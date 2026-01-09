LoL : gros plan sur les rosters LEC de la Karmine Corp

League of Legends continue sa mue pour 2026. Après les changements sur la Faille de l'invocateur et le nouveau calendrier de LEC , il est temps de se pencher sur l’évolution des effectifs ! Comme tous les ans, les structures profitent de la fin d’année pour modifier leurs rosters et tenter de mettre sur pied l’équipe parfaite pour concurrencer les meilleurs de la planète. Même chez T1, alors que l’équipe a remporté les Worlds pour la troisième année consécutive , après le départ de Zeus en 2025, Gumayusi est parti pour laisser sa place au poste d’ADC à Peyz.

L’année dernière, la Karmine Corp de Kameto n’est pas passée loin de se qualifier aux Worlds. La KC a aussi remporté le Winter Split et atteint la finale du First Stand , mais malgré tout, plusieurs pièces ont bougé.

En plus du roster principal, dans quelques semaines, la KC Blue, l’équipe académie de la structure, sera elle aussi en LEC pour le premier segment de la saison (après quoi, elle participera de nouveau à la LFL). Il a donc fallu assembler non pas un, mais bien deux effectifs.

01 L’effectif 2026 de la Karmine Corp Blue

Toplane - Tao

Issu du fameux projet Karmine Corp Blue Stars mis en place pour détecter de jeunes talents et les accompagner dans leur progression, Tao prend la place de Maynter au Top. Du fait de son jeune âge (19 ans) et de la diffusion relativement faible des matchs de l’équipe de Div 2 Blue Stars, on sait assez peu de choses sur le joueur. Comme Kamiloo et Prime, il a toutefois participé au Red Bull League of its Own et pu affronter des joueurs chevronnés comme BrokenBlade.

Jungle - Yukino

Élément clef du beau parcours de la KCB en 2025, l’Américain Yukino sera toujours là en 2026.

Midlane - Kamiloo

Même s’il n’a que 20 ans, Kamiloo a déjà une certaine expérience en LEC puisqu’il y a évolué l’année passée avec Team Heretics. Aussi à l’aise au mid sur des ADC (Tristana, Corki) que sur des mages traditionnels (Syndra, Viktor, Azir) ou des assassins (Sylas, Ahri), il devra probablement s’affirmer comme la rampe de lancement du roster aux côtés de Yukino.

ADC - Hazel

À l'image de Tao, Hazel fait figure d’inconnu sur la scène e-sport (à l’échelle de la LEC). L’ADC roumain de 18 ans est lui aussi passé par le projet Blue Stars, à lui de montrer toute l’étendue de son potentiel au plus au niveau européen.

Support - Prime

Auparavant chez Ici Japon Corp, Prime a une vraie expérience du monde compétitif. Le support de 25 ans joue principalement des supports à engage comme Nautilus, Rakan et Alistar, alors attendez-vous à le voir patrouiller dans la rivière ou invade aux côtés de Yukino.

02 L’effectif 2026 de la Karmine Corp

Toplane - Canna

“On ne change pas une équipe qui gagne”. À moins d’un coup de fil d’une énorme structure sud-coréenne, Canna avait de grandes chances de rester chez la KC. En deux ans, il s’est tranquillement imposé comme l’un des meilleurs toplaners de la région, et ça ne devrait pas bouger.

Jungle - Yike

Arrivé début 2025 en provenance de G2, Yike a rapidement démontré qu’il faisait bien plus que profiter des plays de Caps, Mikyx et autres. Dès le Winter Split, il a remporté un paquet de 50/50 avec des smites parfaits, et a apporté son expérience et sa sérénité au plus haut niveau.

Midlane - Kyeahoo

C’est le petit pari de cette saison. Après une fin de parcours qui a tourné au vinaigre avec Vladi, Kyeahoo vient prendre la place au Mid. Âgé de 20 ans, le Sud-coréen a été formé chez DRX, et on attend de voir comment son Azir, sa Taliyah et sa Tristana performera en Europe.

ADC - Caliste

Pas de surprise ici, la Karmine Corp n’est pas prête de lâcher son ADC phare. Caliste a prouvé que la hype était justifiée en quelques semaines de compétition, reste à voir jusqu’où il ira, et quelle sera son entente avec son nouveau coéquipier au bot.

Support - Busio

Dernière recrue de la liste mais pas des moindres, Busio a fait le bonheur de FlyQuest pendant plusieurs saisons. L’Américano-polonais a déjà participé aux Worlds, et possède un champion pool très large (Rakan, Renata Glasc, Lulu, Tahm Kench, Neeko…). À seulement 22 ans, c’est un joueur au ratio expérience/plafond plus qu'intéressant.

Head coach - Reapered

Du côté du coaching staff, il va aussi y avoir du mouvement. Reha, qui était dans la structure depuis 2020, avait repris le poste de head coach laissé vacant par YamatoCannon début 2024. Même s’il est très loin d’avoir démérité, c’est Reapered, un entraîneur coréen hyper expérimenté, qui mènera désormais l’équipe. Passé par T1 à l’époque de SKT, puis par EDG en 2015, il a surtout permis à Cloud9 de performer pendant 4 ans. À la fois à l’aise en anglais et en coréen, il devrait permettre à Canna et Kyeahoo d’être les plus impliqués possibles, et tirer le meilleur des jeunes joueurs de l’effectif. À ses côtés, Zeph, qui a connu Yike chez LDLC OL il y a de cela 4 ans, et qui a ensuite travaillé chez Movistar KOI, sera le nouvel assistant coach.

03 Les autres rosters de la structure pour 2026

En parallèle, les rosters VCT et Game Changers ont aussi été annoncés. Chez les femmes , Jiex, safiaa, Alkyia, anesilia et Glance restent en place après leur beau top 5 aux Valorant Game Changers Championship. Pour les hommes , Avez et SUYGETSU rempilent, alors que Dos9, LêwN et Sheydos rejoignent la KC.

Pour continuer de développer des joueurs, le nouveau roster de la Karmine Corp Blue Stars a aussi été officialisé.

Entre valeurs sûres, jeunes pousses aux dents longues et matchs à enjeux, la saison des Karmine Corp s'annonce passionnante. Pour suivre tout ça, rendez-vous le 17 janvier sur le stream de Kameto , avec un duel fratricide d’entrée entre les deux équipes.