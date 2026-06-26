Ces rappeurs qui gèrent en skate

Plus que jamais liées, les scènes skate et rap ont toutes deux connu une montée en puissance dans le New-York des nineties, avec pour dénominateur commun Beastie Boys. En effet, les membres du groupe formé à mi-chemin entre Manhattan et Brooklyn ont été les pionniers en la matière, oscillant entre divers médiums underground dont le skateboard. Désormais, plusieurs figures bien connues de la sphère rap contribuent à populariser davantage la pratique.

01 Di-Meh

Le skatepark de Plainpalais. Si ne serait-ce qu’un lieu devait représenter Di-Meh ce serait sans doute celui-ci, épicentre des deux disciplines qui l’animent depuis gamin. Plusieurs projets au compteur et une bonne vingtaine d’années plus tard, le genevois rend hommage à cette période déterminante de son existence via la mixtape “Jackass”. La référence à la bande de casse-cou menée par Johnny Knoxville ne doit rien au hasard, elle fait écho aux grandes heures des années 2000 si chères au rappeur. Le skeud est par ailleurs hosté par le fantasque Tony Da Guyza, entrecoupant neuf pistes entièrement composées par 3pack, plus que jamais à l’image de Di-Meh ; énergiques et taillées pour le live.

02 Pharrell Williams

Auteur-compositeur-interprète, réalisateur, musicien, styliste, rappeur, producteur...c’est à se demander ce que n’a pas (encore) fait Pharrell Williams dans sa vie. Un CV long comme le bras pour le natif de Virginie, dont la pratique du skateboard a grandement influencé les activités, du groupe N.E.R.D formé avec Chad Hugo et Shay Haley à la marque streetwear Ice Cream qui possède par ailleurs sa propre team de skate. Interrogé en 2008 sur ses sports favoris par le média britannique The Guardian, “Skateboard P” ne tarit pas d’éloges concernant la discipline : “Le sport qui a le plus marqué ma vie, c’est le skateboard. La plupart des gens pensent que c’est un truc de gamin blond des banlieues. Mais je me souviens que quand j’avais 12 ou 13 ans, à Virginia Beach, tout le monde, noirs comme blancs, en faisait. Le skate m’a appris ce que ça voulait dire d’être cool, d’avoir de la crédibilité. Je l’avais. J'étais tellement passionné que j'ai fait installer un half-pipe chez moi.”

03 Lil Wayne

Si pour beaucoup d’artistes de cette sélection le skate passe au second plan du rap, dans le cas de Lil Wayne c’est tout l’inverse. Alors en pleine promotion de sa mixtape “Dedicated 4” à paraitre à l’été 2012, Weezy a fait une déclaration fracassante lors de son passage sur la radio spécialisée Atlanta Hot 107.9 : “J'ai commencé à faire du skateboard et j'ai d’abord cru que ce serait un passe-temps, mais en fait c'est devenu un mode de vie. Pour s'y consacrer totalement, il faut que je mette ma carrière en veilleuse. Le rap va passer derrière le skateboard”. Si le natif Louisiane s’est effectivement mis en retrait de la musique suite à ces propos, il a tout de même sorti six projets entre temps, dont l’opus “Tha Carter VI” en juin 2025. Preuve en est que comme le skate, le rap ne vous quitte jamais vraiment.

04 Tyler, The Creator

Le fils spirituel de Pharrell Williams a emprunté la même voie artistique que son mentor, tout comme il a pratiqué le skate à ses débuts via son crew Odd Future. De son propre aveu, Tyler, The Creator s’est mis à rider après avoir joué au jeu vidéo “Tony Hawk's Pro Skater 4” tout en admettant ne pas être un si bon skateur : “Je suis vraiment nul ! Quand je skatais beaucoup, ma figure préférée était le Fake Half Cab Heel, c'était ma figure de prédilection. Je pouvais en enchaîner sans problème, mais maintenant, je n'y arrive plus du tout” déclarait l’artiste à Hypebeast. Un niveau mid donc, qui ne l’a pas empêché d’être interviewé par la légende Tony Hawk en 2012 lors de l’ouverture du shop OFWGKTA à Los Angeles.

05 Cinnay

Comme il le confiait lors de la sortie de son projet “Digital Moshpit” en 2023, Cinnay est tombé dans la pratique du skate très jeune, inspiré par des pointures comme Paul Rodriguez et Kevin Bradley : “La mentalité lié au skate est hyper inspirante, il n’y a pas de norme, c’est à toi de te démarquer en t’entraînant sans relâche. Il faut énormément de travail, de répétition pour réussir tes tricks. Tomber, se relever, continuer, c’est un état d’esprit qui ne m’a jamais quitté, d’ailleurs j’essaie de transmettre ce mantra via ma musique”. Une mentalité qui fait écho à sa carrière, jalonnée de divers projets éclectiques dont le dernier en date, “ange déchu (chapitre 1)” sur lequel l’artiste de Morat rappe en français.

06 BLP Kosher

Certainement l’artiste le plus underground de cette liste, le natif de Boca Raton en Floride est également le seul qui aurait pu prétendre à faire carrière dans le skate. Actif depuis l'âge de 7 ans, Benjamin Shimon Landy Pavlon de son vrai nom, était semi-professionnel avant de se lancer sérieusement dans le rap en 2021 via Soundcloud. Avec des sonorités Detroit et des lyrics goofy, BLP Kosher a su rapidement se faire un nom sur les plateformes de streaming, cumulant plus de 600 000 écoutes mensuelles sur les plateformes de streaming. Ce dernier ne manque jamais l’occasion de faire référence à sa passion comme via le titre “Castle” et sa punchline sur Mark Suciu, élu Skater of The Year en 2021 par le magazine Thrasher : “I upped it on him, he got quick feet, I left a mark, Suciu”.

07 Bekar

Comme le laisse deviner l’intitulé du morceau “Eric Koston” tiré de son premier album, Bekar s’est adonné au skate dans sa jeunesse. Le rappeur originaire du nord de la France détaille cette période de sa vie tout au long de ses textes : “À l'époque, j'faisais du skate et ma board était custom, Des chutes, j'en ai dégusté, j'avais les Nike d'Eric Koston”.