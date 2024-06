Patrick v. Känel durchquert mit seinem Gleitschirm einen 152m langen Tunnel

Stattgefunden hatte der Flug bereits Anfang Mai in Südtirol. 1,7 Kilogramm wog Patricks Fluggerät bei der ungewöhnlichen Aktion. Dem Flug, der nur einige kurze, aber intensive Handvoll Sekunden dauerte, ging nur ein einziger Versuch voraus. Der Erfolg dieser Leistung überraschte selbst den Athleten: «Ich hätte nicht gedacht, dass ich den Durchflug so schnell schon schaffen würde. Über Monate hinweg habe ich es in verschiedensten Tunneln in der Schweiz versucht, und bei diesen 35 Testflügen nie ein Ende des Tunnels gesehen.»