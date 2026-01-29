Das Stadion Wankdorf der Young Boys Bern in FC 26.
© EA Sports
EA Sports FC 25

FC 26 : aperçu de tous les stades jouables

Pour la première fois, les stades des clubs suisses Young Boys Berne et FC Bâle sont présents dans FC 26. Nous te présentons ici tous les stades du jeu d'EA Sports.
Écrit par Aykut Özbey
Temps de lecture estimé : 6 minutesPublished on

Résumé

  1. 1
    Stades FC 26 : Super League suisse
  2. 2
    Stades FC 26 : Bundesliga
  3. 3
    Stades FC 26 : 2ème ligue allemande
  4. 4
    Stades FC 26 : GOOGLE PIXEL Bundesliga féminine
  5. 5
    Stades FC 26 : Premier League
  6. 6
    Stades FC 26 : English Football League
  7. 7
    Stades FC 26 : Barclays Women's Super League
  8. 8
    Stades FC 26 : La Liga EA Sports
  9. 9
    Stades FC 26 : La Liga HYPERMOTION
  10. 10
    FC 26 stades : Liga F Moeve
  11. 11
    FC 26 stades : Serie A Enilive
  12. 12
    FC 26 stades : Ligue 1 McDonald's
  13. 13
    Stades FC 26 : MLS
  14. 14
    Stades FC 26 : Liga Portugal
  15. 15
    Stades FC 26 : Trendyol Süper Lig
  16. 16
    Stades FC 26 : Reste du monde
  17. 17
    Stades FC 26 : Eredivisie
  18. 18
    Stades FC 26 : Bundesliga autrichienne
  19. 19
    FC 26 stades : Scottish Premiership
  20. 20
    Stades FC 26 : Saudi Professional League
  21. 21
    Stades FC 26 : jouable à l'international
Dans FC 26, tu peux choisir parmi plus de 130 stades de football authentiques. L'éditeur EA Sports fait donc encore mieux que dans FC 25. Certaines arènes connues sont toujours jouables, d'autres ont été remplacées ou largement remaniées. A cela s'ajoutent plusieurs nouveaux stades que la communauté souhaitait depuis des années. Ici, tu trouveras un aperçu complet de tous les vrais stades de FC 26, classés par ligue.
De la toute nouvelle Allianz Arena du Bayern Munich au stade Diego Armando Maradona de Naples, en passant par le tout nouveau stade Hill Dickinson du FC Everton. FC 26 mise davantage sur l'infrastructure actuelle, les nouveaux noms de stade et les sites rénovés.

Suisse

Une première dans FC 26 : avec le parc Saint-Jacques du FC Bâle et le stade Wankdorf des Young Boys de Berne, de vrais stades de Suisse sont présents pour la première fois dans le jeu ! A partir de maintenant, tu peux donc mettre tes adversaires en échec dans deux stades authentiques de la Super League.
01

Stades FC 26 : Super League suisse

Stade FC 26

Club

Parc Saint-Jacques

FC Bâle

Stade du Wankdorf

Young Boys Berne

Le stade Wankdorf des Young Boys Berne.

Un coup d'œil au stade Wankdorf des Young Boys Berne

© EA Sports

Allemagne

En Bundesliga, 17 stades authentiques sont à ta disposition dans FC 26. Le plus grand point fort est le retour de l'Allianz Arena. Le stade du FC Bayern a été entièrement reconstruit pour FC 26 et remplace la variante générique de son prédécesseur.
Sont également jouables, entre autres, le Signal Iduna Park du Borussia Dortmund, le Weserstadion du Werder Brême et le Red Bull Arena du RB Leipzig.
La Red Bull Arena du RB Leipzig.

La Red Bull Arena du RB Leipzig

© EA Sports

02

Stades FC 26 : Bundesliga

Stade FC 26

Club

Allianz Arena

FC Bayern Munich

BayArena

Bayer 04 Leverkusen

BORUSSIA PARK

Borussia Mönchengladbach

Deutsche Bank Park

Eintracht Frankfurt

Europa-Park Stadion

SC Freiburg

MEWA ARENA

FSV Mainz 05

MHPArena

VfB Stuttgart

Millerntor Stadion

FC St. Pauli

PreZero Arena

TSG Hoffenheim

Red Bull Arena

RB Leipzig

RheinEnergieStadion

1. FC Köln

Signal Iduna Park

Borussia Dortmund

Stadion An der Alten Försterei

1. FC Union Berlin

Volksparkstadion

Hamburger SV

Volkswagen Arena

VfL Wolfsburg

Weserstadion

SV Werder Bremen

WWK Arena

FC Augsburg

La 2e Bundesliga est également plus représentée dans FC 26 qu'auparavant. Parmi les nouveaux, on trouve le Holstein Stadion et le Böllenfalltor Stadion après les récentes rénovations.
03

Stades FC 26 : 2ème ligue allemande

Stade FC 26

Club

Düsseldorf-Arena

Fortuna Düsseldorf

Heinz von Heiden-Arena

Hannover 96

Holstein-Stadion

Holstein Kiel

Home Deluxe Arena

SC Paderborn 07

Max-Morlock-Stadion

1. FC Nürnberg

Olympiastadion

Hertha BSC

SchücoArena

Arminia Bielefeld

Sportpark Ronhof Thomas Sommer

SpVgg Greuther Fürth

Stadion am Böllenfalltor

SV Darmstadt 98

VELTINS-Arena

FC Schalke 04

Vonovia Ruhrstadion

VfL Bochum

04

Stades FC 26 : GOOGLE PIXEL Bundesliga féminine

Stade FC 26

Club

StrongHER Stadium

VfL Wolfsburg

Angleterre

La mère patrie du football reste l'une des ligues les mieux représentées dans le jeu. La nouveauté est le Hill Dickinson Stadium, la nouvelle maison d'Everton sur le Bramley Moore Dock. Stamford Bridge a été visuellement remanié et fait toujours partie du lineup.
05

Stades FC 26 : Premier League

Stade FC 26

Club

American Express Stadium

Brighton & Hove Albion

Anfield

FC Liverpool

Craven Cottage

FC Fulham

Elland Road

Leeds United

Emirates Stadium

FC Arsenal

Etihad Stadium

Manchester City

Gtech Community Stadium

FC Brentford

Hill Dickinson Stadium

FC Everton

London Stadium

West Ham United

Molineux Stadium

Wolverhampton Wanderers

Old Trafford

Manchester United

Selhurst Park

Crystal Palace

St. James’ Park

Newcastle United

Stadium of Light

AFC Sunderland

Stamford Bridge

FC Chelsea

The City Ground

FC Nottingham

Tottenham Hotspur Stadium

Tottenham Hotspur

Turf Moor

FC Burnley

Villa Park

Aston Villa

Vitality Stadium

AFC Bournemouth

06

Stades FC 26 : English Football League

Stade FC 26

Club

Accu Stadium

Huddersfield Town

Ashton Gate

Bristol City

Bramall Lane

Sheffield United

Cardiff City Stadium

Cardiff City

Carrow Road

Norwich City

Coventry Building Society Arena

Coventry City

Ewood Park

Blackburn Rovers

Fratton Park

FC Portsmouth

Kenilworth Road

Luton Town

King Power Stadium

Leicester City

MATRADE Loftus Road Stadium

Queens Park Rangers

MKM Stadium

Hull City

Portman Road

Ipswich Town

Riverside Stadium

FC Middlesbrough

St. Mary's Stadium

FC Southampton

Stoke City FC Stadium

Stoke City

Swansea.com Stadium

Swansea City

The Hawthorns

West Bromwich Albion

Vicarage Road

FC Watford

07

Stades FC 26 : Barclays Women's Super League

Stade FC 26

Club

Goodison Park

FC Everton

Joie Stadium

Manchester City

Espagne

La première division espagnole compte à nouveau de nombreux stades riches en tradition. L'Estadio Santiago Bernabéu est toujours jouable. Le nouveau venu est l'Estadi Mallorca Son Moix, dans une forme remaniée.
08

Stades FC 26 : La Liga EA Sports

Stade FC 26

Club

Coliseum

FC Getafe

Estadi Mallorca Son Moix

RCD Mallorca

Estadio ABANCA-Balaídos

Celta Vigo

Estadio Benito Villamarín

Real Betis

Estadio Ciutat de València

UD Levante

Estadio de la Cerámica

FC Villarreal

Estadio de Mendizorroza

Deportivo Alavés

Estadio de Montilivi

FC Girona

Estadio de Vallecas

Rayo Vallecano

Estadio El Sadar

CA Osasuna

Estadio Martínez Valero

FC Elche

Estadio Mestalla

FC Valencia

Estadio San Mamés

Athletic Bilbao

Estadio Santiago Bernabéu

Real Madrid

Ramón Sánchez-Pizjuán

FC Sevilla

RCDE Stadium

Espanyol Barcelona

Reale Arena

Real Sociedad

Riyadh Air Metropolitano

Atletico Madrid

09

Stades FC 26 : La Liga HYPERMOTION

Stade FC 26

Club

El Alcoraz

SD Huesca

Estadio de Gran Canaria

UD Las Palmas

Estadio José Zorrilla

Real Valladolid

Estadio Nuevo Los Cármenes

FC Granada

Estadio Ontime Butarque

CD Leganés

Municipal de Ipurua

SD Eibar

Nuevo Mirandilla

FC Cádiz

UD Almería Stadium

UD Almería

10

FC 26 stades : Liga F Moeve

Stade FC 26

Club

Estadio Alfredo Di Stéfano

Real Madrid Castilla

Italie

La Serie A se voit dotée d'un véritable atout avec le Stadio Diego Armando Maradona. Le Napoli est représenté pour la première fois avec son stade réel.
11

FC 26 stades : Serie A Enilive

Stade FC 26

Club

Allianz Stadium

Juventus Turin

Bluenergy Stadium

Udinese Calcio

Stadio Diego Armando Maradona

SSC Neapel

France

La Ligue 1 française est également représentée dans FC 26 avec plusieurs stades authentiques. En plus des lieux connus comme le Parc des Princes du Paris Saint Germain et l'Orange Vélodrome de l'Olympique de Marseille, le stade de la Beaujoire, l'antre du FC Nantes, est jouable pour la première fois. Le stade apporte pour la première fois les couleurs distinctives jaune et vert du club dans le jeu, entièrement sous licence, et ajoute un autre lieu réel à la Ligue 1.
12

FC 26 stades : Ligue 1 McDonald's

Stade FC 26

Club

Decathlon Arena

LOSC Lille

Groupama Stadium

Olympique Lyon

Orange Vélodrome

Olympique Marseille

Parc des Princes

Paris Saint-Germain

Stade Bollaert-Delelis

RC Lens

Stade de la Beaujoire

FC Nantes

USA

En MLS, l'Inter Miami continue de faire parler d'elle. Le Chase Stadium de Fort Lauderdale fait son entrée et remplace l'ancien stade générique à domicile.
13

Stades FC 26 : MLS

Stade FC 26

Club

BC Place

Vancouver Whitecaps

BMO Stadium

Los Angeles FC

Chase Stadium

Inter Miami

Dignity Health Sports Park

LA Galaxy

Lumen Field

Seattle Sounders

Mercedes Benz Stadium

Atlanta United

Providence Park

Portland Timbers

Sports Illustrated Stadium

New York Red Bulls

14

Stades FC 26 : Liga Portugal

Stade FC 26

Club

Estádio do Dragão

FC Porto

Estádio do SL Benfica

Benfica Lissabon

Estádio José Alvalade

Sporting Lissabon

15

Stades FC 26 : Trendyol Süper Lig

Stade FC 26

Club

Chobani Stadyumu

Fenerbahçe Istanbul

RAMS Park

Galatasaray Istanbul

Tüpraş Stadyumu

Besiktas Istanbul

16

Stades FC 26 : Reste du monde

Stade FC 26

Club

Donbass Arena

Schachtar Donezk

17

Stades FC 26 : Eredivisie

Stade FC 26

Club

De Kuip

Feyenoord Rotterdam

Johan Cruijff ArenA

Ajax Amsterdam

Philips Stadion

PSV Eindhoven

18

Stades FC 26 : Bundesliga autrichienne

Stade FC 26

Club

Red Bull Arena

RB Salzbourg

La Red Bull Arena de RB Salzburg dans FC 26.

La Red Bull Arena de RB Salzbourg dans FC 26

© EA Sports

19

FC 26 stades : Scottish Premiership

Stade FC 26

Club

Celtic Park

Celtic Glasgow

Ibrox Stadium

Glasgow Rangers

20

Stades FC 26 : Saudi Professional League

Stade FC 26

Club

King Abdullah Sports City

Ittihad FC

King Fahd Stadium

Al-Hilal

21

Stades FC 26 : jouable à l'international

Stade FC 26

Lieu

Wembley Stadium

London

FC 26 élargit l'offre de stades non seulement en termes de quantité mais aussi de structure. Des retours comme l'Allianz Arena, de véritables ajouts comme le Hill Dickinson Stadium et des révisions ciblées apportent plus d'authenticité. Ceux qui attachent de l'importance aux vrais lieux de jeu obtiennent dans FC 26 le pack de stades le plus complet de la série jusqu'à présent.
EA Sports FC 25