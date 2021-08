Apex Legends : comment jouer Seer, son nouveau personnage

Début août, le jeu vidéo « battle royale » Apex Legends a lancé sa 10ème saison, sous le nom d’ « Émergence ». Au programme, la nouvelle mitrailleuse légère Rampage, de nouvelles « maps » d’Arènes, une pile de modifications du gameplay et, pour finir, une nouvelle Légende. Dans notre guide, vous découvrirez les surprises que Seer, alias Obi Edolasim, vous réserve, les capacités dont il dispose, et comment jouer ce maître de l’embuscade.

Début août, le jeu vidéo « battle royale » Apex Legends a lancé sa 10ème saison, sous le nom d’ « Émergence ». Au programme, la nouvelle mitrailleuse légère Rampage, de nouvelles « maps » d’Arènes, une pile de modifications du gameplay et, pour finir, une nouvelle Légende. Dans notre guide, vous découvrirez les surprises que Seer, alias Obi Edolasim, vous réserve, les capacités dont il dispose, et comment jouer ce maître de l’embuscade.

Début août, le jeu vidéo « battle royale » Apex Legends a lancé sa 10ème saison, sous le nom d’ « Émergence ». Au programme, la nouvelle mitrailleuse légère Rampage, de nouvelles « maps » d’Arènes, une pile de modifications du gameplay et, pour finir, une nouvelle Légende. Dans notre guide, vous découvrirez les surprises que Seer, alias Obi Edolasim, vous réserve, les capacités dont il dispose, et comment jouer ce maître de l’embuscade.

Avec ses capacités aux portées intermédiaires, Seer est surtout fait pour être joué sur des distances courtes et moyennes, où il pourra, équipé des meilleures armes d’Apex Legends, représenter un véritable danger. Même dans le cadre plus restreint du mode Arène de ce battle royale, Seer sera à la hauteur.

Avec ses capacités aux portées intermédiaires, Seer est surtout fait pour être joué sur des distances courtes et moyennes, où il pourra, équipé des meilleures armes d’Apex Legends, représenter un véritable danger. Même dans le cadre plus restreint du mode Arène de ce battle royale, Seer sera à la hauteur.

Avec ses capacités aux portées intermédiaires, Seer est surtout fait pour être joué sur des distances courtes et moyennes, où il pourra, équipé des meilleures armes d’Apex Legends, représenter un véritable danger. Même dans le cadre plus restreint du mode Arène de ce battle royale, Seer sera à la hauteur.

Bien que sa capacité tactique puisse provoquer quelques dommages (10 points de dégâts), cette nouvelle Légende est bien meilleure à collecter des informations et à les partager avec son équipe. Alors que Seer semble au premier abord très puissant, sa portée limitée et les exigences spécifiques de ses capacités font qu’il ne s’illustre en réalité que dans certaines situations particulières. Cette nouvelle Légende n’est, en outre, pas si simple que cela à jouer.

Bien que sa capacité tactique puisse provoquer quelques dommages (10 points de dégâts), cette nouvelle Légende est bien meilleure à collecter des informations et à les partager avec son équipe. Alors que Seer semble au premier abord très puissant, sa portée limitée et les exigences spécifiques de ses capacités font qu’il ne s’illustre en réalité que dans certaines situations particulières. Cette nouvelle Légende n’est, en outre, pas si simple que cela à jouer.

Bien que sa capacité tactique puisse provoquer quelques dommages (10 points de dégâts), cette nouvelle Légende est bien meilleure à collecter des informations et à les partager avec son équipe. Alors que Seer semble au premier abord très puissant, sa portée limitée et les exigences spécifiques de ses capacités font qu’il ne s’illustre en réalité que dans certaines situations particulières. Cette nouvelle Légende n’est, en outre, pas si simple que cela à jouer.