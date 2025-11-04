Marco Odermatt est sur la plus belle lancée de l'histoire du ski

Il est très difficile dans le monde du sport de déclarer qu'un seul athlète est le GOAT, mais avec des records en slalom géant, en super-G et en descente, Marco Odermatt , 28 ans, est tout près de remporter le titre. Le skieur alpin est sans doute le skieur le plus complet de sa génération, avec un nombre étonnant de 88 podiums de Coupe du monde à son actif.

Alors qu'il lui reste encore de nombreuses années de carrière, Odermatt ne fait que s'améliorer. Au cours de la saison 2024-25, il a remporté le classement général de la Coupe du monde de descente, le doublé Coupe du monde Super-G et Championnats du monde, le titre de la Coupe du monde de slalom géant et une incroyable quatrième couronne consécutive au classement général de la Coupe du monde de ski alpin de la FIS.

La star suisse Marco Odermatt est un champion du monde de Super-G © Erich Spiess/Red Bull Content Pool

En d'autres termes, il est sur une série de victoires imbattables. Alors qu'il se prépare pour Milan 2026, voici un guide de sa carrière victorieuse jusqu'à présent.

01 Né sur les pistes

Odermatt a grandi dans les montagnes autour de Buochs, en Suisse, et a passé son enfance à courir vers la victoire - sous la tutelle de ses parents skieurs, qu'il remercie encore chaque fois qu'il remporte un prix ou qu'il soulève un trophée.

Tout a commencé officiellement au Skiclub Hergiswil, où de jeunes skieurs enthousiastes, bien qu'à l'état brut, se rendent encore aujourd'hui pour être entraînés à aimer les pistes et à maîtriser leur technique. Odermatt s'y est mis comme un poisson dans l'eau, ou un Suisse sur la neige. Dès son dixième anniversaire, il a été invité à rejoindre l'équipe de jeunes de la prestigieuse association de ski de Nidwald.

02 S'échauffer

À 19 ans, en 2016, Odermatt a fait son sac et s'est mis en route pour représenter la Suisse aux championnats du monde juniors à Sotchi. Déterminé à mettre en avant son meilleur ski, il s'est emparé de la médaille de bronze en super-G et, chose étonnante, de l'or en slalom géant. Ces médailles lui ont permis de faire ses débuts en Coupe du monde lors du slalom géant de Saint-Moritz cette année-là. Malheureusement, Odermatt n'a pas réussi à monter sur le podium, mais il a fermement annoncé sa présence sur la scène mondiale.

En 2019, Marco Odermatt est devenu un vainqueur de la Coupe du monde © Erich Spiess/ASP/Red Bull Content Pool

Telle une avalanche dévalant la pente, sa carrière s'est rapidement accélérée. En 2018, il a remporté un nombre sans précédent de cinq médailles d'or lors des championnats du monde juniors à Davos. Son premier podium en Coupe du monde a eu lieu à Kranjska Gora en mars 2019, suivi de sa première médaille d'or aux CM en décembre de la même année lors d'un super-G à Beaver Creek, dans le Colorado.

Marco Odermatt était officiellement sur la bonne voie.

03 En plein essor

Marco Odermatt repousse ses limites dans les courses de vitesse © Red Bull Content Pool/Joerg Mitter

Encore au début de la vingtaine, Odermatt a soudain été confronté à une énorme attention internationale et à la pression de la réussite. Un autre athlète aurait pu laisser cela lui monter à la tête, mais Odermatt a gardé son sang-froid. "Le seul qui me mette la pression, c'est moi-même", a-t-il déclaré. "La vie est un jeu, jouez-y !" est sa devise.

Il est resté concentré, avec quatre podiums en janvier et février 2020, et des victoires consécutives en Coupe du monde en Autriche et en Slovénie en mars de la même saison. Plus tard dans la saison, il a victorieusement décroché sa toute première victoire en slalom géant à Santa Caterina, tout en se classant deuxième au classement général de la Coupe du monde.

04 Rêves accomplis

Marco Odermatt sur la Streif © Samo Vidic/Red Bull Content Pool

La saison suivante, il remporte sept courses et le titre de champion du monde de slalom géant, réalisant ainsi un rêve d'enfant : gagner le slalom géant d'Adelboden. Il n'avait pas fini de rêver : la même année, il a représenté son pays aux Jeux olympiques d'hiver de 2022, un honneur énorme en soi. Ramener l'or à la maison était la cerise sur le gâteau, tout comme le fait d'avoir réalisé le meilleur temps lors de la première manche, et d'avoir battu son concurrent le plus proche, le Slovène Žan Kranjec, de 0,19 seconde.

L'ascension irrésistible d'Odermatt s'est poursuivie la saison suivante, lorsqu'il a établi un nouveau record de points pour les hommes au cours d'une saison de Coupe du monde, avec le chiffre étonnant de 2 042, et qu'il a égalé avec des légendes du sport le record de 13 victoires au cours d'une saison de Coupe du monde, battant le record établi par le légendaire Hermann Maier au cours de la saison 1999-2000.

Le skieur suisse estime que le maintien d'une série de victoires est en grande partie une question d'état d'esprit. "Dans les jours qui précèdent une course, je me mets progressivement en mode course", explique Odermatt. Je fais mentalement abstraction de tout ce qui m'entoure, je me concentre sur ma bulle et je laisse mes émotions de côté - c'est ainsi que je me transforme en bête."

The joy of victory is something Odermatt achieved 13 times this season © Erich Spiess/Red Bull Content Pool

Treize n'est pas tout à fait le chiffre de la bête, mais il s'est avéré être le chiffre porte-bonheur d'Odermatt ; il est revenu en 2024 pour établir 13 victoires en slalom géant, tout en remportant le titre général de la Coupe du monde FIS de ski alpin et le globe de cristal du slalom géant pour la troisième année consécutive. Il s'agissait véritablement d'une performance de pointe et, en équilibre sur les hauteurs, il semblait que personne ne pourrait déloger la jeune légende suisse de son trône.

"Je n'ai plus de rêves", a admis Odermatt lors d'une récente interview. "Quand j'ai commencé ma carrière, je n'aurais jamais imaginé pouvoir gagner autant. Tous mes rêves se sont réalisés."

Faits amusants Pas de peur "Quand je participe à une course, je ne ressens pas de peur. Il s'agit plutôt d'avoir du "respect" pour la pente." Titres 4 titres mondiaux, 3 médailles d'or aux championnats du monde, 1 médaille d'or aux JO et 88 podiums en Coupe du monde.

05 La vue du sommet

Cette année n'a pas tout à fait connu la même forme record que 2023-24, mais là encore, très peu d'athlètes ont eu un parcours aussi fructueux que celui d'Odermatt ces années-là. Il a toutefois remporté sa première médaille d'or au Championnat du monde de Super G, ainsi que son quatrième Globe de cristal et son quatrième globe de discipline de slalom géant successifs. "Je viens de gagner mon quatrième Globe d'affilée en GS, donc c'est vraiment quelque chose dont je peux me réjouir et ne pas être triste pour la deuxième fois", a déclaré Odermatt après sa victoire à Hafjell, en Norvège. "Je suis très heureux de cette course".

La même année, il a profité de son succès pour jouer dans le documentaire sur les courses de ski Downhill Skiiers : Ain't No Mountain Steep Enough. C'est une devise qui semble guider Odermatt dans sa vie. "Je pense que tout athlète veut s'améliorer. Tu te fixes des objectifs et tu sais que tu dois travailler dur pour les atteindre - qu'il s'agisse d'une course spécifique, d'un record ou même de la descente parfaite. Je suppose que tu peux appeler ça la poursuite de l'excellence. C'est un moteur important. Et puis tu as tes concurrents qui t'aident à faire ressortir le meilleur de toi-même. Je m'épanouis dans l'aspect de la compétition et j'aime quand nous pouvons nous pousser les uns les autres", a déclaré Odermatt lorsqu'on lui a demandé ce qui le pousse toujours vers la grandeur.

Downhill Skiers: Ain’t No Mountain Steep Enough Obtiens un aperçu du monde émotionnel et psychologique des skieurs alpins d'élite pendant la saison 2024/25.

Avec la saison 2026 en cours à Milano à l'horizon, Odermatt a encore quelques ambitions, quelques objectifs à atteindre. Il peut prétendre avoir réalisé ses rêves, mais quand on rêve grand, il y a toujours un nouveau défi à l'horizon.

"La course de descente est l'épreuve la plus emblématique [de Milan]", a-t-il déclaré. "Bien sûr, gagner une médaille d'or est l'un de mes objectifs, et j'irai jusqu'au bout". S'il y parvient, il rejoindra un autre club exclusif, en rejoignant quatre de ses compatriotes dans le club des médaillés d'or en descente : Bernhard Russi, Pirmin Zurbriggen, Didier Défago et Beat Feuz.

Marco Odermatt rejoindra-t-il le club des médaillés d'or de la descente ? © Lorenz Richard/Red Bull Content Pool

Non pas que la victoire soit assurée. "Le Stelvio n'est pas seulement l'une des pistes les plus difficiles, mais le parcours le plus difficile", a-t-il déclaré en faisant référence au centre de ski du Stelvio à Bormio, où se déroulera l'événement. "C'est une pente difficile, et j'aime y faire des courses".

Quoi qu'il arrive, Odermatt est sûr d'offrir un spectacle pas comme les autres.