Tous les codes de triche de GTA V

Le 5 décembre, le premier trailer de Grand Theft Auto VI a fait son apparition après des années d'attente, pour tout savoir sur le prochain hit de Rockstar,

. Comme on s’en doutait, le jeu sortira malheureusement dans deux ans, en 2025. Pour patienter, ce qui est bien, c’est que GTA V est toujours aussi beau et toujours aussi peuplé, qu’il soit question de RP, de braquages, de courses de voitures ou du tout nouveau mode de jeu qu’ont testé

, Amine et Inoxtag. Il faut dire qu’on parle d’une des franchises les plus populaires de tous les temps, et du deuxième le plus vendu au monde (derrière Minecraft). Alors si vous voulez vous replonger dans l’excellent solo du jeu et pimenter un peu votre partie, on vous a préparé un « petit » récapitulatif de tous les codes du jeu, quelle que soit la plateforme sur laquelle vous jouez.