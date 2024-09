Qu'est-ce que l'HYROX et pourquoi est-il si populaire ?

Contrairement aux courses traditionnelles ou aux courses d'obstacles, les événements HYROX suivent un format identique partout dans le monde. Huit stations d'entraînement sont entrecoupées de courses d'un kilomètre. C'est aussi simple que ça. Le format standardisé garantit que chaque course est identique et que tous les participants trouvent les mêmes conditions.

L' uniformité du format sur tous les sites signifie que les athlètes peuvent comparer leurs temps et leurs progrès, quel que soit l'endroit où ils concourent, ce qui favorise un sentiment de communauté et de compétition mondiales. Sur le site web de l'événement, les participants peuvent suivre leur position dans le classement mondial.

Regarde les moments forts du championnat du monde HYROX et découvre tout ce qui concerne l'engouement pour HYROX :

25 min HYROX World Championships Nice : les meilleurs moments Découvre ce qui fait du HYROX - la compétition de fitness en salle - une épreuve de force, d'endurance et de détermination.

Quels sont les 8 exercices HYROX ?

Lors de l'HYROX, les participants courent huit kilomètres au total, divisés en blocs d'un kilomètre. Après chaque kilomètre, il y a une autre station d'entraînement qui doit être effectuée le plus rapidement possible. Les huit stations d'entraînement exigeantes comprennent tout, de l'aviron et du sled push aux wall balls et burpees.

Voici un aperçu de la structure d'une course HYROX :

Course de 1 km

1.000 m Ski Erg

Course de 1 km

50 m Sled Push

Course de 1 km

50 m Sled Pull

Course de 1 km

80 m Burpee Broad Jump

Course de 1 km

1000 m de rameur

Course de 1 km

200 m Farmers Carry

1 km de course à pied

100m Sandbag Lunges

1 km de course à pied

75/ 100 Wall Balls

Le format de la course HYROX reste le même à chaque événement © HYROX

Peut-on participer à Hyrox en tant que débutant(e) ?

HYROX est ouvert à tous, ce qui signifie que toi aussi tu peux acheter une place sur le site Internet dans la division dans laquelle tu souhaites concourir, à condition qu'il y ait encore des billets disponibles. De nombreuses courses du calendrier HYROX dans le monde entier ont déjà été vendues.

"Le niveau d'entrée est vraiment bas", explique Jake Dearden , entraîneur HYROX et nouveau champion du monde en double. "C'est parce que les mouvements ne nécessitent pas de grandes compétences par rapport à d'autres sports. Tout le monde peut participer, que ce soit le visiteur moyen de la salle de sport ou un athlète HYROX engagé".

8 exercise stations are interspersed with 1km runs at HYROX events © Baptiste Fauchille/Red Bull Content Pool Comme les mouvements ne nécessitent pas de grandes compétences, tout le monde peut participer. Jake Dearden

HYROX a été conçu pour mettre à l'épreuve la force, l'endurance et la condition physique générale des participants. Les faibles obstacles à l'entrée permettent à de nombreux enthousiastes de la salle de sport de participer aux événements HYROX, mais ne te fais pas d'illusions, la course de fitness exige une bonne condition physique générale et une préparation importante pour le jour de la compétition. L'idée d'HYROX est de proposer une compétition de fitness standardisée, accessible aux sportifs:-ves de tous niveaux.

Lors de chaque événement HYROX, il y a trois catégories de course différentes - simple, double et relais - mais elles suivent toutes un format similaire. Dans les disciplines individuelles et doubles, il y a également les catégories "Open" et "Pro", qui sont à leur tour divisées par groupes d'âge. Ainsi, les athlètes peuvent concourir dans toutes les catégories d'âge et voir comment leurs résultats se comparent à ceux de leurs concurrents d'un groupe d'âge similaire.

La course elle-même se compose de huit stations d'entraînement fonctionnel et de huit courses d'un kilomètre qui doivent être effectuées dans le même ordre, quelle que soit la catégorie. Comme il n'y a pas de limite de temps, HYROX est ouvert à tous les niveaux. En fonction de ta condition physique et de ton expérience, il existe des catégories plus faciles et plus difficiles dans lesquelles tu peux concourir.

Individuel Open

Le plus léger des deux formats individuels, Open, est une compétition individuelle dans laquelle tous les participants:es doivent effectuer les huit stations d'entraînement fonctionnel et la course de 1 km. La différence avec le format Pro est le poids des appareils d'entraînement utilisés pour cinq des huit stations.

Des pros comme Hunter McIntyre concourent au plus haut niveau de l'HYROX. © Baptiste Fauchille/Red Bull Content Pool

Individuel Pro

Dans la division Pro, le format le plus difficile de HYROX, les participants:es doivent déplacer de gros poids à chaque station de fitness fonctionnel. Les athlètes Pro les plus rapides peuvent se qualifier pour l'Elite 15, une série séparée dans laquelle les 15 meilleurs athlètes HYROX du monde s'affrontent lors de plusieurs événements au cours de la saison. Les meilleurs des meilleurs se qualifient également pour les championnats du monde HYROX.

Double

En double, il est possible de concourir en équipe purement féminine, masculine ou mixte, les poids d'un événement mixte étant les mêmes que ceux des femmes dans la catégorie individuelle pro. Alors que les deux membres de l'équipe double doivent effectuer les huit courses, ils peuvent se répartir le travail sur les stations de fitness fonctionnel, ce qui rend la compétition plus facile que la compétition individuelle correspondante.

Jake Dearden et Marc Dean franchissent la ligne d'arrivée © Baptiste Fauchille/Red Bull Content Pool

Double pro

La classe Pro est la catégorie la plus difficile des disciplines de double. Les poids y sont augmentés en fonction de la catégorie pro individuelle.

Relais

Le relais est la division HYROX la plus conviviale pour les débutants et convient parfaitement aux débutants:es pour s'initier à l'action avant de passer aux épreuves de double ou de simple. En équipe de quatre, chaque membre de l'équipe doit effectuer deux étapes - une étape consiste en une station d'entraînement fonctionnelle et une course d'un kilomètre.

Le relais à quatre est une brillante façon de s'initier à l'HYROX © Baptiste Fauchille/Red Bull Content Pool