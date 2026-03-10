Gaming
LoL : le calendrier du First Stand 2026
Le premier tournoi international de la saison de League of Legends approche à grands pas. Pour ne passer à côté d'aucun des nombreux BO5, voici le calendrier du First Stand.
Comme l'année dernière, le First Stand va venir clôturer en beauté le premier segment de la saison 2026 de League of Legends. Par contre, cette fois, le Blue Wall va pouvoir faire des économies : puisque la Karmine Corp a perdu au terme d'un BO5 haletant en finale de LEC, ce sont Caps et ses coéquipiers qui s'envolent pour le Brésil (où se déroulera le tournoi).
Du 16 au 22 mars, aux côtés de G2, à l'exception de la Chine (LPL) et de la Corée du Sud (LCK) qui envoient chacun deux teams, on retrouvera les vainqueurs du Winter Split de chaque région. Bon... vu leur domination sur la scène internationale, on leur pardonne.
Les équipes qualifiées
Tombés successivement face à FEARX puis Dplus, T1 ne s'est pas qualifié pour le tournoi. Pas de Faker ou de Keria donc, mais on connaît la chanson... dans quelques mois, ils auront probablement trouvé leur rythme de croisière. Et si vous cherchez un joueur frisson, Diable, l'adc de FEARX, a quelques arguments pour faire des vagues au plus haut niveau.
- EMEA/LEC (Europe) : G2 Esports
- LCK (Corée du Sud) : FEARX et GEN.G
- LPL (Chine) : BiliBili Gaming et JD Gaming
- LCS (Amérique du Nord) : LYON
- APAC (Asie-Pacifique) : Team Secret Whales
- CBLOL (Brésil) : LOUD
Le format du First Stand
À l'annonce du format, les fans de League of Legends ont (peut-être) sauté de joie. Du premier match à la finale, tous les matchs du First Stand seront des BO5, au meilleur des 5 games. En bonus : la fearless draft sera également de la partie, on devrait donc voir des picks variés. L'autre nouveauté concerne le choix du côté/l'ordre de la draft. Si une équipe décide qu'elle préfère avoir le first pick, l'autre pourra choisir de jouer côté bleu ou rouge. C'est peut-être un détail en soloqueue, mais au plus haut niveau, cela change toute la stratégie d'une compo.
Au-delà des matchs, le tournoi se déroulera en deux temps : une phase de poules d'abord, via deux groupes de 4 équipes. Les 2 premiers de chaque groupe seront ensuite qualifiés pour la phase à élimination directe (la knockout stage), des quartes de finale jusqu'au titre.
Au total, en sept jours, on va pouvoir profiter de 13 BO5 de haut niveau. On va bien manger. Pour le plaisir, voici une vidéo de highlights de Caps.
Le calendrier du First Stand 2026 League of Legends
Découvrez le calendrier complet de la compétition. Il sera mis à jour au fil de la compétition.
Lundi 16 mars - Phase de groupes
- 14h00 : BiliBili Gaming - FEARX
- 19h00 : G2 - Team Secret Whales
Mardi 17 mars - Phase de groupes
- 14h00 : GEN.G - JDG
- 19h00 : LYON - LOUD
Mercredi 18 mars - Phase de groupes
- 14h00 :
- 19h00 :
Jeudi 19 mars - Phase de groupes
- 14h00 :
- 19h00 :
Vendredi 20 mars - Phase de groupes
- 14h00 :
- 19h00 :
Samedi 21 mars - Phase à élimination directe
- 14h00 : demi-finale
- 19h00 : demi-finale
Dimanche 22 mars
- 14h00 : finale
FAQ
Où a lieu le First Stand 2026 ?
Le tournoi est organisé à São Paulo, au Brésil. Le pays du football a déjà accueilli un événement LoL international, il s'agissait du MSI, en 2017.
Quel est le planning de la Karmine Corp ?
À l'heure actuelle, la Karmine Corp est "en vacances", ou en cours de préparation pour le Spring Split 2026 qui débutera le 28 mars.
Qui a remporté l'édition 2025 ?
En 2025, Hanwha Life a gagné le First Stand. En finale, les Sud-coréens ont affronté la Karmine Corp (au cours de laquelle Caliste a réalisé une très grosse performance sur Jhin).