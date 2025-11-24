EA Sports FC 26 : comment bien débuter l'achat-revente sur FUT

Le mode Ultimate Team , c’est un peu le sac sans fond d’ E A Sports FC 26 . On a beau s’y plonger tous les ans pendant des centaines (ou milliers) d’heures, il réserve toujours des surprises. Pour performer et profiter des services des meilleurs joueurs de la planète , voici quelques conseils en achat-revente pour se constituer un petit pécule digne du Real Madrid.

01 La stratégie des packs bronze et silver

Même si cette méthode a plus de succès à la sortie du jeu, il est toujours bon d’en parler. Assez simplement, cette tactique consiste à acheter et ouvrir des packs silver et bronze pour revendre leur contenu. Généralement, les ventes n’apportent pas de plus-value, sauf en cas d’item rare. Par contre, la plupart des cartes mettront un certain temps avant d’être enfin vendues. Comme pour la plupart des méthodes, la patience est donc un point important.

02 Profiter des fodders et des défis de club

Tout d’abord, attardons-nous sur la signification du mot “fodder”. Dans EA FC , il désigne les joueurs qui ont une bonne note générale (au-dessus de 83), mais qui sont à l'opposé de la méta. Globalement, tous les joueurs avec une note de vitesse basse (comme Fabián Ruiz par exemple) font partie de cette catégorie. C’est la méthode la plus répandue et la moins risquée. Assez fréquemment, EA met en place des SBC, aussi appelés DCE (Défis de création d’équipe). Ceux-ci impliquent d’aligner des joueurs en dessous d’un certain âge, d’une même nationalité, etc… vous l’aurez compris, il s’agit de challenges variés. Pour donner un exemple, si vous devez aligner un Géorgien évoluant en Premier League, on vous conseille d’avoir Giorgi Mamardachvili en stock.

Ces défis sont annoncés le vendredi, et c’est donc à ce moment qu’il faut investir pour un risque minimum. Sinon, vous pouvez aussi essayer d’anticiper si vous êtes un habitué d’EA FC, ou chercher des leaks sur divers serveurs Discord et autres réseaux sociaux pour savoir sur qui il faut jeter son dévolu.

Le vestiaire du RB Leipzig au FC 26 © EA Sports

Si vous voulez vous lancer dans cette bataille, foncez sur des joueurs Or non rares qui évoluent dans les grands championnats et représentent un combo championnat/nationalité intéressant (joueur belge en Série A, espagnol en Premier League, etc), vous aurez les meilleures chances de toucher le pactole.

03 Les joueurs silver

Yunus Musah, qui vaut actuellement 3,100 crédits, est monté jusqu’à 10 000 crédits il y a de cela deux semaines. Même si votre besace est légère, il y a donc de quoi gagner un peu d’argent en anticipant des évolutions potentielles qui feraient augmenter leurs statistiques. À l'heure actuelle, Sirlord Conteh, qui évolue au FC Heidenheim, coûte 300 crédits… mais avec ses 95 de vitesse, en cas d’évolution, il est sur la bonne voie pour devenir méta.

De plus, lors des Silver Cup qui obligent les participants à aligner un onze constitué de joueurs… silver, les prix grimpent.

La bonne idée consiste donc à en garder un stock sous le coude pour éventuellement les remettre sur le marché lorsque la demande sera au rendez-vous. L’important est de se montrer patient.

04 L’achat/revente de cartes Style

FC 26 © Jake Turney/Red Bull Content Pool

On vous parlait récemment des meilleurs playstyles disponibles dans le jeu. Ici, on est sur un autre sujet. Les cartes styles permettent tout simplement de donner un petit coup de boost aux statistiques de vos joueurs. Cette année, les plus recherchées sont les cartes Ombre et Chasseur. Vous pouvez en acheter aux enchères pour 1 000 crédits ou moins, et leur prix de vente peut avoisiner le double de ce montant. Une belle stratégie pour continuer de rouler sur l’or.

05 La Tech 59

Dans un registre différent, la Tech 59 est une pratique assez répandue qui permet de profiter de l'inattention des autres joueurs. Parfois, on peut se tromper au moment d’entrer le prix de vente d’une carte, et cette stratégie consiste justement à rapidement récupérer ces joueurs à prix réduits pour les revendre avec une plus-value.

Pour cela, il va falloir entrer les bons filtres (prix minimum du joueur) correspondant au joueur de votre choix (cela dépend de l’argent que vous avez en stock) et rechercher en continu jusqu’à tomber sur un joueur au rabais. Le nom de cette méthode vient du fait qu’une carte est en vente pendant une heure, et on l’achète le plus vite possible, alors qu’il reste encore 59 minutes avant la fin de l’enchère. Par exemple, vous pouvez viser un Fabián Ruiz (actuellement à 3 500 crédits) et spammer les recherches en indiquant un prix de vente bien en dessous de cela.

06 Se tenir au courant du marché et des opportunités

Récemment, un joueur comme Juan Cabal, le latéral gauche de la Juventus, a représenté une belle opportunité d’engranger des deniers. Avec sa vitesse à 99, de nombreux joueurs se sont jetés dessus. À sa sortie, la carte coûtait 75 000 crédits, peu de temps après, son prix a grimpé en flèche, atteignant 85 000 et permettant aux heureux possesseurs de gratter 10 000 crédits supplémentaires par carte.

Ce principe simple d’offre et de demande est une constante sur le marché d’EA FC 26. À chaque mise à jour, les valeurs évoluent, de nouvelles cartes arrivent, entraînant une hausse (ou baisse) du prix. Toutes ces variations sont autant de chances de mettre des sous dans votre poche.

Attention, cette méthode est loin de garantir un profit. Comme en bourse, elle ne fonctionnera pas à tous les coups. Mais en vous tenant au courant et en gagnant en expérience, vous pourrez sentir les bons coups.

Une fois que vous roulerez sur l’or, entre le setup parfait et la meilleure formation , on vous fait confiance pour performer.