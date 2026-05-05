Formule 1: découvrez le salaire des pilotes en 2026 !

Avec environ 1,5 milliard de téléspectateurs cumulés par saison et des pics à plus de 100 millions pour certaines courses, la Formule 1 est un des sports les plus suivis au monde. Forcément, une discipline aussi suivie rapporte énormément d'argent : 3,7 milliards de dollars en 2025, un chiffre en hausse par rapport à 2024, dû aux droits télé, aux promoteurs de Grands Prix et aux sponsors. Les pilotes, grandes stars et acteurs majeurs de la réussite économique de la F1, sont donc payés en conséquence, et certains salaires pourraient vous faire tourner la tête.

Il faut savoir que les pilotes complètent leur revenu de base avec des bonus en fonction de leur classement dans les courses, de la façon dont ils aident l'équipe au classement des constructeurs, etc. Il est par exemple fort probable qu' Isack Hadjar reçoive une prime si Red Bull parvient à revenir au sommet du classement constructeur. Certains des salaires présents dans la liste peuvent donc monter beaucoup plus haut selon les performances des pilotes. Les chiffres n’incluent pas non plus les contrats liés aux sponsors personnels.

Ces salaires sont également des estimations basées sur des rapports financiers et déclarations internes. Les montants ne sont pas confirmés officiellement par les équipes ou pilotes. Vous avez des questions sur la F1 ? On répond à tout.

Les salaires sont annuels.

01 Max Verstappen (Red Bull Racing) et Lewis Hamilton (Ferrari) sont les pilotes les mieux payés en 2026

Max Verstappen célèbre sa 4e victoire consécutive au GP de Las Vegas 2025 © Getty Images/Red Bull Content Pool

Le Néerlandais reste le pilote le mieux payé de Formule 1 en 2026. Cela s'explique par ses performances sur les années précédentes. Max Verstappen est quand même quadruple champion du monde, et a été en course pour le titre en 2025. Il touche donc un salaire conséquent de 70 millions d'euros.

Pour Hamilton, il profite toujours de son transfert chez Ferrari pour renforcer son compte en banque. Sans compter ses contrats de sponsoring indépendants, le septuple champion du monde gagne un salaire de base à 60 millions d'euros, le même qu'en 2025.

Hamilton a quasiment le titre à portée de main © Dan Istitene/Getty Images

02 Charles Leclerc (Ferrari), George Russell (Mercedes) et Lando Norris (McLaren) complètent le top 5 des pilotes les mieux payés de Formule 1

Les deux pilotes de Ferrari sont dans le trio de tête des joueurs les mieux payés, pas mal ! Charles Leclerc reste sur son salaire de 2025 avec 34 millions d'euros.

Premier pilote Mercedes du classement, George Russell est à égalité avec Leclerc : 34 millions annuels. Le Britannique, actuellement à la deuxième place du championnat, espère décrocher son premier titre mondial cette année.

Lando Norris, pilote numéro 1 (et donc champion en titre), complète le top 5. McLaren le paie 30 millions en 2026 .

03 Isack Hadjar (Red Bull Racing) 15e meilleur salaire, Pierre Gasly (Alpine) et Esteban Ocon (Haas) devant Kimi Antonelli (Mercedes)

Avec son arrivée chez Oracle Red Bull Racing, Isack Hadjar a vu son salaire augmenter à 5 millions d'euros. Le coéquipier de Max Verstappen possède le 15e salaire de la grille.

Les Français Pierre Gasly (Alpine) et Esteban Ocon (Haas), anciens coéquipiers, gagnent respectivement 12 et 7 millions d'euros annuels. Ils devancent le jeune italien Kimi Antonelli (Mercedes), actuel leader du championnat, qui touche seulement 2 millions d'euros.

Isack Hadjar in the 2026 team kit © Mark Thompson/Getty Images/Red Bull Content Pool

04 La liste complète des salaires de bases de pilotes de F1 en 2026 :

Pilote Écurie Salaire de base estimé (en EUR) Max Verstappen Oracle Red Bull Racing 70 M€ Lewis Hamilton Ferrari 60 M€ Charles Leclerc Ferrari 34 M€ George Russell Mercedes 34 M€ Lando Norris McLaren 30 M€ Fernando Alonso Aston Martin 20 M€ Oscar Piastri McLaren 13 M€ Carlos Sainz Williams 13 M€ Pierre Gasly Alpine 12 M€ Lance Stroll Aston Martin 12 M€ Alexander Albon Williams 12 M€ Sergio Perez Cadillac 8 M€ Nico Hülkenberg Audi 7 M€ Esteban Ocon Haas 7 M€ Isack Hadjar Oracle Red Bull Racing 5 M€ Valtteri Bottas Cadillac 5 M€ Gabriel Bortoleto Audi 2 M€ Kimi Antonelli Mercedes 2 M€ Oliver Bearman Haas 1 M€ Franco Colapinto Alpine 1 M€ Liam Lawson VISA Cash App Racing Bulls 1 M€ Arvid Lindblad VISA Cash App Racing Bulls 1 M€

FAQ

Les salaires des pilotes de F1 sont-ils inclus dans le budget cap ?

Non. Depuis l'introduction du budget cap en 2021, les salaires des deux pilotes principaux ainsi que des trois membres du staff les mieux rémunérés sont exclus du plafond de dépenses. Cela signifie que les grandes équipes comme Red Bull, Ferrari ou Mercedes peuvent dépenser autant qu'elles le souhaitent pour attirer les meilleurs pilotes, sans impact sur leur enveloppe de développement technique.

Quelle est la différence entre le salaire de base et les revenus totaux d'un pilote de F1 ?

Le salaire de base est la part fixe versée par l'écurie. Les revenus totaux incluent également les bonus de performance (victoires, podiums, titre mondial) et les contrats de sponsoring personnels du pilote. Par exemple, Max Verstappen perçoit environ 70 M€ de salaire fixe en 2026, mais son revenu total avec bonuses peut dépasser 85 M€ selon ses résultats.

Comment sont estimés les salaires des pilotes de F1 ?

Les salaires en F1 ne sont pas publics — seuls deux contrats ont été rendus publics dans l'histoire du sport (Ayrton Senna chez Lotus en 1985 et Daniel Ricciardo chez Renault). Les estimations publiées s'appuient sur des sources comme des rapports financiers et des déclarations d'initiés du paddock.

Quel est le pilote de F1 le mieux payé ?

Max Verstappen est celui qui a le plus gros salaire annuel en Formule 1, avec 70 millions d'euros.

Combien gagne un pilote de F1 pour une victoire ?

La prime de victoire en Formule 1 dépend du contrat du pilote. Certains pilotes touchent ce bonus s'ils l'ont négocié avec leur écurie.

Combien gagne le champion du monde de F1 ?

Lando Norris, champion de Formule 1 en 2025, a un salaire de 30 millions d'euros en 2026.

Combien gagne Charles Leclerc ?

Le pilote de la Scuderia Ferrari touche 34 millions en 2026.