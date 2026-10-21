Es ist so weit: Sechs Jahre nach ihrer Gründung nimmt Karmine Corp an ihren ersten Worlds in LoL teil. Wird sich Kametos Traum erfüllen, wenn er sieht, wie Caliste und Co. den Summoner's Cup in die Höhe stemmen? Wir werfen einen detaillierten Blick auf dieses Pflichtevent für Spieler von League of Legends und Esport-Fans. Play-In, Spielplan, teilnehmende Teams, Favoriten … los geht's.

Wie jedes Jahr wird uns Riot Games zum Auftakt des Wettbewerbs mit einem unglaublichen Song und Video verwöhnen. Spoiler: Wahrscheinlich werden wir darin Faker und seine sechs Titel sehen. Bis es so weit ist, hier der Song von 2025.

01 Das Format der Worlds 2026

Seit einigen Jahren haben sich die Worlds von dem System mit Vierergruppen verabschiedet, wie man es zum Beispiel aus dem Fussball kennt. Inzwischen läuft das Format in drei Teilen ab:

Play-In: Vom 15. bis 18. Oktober treten in Los Angeles vier Teams im BO5-Format in einem Mini-Turnier mit Double Elimination gegeneinander an. Nur der Sieger sichert sich den letzten Platz in der Swiss Stage. Cloud9, Karmine Corp, MVK und ein Team aus dem CBLOL (Furia) nehmen teil.

Swiss Stage: Vom 23. bis 31. Oktober treffen die 16 verbleibenden Organisationen aufeinander, um sich für die Finalphase zu qualifizieren. Ganz einfach: Wer drei Matches gewinnt, ist qualifiziert, und wer drei Niederlagen kassiert, ist ausgeschieden. Die entscheidenden Games werden im BO3 gespielt.

Finalphase: Die 8 besten Organisationen treffen sich vom 3. bis 14. November. Das Format ist denkbar klassisch: BO5-Matches im K.-o.-System, bis ein Team den Pokal in die Höhe stemmt.

Alle Matches werden mit der Fearless Draft gespielt. Das bedeutet, dass ein Champion, der in einem der Games eines BO gewählt wurde, danach nicht mehr gewählt werden kann.

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02 Die qualifizierten Teams für die Worlds 2026

19 Teams treffen sich in den USA, um sich den ultimativen Titel zu sichern, gegenüber 17 im Jahr 2025. Mit insgesamt sechs vertretenen Regionen ist für jeden Geschmack etwas dabei, egal welches euer Lieblingsteam ist.

Team Region Seed Gen.G LCK (Südkorea) 1 Hanwha Life LCK (Südkorea) 2 T1 Esports LCK (Südkorea) 3 Dplus Kia LCK (Südkorea) 4 Anyone's Legend LPL (China) 1 BiliBili Gaming LPL (China) 2 TOP Esports LPL (China) 3 Invictus Gaming LPL (China) 4 G2 LEC (Europa) 1 Movistar KOI LEC (Europa) 2 Karmine Corp LEC (Europa) 3 Team Secret Whales LCP (Asien-Pazifik) 1 CTBC Flying Oyster LCP (Asien-Pazifik) 2 MVK Esports LCP (Asien-Pazifik) 3 Team Liquid LCS (Nordamerika) 1 LYON LCS (Nordamerika) 2 Cloud9 LCS (Nordamerika) 3 LOS CBLOL (Südamerika) 1 Furia CBLOL (Südamerika) 2

03 Die Teams, die man im Auge behalten sollte

Vor diesen Worlds einen klaren Favoriten zu benennen, ist sehr riskant. Abwechselnd haben die Organisationen alles zerlegt, bevor sie Durchhänger hatten. Wie auch immer: Wir haben uns trotzdem darauf eingelassen, denn ob mit Titel oder ohne, Spektakel ist garantiert.

Gen.G

Zu sagen, dass die koreanische Superorganisation eine durchwachsene Saison 2026 erlebt hat, wäre eine gigantische Untertreibung. Nach einer 3-0-Niederlage gegen G2 beim First Stand ausgeschieden und beim MSI nicht dabei, dominierte das Team mit Canyon, Chovy, Ruler und dem Rest des Rosters im letzten Teil des Jahres. In welcher Form werden sie in den USA ankommen? Schwer zu sagen, aber mit solchen Spielern und einem derart ausgefeilten Teamfight-Verständnis darf man sich auf ein Feuerwerk freuen.

Hanwha Life

Seit zwei Jahren gehören die ehemaligen Rox Tigers zu den stärksten Teams der LCK. Als Sieger des First Stand 2025 und des MSI 2026 haben Zeus, Zeka und alle anderen bei diesen Worlds echte Chancen. Holen sie sich ihre erste Krone zehn Jahre nach ihrem Halbfinale gegen T1 im Madison Square Garden? Wir würden es ihnen von Herzen gönnen. Und eine gute Nachricht für sie: Das Finale findet im Barclays Center in Brooklyn statt und nicht im MSG.

G2

Caps wurde vor Kurzem neben Faker und Uzi in die Hall of Legends aufgenommen. Nach zwei Worlds-Finals 2018 und 2019 sowie einem Sieg beim MSI: Kann der Däne endlich den Summoner's Cup in die Höhe stemmen? Zwischen der Entwicklung von Skewmond, den starken Leistungen von Labrov und Hans Sama sowie einem konstanten BrokenBlade auf der Toplane darf man jedenfalls hoffen, dass sie erneut die Finalphase erreichen (und ab dann, wer weiss, was alles passieren kann).

Karmine Corp

Auch wenn die Karmine nach einer kleinen Enttäuschung in den Playoffs des Summer Split durch das Play-In muss, haben die Spieler Europa gezeigt, dass sie das Zeug dazu haben, Angst und Schrecken zu verbreiten: Sie gewannen alle ihre BO und schlossen auf dem ersten Tabellenplatz ab. Bei der Premiere der KC auf der grössten aller Bühnen müssen sie voll da sein. Was auch passiert, wir zählen auf die Blue Wall, die sie aus Frankreich unterstützen wird. Erinnern wir auch daran, dass das Team T1 beim EWC besiegt hat .

T1 Esports

Wie Gen.G schwankte auch T1 das ganze Jahr über zwischen aussergewöhnlich und enttäuschend. Phasenweise wirkten Peyz und Keria auf der Botlane schlicht unschlagbar, und zu anderen Zeiten wurde Oner ausgewechselt, um die Dynamik des Teams neu zu entfachen. So oder so: Gegen Faker und ein Team, das zuletzt drei Worlds-Titel geholt hat, zu wetten, ist eine schlechte Idee.

BiliBili Gaming

In China hat BLG 2026 zwei von drei Splits gewonnen. Ihre einzige regionale Niederlage kam leider zum schlechtesten Zeitpunkt, im Finale des Summer Split. Damit gehören sie zum 2. Topf, aber mit Knight und Viper haben sie das Zeug dazu, jedes Team zu Fall zu bringen.

04 Der Zeitplan der Worlds 2026

Im Moment sind nur die Anspielzeiten der ersten Matches des Play-In bekannt, aber keine Sorge: Dieser Artikel wird im Verlauf des Wettbewerbs aktualisiert.

Play-In - 15. bis 18. Oktober

Donnerstag, 15. Oktober - 20.00 Uhr: Cloud9 - Karmine Corp

Freitag, 16. Oktober - 01.00 Uhr: FURIA - MVK

Freitag, 16. Oktober - 20.00 Uhr: TBD - TBD

05 Letzte News

Die Worlds werden auf Patch 26.20 gespielt, während die regionalen Finals hauptsächlich auf 26.17 ausgetragen wurden. Die meisten Teams müssen sich anpassen, und zahlreiche Champions wie Bard (sorry, Keria und Busio) wurden generft. Vi, Nasus, Nocturne und Rumble ereilte dasselbe Schicksal, wir sind also gespannt, wie die Meta aussehen wird.

Um die Worlds zu verfolgen, schaut beim Stream von Kameto vorbei, bei dem von Caedrel für alle, die Englisch verstehen, oder auch bei dem von OTP – und wir sehen uns am 15. Oktober!