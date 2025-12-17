Gaming
LoL : le calendrier du LEC Versus 2026
Dites au revoir au Winter Split, et place au LEC Versus, le nouveau format de Riot pour le début de la saison 2026 de League of Legends. Focus.
Alors que Riot a annoncé apporter quelques (gros) changements sur la Faille de l’Invocateur en 2026, Kameto et le Blue Wall peuvent s’organiser ; les dates des matchs de la Karmine Corp ont été dévoilées pour le premier segment de la saison prochaine. Quelques semaines à peine après la victoire de T1 aux Worlds et le Red Bull League of Its Own de Munich, il est quasiment temps de reprendre du service !
Un format (un peu) nouveau
Pour le LEC Versus 2026, qui vient remplacer le Winter Split, Riot a vu les choses en grand et a invité deux nouvelles équipes : les vainqueurs du Summer Split EMEA, et la team qui a le plus performé l’année passée à l’échelon en-dessous.
Si vous lisez ces lignes, vous le savez probablement, il s’agit de la Karmine Corp Blue, et de Los Ratones, l’équipe formée par le streamer Caedrel et son effectif entre créateurs de contenus (TheBausffs), jeunes pousses (Velja) et joueurs confirmés (Nemesis, Crownie et Rekkles).
Maintenant que l’on sait quelles structures viendront batailler, faisons le point sur le format : comme l’année dernière, le vainqueur du split aura rendez-vous au First Stand pour affronter les autres champions régionaux. Pour en décider, chaque équipe affrontera les autres dans des BO1, et les 8 meilleures équipes participeront aux playoffs, en BO3, puis en BO5 après les 2 premiers tours.
Alors que les différents rosters n’ont pas encore été officialisés pour 2026, on peut d’ores et déjà faire de gros cercles sur nos calendriers pour suivre le parcours de la KC, de KCB, de G2, Fnatic et tous les autres.
Spoiler : on commence très fort avec un savoureux match KC contre KCB.
Le calendrier du LEC Versus 2026
Voici le calendrier du LEC Versus 2026 :
Samedi 17 janvier
- 17h00 : Los Ratones - Fnatic
- 17h45 : Team Shift - GIANTX
- 18h30 : Team Heretics - Natus Vincere
- 19h15 : Team Vitality - SK Gaming
- 20h00 : Karmine Corp Blue - Karmine Corp
- 20h45 : Movistar KOI - G2 Esports
Dimanche 18 janvier
- 17h00 : Team Heretics - Team Shift
- 17h45 : Los Ratones - Karmine Corp Blue
- 18h30 : Team Vitality - Natus Vincere
- 19h15 : SK Gaming - Fnatic
- 20h00 : G2 Esports - GIANTX
- 20h45 : Movistar KOI - Karmine Corp
Lundi 19 janvier
- 17h00 : Natus Vincere - Fnatic
- 17h45 : Team Vitality - Karmine Corp Blue
- 18h30 : Team Heretics - GIANTX
- 19h15 : Team Shift - Movistar KOI
- 20h00 : Los Ratones - Karmine Corp
- 20h45 : SK Gaming - G2 Esports
Samedi 24 janvier
- 17h00 : Los Ratones - GIANTX
- 17h45 : Natus Vincere - Karmine Corp Blue
- 18h30 : Team Vitality - Team Heretics
- 19h15 : Team Shift - G2 Esports
- 20h00 : SK Gaming - Karmine Corp
- 20h45 : Movistar KOI - Fnatic
Dimanche 25 janvier
- 17h00 : Team Vitality - Team Shift
- 17h45 : SK Gaming - Natus Vincere
- 18h30 : Team Heretics - Los Ratones
- 19h15 : Movistar KOI - Karmine Corp Blue
- 20h00 : Fnatic - GIANTX
- 20h45 : Karmine Corp - G2 Esports
Lundi 26 janvier
- 17h00 : SK Gaming - Karmine Corp Blue
- 17h45 : Team Shift - Los Ratones
- 18h30 : Team Vitality - Fnatic
- 19h15 : Team Heretics - G2 Esports
- 20h00 : Natus Vincere - Karmine Corp
- 20h45 : Movistar KOI - GIANTX
Samedi 31 janvier
- 17h00 : Team Heretics - SK Gaming
- 17h45 : Natus Vincere - GIANTX
- 18h30 : Team Shift - Fnatic
- 19h15 : Karmine Corp Blue - G2 Esports
- 20h00 : Team Vitality - Karmine Corp
- 20h45 : Movistar KOI - Los Ratones
Dimanche 1 février
- 17h00 : Team Shift - Natus Vincere
- 17h45 : Team Heretics - Karmine Corp Blue
- 18h30 : Team Vitality - GIANTX
- 19h15 : SK Gaming - Movistar KOI
- 20h00 : Karmine Corp - Fnatic
- 20h45 : Los Ratones - G2 Esports
Lundi 2 février
- 17h00 : Karmine Corp Blue - Fnatic
- 17h45 : SK Gaming - GIANTX
- 18h30 : Natus Vincere - Los Ratones
- 19h15 : Team Vitality - G2 Esports
- 20h00 : Team Heretics - Movistar KOI
- 20h45 : Team Shift - Karmine Corp
Samedi 7 février
- 17h00 : Team Heretics - Fnatic
- 17h45 : Team Shift - Karmine Corp Blue
- 18h30 : SK Gaming - Los Ratones
- 19h15 : Natus Vincere - G2 Esports
- 20h00 : Team Vitality - Movistar KOI
- 20h45 : Karmine Corp - GIANTX
Dimanche 8 février
- 17h00 : Team Vitality - Los Ratones
- 17h45 : Karmine Corp Blue - GIANTX
- 18h30 : SK Gaming - Team Shift
- 19h15 : Natus Vincere - Movistar KOI
- 20h00 : Team Heretics - Karmine Corp
- 20h45 : Fnatic - G2 Esports
N.B : Évidemment, comme toujours, on sera là pour mettre à jour cet article et parler des playoffs.