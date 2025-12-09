Gaming
© Sports Interactive/SEGA
Games
Les meilleurs jeunes joueurs (wonderkids) dans Football Manager 2026
Vous voulez enchaîner les succès dans Football Manager 26 ? Pouvoir développer les stars mondiales de demain ? Nous avons listé pour vous les meilleurs jeunes joueurs à recruter pour votre effectif.
Quand on parle de jeu de management, le premier – et peut-être même le seul – titre qui vient à l’esprit, c’est Football Manager. Forte de plus de 30 ans d’histoire, la série revient auprès des joueuses et joueurs (et probablement de Kameto) avec l’édition 2026, riche en nouveautés, après avoir fait l’impasse sur la saison 2024/25. Comme dans chaque nouvel opus, il est crucial de recruter les meilleurs jeunes dans Football Manager 26. Si vous êtes un entraîneur qui mise sur la jeunesse, vous trouverez sur cette page, à différents postes, les noms à cibler sur le mercato.
01
FM 26 : les meilleurs jeunes gardiens
- Alessandro Nunziante / 18 ans / Udinese / G
- Ander Astralaga / 21 ans / Granada / G
- Ante Vuković / 20 ans / Pisa / G
- Daniil Khudyakov / 21 ans / Sturm Graz / G
- Ferran Quetglás / 20 ans / Real Madrid B / G
- Jonas Urbig / 21 ans / Bayern Münich / G
- Kerem Matışlı / 18 ans / Bursaspor / G
- Mike Penders / 20 ans/ Strasbourg / G
- Sławomir Abramowicz / 21 ans / Jagiellonia Białystok / G
- Tommaso Martinelli / 19 ans / Fiorentina / G
02
FM 26 : les meilleurs jeunes défenseurs
- Abdukodir Khusanov / 21 ans / Manchester City / D (D/C)
- Alejandro Balde / 21 ans / Barcelona / D (G), AL (G)
- Cristhian Mosquera / 21 ans / Arsenal / D (D/C)
- Dean Hujsen / 20 ans / Real Madrid / D (C)
- Leny Yoro / 19 ans / Manchester United / D (C)
- Miloš Kerkez / 21 ans / Liverpool / D (G), AL (G), M (G)
- Myles Lewis-Skelly / 18 ans / Arsenal / D (G), MD (C), M (C)
- Pau Cubarsí / 18 ans / Barcelona / D (C)
- Willy Kambwala / 20 ans / Villarreal / D (C)
- Zeno Debast / 21 ans / Sporting Lisbon / D (C)
03
FM 26 : les meilleurs jeunes milieux de terrain
- Adam Wharton / 21 ans / Crystal Palace / MD (C), M (C)
- Aleksandar Pavlović / 21 ans / Bayern Münich / MD (C), M (C)
- Arda Güler / 20 ans / Real Madrid / M (C), MO (D/C)
- Ayyoub Bouaddi / 17 ans / Lille / MD (C), M (C)
- Ethan Nwaneri / 18 ans / Arsenal / M (C), MO (D/G/C)
- João Neves / 20 ans / PSG / MD (C), M (C)
- Lucas Bergvall / 19 ans / Tottenham / MD (C), M (C), MO (C)
- Nico Paz / 20 ans / Como / M (C), MO (D/C), BT (C)
- Rayan Cherki / 21 ans / Manchester City / MO (D/G/C), BT (C)
- Rodrigo Mora / 18 ans / Porto / MO (G/C)
04
FM 26 : les meilleurs jeunes attaquants
- Alejandro Garnacho / 21 ans / Chelsea / MO (D/G)
- Désiré Doué / 20 ans / PSG / MO (D/G/C)
- Endrick / 19 ans / Real Madrid / MO (D), BT (C)
- Estêvão / 18 ans / Chelsea / MO (D/C)
- Franco Mastantuono / 17 ans / Real Madrid / MO (D/C)
- Jayden Danns / 19 ans / Liverpool / MO (G/C), BT (C)
- Kenan Yıldız / 20 ans / Juventus / MO (D/G/C), BT (C)
- Lamine Yamal / 18 ans / Barcelona / M (D), MO (D)
- Luca Williams-Barnett / 16 ans / Tottenham / MO (D/G/C), BT (C)
- Yankuba Minteh / 21 ans / Brighton / M (D/G), MO (D/G)
Qu’est-ce qu’un wonderkid dans Football Manager 2026 ?
Le terme wonderkid dans Football Manager désigne généralement des footballeurs de 21 ans ou moins dotés d’un très gros potentiel. Certains ont déjà explosé avant cet âge, se sont fait une place dans de grands clubs et atteignent des indemnités de transfert très élevées. D’autres n’ont pas encore signé leur premier gros contrat mais, grâce à leur énorme marge de progression, représentent de vraies opportunités pour celles et ceux qui veulent investir sur l’avenir.