Sie schreibt Geschichte: Lara Neumeier komplettiert Alpine Trilogie

Lara Neumeier ist am Ziel ihrer Träume. Am 4. Juni 2026 durchsteigt die Allgäuerin erfolgreich die Route „Des Kaisers neue Kleider“ am österreichischen Wilden Kaiser . Damit vollendet sie eine der legendärsten Herausforderungen des Alpinkletterns – die „Alpine Trilogie“.

Somit ist Lara die erste deutsche Kletterin jemals, der es gelingt, die berühmt berüchtigten Routen „Silbergeier“ im Schweizer Rätikon, „End of Silence“ in den Berchtesgadener Alpen (Deutschland), und „Des Kaisers neue Kleider“ am Wilden Kaiser (Österreich) zu durchsteigen. Noch dazu innerhalb eines Jahres, also in Rekordzeit bei den Frauen !

Full focus: Lara Neumeier climbs 'Des Kaisers neue Kleider' in Austria © Ray Demski/Red Bull Content Pool Quotation Es war das größte, längste und härteste Projekt meiner bisherigen Kletterkarriere. Lara Neumeier

"Die Alpine Trilogie zu vollenden bedeutet mir unglaublich viel", so Lara: "Es war in meiner ganzen Kletterkarriere definitiv die größte Herausforderung, die ich mir bisher gestellt habe – extrem schwer und mental enorm anspruchsvoll. Die Trilogie war für mich so etwas wie ein Test. Diesen bestanden zu haben macht mich sehr stolz und gibt mir das Vertrauen, noch größer zu denken."

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01 Laras Weg in den alpinen Kletter-Olymp

Die drei Routen – „Silbergeier“, „End of Silence“ und „Des Kaisers neue Kleider“ – vereinen jeweils hohe technische Schwierigkeiten, anhaltende Kletterei in langen Mehrseillängenrouten, ausgesetztes Gelände sowie die mentale Herausforderung, schwierige Passagen weit über dem Boden trotz größter körperlicher Anstrengung zu meistern.

Quotation Die Trilogie war wie ein Test. Diesen bestanden zu haben gibt mir das Vertrauen, noch größer zu denken. Lara Neumeier

Lara hat all das in unter 12 Monaten geschafft – eine bemerkenswerte Leistung! Zumal sie nach der Vorarlbergerin Barbara Zangerl erst die zweite Frau auf dem Planeten ist, der dieses Meisterstück gelingt.

Neumeier meticulously prepped her ascent of The Emperor's New Clothes © Ray Demski/Red Bull Content Pool

Begonnen hat Lara ihre Trilogie mit der „Silbergeier“ Route , die sie am 10. Juni 2025 durchstieg. Es folgt der Durchstieg der „End of Silence“ Route, der Lara am 26. August 2025 gelingt. Mit der erfolgreichen Begehung der „Des Kaisers neue Kleider“ Route am 4. Juni 2026 erfüllt sich Lara schließlich ihren Traum, und absolviert die Alpine Trilogie zudem als erste Frau innerhalb eines Jahres!

"Als ich 2025 mit dem Silbergeier begann, habe ich mir bewusst das Ziel gesetzt, alle drei Routen innerhalb eines Jahres zu klettern. Ich wusste, dass das eine enorme Herausforderung werden würde – und genau darauf habe ich mich gefreut", so Lara, die in den letzten 12 Monaten vor allem eins gelernt hat: "Ich weiß jetzt, was es bedeutet, sich einem Projekt vollständig zu verschreiben – auch dann, wenn man vorher nicht weiß, ob es überhaupt erreichbar ist."

10. Juni 2025 – Durchstieg "Silbergeier"

"Der Silbergeier war der Beginn von allem", bekräftigt Lara. "Die Route ist bekannt für extrem weite Abstände zwischen den Bohrhaken und technisches Klettern an kompaktem Fels – das macht sie mental sehr anspruchsvoll und verzeiht keine Fehler."

Da die Route auf 2.500 Metern liegt, muss Lara zunächst warten, bis der Schnee geschmolzen ist. "Als Vorbereitung habe ich im Frühjahr die Trad-Route „Psychogramm" an der Bürser Platte geklettert, um nach dem Wintertraining in der Halle mental für die langen Runouts im Silbergeier bereit zu sein.

In der Route selbst habe ich insgesamt 3,5 Tage gebraucht, um die einzelnen Seillängen und schwersten Passagen auszuchecken – und konnte sie dann am fünften Tag überraschend schnell durchsteigen.

Der Silbergeier ist in der internationalen Kletterszene die bekannteste Route der Trilogie , berühmt für seinen perfekten Fels und die Schönheit jeder einzelnen Seillänge. Diese Route zu klettern war lange ein Traum – und sie so schnell durchzusteigen hat mir gezeigt: Für die Trilogie war ich definitiv bereit."

Trad-Klettern Das ist "traditionelles Klettern" Der Fels bleibt unberührt, ohne Bohrlöcher. Mental anspruchsvoller, weil Kletterer sich mit mobilem Gerät selbst sichern

26. August 2025: Durchstieg „End of Silence“ Route

"End of Silence ist mit rund 360 Metern und 11 Seillängen deutlich länger als der Silbergeier – und hat sich für mich nochmal ein Stück wilder angefühlt", erklärt Lara.

"In den unteren Seillängen klettert man teilweise an alten Schlaghaken und muss selbst mobile Sicherungsmittel legen und ihnen vertrauen. In der Schlüsselseillänge gab es eine Boulderstelle, die ich mir an den ersten beiden Tagen schlicht nicht vorstellen konnte zu klettern: Man muss dort ein extrem kleines Fingerloch halten – genau das Gefühl, das mich an den Griff erinnert hat, an dem ich mir drei Jahre zuvor das Ringband gerissen hatte. Ich musste also erst das Vertrauen gewinnen, dass ich mich nicht verletze. Nach ein paar weiteren Tagen in der Wand konnte ich dann alle Züge klettern und wusste: Jetzt steht dem Durchstieg nichts mehr im Weg. Mit sechs Tagen Vorbereitung und dem Durchstieg am siebten Tag konnte ich auch diese Route schnell klettern – und war der Alpinen Trilogie damit schon ein großes Stück näher."

Lara weiß: Klettern ist Handarbeit und Kopfsache © Ray Demski / Red Bull Content Pool Quotation Die Trilogie hat mir gezeigt, dass ich einen starken Kopf habe und bereit für Größeres bin. Lara Neumeier

4. Juni 2026: Durchstieg „Des Kaisers neue Kleider“

"Das war mit Abstand die emotionalste und schwierigste der drei Routen", gesteht Lara.

"Insgesamt habe ich 11 Tage an der Route gearbeitet, verteilt auf Herbst 2025 und Frühjahr 2026. Im November war ich eigentlich schon ganz nah dran – aber dann kam der Winter, die Tage wurden zu kurz für einen ernsthaften Versuch von unten, und ich musste die Entscheidung treffen, erst im nächsten Frühjahr zurückzukommen. Die größte Herausforderung am Kaiser war es, alle Seillängen an einem Tag zu klettern. Die Route ist deutlich steiler als die anderen beiden, dadurch athletischer und anhaltender. Die ersten sieben Seillängen sind bereits extrem schwer – und die letzte, schwerste Schlüsselseillänge verlangt dann nochmal alles ab. Am 4. Juni lief schließlich alles zusammen: Trotz viel Regen in den Tagen zuvor und einem entscheidenden Griff in der Schlüsselseillänge, der noch leicht feucht war, konnte ich mir den Durchstieg holen."

The Emperor's New Clothes demanded everything from Neumeier © Ray Demski/Red Bull Content Pool

Quotation "Des Kaisers neue Kleider" hat mich körperlich, mental und emotional am meisten gefordert. Lara Neumeier

02 Was ist die Alpine Trilogie?

Die Alpine Trilogie besteht aus drei der bedeutendsten schweren alpinen Mehrseillängenrouten der Alpen. Wer sie bezwingen will, braucht neben übermenschlichen Kletterskills vor allem Mut, Ausdauer und starke Nerven:

Silbergeier – Rätikon, Schweiz

Erstbegehung / erste freie Begehung: Beat Kammerlander

Schwierigkeitsgrad: 8b+

Länge: ca. 160 m, 6 Seillängen

Laras Begehung: 10. Juni 2025

Die von Beat Kammerlander erschlossene Route „Silbergeier“ gilt als eine der großen Ikonen des Rätikons. Die Erstbegehung erfolgte 1993 durch Beat und Conny Kammerlander; im Sommer 1994 kehrte Beat zurück und vollendete die erste freie Begehung an einem einzigen Tag. Die Route ist bekannt für technische Kletterei im Kalkstein, weite Hakenabstände (Runouts) und einen hohen mentalen Anspruch, der Kammerlanders kühne „Ground-up“-Ethik widerspiegelt.

End of Silence – Berchtesgadener Alpen, Deutschland

Erstbegehung: Thomas Huber , 1994

Schwierigkeitsgrad: 8b+

Länge: ca. 360 m, 11 Seillängen

Laras Begehung: 26. August 2025

Die 1994 von Thomas Huber erstbegangene Route „End of Silence“ galt als eine der schwierigsten alpinen Mehrseillängenrouten ihrer Zeit und ist bis heute ein Maßstab für alpines Sportklettern auf höchstem Niveau. Neumeiers Begehung am 26. August 2025 war erst die zweite Frauenbegehung dieser Route, nach jener von Barbara Zangerl .

Des Kaisers neue Kleider – Wilder Kaiser, Österreich

Neumeier at one of the final key points on the route © Ray Demski/Red Bull Content Pool

Erstbegehung: Stefan Glowacz , 1994

Schwierigkeitsgrad: 8b+

Länge: ca. 250 m

Laras Begehung: 4. Juni 2026

Die 1994 von Stefan Glowacz erstbegangene Route „Des Kaisers neue Kleider“ bildet den österreichischen Teil der Trilogie und führt durch die Fleischbank im Wilden Kaiser. Die Route ist bekannt für ihre ausgesetzte Kalkkletterei, weite Hakenabstände, technische Schwierigkeiten und ihren Ruf, der großen Respekt einflößt. Vor Neumeiers Begehung gab es nur eine einzige Begehung durch eine Frau: die Wiederholung durch Barbara Zangerl im Jahr 2013, mit der sie zugleich die erste Frau wurde, die die „Alpine Trilogie“ vollendete.

03 Wer ist die Kletterin Lara Neumeier?

Lara am Ziel ihrer Träume! © Ray Demski / Red Bull Content Pool

Mit der Vollendung der „Alpinen Trilogie“, die bis heute als Symbol für alpines Sportklettern auf höchstem Niveau gilt, reiht sich Lara in den erlesenen Kreis jener Kletterer ein, die alle drei Routen erfolgreich begangen haben – ein wahrlich historischer Erfolg. Erst elf Menschen ist das gelungen. Darunter die Begründer und Erstbegeher der drei legendären Routen – Beat Kammerlander, Thomas Huber und Stefan Glowacz.

Quotation Ich will andere Frauen inspirieren und motivieren, mutig zu sein und große Ziele anzugehen. Lara Neumeier

Lara Neumeier, die bereits vor der Komplettierung der Alpinen Trilogie für ihre anspruchsvollen Trad- und Bigwall-Begehungen bekannt war, hat mit ihrem jüngsten Durchstieg einmal mehr bewiesen, dass sie eine der spannendsten Allround-Kletterinnen Europas ist. Und dass mit Frauen wie ihr in Zukunft zu rechnen ist!

Celebration time as Neumeier completes the final leg of the Alpine Trilogy © Ray Demski/Red Bull Content Pool

"Wir Frauen haben in den letzten Jahren gezeigt, was wir draufhaben – und wir schließen die Lücke", meint Lara. "Im Klettern können Frauen genauso viel erreichen wie Männer, manchmal sogar mehr. Das hat schon vor vielen Jahren Lynn Hill gezeigt, als sie die Nose am El Capitan frei geklettert ist. Rein biologisch haben wir vielleicht weniger Rohkraft, aber beim Klettern spielen viele andere Faktoren, wie Technik, Taktik, Beweglichkeit und vor allem der Kopf eine riesige Rolle. Mit Projekten wie der Alpinen Trilogie oder Psychogramm will ich andere Frauen inspirieren und motivieren, mutig zu sein und große Ziele anzugehen.