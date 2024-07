Les personnages du DLC de Street Fighter 6 sont confirmés - Les voici !

Le méchant classique revient dans la série avec un nouveau look effrayant, drapé dans une cape en lambeaux et arborant une tignasse blonde à la Targaryen. Son nouveau look gothique est dû au fait qu'il est techniquement censé être mort - peut-être que ce Bison amnésique est en fait un clone du grand méchant de la série ?

Bison est un gros cogneur et sa panoplie de coups n'a pas changé radicalement par rapport à ce que nous connaissons et aimons dans les jeux précédents. Il s'agit toujours d'un personnage à charge, mais il dispose maintenant de quelques mouvements, ce qui en fait un combattant un peu plus diversifié. Ses attaques standard sont parmi les plus puissantes du jeu, et couplées à sa vitesse de marche rapide et à ses combos faciles à enchaîner, il constitue un choix solide pour les joueurs de tout niveau.

Les lancers ont été limités dans tous les domaines, donc sa boucle de lancer n'est plus aussi puissante qu'elle l'était, mais rassure-toi, il est toujours possible de la réussir. L'ex-chef Shadaloo dispose également d'un coup spécial qui lui permet de poser un explosif sur ses ennemis. Choisis le moment où tu feras exploser la mine psychopathe pour achever ton ennemi avec fracas. M. Bison est disponible dès maintenant dans Street Fighter 6.

KoF fans will be familiar with this million-dollar smile

Terry devrait entrer dans l'arène à l'automne de cette année et a eu droit à son premier trailer de gameplay lors de l'EVO 2024. Terry est typiquement un bon joueur polyvalent et rapide. Vous pouvez vous attendre à ce que certains de ses coups emblématiques fassent leur apparition, comme ses projectiles bas, son tacle ascendant et son coup de poing dunk. Nous nous attendons à ce que son coup dévastateur Power Ghyser apparaisse également en tant que super.

This is the first time Mai’s appeared in a Street Fighter game

Mai Shiranui est l'un des personnages préférés des fans de la série King of Fighters, connue pour son style de combat ninjutsu. Présentée pour la première fois dans Fatal Fury 2, cette combattante furtive utilise des techniques de feu pour réduire ses adversaires en cendres. Elle n'est pas étrangère aux crossovers, puisqu'elle est apparue dans la série Dead or Alive et dans de nombreux jeux mobiles - mais il s'agit sans doute de sa plus grande apparition en tant qu'invitée à ce jour.

Dans SF6, nous nous attendons à ce que Mai conserve sa vitesse de déplacement, ses coups de feu et ses projectiles. Mai utilise des armes inspirées des kunoichi japonais traditionnels, notamment ses éventails papillon et ses couteaux de lancer. Ses mouvements sont acrobatiques et elle utilise des flips, des glissades et des roulades pour prendre le dessus sur ses ennemis.

Ses super mouvements sont extrêmement cinématiques, car elle saute et fait des pirouettes autour de l'écran en faisant pleuvoir des explosions sur ses ennemis. Nous nous attendons à ce que la palette de mouvements de Mai soit limitée pour s'adapter au style plus réaliste de SF, ce qui réduira sa portée et son agilité. Néanmoins, elle a le potentiel pour être le personnage le plus puissant de ce dernier pack DLC. Mai devrait arriver dans SF6 cet hiver.

Elena is a unique fighter who specialises in kick moves

Enfin, nous avons un autre personnage qui revient, Elena, qui a fait ses débuts dans Street Fighter III : New Generation. Elena est insouciante et joyeuse, elle entre dans l'arène pour créer des liens avec ses compagnons de combat tout en explorant le monde et en élargissant ses horizons.

Elena est l'un des personnages préférés des fans, mais elle était absente de la série depuis Ultra Street Fighter IV, et l'annonce de son retour a donc naturellement ravi les joueurs. Son style unique demandera un certain temps pour être maîtrisé, mais une fois que vous y parviendrez, ses coups de pied surpuissants s'avéreront efficaces pour contrer les personnages plus lents et plus lourds. En ce qui concerne son scénario, Elena a des liens étroits avec de nombreux personnages principaux, notamment l'icône de la série, Ryu. Nous avons hâte de voir comment elle interagit avec ses camarades de combat dans SF6, et elle sera certainement un excellent mentor dans le mode Tour du monde. Elena arrivera dans SF6 au printemps 2025.

Seth would be a fan-pleasing addition to the Street Fighter 6 roster

Rufus is a deceptively fast and agile character

Apparu pour la première fois dans Street Fighter IV, Rufus est un combattant de kung-fu américain obèse et fort en gueule, rival avoué de Ken Masters, qui ne sait pas qui est Rufus et pourquoi il est tout le temps en colère contre lui.

Rufus est un personnage offensif de type rushdown, avec des combos très efficaces et une mobilité étrangement supérieure à la moyenne pour un personnage de sa taille. Dans Street Fighter IV, la tornade galactique de Rufus était une paume de main tournoyante qui pouvait contourner les projectiles et perturber les efforts de zonage. Son coup de pied du Messie était un coup de pied aérien qui offrait des suites avec une hauteur et un démarrage variés, et son coup du serpent lui donnait une option anti-aérienne intéressante.

Sagat getting ready to Tiger Shot and Uppercut his way to victory

Apparu en tant qu'antagoniste principal non jouable et boss final dans le premier Street Fighter, Sagat est ensuite revenu en tant que boss dans Street Fighter II avant de devenir jouable dans sa mise à jour, Street Fighter II : Champion Edition. Il est l'"Empereur du Muay Thai" et un ancien membre de Shadaloo, où il était le garde du corps personnel de M. Bison.

Sagat est un grand et puissant personnage offensif doté d'un ensemble de mouvements simples mais efficaces. Son coup du tigre est un projectile qui permet de zoner et son Upercut du tigre est un excellent anti-aérien. La taille supérieure à la moyenne de Sagat lui donne une bonne portée pour initier des combos, mais cela peut jouer en sa défaveur car il est facile pour les personnages d'esquiver sous ses coups de pied hauts.

Sagat est un personnage de base de Street Fighter et il serait bon qu'un autre personnage puissant et sans état d'âme comme Marisa rejoigne la liste. Il y a eu quelques indices qui laissent penser que nous pourrions le voir dans Street Fighter 6, car nous le voyons dans le mode World Tour jouer de la guitare lors d'un concert lorsque Dee Jay se souvient de Shadaloo, croyant à tort que le syndicat criminel était un groupe de musique populaire.

Dan is widely considered a joke. But jokes are fun, right?

Apparu pour la première fois dans Street Fighter Alpha. Dan est un artiste martial autodidacte arrogant, trop sûr de lui et faible qui dirige un dojo défaillant. Dan utilise le style Saikyo, un style de combat autoproclamé "ultime" qu'il a créé en mélangeant plusieurs techniques, principalement le style de combat de son père, les Ansatsuken non professionnels qu'il a appris lors de son court entraînement avec Gouken, et les grands discours pompeux.

Les mouvements de Dan sont lents, courts et maladroits. Son Gadoken est un projectile dont la portée est comiquement courte, son Dankukyaku est un coup de pied volant triple qui est super facile à bloquer, son Koryuken est un uppercut anti-aérien dont la portée horizontale est très faible, et son Premium Sign est un mouvement totalement inefficace dans lequel il dédicace un portrait et le lance sur l'adversaire. En bref, c'est un personnage ridicule.

