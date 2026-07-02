EWC : tout savoir sur l'Esports World Cup 2026

Paris , capitale de la mode, de la gastronomie, et cet été, de l'esport mondial . Pendant 7 semaines, la ville lumière va vibrer au rythme des kills, des clutches et des comebacks impossibles. Du 6 juillet au 23 août 2026, 2 000 joueurs d'élite, 200 clubs internationaux venus de plus de 100 pays vont s'installer à deux pas de la Tour Eiffel pour écrire un nouveau chapitre de l'histoire de la plus grande compétition esports . On est là pour tout vous expliquer.

01 Qu’est-ce que l’EWC ?

L' Esports World Cup , c'est l'événement esports le plus grand, le plus cher et le plus ambitieux de la planète. Pas un tournoi sur un seul jeu ni du lundi au dimanche, mais bien sept semaines de compétition mondiale en continu, avec un programme qui couvre 24 jeux à travers 25 tournois.

C'est la troisième édition de l'EWC, un événement annuel organisé par l'Esports Foundation, une organisation à but non lucratif financée par le Fonds d'Investissement Public d'Arabie Saoudite. Les deux premières éditions se tenaient à Riyad. Cette année, ça change, pour une raison assez inattendue.

Le Red Bull Original Red Bull Energy Drink En savoir plus

Pourquoi Paris ?

L'événement devait initialement se tenir à Riyad comme les deux éditions précédentes. Mais il a été déplacé à Paris en réponse à l'instabilité au Moyen-Orient, qui avait déjà provoqué l'annulation du Grand Prix d'Arabie Saoudite de Formule 1.

La décision a été officialisée le 20 mai 2026. Deux semaines de préparation en moins pour les organisateurs, un déménagement intercontinental à orchestrer en urgence, et une ville à mobiliser en quelques semaines. Paris devient ainsi la première ville hôte internationale de l'EWC.

02 Où se déroule l’EWC ?

C'est Paris Expo Porte de Versailles, dans le 15e arrondissement de la capitale, qui accueillera le plus grand événement mondial de gaming compétitif.

Ce site, la communauté gaming française le connaît bien. Le Parc des Expositions accueille la Paris Games Week depuis 2010. Ses espaces modulables, déjà éprouvés lors des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, offrent les conditions techniques nécessaires à une compétition de cette envergure sur sept semaines d'affilée.

Concrètement, le site accueille plusieurs arènes de compétition en simultané, les studios de diffusion, les activations fans et une zone festival permanente. On ne vient pas juste regarder un match : on entre dans un écosystème entier. La comparaison avec les Jeux Olympiques tient : même site, même ambition, autres disciplines.

03 L’Esports World Cup, c’est tout un programme

C'est là que l'EWC est unique. Chaque semaine, plusieurs tournois se déroulent en parallèle sur des jeux différents. Le programme couvre tous les grands genres du jeu compétitif : FPS, MOBA, battle royale, jeux de combat, jeux de sport, jeux de course... même les échecs seront de la partie.

Voici le calendrier complet semaine par semaine :

Semaine 1 (6-12 juillet) :

VALORANT

Apex Legends

Dota 2

FATAL FURY: City of the Wolves

Team Heretics a remporté le tournoi VALORANT l’année dernière en triomphant de Fnatic en finale. La structure espagnole est candidate à sa propre succession et jouera dans le groupe D. En fonction des parcours, elle pourrait retrouver la Karmine Corp de N4RRATE plus loin dans le tournoi.

Semaine 2 (13-19 juillet) :

League of Legends

Free Fire

Dota 2 (suite)

Mobile Legends: Bang Bang Women's International

T1 a évidemment sa place parmi les favoris du tournoi de League of Legends . Les coréens ont décroché la première place en 2024 avant d’échouer à la troisième l’année dernière. Pour cette édition, les champions du monde auront de solides concurrents comme la Karmine Corp, G2 Esports , Hanwha Life Esports (HLE) ou Gen.G, les champions en titre.

Semaine 3 (20-26 juillet) :

EA Sports FC 26

PUBG: BATTLEGROUNDS

Teamfight Tactics

Mobile Legends: Bang Bang Mid Season Cup

Semaine 4 (27 juillet-2 août) :

Overwatch 2

Call of Duty: Warzone Resurgence Series

Mobile Legends: Bang Bang Mid Season Cup (suite)

Street Fighter 6

Street Fighter 6 à Paris, c'est une belle cohérence inattendue : la scène FGC (Fighting Game Community) française est parmi les plus actives d'Europe, le ( Red Bull Kumite peut en témoigner ) et le public de la Porte de Versailles va se faire entendre.

Semaine 5 (4-9 août) :

Call of Duty: Black Ops 7

PUBG Mobile

Honor of Kings

TEKKEN 8

Semaine 6 (11-16 août) :

Rocket League

Coupe du Monde PUBG Mobile S2

Rainbow Six Siege

Échecs

La Karmine Corp a remporté le titre EWC Rocket League en 2025, et les Bleus vont défendre leur couronne à domicile. Le public parisien va les pousser. Rainbow Six Siege est une autre discipline où la scène française est historiquement forte.

Semaine 7 (17-23 août) :

Counter-Strike 2

Fortnite Reload Elite Series

Trackmania

CrossFire

Natus Vincere a décroché le premier titre Counter-Strike 2 de l’histoire de l’EWC. S’ils ont été détrônés l’année dernière, ils comptent bien revenir sur le devant de la scène à Paris.

04 VALORANT, Rocket League, League of Legends... : tout le programme décortiqué

24 jeux au total. Voici comment s'y retrouver par catégorie :

FPS : VALORANT, Counter-Strike 2, Call of Duty: Black Ops 7, Call of Duty: Warzone, Rainbow Six Siege, CrossFire, Apex Legends.

MOBA : League of Legends, Dota 2, Honor of Kings, Mobile Legends: Bang Bang (deux tournois distincts, dont un exclusivement féminin). Quatre MOBA au programme, soit la représentation la plus complète de ce genre dans un seul événement.

Battle Royale : Fortnite Reload Elite Series (retour au programme après 2024, avec le mode Reload, variante du Battle Royale classique), PUBG: BATTLEGROUNDS, PUBG Mobile, Free Fire.

Jeux de combat : Street Fighter 6, TEKKEN 8, FATAL FURY: City of the Wolves.

Jeux de sport et de course : EA Sports FC 26, Rocket League, Trackmania.

Stratégie et auto-battler : Teamfight Tactics.

Échecs : Les échecs sont bien présents une nouvelle fois, dans le cadre du Champions Chess Tour

Fortnite revient à l'EWC dans le cadre d'un partenariat de trois ans entre l'Esports Foundation et Epic Games, qui couvre également Rocket League jusqu'en 2028..

Ce qui n'est pas là cette année : StarCraft II est absent de la lineup 2026, ce qui a provoqué des critiques dans la communauté RTS. Rennsport, le jeu de simulation automobile, est l'autre titre retiré du programme.

05 Le Club Championship de l'Esports World Cup : la compétition dans la compétition

C'est le cœur de l'EWC. Au-delà de chaque tournoi individuel, il existe une compétition transversale qui récompense les clubs les plus constants sur l'ensemble des 7 semaines.

Comment ça fonctionne ?

À chaque tournoi, les clubs engrangent des points selon leur classement final. Top 8, quelques points tombent. Top 4, les gains s'envolent. Gagner le tournoi, c'est le jackpot. Mais pour remporter le Club Championship, il faut finir dans le top 8 d'au moins deux tournois et remporter au moins un titre. La régularité seule ne suffit pas. Il faut gagner.

La dotation : 30 millions de dollars distribués aux 24 meilleurs clubs du Club Championship, dont 7 millions de dollars pour le champion.

À chaque fin de match, l’équipe perdante doit remettre sa clef au gagnant, qui va venir l’écraser grâce à une presse hydraulique. Ces séquences, mises en place depuis la première édition, sont devenues des moments très appréciés des joueurs et des spectateurs.

Répartition des points par tournoi :

Classement Points 1ère place 1 000 2ème place 600 3ème place 350 4ème place 200 5ème place 110 6ème place 70 7ème place 40 8ème place 20

06 Les clubs qui visent le trophée

Le trophée de l'Esports World Cup © Esports World Cup

Team Falcons : Les doubles champions en titre. La structure saoudienne règne sur la compétition et possède la plus grande délégation avec plus de 21 équipes sur 25 tournois. Ils sont les grands favoris à leur succession, mais cette fois, ils ne seront pas à domicile.

Team Vitality : Troisième du Club Championship 2025, l'organisation a construit un empire multi-jeux qui en fait l'un des clubs les plus représentés sur l'ensemble des titres chaque année. La structure française la plus titrée à l'EWC devrait pouvoir compter sur ses fans pour faire la différence.

Team Liquid : Deuxième du Club Championship 2025, les Américains veulent monter d’un cran et vont tout tenter pour y parvenir. Pourtant, leur délégation est nettement moins importante qu’habituellement.

Karmine Corp : Le cas à part de cette édition : la Karmine Corp, initialement absente du Club Partner Program, a été annoncée comme remplaçante d'HEROIC le 19 mai 2026. La KC débarque à Paris en outsiders, avec les supporters les plus chauds de l'esport français dans les tribunes. Et ils défendent leur titre EWC Rocket League.

T1 : La structure la plus connue de l'esport avec Faker sur League of Legends. Même sans leur légende coréenne sur chaque discipline, T1 attire toujours les projecteurs.

G2 Esports : Présents sur quasiment tous les titres FPS du programme. Ils sont toujours dans les favoris et même souvent dans les finales.

07

Vous voulez soutenir Caliste sur League of Legends sur place ? Voilà tout ce qu'il faut savoir pour assister à l'EWC 2026.

Où acheter vos places ?

La billetterie officielle est sur esportsworldcup.com/tickets . Les billets sont également disponibles sur webook.com pour certains tournois.

Les types de billets

Trois types de pass sont disponibles.

Le Daily Regular Tournament Pass : accès à une seule journée de compétition pour un jeu donné. La formule idéale si vous ne voulez assister qu'à une finale ou à une journée de groupes précise.

Le Regular Tournament Pass : accès à chaque journée du tournoi pour un jeu donné, phases de groupes incluses, avec des places en catégorie Argent pour certains titres. Le meilleur rapport qualité-prix si vous voulez suivre un seul jeu du début à la fin.

Le Premium Tournament Pass : accès prioritaire, des places en zone Gold pour certains titres et un sac de goodies en édition limitée comprenant une pièce de collection, un tote bag et un T-shirt. Pour ceux qui veulent l'expérience complète.

Les prix

Les prix commencent à 7 euros pour les journées de phases de groupes et montent jusqu'à 52 euros pour les journées de finale. Les pass tournoi complets vont de 25 à 183 euros.

Pour les finales de VALORANT, League of Legends, Rocket League et Counter-Strike 2 : les places sont réparties en zones Gold, Silver et Bronze, avec des tarifs différenciés selon la zone.

Ce qu'il faut savoir avant d'acheter

Chaque billet donne accès à un seul jeu. Pour assister à plusieurs tournois différents, il faudra acheter des billets séparés pour chaque jeu. Pas de pass "accès total" multi-jeux. Planifiez votre programme en amont.

Les billets sont nominatifs, non transférables et non annulables. La revente de billets en dehors de la plateforme officielle est strictement interdite.

L'entrée est totalement gratuite pour les enfants de moins de 3 ans. Les mineurs de moins de 16 ans doivent obligatoirement être accompagnés par un adulte pendant toute la durée de leur visite.

Il est interdit d'apporter de la nourriture ou des boissons provenant de l'extérieur dans l'enceinte de l'événement. Des points de restauration, foodtrucks et espaces de détente thématiques seront disponibles sur le site.

Si vous n’êtes pas parisien, vous n’avez peut-être pas l’habitude de prendre les transports en commun. Voici le point RATP pour se rendre au Parc des Expositions de Versailles :

En métro : Ligne 12 (station Porte de Versailles, accès direct depuis les gares Montparnasse et Saint-Lazare) ou Ligne 8 (station Balard).

En tramway : Lignes T2 et T3a, arrêt Porte de Versailles - Parc des Expositions.

En bus : Ligne 80, arrêt Porte de Versailles - Parc des Expositions, ou ligne 39, arrêt Desnouettes.

En vélo : Plusieurs stations Vélib' Métropole sont disponibles aux abords directs du parc des expositions.

L'alerte travaux sur la ligne 12

Attention, point crucial. En raison de travaux de modernisation, la ligne 12 du métro subit plusieurs modifications majeures pendant l'EWC : fermetures totales après 22h les 8 et 9 juillet, ainsi que les 19 et 23 août 2026. Fermeture partielle toute la journée du 16 au 26 juillet 2026, avec interruption du trafic entre les stations Jules Joffrin et Concorde. Les rames circulent normalement sur le reste de la ligne pour rejoindre Porte de Versailles depuis le centre de Paris.

Si vous allez à la cérémonie d'ouverture le 8 juillet, prévoyez votre retour en avance.

08 Qui est programmé pour la cérémonie d’ouverture 2026 ?

L'EWC 2026 débute officiellement avec une cérémonie d'ouverture en direct de La Seine Musicale à Paris, le 8 juillet 2026. Avec en têtes d'affiche DJ Snake, Aya Nakamura, Theodora et Mosimann.

09 Où regarder l'EWC en live ?

Pas à Paris ? Pas de problème. L'EWC est diffusé gratuitement sur les chaînes officielles de l'Esports Foundation sur YouTube et Twitch, mais aussi sur les chaînes de chaque jeu ou éditeur. Chaque tournoi a ses propres streams. Pour suivre la Karmine Corp sur League of Legends, vous pouvez par exemple aller sur le stream de Kameto.

Les canaux officiels couvriront l'ensemble du programme. Pour les matchs des jeux spécifiques comme League of Legends, VALORANT ou CS2, les streams des ligues (LEC, VCT, ESL) couvrent aussi leurs tournois EWC respectifs. Les créateurs de contenu participants au Creator Program streameront également leurs propres réactions en direct.