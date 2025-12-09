Les meilleurs jeunes joueurs (wonderkids) dans Football Manager 2026

Quand on parle de jeu de management, le premier – et peut-être même le seul – titre qui vient à l’esprit, c’est Football Manager. Forte de plus de 30 ans d’histoire, la série revient auprès des joueuses et joueurs (et probablement de

) avec l’édition 2026, riche en nouveautés, après avoir fait l’impasse sur la saison 2024/25. Comme dans chaque nouvel opus, il est crucial de recruter les meilleurs jeunes dans Football Manager 26. Si vous êtes un entraîneur qui mise sur la jeunesse, vous trouverez sur cette page, à différents postes, les noms à cibler sur le mercato.