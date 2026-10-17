Grand Theft Auto VI : J'étais à Vice City

Parce qu’il enfreint les règles avec délectation – et que sa communauté l’adore.

La série "GTA" est devenue un succès grâce à une promesse : ici, tu es autorisé à faire ce qui, dans la vie, te vaudrait la prison.

En août 2021, dans l’émission télévisée allemande Schlag den Star, Elton interviewe la star de téléréalité Evelyn Burdecki lorsqu’un spectateur fait irruption sur scène. « Moi, c’est Taser, et je voudrais bien savoir quand va sortir "GTA VI", bordel ? » Un peu pris de court, Elton se ressaisit et réplique « Aucune idée, je n’ai même pas fini "GTA V". » Sacrée répartie, qui tombe pourtant à côté, car tout fan de la franchise qui se respecte sait bien que huit (trop) longues années se sont déjà écoulées depuis la sortie de "GTA V".

Pas besoin d’un long discours pour présenter "Grand Theft Auto" : c’est tout simplement le plus grand jeu vidéo de tous les temps. Dans les quelques jours suivant son lancement, "GTA V" est entré sept fois dans le "Guinness des records", avec notamment plus de 800 millions de dollars de chiffre d’affaires rien que le premier jour et plus d’un milliard de dollars récoltés en 72 heures, soit le meilleur lancement de l’histoire pour un produit de divertissement.

À quelle ville Vice City fait-elle référence ? À Miami, bien sûr. © Rockstar Games / Take-Two Interactive

L’attente est telle qu’en 2023, avant même la sortie du premier trailer en décembre, elle donne naissance à un mème : “We got [X] before "GTA 6"”, selon lequel, d’après knowyourmeme.com, tout événement important ou improbable se sera probablement déjà produit avant la sortie du prochain "Grand Theft Auto".

Cette année-là, l’ancien officier de l’US Air Force David Grusch déclare que le gouvernement américain est en possession d’un ovni : « On a eu les extraterrestres avant "GTA 6" », poste Jaden Dunn sur TikTok. National Geographic reconnaît officiellement l’océan Austral comme cinquième océan du monde en 2021 ? « On a eu un nouvel océan avant "GTA 6". » La suite de "Top Gun" au cinéma, Taylor Swift qui réenregistre quatre de ses premiers albums, Mike Tyson qui remonte sur le ring, on a tout eu avant "GTA VI".

Un motel dans l’état de Leonida, lieu d’action de GTA VI. © Rockstar Games / Take-Two Interactive

Dès les premiers mèmes, Rockstar Games, le studio derrière "GTA", sort du silence et publie un trailer qui annonce un retour à Vice City, la version fictive de Miami qui a déjà servi de décor à deux autres jeux de la série. Le second trailer publié en mai 2025 enregistre 475 millions de vues en 24 heures, soit le lancement vidéo le plus massif de tous les temps. La chanson du clip, "Hot Together "de The Pointer Sisters, connaît une hausse d’écoute de 182 000 % sur Spotify. Six mois plus tard, Rockstar repousse la date de sortie au 19 novembre 2026. Et pour calmer l’attente, autorise des précommandes dès le 25 juin 2026. Newzoo, une société d’analyse du marché du jeu vidéo, estime que ces réservations devraient rapporter près de 260 millions de dollars dès la première semaine de lancement. Fin août, après des fuites massives sur le net, Rockstar finit par publier un extended look de "GTA VI" d’une demi- heure sur Netflix.

L’histoire de "Grand Theft Auto" commence en 1993. À cette époque, Keith Hamilton écrit des logiciels pour des terminaux de cartes bancaires. « J’en avais ras-le-bol, j’avais envie de faire quelque chose de plus fun », se souvient-il.

Des débuts laborieux

Il répond alors à une petite annonce de DMA Design, un développeur de jeux vidéo relativement modeste situé à Dundee, en Écosse et se fait les dents en sauvant des lemmings. (Pour les initié·e·s, il s’agissait de "All New World of Lemmings", volet un peu oublié et franchement oubliable de la légendaire série "Lemmings".) Keith est ensuite chargé de faire monter les joueurs et joueuses en voiture pour leur faire traverser une ville à toute berzingue. Titre de travail : "Race’n’Chase". Mais le jeu sort en 1997 sous le nom de "Grand Theft Auto".

Amies depuis le lycée, Roxy (à droite) et Bae-Luxe. © Rockstar Games / Take-Two Interactive

Qu’il soit sorti sur le marché tient presque du miracle, tant son démarrage est désastreux. Hamilton et son équipe viennent présenter une première version du jeu lors de la première édition du salon du jeu vidéo E3 à Los Angeles en 1995. « Le jeu était rempli de bugs, n’arrêtait pas de planter, marchait super mal. C’était un échec complet », se souvient-il. Ce n’est que grâce à une démo corrigée avec dix minutes de gameplay apparue sur le CD de la revue "Official PlayStation UK Magazine" (oui, un CD, car Internet n’en était qu’à ses débuts !) que le jeu est sauvé in extremis. Les bureaux de DMA sont soudain submergés de lettres de fans, et la suite est entrée dans l’histoire du gaming.

Le crime parfait

Comme l’explique Hamilton, le développeur et lui souhaitaient « retrouver cette euphorie que provoquaient les jeux des années 1980 mais avec des sujets et un humour plus adultes ». Il recherchait une liberté totale, ce sentiment de pouvoir braver tous les interdits de la vraie vie : braquage de voiture, délit de fuite, criminalité.

Quotation Sur les serveurs de GTA-RP, on peut jouer à vivre dans des réalités improvisées, comme flic ou pilote.

Quelques mois avant sa sortie, la réputation sulfureuse du jeu est déjà bien aidée par les débats qui agitent la scène politique britannique. En fait, DMA s’est attaché les services de Max Clifford, un spécialiste de la controverse dont la mission n’est pas de calmer la vindicte des politicien·ne·s. Il fait au contraire courir le bruit que "GTA" est un danger pour la jeunesse. « Le parlement britannique s’est emparé de la polémique et les ventes se sont envolées », explique Obbe Vermeij, alors directeur technique chez DMA. Le plan fonctionne à merveille : l’indignation publique sert d’immense publicité gratuite à "GTA".

Par la suite, ce genre de faux buzz ne sera plus nécessaire. Comme l’explique Vermeij à propos de la sortie de "GTA III" en 2001 : « Normalement, après deux, trois mois, les ventes baissent ; mais là, le bouche-à-oreille a pris le relais naturellement. »

Vapid Ganado, le véhicule fétiche de Jason. © Rockstar Games / Take-Two Interactive

"GTA III" emmène les joueurs à Liberty City, sorte de New York revue et corrigée par Rockstar, pour nous raconter une histoire très américaine, teintée d’ironie et avec une petite touche personnelle, à l’image du manuel papier qui inclut des pubs vantant les produits présents dans le jeu : magasins d’armes, nourriture pour chiens et véhicules tout-terrain surdimensionnés : « Pourquoi conduire une petite voiture ? T’es un petit mec ? »

Dès le début, "GTA" a su imposer son propre univers, avec cet humour à la fois grossier, provocateur, malin et auto-parodique. Si cet univers parle autant aux fans même au-delà du gaming, c’est parce que les développeur·euse·s ont compris qu’ils et elles étaient eux aussi leurs propres fans. À ce titre, 2004 est l’année de la consécration : lors de la sortie de "GTA San Andreas", Vermeij se rend dans une grande surface sur Princess Street, à Édimbourg. Malgré la bruine nocturne, les gens font la queue jusque dans la rue. « C’était magique de voir tous ces gens heureux, trépignant d’impatience malgré ce temps pourri », raconte-t- il. Les fans rentrent chez eux pour jouer toute la nuit. Ce n’est plus un lancement de produit : c’est une communion culturelle.

Une communauté très impliquée

Quand sort "GTA V" en septembre 2013, "Breaking Bad" approche de la fin, "Daft Punk" est en tête des ventes avec "Random Access Memories", et la Xbox 360 fait encore fureur. En 2025, ce sont des produits du passé. "GTA V", lui, est toujours solidement ancré dans le présent. En juin 2025, c’est le deuxième jeu le plus téléchargé des États-Unis et du Canada sur Sony Store et le troisième d’Europe. Un phénomène de longévité unique dans l’industrie du divertissement.

Le Vintage Vice City Pack permet à Jason d’arborer un look rétro. © Rockstar Games / Take-Two Interactive

Ce succès durable est notamment dû à Rockstar, qui n’a jamais cessé de proposer du contenu téléchargeable : "GTA Online" propose encore aujourd’hui de nouveaux véhicules, armes, apparence des personnages, stations de radio, entreprises, braquages et missions. Dans une extension de 2021, Dr. Dre recherche des morceaux inédits qui lui ont été volés (et quand on les retrouve, ce sont vraiment des titres exclusifs), septante-sept nouveaux tubes sont proposés sur les ondes ainsi que des apparitions de Snoop Dogg, Anderson .Paak et DJ Pooh.

Certain·e·s joueur·euse·s se sont également mis à modifier "GTA V". Sur leurs propres serveurs de GTA-RP, ils offrent la possibilité de vivre dans des réalités improvisées, en tant que flic, gangster, juge, pilote ou pompier. Certains serveurs proposent des mondes de zombies ou de fantasy, d’autres des espaces pour les personnes queer, neurodivergentes ou pour les minorités. Les streamings battent tous les records d’audience sur Twitch.

Un jeu comme lieu de rencontre

Lors la pandémie, deux acteurs britanniques au chômage utilisent "GTA" comme scène de théâtre. Sam Crane et Mark Oosterveen se réunissent dans "GTA Online" pour interpréter la première scène de Hamlet au Vinewood Bowl, un théâtre en plein air de la ville fictive de Los Santos. Cela donnera d’ailleurs naissance à un documentaire primé intitulé "Grand Theft Hamlet" (voir l’interview ci-contre). Second phénomène dû au confinement : les gens se mettent en quête de nouveaux lieux de rencontre en ligne et les trouvent sur ces fameux serveurs RP. Une popularité qui se poursuivra bien après la fin de la pandémie.

L’édition Ultimate vous permet d’acquérir ce Shitzu Squalo customisé. © Rockstar Games / Take-Two Interactive

Rockstar aurait pu facilement mettre un frein à l’ardeur de ces fans. Après tout, ces univers se sont développés en dehors du jeu officiel, sans autorisation, à la limite de la légalité. Mais l’entreprise prend tout le monde de court en encourageant les fans et en proposant ouvertement son soutien, rachetant même Cfx. re, l’équipe de développement à l’origine de ces serveurs RP dédiés. C’est ainsi qu’une communauté créative est devenue partie prenante de l’entreprise.

Le 19 novembre, nous pourrons enfin juger de l’impact de cette révolution culturelle sur "GTA VI". Des millions de fans passeront la nuit à découvrir ce que Rockstar leur a concocté, le taux d’absentéisme au travail sera probablement assez élevé le lendemain, et la suite de l’histoire ? On ne la connaît pas encore, mais Rockstar ne sera plus seul à l’écrire.

Être ou ne pas être

Deux acteurs interprètent Hamlet dans "GTA Online" et en profitent pour tourner un film. Comment est né ce projet ?

Sam Crane et Pinny Grylls, duo de choc. © Getty Images

Le public du festival South by Southwest 2024 ne savait pas grand-chose du film, si ce n’est le pitch : deux acteurs au chômage tentent de monter Hamlet dans l’univers impitoyable de "Grand Theft Auto". « C’était la première mondiale de "Grand Theft Hamlet", se souvient l’acteur britannique Sam Crane. Le public nous a ovationnés à la fin de la projection… C’était bien parti ! » Le film remportera même le Prix du jury du meilleur long-métrage documentaire. L’idée est venue pendant la pandémie. Désoeuvrés, Crane et son collègue Mark Oosterveen se retrouvent régulièrement sur "GTA Online". Pinny Grylls, l’épouse de Crane s’est embarquée à bord du projet en tant que coréalisatrice.

Pourquoi précisément Shakespeare ? Sam Crane: Les gens se disent que "GTA" et Shakespeare, c’est le jour et la nuit, alors qu’en fait, c’est le même principe : les pièces de Shakespeare étaient tout aussi violentes, drôles, féroces et satiriques. Ce n’était pas du grand art, mais du divertissement populaire bon marché. Comme les jeux vidéo actuels, en fait. Pinny Grylls: Le public de l’époque n’était pas aussi discipliné. Si c’était mauvais, les pommes pleuvaient sur les acteurs. C’est un peu ce qu’on recherchait.

Quelle est la genèse du projet. Sam Crane: Tout est parti de ces gens qui font du RP sur Youtube. Alors qu’on testait plusieurs trucs sur "GTA Online" avec Mark, j’ai trouvé comment enregistrer des séquences, puis on est tombé sur l’amphithéâtre en plein air de Los Santos, on a tourné la première scène de Hamlet et on l’a mise en ligne, ce qui a piqué la curiosité des médias du gaming. Là, je me suis dit qu’on tenait un truc. On a découvert le machinima grâce à Total Refusal, un collectif d’artistes autrichiens qui font des films dans "Red Dead Redemption". J’ai compris qu’il fallait accepter le chaos de la réalité virtuelle. C’est plus exaltant que la plupart des pièces de théâtre.

"Grand Theft Hamlet", un film sur une pièce de théâtre dans un jeu vidéo. © Rockstar Games / Take-Two Interactive

Quelle est la part de vrai, et la part de mise en scène ? Pinny Grylls: Sam voulait le soutien du National Theatre londonien. Il les a appelés, leur a envoyé des mails, mais on ne savait pas trop comment inclure cela dans l’univers online. On a cherché un téléphone dans le jeu et on a reproduit l’appel. Sam Crane: La Royal Shakespeare Company a même regardé le livestream ! Pinny Grylls: Les auditions sont authentiques. Le fait que des gens viennent y participer m’a vraiment touchée. On n’a jamais refusé d’auditionner quelqu’un sous prétexte d’un manque d’expérience.

Comment fait-on pour monter Hamlet quand les acteurs vivent dans différents fuseaux horaires? Sam Crane: Les répétitions ont pris cinq mois, et on a tâtonné pas mal dans le jeu avec Marc en amont. Au moins un an, je dirais. Avec les différents fuseaux horaires, c’était assez compliqué de réunir tout le monde. Ça a rajouté pas mal de stress.

À quoi ressemble une soirée au théâtre lorsque la scène et la salle se trouvent dans un jeu online ? Sam Crane: Le nombre de personnages présents simultanément dans le jeu est limité. On avait dix acteurs pour un public d’environ dix personnes, je pense. Pinny Grylls: Certains étaient assez bizarres, et comme c’était un spectacle en mouvement, ils nous suivaient de scène en scène. Et en plus, il y avait un livestream.

Le projet a-t-il été éprouvant ? Pinny Grylls: On avait 500 heures de séquences, dont certaines bonnes à jeter. Au moment du montage, j’ai compris que c’était une histoire d’amitié entre Sam et Marc, et que ça parlait également de notre couple et de la manière dont il a été mis à l’épreuve. On s’est beaucoup disputé.

Quelles ont été les retombées du film ? Pinny Grylls: Il a changé nos vies. Ce n’est pas sans conséquences quand "The New Yorker" vous consacre un article ou que "The Guardian" vous attribue cinq étoiles. Ça vous ouvre toutes les portes. On nage en plein bonheur.