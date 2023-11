How To Surface 180 sur un wakeboard : guide étape par étape

Si tu as un faible pour les aventures sur l'eau, nous avons ce qu'il te faut : Le wakeboard ! Comme pour beaucoup d'autres sports, le wakeboard est encore plus amusant avec chaque trick que tu apprends.

Günther Oka sur son wakeboard à Casey Key, Floride © Bryan Soderlind / Red Bull Content Pool

L'un des meilleurs tricks de débutant pour les passionnés de wakeboard et tous ceux qui veulent le devenir est le Surface 180. Avec la bonne technique et un peu de pratique, tu pourras réaliser ce trick en un rien de temps. Tu peux lire ici comment réaliser un Surface 180 sur ton wakeboard.

01 Qu'est-ce qu'un Surface 180 ?

La surface 180 est une figure simple mais cool pour les débutants en wakeboard. Pour cela, tu glisses à une vitesse régulière sur la surface de l'eau et tu tournes à 180 degrés pendant le trajet.

Ce trick est un bon test de contrôle et d'équilibre, tout en faisant passer tes compétences au niveau supérieur. De plus, le Surface 180 est un trick de base important que les wakeboarders doivent absolument avoir dans leur répertoire avant de se consacrer à des mouvements plus complexes comme les ollies ou d'autres tricks.

Dominik Fabian glisse dans la zone de surf. © Esben Zøllner Olesen / Red Bull Content Pool

02 Tout ce que tu dois savoir avant d'essayer un Surface 180.

Il y a quelques bases de wakeboard que tu dois connaître avant de faire ton premier Surface 180. Tout d'abord, tu as bien sûr besoin d'un équipement de wakeboard décent -- une planche sur laquelle tu te sens à l'aise et un gilet de sauvetage. En ce qui concerne la technique proprement dite, il est important que tu sois en sécurité sur le wakeboard. La première étape du wakeboard est de se mettre debout sur ta planche. Si tu te sens stable dès que tu te tiens debout, c'est un bon signe que tu as un bon équilibre sur l'eau.

Frequent flyer thanks to muscle power: Domi Gührs! © Vytautas Dranginis / Red Bull Content Pool Le plus difficile en wakeboard est le départ. Une fois que tu es capable de le faire, ça marche tout seul.

Dans l'étape suivante, nous parlons des tours de wakeboard. Il existe deux types principaux de turns :

Edging : Tu déplaces ta planche dans l'eau à un certain angle et tu fais ainsi un virage.

Carving : tu changes de direction dans l'eau en utilisant les carres.

En exécutant des virages, tu exerces une pression sur la planche, soit avec le talon, soit avec les orteils. C'est une compétence importante pour une autre technique de base du wakeboard : le croisement de la vague. Si tu sais comment passer les vagues du bateau en toute sécurité et sans chute, il te sera beaucoup plus facile de maîtriser le Surface 180.

Bilal Wahib et Defano Holwijn en duo © Tom Doms / Red Bull Content Pool

De plus, c'est un avantage si tu sais déjà rider switch, c'est-à-dire avec l'autre pied devant dans la position opposée (stance). En faisant du switch, tu améliores ta coordination, qui est une condition importante pour toutes les manœuvres de wakeboard où tu tournes.

03

Posture et approche

Dans la première étape, tu dois d'abord sortir de l'eau. Lorsque tu es dans l'eau et que tu attends que le bateau te tire vers le haut, il est important que tu travailles avec le momentum du bateau et non contre. Le mieux est de te tenir à la corde dans l'eau, les genoux pliés, pendant que le bateau se met en mouvement. Ensuite, tu transfères ton poids sur la plante des pieds et tu avances doucement vers l'avant jusqu'à une position debout. Le mieux est d'apprendre à le faire à une vitesse de bateau d'environ 25 km/h.

Felix Georgii © Jarno Schurgers/Red Bull Content Pool Pour garder le contrôle lors du switch, répartis ton poids au milieu de la planche. Felix Georgii

Idéalement, tu avances maintenant au milieu des deux vagues du bateau. Les genoux sont légèrement pliés, les coudes sur les côtés et la poignée de la corde à hauteur des hanches. Selon tes sensations, tu peux décider si tu préfères partir en switch ou atterrir en switch.

Introduction du trick

Avec les genoux pliés, tu transfères maintenant ton poids sur les talons et tu tournes tes hanches dans une position ouverte en direction du bateau pour commencer la rotation. Ton wakeboard doit être droit par rapport au bateau et la poignée doit se trouver devant ta hanche arrière. Garde ton regard dans la direction dans laquelle tu veux aller pour contrôler correctement le wakeboard.

Rappel : regarder ta planche vers le bas est l'un des moyens les plus rapides de tomber et de se mouiller.

Carver et tourner

Dominik Hernler fait du wake en Autriche © Sam Strauss/Red Bull Content Pool

Si tu as transféré ton poids sur les talons, exerce maintenant une pression sur le pied arrière pour amorcer la rotation à la surface de l'eau. Essaie d'orienter tes orteils légèrement vers le haut pour éviter de te retrouver avec le bord des orteils de ton wakeboard dans l'eau. Passe lentement au mouvement de carving en t'appuyant sur tes talons et en tournant tes hanches jusqu'à ce que ta planche tourne à 180 degrés.

En tant que débutant en wakeboard, "lent et régulier" devrait être ta devise. Avec l'expérience, ces mouvements te sembleront plus naturels. Mais avant d'essayer des virages plus rapides, tu dois absolument assimiler cette technique de rotation !

Ne jamais perdre de vue l'objectif.

Felix Georgii © Steffen Vollert / Red Bull Content Pool

Une fois que tu as réussi à tourner, ta poitrine doit être parallèle au tail de ta planche de wakeboard. Ton regard doit toujours être dirigé vers l'avant, dans la direction dans laquelle tu navigues, afin de conserver une stabilité maximale. Tes genoux restent toujours pliés pour un contrôle maximal et pour que tu puisses amortir parfaitement les impacts.

Rester propre

La position finale idéale après le Surface 180 est un dos droit avec les genoux pliés. Assure-toi de rester détendu pendant toute la rotation, afin de pouvoir garder l'équilibre et l'élan sur le wakeboard.

Maintenant, tout recommence depuis le début et tu peux tourner autant de fois que tu le souhaites. Le meilleur conseil : s'entraîner, s'entraîner, s'entraîner !

04 Avec le 180 vers ton prochain tour de wakeboard

2 min Wake Crane Wake Crane

Le Surface 180 est la clé d'une entrée réussie dans le monde du wakeboard, et bien sûr, cela peut prendre du temps avant que tu ne perfectionnes ce trick. Mais une fois que tu y seras parvenu, tu voudras tourner jusqu'à ce que tu aies le vertige. Et c'est à ce moment-là que tu seras prêt à passer à l'étape suivante et à apprendre des mouvements et des tricks plus complexes sur ton wakeboard . Peut-être que tu deviendras la prochaine grande superstar du wakeboard !