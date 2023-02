Pratiquer le ski de randonnée en toute sécurité

Les rando parcs sont idéal pour débuter le ski de randonnée. Il s’agit de parcours en montée, tracés et balisés qu’on retrouve dans les stations de ski. Impossible de se perdre, il suffit de suivre la trace et les panneaux de signalisation. La descente se fait en général sur piste, alors pas de soucis si tu n’es pas encore très à l’aise dans la poudre. Les rando parcs sont praticables seuls ou à plusieurs, la journée, et même parfois de nuit. Voici quelques tuyaux pour bien te préparer avant de te lancer sur ton premier rando parc.

. Voici quelques critères pour choisir ton itinéraire. Tout d’abord, assure-toi qu’il soit bien ouvert. Si la station de ski est fermée, alors les rando parcs le sont aussi. Et si les pistes sont ouvertes, cela ne signifie pas forcément que les rando parcs le sont. Ensuite, évalue ton niveau. Bleu, rouge ou noir, les parcours sont classés selon leur difficulté. La dénivellation peut varier de 500 à 1500 mètres de montée. Si tu débutes et que tu n’es pas encore très affûté, tu graviras environ 300 mètres en une heure. Comme les rando parcs se trouvent hors piste et parfois en forêt, il peut être très compliqué d’abandonner avant le sommet. Attention donc à bien estimer ta forme avant de te lancer. Le niveau des parcours dépend également des difficultés techniques. Certains parcours sont plus ou moins raides et peuvent comporter des sections avec des conversions. Si tu ne te sens pas à l’aise avec les techniques de base, demande conseil à un professionnel.

Et finalement, n’oublie pas que les rando parcs bougent au fil de la saison en fonction de la température et de la qualité de la neige. Attends-toi à des conditions différentes à chaque sortie.

Les rando parcs ont beau être “sécurisés”, il vaut tout de même la peine d’emporter tout ton matériel de sécurité (pelle, sonde, DVA) et de savoir utiliser ce matériel. Même s’il est très peu probable que tu en aies besoin, habitue-toi à toujours avoir ce matériel avec toi. Même si la buvette t’attend à l’arrivée, pense également à emporter une boisson et un petit casse-croûte. Et pour le retour, un t-shirt de rechange et des habits chauds garantiront le confort de ta descente. Si la nuit est sur le point de tomber, n’oublie pas ta lampe frontale. Enfin, emmène toujours ton téléphone portable.

