planerin spielen, während Jason die Dinge … weniger diplomatisch angeht. Zweitens wird die Bewertung nicht ständig in deinem HUD angezeigt. Sie läuft still im Hintergrund, und du kannst sie einsehen, wann immer du Lust dazu hast.

Der mit Abstand wichtigste Faktor ist, wie gewalttätig du vorgehst. Wenn du nur auf Verwundung schießt, Gegner lautlos ausschaltest und Unbeteiligte in Ruhe lässt, bleibst du „sauber“. Wenn du Polizisten, Zivilisten und den Hund des Nachbarn niedermähst, treibt dich das kräftig in die andere Richtung.

02 Alle fünf Stufen des Verbrecherprofils erklärt

Dein „Criminal Profile“ in GTA 6 ist in fünf Stufen unterteilt, geordnet von der besten zur schlechtesten. Jede Stufe wird als kleines Symbol mit einem gehörnten Gesicht dargestellt, das umso dunkler wird, je weiter du in die falsche Richtung rutschst.

Stufe Symbol Spielstil Professionell Gelb Heimlich, nicht tödlich Abgebrüht Orange Kontrolliert, aber etwas brutaler Gewalttätig Lila Meist aggressiv und tödlich Psycho Hellgrau Exzessiver Gewalteinsatz Unberechenbar Dunkelgrau Noch brutaler als Psycho

Professionell

Symbol: gelb

Spielstil: heimlich, nicht tödlich, unentdeckt

Fokus-Boost: heimliche Ausschaltmanöver, nicht-tödliche Ausschaltmanöver, rücksichtsvolles Verhalten gegenüber Zivilisten

Sich der Polizei stellen: möglich

Der Traum eines jeden Heist-Films. Du wendest Gewalt nur an, wenn es keinen anderen Ausweg gibt, du schaltest Gegner aus, ohne sie zu töten, und im Idealfall schleichst du dich rein und wieder raus, ohne dass es jemand bemerkt. Deine Belohnung: Nicht-tödliche Ausschaltungen, heimliche Ausschaltungen und rücksichtsvolles Verhalten gegenüber Zivilisten füllen deinen Fokus auf – den Zeitlupenmodus für Präzisionsschüsse.

Wirst du am Ende ein Profi oder ein hoffnungsloser Fall sein? © Rockstar Games

Abgebrüht

Symbol: orange

Spielstil: kraftvoll, aber kontrolliert, Unschuldige werden verschont

Fokus-Boost: wie bei „Professionel“

Sich der Polizei stellen : möglich

Immer noch diszipliniert, nur weniger wählerisch. Abgehärtete Kriminelle setzen Gewalt ein, um ihre Ziele zu erreichen, und machen sich keine Sorgen, entdeckt zu werden. Gegner gehen hart zu Boden, aber Zivilisten werden nur zur Selbstverteidigung verletzt. Der Fokus lädt sich genauso auf wie bei „Professionell“.

Gewalttätig

Symbol: lila

Spielstil: standardmäßig tödlich, auch für Polizisten und Zivilisten

Fokus-Boost: Kopfschüsse

Sich der Polizei stellen: möglich

Hier wird die Sicherung gelöst. Gewalttätige Kriminelle ignorieren nicht-tödliche Optionen, töten Gegner und Polizisten und zögern nicht, wenn Zivilisten ihnen im Weg stehen. Ab hier laden Kopfschüsse deinen Fokus auf.

Psycho

Symbol: hellgrau

Spielstil: exzessive Gewalt gegen Polizisten, Zivilisten und Tiere

Fokus-Boost: Kopfschüsse

Sich der Polizei ergeben: nicht möglich

Extreme, sinnlose Gewalt. Jede Menge tote Polizisten, regelmäßige Angriffe auf wehrlose Menschen und das Töten von Haustieren oder anderen hilflosen Tieren. Jagen zählt nicht, also entspannt euch, Leonidas Hirschjäger. Kopfschüsse laden immer noch den Fokus auf, aber eine Kapitulation kommt nicht in Frage. Die Polizisten haben kein Interesse mehr an deiner Entschuldigung.

Unberechenbar

Symbol: dunkelgrau

So kommst du dorthin: Wenn du zu lange im „Psycho“-Modus bleibst

Fokus-Boost: keine passive Möglichkeit, ihn aufzuladen

Umkehrbar : nein

Die letzte Stufe und die einzige, von der es kein Zurück gibt.

Wenn du den Status „Unberechenbar“ erreichst, gibt es kein Zurück mehr © Rockstar Games

03 Was beeinflusst dein Criminal Profil?

Je sauberer du arbeitest, desto näher bleibst du am „Professionell“-Rang. Raubüberfälle sind das perfekte Beispiel: Bedrohe das Personal, anstatt es zu verletzen, schalte den Alarm aus, vernichte die Überwachungsvideos und alle anderen Beweise und sei verschwunden, bevor der erste Streifenwagen auftaucht. Ab Kapitel 3 bekommst du außerdem die „Snap Gun“, mit der du dir Zugang zu Hinterzimmern verschaffen kannst, ohne Aufsehen zu erregen.

Der Weg zum „Psycho“ ist kürzer, als du denkst. Das Erledigen von Gegnern, die bereits am Boden liegen, treibt dich in Richtung „Gewalttätig“. Das Töten einer großen Anzahl von Polizisten oder Zivilisten, das Erlegen von Tieren, das Überfahren von Grabsteinen auf einem Friedhof oder besonders fiese Stunts katapultieren dich direkt ins „Psycho“-Territorium.

Behandle Tiere und Zivilisten gut © Rockstar Games

Zwischen „Professionell“ und „Psycho“ spiegelt das Profil größtenteils deine Spielweise wider. Es gibt jedoch ein paar konkrete Auswirkungen. Dein Profil bestimmt, welche Aktionen deinen Fokus wieder auffüllen : Ein Stealth-Spieler und ein Kopfschuss-Profi laden ihre Zeitlupe also auf völlig unterschiedliche Weise auf.

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Bei „Psycho“ und „IUnberechenbar“ wird es unangenehm. Polizisten eröffnen viel eher sofort das Feuer und sich zu ergeben ist keine Option mehr. Jede Begegnung mit der Polizei wird zu einem Kampf bis zum bitteren Ende.

Außerdem gut zu wissen: „Professionell“ bedeutet nicht Pazifist. Selbst bei einem vorsichtigen Durchgang bleiben eine ganze Reihe von Leichen zurück. Bei dem System geht es darum, Gewalt auf das Nötigste zu beschränken, nicht darum, sie komplett zu vermeiden.

04 Unberechenbar-Stauts in GTA 6: Der Punkt, an dem es kein Zurück mehr gibt

Du kannst dich frei zwischen den ersten vier Stufen bewegen. Rutschst du in „Psycho“ ab, bringst du dein Verhalten wieder in Ordnung und kletterst zurück zu „Hardened“ – kein Problem. Aber wenn du zu lange bei „Psycho“ bleibst und die Warnzeichen immer wieder ignorierst, schreibt dich das Spiel endgültig ab. Unberechenbar gilt dann dauerhaft für den Rest dieses Spiels.

Laut Rockstar hinterlässt der Status bleibende Spuren bei Jason und Lucia und hat Auswirkungen auf das Finale des Spiels. Wie sich das genau in der Geschichte und im Ende niederschlägt, ist noch nicht vollständig ausgearbeitet. Klar ist: Du verlierst jede passive Möglichkeit, deinen Fokus aufzuladen. Und da die Profile getrennt sind, ist nur der Charakter, den du über die Kante gestoßen hast, festgefahren. Deine andere Hälfte kann weiterhin stilvoll bleiben.

Jason und Lucia müssen nicht denselben kriminellen Weg einschlagen © Rockstar Games

05 So überprüfst du dein „Criminal Profile“

Öffne die Karte und drücke L1 auf der PS5 oder LB auf der Xbox, um zum Reiter „Jason & Lucia“ zu wechseln. Wähle einen Charakter aus und du siehst seine aktuelle Bewertung. Willst du einen schnellen Blick darauf werfen, ohne Menüs zu öffnen? Halte während des Spiels die rechte Taste auf dem D-Pad gedrückt, dann erscheint das Profil-Symbol in der unteren rechten Ecke des Bildschirms.

Das Verbrecherprofil in GTA 6 lässt sich über das Steuerkreuz anzeigen. © Rockstar Games

06 So verbesserst du dein Verbrecherprofil

Solange du noch nicht den Status „Unberechenbar“ erreicht hast, kannst du die Situation jederzeit noch wenden. Das Rezept ist einfach, es erfordert nur etwas Selbstbeherrschung. Wechsle zu Schüssen auf Gliedmaßen und heimlichen Ausschaltmanövern, lass Zivilisten aus dem Spiel, vermeide unnötige Schießereien mit der Polizei und wickle Raubüberfälle sauber ab: Alarm ausgeschaltet, Klebebänder entfernt, weg sein, bevor die Sirenen heulen. Und nimm vielleicht den Umweg um den Friedhof herum.

Wenn du bei „Psycho“ stehst, betrachte das als gelbe Karte. Noch eine Mordserie und das Spiel gibt dir vielleicht keine weitere Chance mehr.

07 Alles, was du über GTA 6 wissen musst