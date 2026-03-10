LoL : le calendrier du First Stand 2026

Comme l'année dernière, le

First Stand

va venir clôturer en beauté le premier segment de la

saison 2026

de

. Par contre, cette fois, le Blue Wall va pouvoir faire des économies : puisque la

a perdu au terme d'un BO5 haletant en finale de LEC, ce sont

et ses coéquipiers qui s'envolent pour le Brésil (où se déroulera le tournoi).